揭秘解放军国际安全部队和中国的人工智能雄心

在 2024 年 4 月中旬 ，中国共产党中央委员会和中央军委公布了中国人民解放军信息支援部队（PLA-ISF）的更名。PLA-ISF 是中国在多领域作战概念中实现军队现代化的最新举措，专门用于信息战和其他新兴技术。





解放军国际安全部队的成立令人担忧，因为这意味着中共加强了对中国境内所有人工智能活动的控制，同时也凸显了中国利用人工智能技术开展长期军事行动的潜力。此外，中国灰色地带活动的增加也强调了这一观点，社交媒体操纵、基础设施和网络安全攻击的影响如果与人工智能相结合，将大大放大。

重组解放军驻伊拉克安全部队

现已解散的解放军战略支援部队（PLA-SSF）最初成立于 2015 年 12 月，旨在发展 中国的太空能力 然而，在八年的任期内，解放军战略支援部队最终成为整个解放军所有信息网络和支援行动的集中和整合点。





解放军战略支援部队有两个主要部门，分别是网络系统部和空间系统部，这两个部门的运作自主性比解放军其他部队要强得多。此前，解放军各军种都有自己的信息网络和支援部队。





解放军国际安全部队已成立了航空航天部队、网络空间部队和信息支援部队，这三个部队在 连词 联合后勤支援部队（JLSF）本身成立于 2016 年，旨在改善中国军事后勤行动。





此次重组以及以部队而非部门为单位管理所需的军衔提升，凸显了解放军内部的战略调整，展现出中共对这些“新”部队作为其现代化战争能力一部分的重视。

解放军人工智能应用

长期以来，解放军一直在追求人工智能系统和能力，作为其军事现代化的一部分，符合国家军民融合（MCF）战略，这些能力从传统军事职能扩展到更现代化的数字战争。





解放军部队长期以来一直致力于开发专门用于军事用途的机器人和其他无人系统，其中最主要的是彩虹四号（CH-4）。





发达 由中国航天空气动力研究院设计，该研究院本身是中国航天科技集团公司的子公司。彩虹四号是 几乎相同 通用原子公司 MQ-9“死神”无人机，并于 2019 年向刚果出售 2023 ，印度尼西亚 2019 以及许多其他 国家 。





人工智能在中国军事应用的其他例子包括 山翼5号无人地面车 （UGV）和更小的 UBot-SCU B 10 无人地面车辆 此外，解放军可以利用人工智能 军事决策 ， 导弹制导 ， 和 电子战 。





在现代战争方面，人工智能可用于协助国家支持的参与者开展的灰色地带活动。未来国家对人工智能的使用可能包括用于社交媒体操纵的生成式人工智能，以及使用 人工智能 作为威胁攻击的一部分（例如：机器人攻击、分布式拒绝服务 (DDos) 等）。





过去灰色地带活动的一些显著例子包括 2023 年 5 月 微软披露了黑客组织 Volt Typhoon 发起的活动，该组织针对的是互联网连接系统中的关键网络基础设施，以及 2014 年 5 月 对隶属于 61398 部队的五名中国军事黑客提出指控，罪名包括计算机黑客、经济间谍等。





将人工智能加入到这些努力中，无论是否得到了解放军的明确或隐含支持，都应该引起高度警惕。

中共强调人工智能

在 2023 年 3 月 中共中央总书记习近平要求解放军“提升作战力量在新领域和新水平的存在感”，以确保中国海军力量的国家战略，使中华人民共和国成为世界上技术最先进的军队。





这是习近平在 2017 年 10 月 在中国共产党第十九次全国代表大会上，他强调了人工智能和创新对于中国军队建设的重要性。





鉴于中国在人工智能研究方面的丰富性，这一情况尤其令人担忧。中国研究人员在 2019 年发表了 155,487 篇人工智能论文。 2022 其次是欧盟研究人员（101,455 篇出版物）和美国研究人员（81,130 篇）。2021 年，中国人占全球人工智能出版物的近 40%。





此外，中国通过合法和非法手段获取人工智能相关知识，无论是通过 私营企业投资 和研究合作，或通过强制技术转让和 赤裸裸的盗窃 ，凸显了为什么专注于网络运营和新兴技术的新综合军事指挥部令人担忧。

结论

虽然对某些人来说，解放军国土安全部队的成立似乎只是一次简单的品牌重塑，但新成立的解放军国土安全部队意味着中国在应对新兴技术和智能战争方面将发生重大变化。解放军国土安全部队及其相关领导层的升格，以及空天军、网络空间军和信息支援军的成立，表明解放军正在做出军事承诺，以更好地确保新兴技术在解放军内部的融合。





作为现代战争的一部分，灰色地带活动的不断增加表明，如果使用不当且没有适当的保护措施，人工智能可能会产生巨大的负面影响。鉴于中共的道德问题本身就值得怀疑，世界只能想象，作为中国国家军民融合战略的一部分，真正的人工智能融合将对世界其他国家产生什么影响，尤其是在解放军-ISF成立的情况下。