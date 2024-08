Dévoilement du PLA-ISF et des ambitions de la Chine en matière d'IA

Dans mi-avril 2024 , le Comité central du PCC et la Commission militaire centrale (CMC) ont dévoilé le nouveau nom de leur Armée populaire de libération – Force de soutien à l'information (PLA-ISF). Le PLA-ISF est la dernière mesure prise par la Chine pour moderniser son armée spécifique à la guerre de l'information et à d'autres technologies émergentes dans un concept opérationnel multi-domaines.





La création du PLA-ISF est préoccupante car elle suggère un contrôle accru du PCC sur toutes les activités d’IA en Chine, tout en soulignant également la capacité de la Chine à mener des campagnes militaires à long terme tirant parti des technologies d’IA. De plus, l’augmentation des activités chinoises dans la zone grise sert à souligner cette notion, les effets de la manipulation des médias sociaux, des infrastructures et des attaques de cybersécurité étant considérablement amplifiés s’ils sont associés à l’IA.

Restructuration du PLA-ISF

La Force de soutien stratégique PLA (PLA-SSF), aujourd'hui dissoute, a été initialement créée en décembre 2015 dans le but de développer Les capacités spatiales de la Chine . Cependant, au cours de son mandat de huit ans, la PLA-SSF a finalement agi comme un point de centralisation et de consolidation de tous les réseaux d'information et opérations de soutien pour l'ensemble de l'APL.





Les deux principaux départements du PLA-SSF étaient le Département des systèmes de réseaux et le Département des systèmes spatiaux, qui fonctionnaient avec une autonomie importante par rapport aux autres unités du PLA. Auparavant, chaque branche de service PLA disposait de son propre réseau d'information et de ses propres unités de support.





La PLA-ISF a abouti à la création d'une force aérospatiale, d'une force cyberspatiale et d'une force de soutien à l'information, ces trois armes opérant dans conjonction avec la Force conjointe de soutien logistique (JLSF), elle-même créée en 2016 pour améliorer les opérations logistiques militaires chinoises.





Cette réorganisation, ainsi que l’augmentation du rang nécessaire pour qu’une force soit dirigée au lieu d’un département, met en évidence un réalignement stratégique au sein de l’APL, démontrant l’accent que le PCC met sur ces « nouvelles » forces dans le cadre de ses capacités de guerre modernisées.

Applications PLA de l'intelligence artificielle

L’APL recherche depuis longtemps des systèmes et des capacités basés sur l’IA dans le cadre de sa modernisation militaire, conformément à sa stratégie nationale de fusion militaro-civile (MCF), ces capacités s’étendant des fonctions militaires traditionnelles à une guerre numérique plus modernisée.





Les unités de l'APL se concentrent depuis longtemps sur le développement de robots et d'autres systèmes sans pilote spécifiquement destinés aux applications militaires, au premier rang desquels le Caihong 4 (CH-4).





Développé par la China Academy of Aerospace Aerodynamics, qui est elle-même une filiale de la China Aerospace Science and Technology Corporation. Le CH-4 est presque identique à General Atomics MQ-9 Reaper, avec des ventes au Congo en 2023 , Indonésie en 2019 , et une multitude d'autres des pays .





D’autres exemples d’IA utilisées dans des applications militaires chinoises incluent Véhicule terrestre sans pilote Shanyi 5 (UGV) et encore plus petit UBot-SCU B 10 UGV . De plus, l’APL pourrait exploiter l’IA pour prise de décision militaire , guidage de missile , et guerre électronique .





Sur le front de la guerre moderne, l’IA pourrait être utilisée pour soutenir les activités de la zone grise menées par des acteurs parrainés par l’État. Les utilisations futures de l’IA pourraient inclure l’IA générative pour la manipulation des médias sociaux et l’utilisation de IA dans le cadre d'une attaque par menace (ex : attaque de bot, déni de service distribué (DDos), etc.).





Parmi les exemples notables d’activités passées dans la zone grise, citons mai 2023 Divulgation par Microsoft d'une activité attribuée au groupe de pirates informatiques Volt Typhoon, qui ciblait les cyberinfrastructures critiques des systèmes connectés à Internet, ainsi que le mai 2014 inculpation de cinq pirates informatiques militaires chinois appartenant à l'unité 61398 pour piratage informatique, espionnage économique, etc.





L’ajout de l’IA à ces efforts, qu’elle soit explicitement ou implicitement soutenue par l’APL, devrait susciter une vive inquiétude.

L'accent du PCC sur l'intelligence artificielle

Dans mars 2023 , le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), Xi Jinping Xi, a appelé l'APL à « accroître la présence de forces de combat dans de nouveaux domaines et de nouvelles qualités ». pour contribuer à garantir la stratégie nationale chinoise de MCF afin de permettre à la RPC de devenir l'armée la plus avancée techniquement au monde.





Cela s'appuie sur les déclarations faites par Xi en Octobre 2017 au 19e Congrès national du PCC, où il a souligné l'importance de l'IA et de l'innovation dans le développement de l'armée chinoise.





Ceci est particulièrement préoccupant compte tenu de la nature prolifique de la recherche chinoise sur l’intelligence artificielle, les chercheurs chinois publiant 155 487 articles sur l’IA dans 2022 , suivis par les chercheurs de l'UE avec 101 455 publications et par les chercheurs américains avec 81 130. Les Chinois représentaient près de 40 % des publications mondiales sur l’IA en 2021.





De plus, le mélange de moyens licites et illicites dont dispose la RPC pour acquérir des connaissances sur l'IA, que ce soit par le biais de investissement dans les industries privées et des collaborations de recherche ou par le biais de transferts de technologie forcés et vol pur et simple , souligne pourquoi un nouveau commandement militaire consolidé axé sur les opérations de réseau et les technologies émergentes est très préoccupant.

Conclusion

Bien que la création du PLA-ISF puisse sembler à certains comme un simple changement de nom, le PLA-ISF nouvellement créé implique des changements significatifs dans la manière dont la Chine aborde les technologies émergentes et la guerre intelligente. L'élévation de l'APL-ISF et de ses dirigeants associés en tant qu'entité, ainsi que la formation de la Force aérospatiale, de la Force du cyberespace et de la Force de soutien à l'information, démontrent l'engagement militaire que l'APL entreprend pour mieux assurer l'intégration des technologies émergentes au sein de son armée. le PLA.





L’augmentation croissante des activités de la zone grise dans le cadre de la guerre moderne démontre l’immense potentiel négatif que l’IA peut avoir si elle est exploitée de manière inappropriée et sans garanties appropriées. L’éthique du PCC étant déjà discutable, le monde ne peut qu’imaginer les conséquences d’une véritable intégration de l’IA dans le cadre de la stratégie nationale de fusion militaro-civile de la Chine sur le reste du monde, en particulier à la lumière de la création du PLA-ISF.