数字掌握 2023，第 2 部分：商业视频的新基准

在第 1 部分中，我们回顾了 HubSpot 的“2023 年营销状况”报告的主要发现。 Facebook 仍然是顶级营销工具，TikTok 等短视频格式正在崛起，消息应用程序对业务变得至关重要。销售专业人员在寻找、参与和完成交易方面也面临着越来越大的挑战。我们还强调了人工智能在营销中日益重要的作用。





这为我们的第二部分做好了准备，重点关注 2023 年视频对商业的具体影响。

Vidyard 视频商业基准报告的要点：需要了解的 13 个变化和趋势

Vidyard 的视频商业基准报告独特的数据集来自 1,778,000 个视频，这些视频均由客户匿名提供。调查结果与我们的 HubSpot 报告重点一致，并提供了对视频趋势、分析、参与度指标和最流行格式的更多见解。





周二是发布视频最受欢迎的一天，而周三则获得了最高的视频观看次数





视频制作和类型

多样化的视频组合：企业制作的主要视频类型是网络研讨会（42%）、演示（21%）和社交媒体视频（15%）。





内部制作：现在有 92% 的企业使用内部资源制作视频，平均制作成本在 1,000 美元到 5,000 美元之间。

在所有做出回应的企业中，52% 现在已在内部进行视频制作。





视频投资类型

87% 的企业使用屏幕录制工具。





47% 的公司投资于产品演示视频，比任何其他类型的制作视频都多。 35% 的公司投资了讲解视频，33% 的公司投资了录制的网络研讨会视频，31% 的公司投资了操作方法视频，27% 的公司投资了客户推荐视频。





视频平台和发布

平台偏好： YouTube 是顶级视频托管平台，92% 的企业都在使用。 Vidyard 发现客户在其网站上托管视频 (84%)，并将其发布到 LinkedIn (70%)。





发布模式：周二是发布视频最受欢迎的一天，而周三的视频观看次数最高。





用户生成内容 (UGC) UGC 主导地位：今年制作的视频中有 72% 是用户生成的，其中大多数是屏幕录制或混合视频 (80%)，如下图所示。







54% 的销售专业人士表示，向买家发送混合视频可以获得最多的回应。





销售和 UGC： 74% 的外向销售专业人士利用 UGC 视频来提高销售成果，其中混合视频尤其有效。





视频在销售中：视频在销售中发挥着关键作用，71% 的企业现在在销售对话中利用视频。 54% 的销售专业人士表示，向买家发送混合视频可以获得最多的回应。



本文的最后两节将深入探讨什么是最有效的。





视频指标分析和视频时长：平均视频长度为4分20秒，较之前的平均6分钟有所减少。

60% 的视频长度不超过 2 分钟，这是最大限度提高保留率的建议大小。

另一个感兴趣的趋势； 60 秒以下的视频占所有视频的 16%，越来越受欢迎。这与我们之前 HubSpot 关于短视频迅速崛起的调查结果相符。





参与度指标： 60 秒以下的视频拥有最高的参与度，平均保留了 68% 的观看者。

相比之下，2-4分钟的视频完成率最高，达到52%。





视频分析： 85% 的企业使用视频分析，重点关注播放率 (78%)、参与度 (63%) 和转化率 (35%) 等指标。





包含视频的博客文章吸引的入站链接数量是没有视频的博客文章的 3 倍。





投资和投资回报率视频预算虽然 30% 的企业计划增加视频预算，但 89% 的企业相信他们的视频计划可带来可靠的投资回报率。





视频效果





着陆页：在着陆页上添加视频可以将转化率提高 80%。





电子邮件营销：在电子邮件中加入视频可以将点击率提高 200-300%。正如前面提到的，当基准电子邮件指标平均下降时，这是一个大新闻。





视频博客文章：包含视频的博客文章吸引的入站链接数量是没有视频的博客文章的 3 倍。





正如之前的文章中提到的，包含视频的博客文章在 Google 第一页上排名的机会高出 53 倍





视频影响和采用 视频的影响力： 94% 的企业一致认为视频正在增强用户对其产品的理解。





视频制作挑战：视频制作的主要障碍是时间限制 (24%)、预算限制 (23%) 和资源稀缺 (22%)。





营销中的视频：毫不奇怪，70% 的企业正在准备加大视频营销力度，96% 的企业已经将视频整合到其营销蓝图中。





未来展望：绝大多数 99% 的企业将在 2023 年继续使用视频，其中 96% 计划增加或维持当前支出。





当我们结束《数字掌握 2023》系列的第 2 部分时，很明显，视频不再只是一种选择，而是企业保持领先地位的必需品。从内部制作到利用用户生成的内容，视频正在彻底改变我们参与、销售和衡量成功的方式。令人震惊的是，99% 的企业计划继续或增加视频使用量，无可否认，这种媒体正在塑造数字营销和销售的未来。





如果您发现本文对商业视频新基准的深入探讨很有洞察力，请与您的朋友、同事和网络分享，发表评论，并在 HackerNoon 、 LinkedIn或X上关注我。请继续关注第 3 部分，我们将探讨数字时代虚拟销售不断发展的前景。









立即阅读：数字掌握 2023，第 3 部分：虚拟销售不断发展的格局