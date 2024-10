Digital Mastery 2023, Partie 2 : Les nouveaux benchmarks de la vidéo en entreprise

Dans la première partie , nous avons examiné les principales conclusions du rapport « State of Marketing 2023 » de HubSpot. Facebook reste un outil marketing de premier plan, les formats de vidéos courtes comme celui de TikTok sont en plein essor et les applications de messagerie deviennent cruciales pour les entreprises. Les professionnels de la vente sont également confrontés à des défis croissants en matière de prospection, d'engagement et de conclusion de contrats. Nous avons également souligné le rôle croissant de l’IA dans le marketing.





Cela nous prépare à la deuxième partie, axée sur l’impact spécifique de la vidéo sur les entreprises en 2023.

Points saillants du rapport Video In Business Benchmark de Vidyard : 13 changements et tendances à connaître

L'ensemble de données unique du rapport Video In Business Benchmark Report de Vidyard provient de 1 778 000 vidéos, anonymisées par leurs clients. Les résultats s'alignent sur les points saillants de notre rapport HubSpot et fournissent des informations supplémentaires sur les tendances vidéo, les analyses, les mesures d'engagement et les formats les plus populaires utilisés.





Le mardi se démarque comme le jour le plus populaire pour la publication de vidéos, tandis que le mercredi enregistre le plus grand nombre de vues vidéo.





Production et types vidéo

Portefeuille vidéo diversifié : les principaux types de vidéos produites par les entreprises sont les webinaires (42 %), les démos (21 %) et les vidéos sur les réseaux sociaux (15 %).





Production en interne : 92 % des entreprises produisent désormais des vidéos en utilisant des ressources internes, avec un coût de production moyen compris entre 1 000 $ et 5 000 $.

52 % de toutes les entreprises ayant répondu ont désormais réalisé leur production vidéo en interne.





Types d'investissement vidéo

87 % des entreprises utilisent des outils d'enregistrement d'écran.





47 % des entreprises ont investi dans des vidéos de démonstration de produits, plus que tout autre type de vidéo produite. 35 % ont investi dans des vidéos explicatives, 33 % des entreprises ont investi dans des vidéos de webinaires enregistrées, 31 % des vidéos pratiques et 27 % des vidéos de témoignages clients.





Plateformes vidéo et publication

Préférences de plate-forme : YouTube est la principale plate-forme d'hébergement de vidéos, utilisée par 92 % des entreprises. Vidyard a constaté que les clients hébergeaient des vidéos sur leurs sites Web (84 %) et les publiaient sur LinkedIn (70 %).





Modèles de publication : le mardi se démarque comme le jour le plus populaire pour la publication de vidéos, tandis que le mercredi enregistre le plus grand nombre de vues de vidéos.





Contenu généré par l'utilisateur (UGC) Dominance de l'UGC : 72 % des vidéos produites cette année ont été générées par les utilisateurs, la majorité étant des enregistrements d'écran ou des vidéos hybrides (80 %) comme l'image ci-dessous.







54 % des professionnels de la vente déclarent que l'envoi de vidéos hybrides aux acheteurs obtient le plus de réponses.





Ventes et UGC : 74 % des professionnels de la vente sortante exploitent les vidéos UGC pour améliorer leurs résultats de vente, les vidéos hybrides étant particulièrement efficaces.





Vidéo dans les ventes : la vidéo joue un rôle central dans les ventes, avec 71 % des entreprises l'exploitant désormais dans leurs dialogues commerciaux. 54 % des professionnels de la vente déclarent que l'envoi de vidéos hybrides aux acheteurs obtient le plus de réponses.



Les deux dernières sections de cet article approfondiront ce qui fonctionne le mieux.





Analyse des métriques vidéo et durée de la vidéo : la durée moyenne de la vidéo est de 4 minutes et 20 secondes, soit une diminution par rapport à la moyenne précédente de 6 minutes.

60 % de toutes les vidéos durent moins de 2 minutes, la taille recommandée pour maximiser la rétention.

Une autre tendance intéressante ; les vidéos de moins de 60 secondes, qui représentent 16 % de toutes les vidéos, gagnent du terrain. Cela concorde avec nos précédentes conclusions de HubSpot sur l'essor fulgurant des vidéos courtes.





Mesures d'engagement : les vidéos de moins de 60 secondes affichent l'engagement le plus élevé, retenant en moyenne 68 % des téléspectateurs.

En revanche, les vidéos de 2 à 4 minutes atteignent le taux d'achèvement le plus élevé de 52 %.





Analyse vidéo : 85 % des entreprises utilisent l'analyse vidéo, en se concentrant sur des mesures telles que le taux de lecture (78 %), l'engagement (63 %) et le taux de conversion (35 %).





Les articles de blog intégrant de la vidéo attirent 3 fois plus de liens entrants que les articles de blog sans vidéo.





Budget d'investissement et de retour sur investissement pour la vidéo Alors que 30 % des entreprises prévoient d'augmenter leur budget vidéo, 89 % d'entre elles estiment que leurs initiatives vidéo offrent un solide retour sur investissement.





Efficacité vidéo





Pages de destination : inclure une vidéo sur une page de destination peut augmenter la conversion de 80 %.





Marketing par e-mail : l'intégration de vidéo dans les e-mails peut faire monter en flèche le taux de clics de 200 à 300 %. C’est une grande nouvelle alors que les indicateurs de référence des e-mails sont en moyenne en baisse, comme mentionné précédemment.





Articles de blog vidéo : les articles de blog intégrant de la vidéo attirent 3 fois plus de liens entrants que les articles de blog sans vidéo.





Comme mentionné précédemment, les articles de blog contenant une vidéo ont 53 fois plus de chances d'être classés sur la première page de Google.





Impact et adoption de la vidéo Influence de la vidéo : 94 % des entreprises conviennent que la vidéo améliore la compréhension de leurs offres par les utilisateurs.





Défis de la production vidéo : les principaux obstacles à la production vidéo sont les contraintes de temps (24 %), les limitations budgétaires (23 %) et la rareté des ressources (22 %).





Vidéo dans le marketing : sans surprise, 70 % des entreprises se préparent à amplifier leurs efforts de marketing vidéo, et 96 % ont déjà intégré la vidéo dans leur plan marketing.





Perspectives d'avenir : 99 % des entreprises continueront à utiliser la vidéo en 2023, et 96 % d'entre elles prévoient d'augmenter ou de maintenir leurs dépenses actuelles.





Alors que nous terminons la deuxième partie de la série Digital Mastery 2023, il est clair que la vidéo n'est plus seulement une option : c'est une nécessité pour les entreprises qui souhaitent garder une longueur d'avance. De la production interne à l'exploitation du contenu généré par les utilisateurs, la vidéo révolutionne la façon dont nous engageons, vendons et mesurons le succès. Avec un nombre stupéfiant de 99 % d’entreprises prévoyant de poursuivre ou d’augmenter leur utilisation de la vidéo, ce média façonne indéniablement l’avenir du marketing et des ventes numériques.





