按销量排名的 5 款最佳最终幻想游戏

最终幻想游戏的销量一直都很高，尤其是新一代游戏。原因很简单，最终幻想是最古老的系列之一，它有大量的参赛作品，其中许多已经成为年度最佳游戏。是的，这些游戏中的大多数都售出了数百万份，但问题是，哪些游戏实际上是

下面我们将根据整体销量对特许经营权中的前 5 款游戏进行排名。前 5 名中的一些标题可能会让您大吃一惊！

1.最终幻想VII（13,258,000份）

首先对于任何特许经营的粉丝来说都不足为奇。

为什么这款游戏能卖出这么多份？我们每个人的视角可能不同，但不可否认的是，《最终幻想 VII》长期以来一直是该系列中最具创新性的游戏。它不仅设法引入了许多新角色，而且故事也很精彩。最重要的是，他们还集成了预渲染视频。

所有这些技术都真正脱颖而出，因为它们为该系列带来了许多巧妙的创新，同时也突破了当时技术的界限。诚然，这款游戏确实存在开发困难，但可以肯定地说，它成功超越了所有人的预期，并迅速成为现代世界的主要游戏之一。

值得注意的是，这款游戏的制作成本也相当高。它的制作和营销成本约为 8000 万美元，这在 1997 年是非常高的。但他们的赌注似乎得到了回报，因为《最终幻想》售出了 13 多万份，甚至还移植到了移动平台上。

2.最终幻想XV（10,903,000份）

毫不奇怪，该系列的最新作品之一，名为《最终幻想 XV》，也是该系列中最畅销的作品之一。游戏拥有庞大的开放世界和改进的战斗系统。不仅如此，他们还加入了元素魔法之类的各种东西，切换武器的速度更快，而且故事本身也很有创新性。

同时，能够使用更大的角色池进行游戏肯定会增加游戏玩法和此处提供的整体体验。这里也有很多用心，游戏非常注重情感、视觉效果和创造一个你真正关心的故事。最重要的是，该游戏还有故事片和动漫系列，因此它确实超越了电子游戏世界，同时提供了更多知识。

3.最终幻想XIV（10,571,400份）

最终幻想 XIV 是一款 MMO，因此很难追踪销量，但它仍然是最好的最终幻想游戏之一，即使发布并不十分壮观。然而，真正重要的是开发人员设法扭转了局面。他们听取了观众的意见，最终结果令人惊叹，因为它确实允许创建一个庞大的游戏世界，其中包含许多聪明的事情要做、新的探索地点和非常身临其境的游戏体验。

最重要的是，最终幻想 XIV 收到了多次更新和扩展，并且仍在进行相当多的工作。所以可以肯定地说，这可能是目前最终幻想游戏销量最多的游戏，因为它是拥有最新资料片和正在进行工作的游戏。总体而言，很高兴看到《最终幻想 XIV》继续扩大，并且从那时起玩家池才设法增长。这太神奇了，因为我们所有人都想玩这样的游戏，并沉浸在这个游戏所拥有的巨大而独特的游戏世界中。

4.最终幻想X（10,177,600份）

Final Fantasy X 也为游戏世界和整体传说做出了很大贡献。这是该系列中最好的作品之一，也是冒了很大风险的作品。游戏故事的重点是寻找并消灭一个非常强大的怪物，但在此过程中发生了很多事情。然而，很多人喜欢《最终幻想 X》的原因是它确实为该系列带来了很多变化。

例如，《最终幻想 X》设法取代了很多人认为非常陈旧的主动时间战斗系统。他们将其替换为基于条件的回合制战斗系统，并且还使用了 Sphere Grid 练级系统。虽然这些对某些人来说似乎是微不足道的贡献，但它们确实带来了非凡的游戏体验。这项创新使其成为最好的最终幻想游戏之一，这也是它产生如此多销量的原因。

5.最终幻想VIII（9,650,000份）

这款游戏在最终幻想游戏销售方面也带来了相当多的收入。最终幻想 VIII 建立在前作的基础上，并且还具有预渲染的背景和 3D 图形。它远离了最终幻想系列中的一些传统，但这是为了更好。最终幻想 VIII 也有相当多的创新。

这是第一款拥有真实比例角色的游戏。在施法方面，它放弃了使用魔法药水。这也是第一款有声乐主题音乐的游戏。总的来说，该游戏成功地取得了商业上的成功，并且与许多其他最终幻想游戏一样，它也被移植到了各种平台。

结论

看到最终幻想游戏的销售令人惊叹，我们很快意识到这是迄今为止最成功的史克威尔艾尼克斯版本之一。这些游戏中的许多都售出了数百万份，这一事实说明了游戏的质量，同时也说明了这些开发者能够带来的精彩故事和时刻。有一件事是肯定的，在最终幻想游戏中，您总是有新的条目和更诱人的故事要查看，您所要做的就是尝试一下！





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