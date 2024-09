5 melhores jogos de Final Fantasy de todos os tempos classificados por vendas

As vendas de jogos Final Fantasy sempre foram bastante altas, especialmente para a nova geração de jogos. A razão é simples, Final Fantasy é uma das franquias mais antigas e tem uma infinidade de entradas, muitas das quais se tornaram os jogos do ano por si só. E sim, a maioria desses jogos vendeu milhões de cópias, mas a questão é: quais são realmente

Abaixo iremos classificar os 5 melhores jogos da franquia em termos de vendas gerais. Alguns dos títulos do top 5 podem surpreendê-lo!

1. Final Fantasy VII (13.258.000 cópias)

A primeira colocação não é surpresa para nenhum fã da franquia.

Por que esse jogo conseguiu vender tantas cópias? Cada um de nós pode ter uma perspectiva diferente, mas não há como negar que Final Fantasy VII foi por muito tempo o jogo mais inovador da série. não apenas conseguiu trazer muitos personagens novos, mas a história também foi extraordinária. Além disso, eles também integraram vídeo pré-renderizado.

Todas essas tecnologias realmente conseguiram se destacar, pois trouxeram muitas inovações inteligentes para a série, além de ultrapassar os limites do que a tecnologia podia fazer na época. É verdade que o jogo teve suas dificuldades de desenvolvimento, mas é seguro dizer que conseguiu superar todas as expectativas e rapidamente se tornou um dos jogos básicos do mundo moderno.

É importante notar que o jogo também foi muito caro para produzir. Custou cerca de $ 80 milhões para produzir e comercializar, o que foi extremamente alto para 1997. Mas parece que sua aposta valeu a pena, já que Final Fantasy vendeu mais de 13 milhões de cópias e também foi portado para plataformas móveis.

2. Final Fantasy XV (10.903.000 cópias)

Não é de surpreender que um dos jogos mais recentes da série, chamado Final Fantasy XV, também seja um dos mais vendidos da série. O jogo tem um enorme mundo aberto e um sistema de batalha aprimorado. Não apenas isso, mas eles adicionaram todos os tipos de coisas como magia elementar, trocando de armas ainda mais rápido, e a história em si é muito inovadora.

Ao mesmo tempo, ser capaz de jogar usando um pool de personagens maior certamente adicionado à jogabilidade e à experiência geral fornecida aqui. Também há muito coração aqui, com o jogo focando muito na emoção, no visual e na criação de uma história com a qual você realmente se importa. Além disso, o jogo também teve um longa-metragem e uma série de anime, por isso conseguiu superar o mundo dos videogames, oferecendo acesso a ainda mais lore.

3. Final Fantasy XIV (10.571.400 cópias)

Final Fantasy XIV é um MMO, por isso pode ser difícil acompanhar as vendas, mas ainda é um dos melhores jogos de Final Fantasy, mesmo que o lançamento não tenha sido exatamente espetacular. No entanto, o que realmente importa é que os desenvolvedores conseguiram mudar as coisas. Eles ouviram o público e no final os resultados foram incríveis, pois realmente permitiu a criação de um mundo de jogo massivo com muitas coisas inteligentes para fazer, novos lugares para explorar e uma experiência de jogo muito envolvente.

Além disso, Final Fantasy XIV recebeu várias atualizações e expansões, e ainda está sendo trabalhado bastante. Portanto, é seguro dizer que este pode estar obtendo o maior número de vendas de jogos Final Fantasy por enquanto, apenas porque é o jogo que teve a última expansão e trabalho sendo feito nele. No geral, é ótimo ver que Final Fantasy XIV continua a se expandir, e o grupo de jogadores só conseguiu crescer desde então. O que é incrível, já que todos nós queremos jogar tal jogo e mergulhar em um mundo de jogo incrivelmente grande e distinto como este jogo tem.

4. Final Fantasy X (10.177.600 cópias)

Final Fantasy X também contribuiu muito para o mundo do jogo e para a tradição geral. É uma das entradas mais legais da série e também uma que assumiu muitos riscos. A história do jogo é focada em encontrar e eliminar um monstro muito poderoso, mas muitas coisas acontecem pelo caminho. No entanto, a razão pela qual muitas pessoas gostam de Final Fantasy X é porque ele conseguiu trazer muitas mudanças para a série.

Por exemplo, Final Fantasy X consegue substituir o sistema de time battle ativo, que muita gente considerava muito antigo. Eles o substituem pelo sistema de batalha baseado em turnos condicional e também usa o sistema de nivelamento Sphere Grid. Embora possam parecer pequenas contribuições para alguns, eles conseguem trazer uma experiência de jogo extraordinária. Essa inovação o tornou um dos melhores jogos de Final Fantasy e também por isso gerou tantas vendas.

5. Final Fantasy VIII (9.650.000 cópias)

Este jogo também traz um número bastante grande quando se trata de vendas de jogos Final Fantasy. Final Fantasy VIII se baseia no antecessor e também possui planos de fundo pré-renderizados e gráficos 3D. Afasta-se de algumas das tradições da série Final Fantasy, mas é para melhor. Final Fantasy VIII também tem seu quinhão de inovações.

Este é o primeiro jogo em que você tem personagens com proporções realistas. Ele renuncia ao uso de poções mágicas quando se trata de lançar feitiços. Este também foi o primeiro jogo que teve uma música tema com uma peça vocal. Geralmente, o jogo conseguiu se tornar um sucesso comercial e, como muitos outros jogos Final Fantasy, também foi portado para várias plataformas.

Conclusão

É incrível ver as vendas dos jogos Final Fantasy, e logo percebemos que este é de longe um dos lançamentos de maior sucesso da Square Enix. O fato de muitos desses jogos terem vendido milhões e milhões de cópias diz muito quando se trata da qualidade do jogo, mas também das grandes histórias e momentos que esses desenvolvedores conseguiram trazer para a mesa. Uma coisa é certa, com os jogos Final Fantasy você sempre tem novas entradas e histórias mais atraentes para conferir, tudo o que você precisa fazer é experimentá-los!





Fontes