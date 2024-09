5 meilleurs jeux Final Fantasy de tous les temps classés par ventes

Les ventes de jeux Final Fantasy ont toujours été assez élevées, en particulier pour la nouvelle génération de jeux. La raison est simple, Final Fantasy est l'une des franchises les plus anciennes et elle a une pléthore d'entrées, dont beaucoup sont devenues des jeux de l'année à part entière. Et oui, la plupart de ces jeux se sont vendus à des millions d'exemplaires, mais la question est de savoir lesquels sont réellement

Ci-dessous, nous classerons les 5 meilleurs jeux de la franchise en termes de ventes globales. Certains des titres du top 5 pourraient vous surprendre !

1. Final Fantasy VII (13 258 000 exemplaires)

La première place n'est pas une surprise pour tout fan de la franchise.

Pourquoi ce jeu a-t-il réussi à se vendre autant d'exemplaires ? Chacun de nous a peut-être une perspective différente, mais il est indéniable que Final Fantasy VII a longtemps été le jeu le plus innovant de la série. non seulement il a réussi à faire entrer beaucoup de nouveaux personnages, mais l'histoire était également extraordinaire. En plus de cela, ils ont également intégré une vidéo pré-rendue.

Toutes ces technologies ont vraiment réussi à se démarquer, car elles ont apporté de nombreuses innovations intelligentes à la série, tout en repoussant les limites de ce que la technologie pouvait faire à cette époque. Certes, le jeu a eu ses difficultés de développement, mais on peut dire qu'il a réussi à dépasser toutes les attentes et est rapidement devenu l'un des jeux de base du monde moderne.

Il est important de noter que le jeu était également assez coûteux à produire. Il a coûté environ 80 millions de dollars à produire et à commercialiser, ce qui était extrêmement élevé pour 1997. Mais il semble que leur pari ait porté ses fruits, puisque Final Fantasy s'est vendu à plus de 13 millions d'exemplaires et qu'il a même été porté sur des plates-formes mobiles également.

2. Final Fantasy XV (10 903 000 exemplaires)

Il n'est pas surprenant que l'une des dernières entrées de la série, nommée Final Fantasy XV, soit également l'un des meilleurs vendeurs de la série. Le jeu a un monde ouvert massif et un système de combat amélioré. Non seulement cela, mais ils ont ajouté toutes sortes de choses comme la magie élémentaire, le changement d'armes encore plus rapide, et l'histoire elle-même est très innovante.

Dans le même temps, le fait de pouvoir jouer avec un plus grand nombre de personnages a certainement ajouté au gameplay et à l'expérience globale fournie ici. Il y a aussi beaucoup de cœur ici, le jeu se concentrant beaucoup sur l'émotion, les visuels et créant une histoire qui vous tient vraiment à cœur. En plus de cela, le jeu avait également un long métrage et une série animée, il a donc réussi à surpasser le monde du jeu vidéo, tout en offrant un accès à encore plus de traditions.

3. Final Fantasy XIV (10 571 400 exemplaires)

Final Fantasy XIV est un MMO, il peut donc être difficile de suivre les ventes, mais c'est toujours l'un des meilleurs jeux Final Fantasy, même si le lancement n'a pas été vraiment spectaculaire. Pourtant, ce qui compte vraiment, c'est que les développeurs ont réussi à renverser la vapeur. Ils ont écouté le public et au final, les résultats ont été incroyables, car cela a vraiment permis la création d'un monde de jeu immense avec beaucoup de choses intelligentes à faire, de nouveaux endroits à explorer et une expérience de jeu très immersive.

En plus de cela, Final Fantasy XIV a reçu plusieurs mises à jour et extensions, et il est encore en cours d'élaboration. Il est donc prudent de dire que cela pourrait générer le plus de ventes de jeux Final Fantasy pour le moment, simplement parce que c'est le jeu qui a eu la dernière extension et les travaux en cours dessus. Dans l'ensemble, c'est formidable de voir que Final Fantasy XIV continue de se développer et que le pool de joueurs n'a fait que croître depuis lors. Ce qui est incroyable, puisque nous voulons tous jouer à un tel jeu et nous immerger dans un monde de jeu incroyablement vaste et distinctif comme celui-ci.

4. Final Fantasy X (10 177 600 exemplaires)

Final Fantasy X a également beaucoup contribué au monde du jeu et à la tradition générale. C'est l'une des plus belles entrées de la série, et aussi celle qui a pris pas mal de risques. L'histoire du jeu se concentre sur la recherche et l'élimination d'un monstre très puissant, mais beaucoup de choses se passent en cours de route. Pourtant, la raison pour laquelle beaucoup de gens apprécient Final Fantasy X est qu'il a réussi à apporter de nombreux changements à la série.

Par exemple, Final Fantasy X parvient à remplacer le système de combat en temps actif, que beaucoup de gens considéraient comme très ancien. Ils le remplacent par le système de combat au tour par tour conditionnel, et il utilise également le système de mise à niveau Sphere Grid. Bien que ceux-ci puissent sembler être de petites contributions pour certains, ils parviennent à apporter une expérience de jeu extraordinaire. Cette innovation en a fait l'un des meilleurs jeux Final Fantasy, et c'est aussi pourquoi il a généré tant de ventes.

5. Final Fantasy VIII (9 650 000 exemplaires)

Ce jeu rapporte également un nombre assez important en ce qui concerne les ventes de jeux Final Fantasy. Final Fantasy VIII s'appuie sur le prédécesseur, et il a également des arrière-plans pré-rendus et des graphismes 3D. Cela s'éloigne de certaines des traditions de la série Final Fantasy, mais c'est pour le mieux. Final Fantasy VIII a également sa juste part d'innovations.

C'est le premier jeu où vous avez des personnages aux proportions réalistes. Il renonce à l'utilisation de potions magiques lorsqu'il s'agit de lancer des sorts. C'était aussi le premier jeu qui avait un thème musical avec une pièce vocale. Généralement, le jeu a réussi à devenir un succès commercial et, comme de nombreux autres jeux Final Fantasy, il a également été porté sur diverses plates-formes.

Conclusion

C'est incroyable de voir les ventes de jeux Final Fantasy, et on se rend vite compte qu'il s'agit de loin de l'une des versions les plus réussies de Square Enix. Le fait que bon nombre de ces jeux se soient vendus à des millions et des millions d'exemplaires en dit long sur la qualité du jeu, mais aussi sur les belles histoires et moments que ces développeurs ont pu apporter à la table. Une chose est certaine, avec les jeux Final Fantasy, vous avez toujours de nouvelles entrées et des histoires plus attrayantes à découvrir, tout ce que vous avez à faire est de les essayer !





