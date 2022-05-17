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抚养孩子和创业经过@zachflower
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抚养孩子和创业

经过 Zachary Flower2022/06/07
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太長; 讀書

“亲子游戏”是“艰苦”的工作，但永远不要让任何人告诉你这不是*艰苦的*工作。我发现我作为父亲一直过的创业生活是不可持续的。找到平衡是“工作/生活”的那种，而不是“电线上的人”那种“那种”。 *现在*完成，因为一旦你回到家，你需要摘下员工的帽子，摘下“老爸的帽子”

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featured image - 抚养孩子和创业
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我有两个孩子，老实说，我一直很累。


当然，孩子是礼物，是生命的奇迹，等等。但它们也是小能量吸血鬼，无论感觉如何，它们都需要你的关注和喜爱，并将你所有的坏习惯反映在你身上，就像厄里斯魔镜的落后版本一样。


你好，亲子

不要误会我的意思，我喜欢当爸爸，但永远不要让任何人告诉你这并不辛苦。当你负责将生命带入这个世界时，你也要生命负责的一切负责。这不仅仅是为了让他们活着。您实际上必须一些事情，例如与他们交谈，与他们共度时光，并教他们如何成为Not-Bad Adults™


这狗屎很难，要做好，你必须每天把整个自己都扔进去，你知道还有什么每天要求你整个自己的名声吗？


创业生活。


启动

在我的整个职业生涯中，我几乎只为 A 轮前的初创公司工作（这基本上意味着我永远忙于破产）。但是创业公司缺乏资金和空闲时间，他们弥补了各种各样的不足。你看，我一直认为自己是一个多面手。我很容易感到无聊，所以我喜欢戴很多不同的帽子，把手放在很多不同的罐子里——可能还有一些我想不出的隐喻。


创业公司提供的学习机会比你想象的要多，而当我 20 多岁时，这种讨价还价很容易维持。工作从未停止，因为学习从未停止。总有事情要做。要解决的新问题，要学习的新技术，要运行的新实验。


然后我有了孩子。


寻找平衡

没有什么比对另一个人的幸福完全负责更令人谦卑的了。您的时间不再完全属于我们，如果您想在亲子游戏中生存下来，它也不再是您公司的。


我很快发现，作为父亲，我一直过的创业生活是不可持续的。深夜和清晨在喂食、换尿布、学前班接送和校车时刻表之间很难维持——更不用说孩子们（可能）需要的所有优质时间了。

所以，这是我人生中的第一次，我必须找到平衡——“工作/生活”那种，而不是“电线上的男人”那种——而且，让我告诉你，这太难了。

搞定

正如每本关于成人的书都告诉我们的那样，坏习惯很难改掉，因为它们很容易养成；还有什么比呆在电脑前或离开办公室更容易的呢？

当你的时间完全属于你自己时，在工作中很容易懈怠。喝咖啡散步、吃午饭、上网探险……这一切都有时间，因为如果你浪费了一天，你总是可以在家里弥补。


不是作为父母。


当你工作的时候，你必须把事情做好。如果您想保持理智（以及您可以腾出的宝贵的几个小时的睡眠时间），那么您就没有稍后再做这项工作的奢侈了。现在就完成它，因为一旦你回到家，你需要摘下员工的帽子，摘下老爸的帽子。


有一千种技巧可以提高工作效率（而且书籍数量也差不多），但归根结底，你只需要对自己的时间负责。学会安排时间，找到你的心流状态，对不必要的干扰说“不”，并清楚地了解你今天的目标是什么。


你不必成为一个生产力机器人——如果你在工作中找不到任何乐趣，那还有什么意义呢？——但你应该注意你如何利用你的时间，以及你的选择对你以后的影响。

保持健康

像许多爸爸一样，我在这个问题上挣扎。毕竟，“爸爸的身体”是有原因的：一旦你有了孩子就很容易放手，因为你在玩很多其他的球。


但是不健康的生活方式与为人父母创业生活都格格不入。初创公司可能对精神和体力都有要求，孩子们拥有世界上所有的能量，所以如果你不照顾好自己，你永远无法满足他们的需求。


相信我，我不是健康专家（只要问我的体重秤），但如果我学到了一件事，那就是不照顾好自己的健康会对我生活中的一切产生负面影响。如果你一直觉得自己很糟糕，你就不可能成为最好的自己；所以做点什么吧。


找一张站立式办公桌。进行预定的散步。吃点绿色的东西。幽思。没有灵丹妙药，但努力的效果是累积的，你付出的越多，你就能更好地管理这一切。

设置边界

我必须学习的最艰难的一课是，当工作日结束时，工作就结束了。当你收拾好行李走出大楼时——或者，在今天“我在家工作，所以我一直在工作”的世界里，当你关掉电脑时——除了真正的紧急情况外，没有什么能让你回来进入工作大脑，直到您第二天早上重新登录。


孩子们学习界限不是通过我们所说的，而是通过我们所做的。我们奖励和拒绝的行为表明了我们真正的极限是什么。


你重视工作与生活的平衡很容易，但是当你在晚上 7 点签入代码或在午夜后发送电子邮件时，很明显你的话就是：单词。


我并不是说你不能在“工作时间”之后工作。在初创公司，这是不切实际的。不过，我要说的是，您需要清楚地定义自己的局限性，然后去实践它们。无论是在一段时间后不回复 Slack 消息，还是只在早上第一件事处理电子邮件，你都必须弄清楚你的界限是什么，并把它们当作你的生活依赖于它们。

开火你的手机

这个技巧可能很难接受，但是为一家初创公司工作，而不是你的手机。知道执行您在上面设置的界限的好方法吗？


删除手机上的所有工作应用程序。


电子邮件？再见。松弛？走了。吉拉？再见。


当我下班时，我下班了。 Slack、Email、Jira，以及我们在生活的方方面面集成的任何其他应用程序……这些东西都是为了工作，所以我把它们留在那里。通过允许手机上的工作应用程序，您允许工作进入您的个人生活。我们生活在一个经常被要求在进入办公室时将个人“问题”留在门口的世界中，因此要求同样的事情作为回报是公平的。


担心紧急情况？根据我的经验，真正的紧急情况几乎没有，但如果，我的团队有我的电话号码并且知道如何联系我。


喜欢手机应用而不是电脑应用？我不明白，但我知道每个人都有自己的喜好，所以请从抽屉里翻出一部旧手机，然后将工作应用程序放在上面。给自己一个机会把工作锁起来。如果你不能做到这一点，那么你永远不会真正“关闭”。

把你的孩子放在第一位

我知道这是不言而喻的，但你必须把你的孩子放在第一位；如果感觉就像我在鞭打整个“设定界限”的事情，那是因为我是。工作很重要，我不反对。但是我的孩子们呢？


这不是竞争。


我的大女儿早上 8 点 12 分上车，下午 3 点 28 分下车。我最小的孩子需要在 8:30 之前在她的学校下车，并在 3:30 之前接机。舞蹈课在星期三晚上。意大利面条之夜是星期一，而游戏之夜则尽可能多地进行。家长会、舞蹈独奏会、女童子军会议、爸爸女儿约会、


每个人都有工作之外的生活，在我的孩子们需要我和我的妻子出现在他们面前至少就像我出现在工作中一样。我会做每一次站立和复古，赶上每一个截止日期，当狗屎击中粉丝时，我会是第一个牺牲一些睡眠来保持产品正常运行的人。


但我也会在我的孩子需要我时——以及他们如何需要我——出现在他们身边，因为最终（如果我做对了事情），他们在我生命中的时间将比任何一家创业公司都长得多.


只是不停游泳

用迪斯尼电影的一句话来结束这一点感觉很合适。还是皮克斯？海底总动员是迪斯尼皮克斯的那些东西之一吗？我不知道。没关系...


*咳咳*


成为每月最佳员工比成为年度爸爸要容易得多。作为父母是模棱两可的。没有冲刺，没有积压，没有回顾，也没有 1:1。你永远不知道你在做什么，即使你知道了，也没有办法衡量它。您所能做的就是继续游泳（或者，如果启动用语更适合您的速度，请继续砍柴）。


我的大女儿今年 8 岁了，如果我在她近十年的生活中学到了什么，那就是有很多我可以加入的初创公司，这将尊重我的界限，但只有一个。找到平衡是困难的——保持这种平衡更是如此——但当你知道你真正看重什么时，它就会容易得多。

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