我向范明正总理和阮志勇部长就教育问题发表讲话





专题图片：在纽约与计划与投资部长阮志勇举行的私人午餐会上，我提出了通过半开玩笑的教育活动加强越南劳动力以满足全球需求的建议。我前世是一名老师，连续两个小时的“严肃”演讲后，我能感觉到房间里的能量像泄气的气球一样消散。因此，我要求每个人快速站起来几分钟，以“摆脱困境”（正如我们在课堂上喜欢说的那样）。这是接近越南最高级别和文件之一的相当非传统的方式，但它确实让房间里的许多人笑了（有些人比其他人笑得更多😉 ）













您可以在此处查看演讲。它是越南语，但我们提供了英文字幕，因此您可以打开 CC：









文字记录：论早期文科教育的重要性 - Linh Dao Smooke 的提案

尊敬的越南总理范明正、部长阮志勇、高级专家顾问以及工商界人士今天在座。

我的名字是Linh Dao Smooke 。我是HackerNoon的共同所有者兼首席运营官，HackerNoon 是美国领先的出版物之一，涵盖最新的技术主题，包括人工智能、软件开发、加密货币、区块链、投资和筹款等等。 。 Hackernoon 成立已有 7 年多，现已成为全球超过 400 万读者信赖和阅读的在线报纸，有超过 4.5 万名作家的贡献，并通过 3 次融资， 近期总估值达到 5000 万美元。在许多不可预测的变化的背景下，特别是在人工智能快速发展的背景下，我想与大家分享我对文科教育及其对越南劳动力规划的重要性的个人看法。









首先，我想谈谈关注早期文科教育的重要性（就像 anh Cuong Do在他的演讲中简要提到的那样），特别是创新思维、探索、创造力、开放性和“敢想敢做”的心态。我出生并成长在河内的一个中产阶级家庭。 16/17岁时，我有幸成为四名获得全额奖学金的越南学生之一，前往印度这所名为联合世界学院的高中，该学院在18个不同的国家设有校区，然后继续成为一所全额奖学金。获得美国排名前八的常春藤盟校布朗大学的奖学金。当我毕业时，我觉得我欠这项改变生活的奖学金的一切，我想将它继续下去。然后，我在河内创办了第一个针对中学生的夏令营（不是针对高中生或大学毕业生，因为我认为越早接触创新思维越好）。此后，我成为密涅瓦大学的东南亚区域经理，这是一所重新设计的新文理学院，其模式成为越南富布赖特大学的灵感来源，Thuy Dam 女士目前担任该大学的校长。她和我目前都是越南第一所 UWC 高中项目的董事会成员，该项目可能位于平定/归仁。从我自己的教育历程中，我意识到我的知识和潜力就在这里（点到心）。但我需要探索它。我的幸运不仅仅是去某个国家，跟随一位著名教授学习，或者得到丰厚的经济支持。我的幸运是：在尚未完全长大的年龄，我意识到我可以克服许多像我一样就读于竞争性公立学校的同龄人所面临的无形障碍：就是这样的想法：“哦，我无能为力” 。我太小了。我们自己以及整个社会的问题太大了。我不能。无论如何，我相信我可以。这种信念变成了行动。行动转化为结果。对于我的两个年幼的孩子，我强调开放思维、探索、敢于思考和行动的重要性，例如通过蒙特梭利教学方法，或者简单地说，婴儿主导的断奶。









第二，我想谈谈人工智能。不可否认，人工智能将改变全球经济、政治和人力资源的面貌。将会出现许多昨天需要但今天不再需要的工作，导致大规模失业。但作为回报，将会出现许多今天没有人认为是工作的工作，这些工作在未来将为数百万人带来收入。这种情况以前发生过，尤其是在过去 50 年里，技术、智能手机和社交媒体已成为生活中越来越不可避免的一部分。但人工智能将迫使特定人力资源领域的变革步伐加快。我完全支持政府投资半导体技术的政策。说白了，一个国家生产的芯片越多，该国在全球经济中的地位就越重要。





第三，我想谈谈非正规教育。创新思维不一定只能通过书本和学校来实现。如果您具有批判性思维能力和心态，互联网可以成为您的学校。正如chatGPT背后的 OpenAI 首席执行官兼联合创始人Sam Altman在最近的一个播客中提到的那样，他押注于未来几年内将创建第一家拥有独立创始人且估值超过 10 亿美元的公司。

在运行 HackerNoon 的这些年里，我阅读了来自世界各地的数千篇技术文章。我们四分之一的用户来自美国。在 HackerNoon 上阅读和写作最多的前 10 个国家/地区是香港、英国、德国、中国、加拿大、巴西、法国和日本。我们将高质量的文章翻译成 7 种语言，包括越南语。然而，越南的读者或作家并不多。我真心希望企业家以及关注本次演讲的人能够利用 Hackernoon 免费图书馆中近 100,000 篇不同文章的知识，甚至为 HackerNoon 做出贡献。我认为这是每个人都可以终身学习的方式，而不仅仅是在学校的四堵墙内。





感谢您的聆听！











