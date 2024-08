Meus comentários ao primeiro-ministro Pham Minh Chinh e ao ministro Nguyen Chi Dung sobre educação

Imagem em destaque: Num almoço privado com o Ministro do Planeamento e Investimento, Nguyen Chi Dung, em Nova Iorque, apresentei a minha proposta para fortalecer a força de trabalho vietnamita para as exigências globais através de um exercício educativo irónico. Fui professor na minha vida passada e, após 2 horas de constantes conversas “sérias”, pude sentir a energia da sala se dispersar como balões esvaziando. Então pedi a todos que se levantassem rapidamente por alguns minutos para “libertarem-se” (como gostamos de dizer na sala de aula). Foi uma maneira pouco convencional de abordar um dos mais altos escalões e arquivos do Vietnã, mas fez muitos na sala rirem (alguns mais do que outros 😉)













Você pode ver a palestra aqui. Está em vietnamita, mas fornecemos legenda em inglês para que você possa ativar o CC:









Transcrição: Sobre a importância da educação inicial em artes liberais - uma proposta de Linh Dao Smooke

Caros primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ministro Nguyen Chi Dung, especialistas e conselheiros de alto nível e colegas empresários e mulheres aqui presentes hoje.

Meu nome é Linh Dao Smokee . Sou coproprietário e diretor de operações da HackerNoon , uma das principais publicações nos Estados Unidos que cobre tópicos tecnológicos atualizados, desde inteligência artificial , desenvolvimento de software , criptomoeda , blockchain , investimento e captação de recursos e muitos outros . . Fundado há mais de 7 anos, o Hackernoon é hoje um jornal online confiável e lido por mais de 4 milhões de leitores globais, com contribuições de mais de 45 mil escritores, e através de 3 esforços de arrecadação de fundos, uma avaliação total recente de 50 milhões de dólares . Quero partilhar convosco as minhas opiniões pessoais sobre a educação em artes liberais e a sua importância para o planeamento da força de trabalho do Vietname, no contexto de muitas mudanças imprevisíveis, especialmente com o rápido desenvolvimento da IA.









Em primeiro lugar, quero falar sobre a importância de um foco na educação inicial em artes liberais (como Anh Cuong Do mencionou brevemente na sua palestra), especialmente no pensamento inovador, na exploração, na criatividade, na abertura e numa mentalidade de “ousadia para pensar e fazer”. Nasci e cresci em uma família de classe média em Hanói. Aos 16/17 anos, tive a sorte de ser um dos quatro estudantes vietnamitas que receberam uma bolsa integral para ir para a Índia nesta escola secundária chamada United World College, com campi em 18 países diferentes, que continuou a ser uma escola completa. bolsa de estudos para a Brown University, as 8 melhores faculdades da Ivy League na América. Quando me formei, senti que devia tudo a essa bolsa de estudos que mudou minha vida e queria pagá-la adiante. Fundei então o primeiro acampamento de verão para crianças do ensino médio em Hanói (não para alunos do ensino médio ou universitários, pois acho que quanto mais cedo for a exposição ao pensamento inovador, melhor). Depois disso, tornei-me Gerente Regional do Sudeste Asiático da Minerva University, uma nova faculdade de artes liberais reimaginada cujo modelo se tornou a inspiração para a Fulbright University Vietnam, da qual a Sra. Thuy Dam é atualmente a diretora. Ela e eu estamos atualmente no conselho de administração do projeto para construir a primeira escola secundária UWC no Vietnã, potencialmente Binh Dinh/Quy Nhon. Na minha própria jornada educacional, percebi que meu conhecimento e potencial estão aqui, bem aqui (aponte para o coração). Mas preciso explorar isso. Minha sorte não é apenas ir para um determinado país, estudar com um professor famoso ou receber um apoio financeiro substancial. A minha sorte é: numa idade ainda não desenvolvida, percebi que poderia superar os obstáculos invisíveis que muitos dos meus colegas, que também frequentavam escolas públicas competitivas como eu, tinham: é o pensamento: “ ah, não há nada que eu possa fazer”. . Eu sou muito pequeno. Os nossos problemas em particular e os da sociedade em geral são demasiado grandes. Eu não posso .” De alguma forma, acredito que poderia. E essa crença se transforma em ação. E as ações se transformam em resultados. Para os meus dois filhos pequenos, enfatizo a importância do pensamento aberto, da exploração, da ousadia de pensar e fazer, por exemplo através de métodos de ensino Montessori, ou simplesmente, do desmame liderado pelo bebé.









Em segundo lugar, quero falar sobre Inteligência Artificial. É inegável que a IA mudará a face da economia, da política e dos recursos humanos a nível global. Haverá muitos empregos que eram necessários ontem, mas que já não são necessários hoje, levando ao desemprego em massa. Mas, em troca, haverá muitos empregos que ninguém consegue considerar hoje como empregos, que no futuro irão gerar rendimentos para milhões de pessoas. Isto já aconteceu antes, especialmente nos últimos 50 anos, à medida que a tecnologia, os smartphones e as redes sociais se tornaram uma parte cada vez mais inevitável da vida. Mas a IA fará com que o ritmo da mudança especificamente nos recursos humanos seja forçado a ser acelerado. Apoio totalmente a política do governo de investir em tecnologia de semicondutores. Para ser franco, quanto mais chips um país produz, mais importante é a posição que esse país ocupa na economia global.





Terceiro, quero falar sobre educação informal. O pensamento inovador não surge necessariamente apenas através de livros e escolas. A Internet pode ser sua escola, se você tiver habilidades e mentalidade de pensamento crítico. Como Sam Altman , CEO e cofundador da OpenAI por trás do chatGPT , mencionou durante um de seus podcasts recentes, ele está apostando na primeira empresa com um fundador solo e uma avaliação de mais de 1 bilhão de dólares a ser criada nos próximos anos. .

Durante meus anos administrando o HackerNoon, li milhares de artigos sobre tecnologia escritos em todo o mundo. Um quarto dos nossos usuários são dos Estados Unidos. Os 10 principais países que mais leem e escrevem no HackerNoon são Hong Kong, Reino Unido, Alemanha, China, Canadá, Brasil, França e Japão. Traduzimos artigos de alta qualidade para 7 idiomas, incluindo vietnamita. No entanto, não há muitos leitores ou escritores vietnamitas. Eu realmente espero que os empreendedores, e aqueles que acompanham este discurso, aproveitem o conhecimento da biblioteca gratuita do Hackernoon de quase 100.000 artigos diferentes, e até mesmo contribuam para o HackerNoon. É assim que penso que todos podem aprender para o resto da vida, não apenas dentro das quatro paredes da escola.





Obrigado por ouvir!