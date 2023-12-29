我们买丑房子！他们向你隐瞒的丑陋真相

本文最初由Anjeanette Damon 、 Byard Duncan和Mollie Simon发表在ProPublica上。与《达拉斯晨报》和Shelterforce联合出版。莎拉·史密斯贡献了报道。 Carlo Cadenas 为 ProPublica 绘制的 Ug Spot 插图。

2016 年 11 月 4 日，当科里·埃文斯 (Cory Evans) 抵达洛杉矶郊区的一处住宅时，他对美国家居投资者 (HomeVestors of America) 的策略了如指掌。他与“We Buy Ugly Houses”公司的特许经营权在过去两年中已执行了 50 多笔交易。





Patriot Holdings 遵循 HomeVestors 的策略，即寻找处于绝望境地的房主，然后说服他们迅速出售，从而很快成为该公司最成功的特许经营商之一。





房主科琳·卡萨诺瓦 (Corrine Casanova) 于 1961 年与丈夫一起购买了鲍德温公园 (Baldwin Park) 的三居室平房，现在完全拥有它。在那里抚养了三个孩子后，她距离离开这里前往辅助生活设施还有几天，并拨打了 HomeVestors 广告上的电话号码。





“我想知道是否可以估算一下我的房子的价值，”她告诉接电话的女士。 “我丈夫走了，现在就我一个人了。”





埃文斯与他的三个兄弟一起经营这家公司，在该地区的其他特许经营商中赢得了“严格终结者”的声誉。卡萨诺瓦的房子已经还清，埃文斯有空间降低报价，因为没有抵押贷款需要偿还。





他计算了自己想要赚取的利润，并在短暂拜访卡萨诺瓦家时向她提供了一份长达 10 页的购买协议。





但卡萨诺瓦无法参与复杂的谈判。尽管她曾经是一名熟练的簿记员和当地妇女俱乐部的主席，但痴呆症现在已经刻在了她的短期记忆中：最近的一项神经系统评估发现，这位 82 岁的老人无法说出现在是哪一年，也无法说出她所在的城市的名字。她经常把已经成年的儿子误认为是他的叔叔。





HomeVestors 警告其加盟商切勿利用无法理解谈判的卖家。但当晚离开时，埃文斯已经拿到了一份以卡萨诺瓦摇摇欲坠的剧本以大约三分之二的价格购买这所房子的合同。





几周后，卡萨诺瓦的家人才得知这笔交易的消息。但她的儿子大卫·卡萨诺瓦很快就意识到有些不对劲。





“我们搬走她后，她一直说，‘我需要给我的朋友打电话。我需要给我的朋友打电话。我就想，‘妈妈，哪个朋友？’”大卫告诉 ProPublica。





科琳不记得了。





大卫得知合同后，向埃文斯解释说，他的母亲患有痴呆症，并试图取消出售。埃文斯没有走开，而是在房产所有权上记录了一份通知，基本上阻止了出售给其他任何人，这迫使卡萨诺瓦家族为了保住房子而进行了长达数年的斗争。





一路上，埃文斯质疑卡萨诺瓦在他们的互动中表现出受损的迹象。





美国 HomeVestors 自豪地宣称它帮助开拓了房地产投资行业。该公司由德克萨斯州的一位房地产经纪人于 1996 年创立，开发了一套抢购问题房产的系统，并将其扩展到 48 个州的近 1,150 个特许经营店。





与房地产经纪人不同，炒房者的经营空间基本上不受监管。房地产经纪人负有在谈判中代表房主最大利益的信托责任，这是州法律、许可要求和行业道德准则中定义的。但在大多数州，脚蹼者不需要许可证。





HomeVestors 自称为“美国最大的购房者”，竭尽全力将自己与占领房地产投资市场大片的对冲基金和 YouTube 大师区分开来。





该公司表示，它通过购买别人不会购买的房产来帮助房主摆脱困境——丑陋的房子和丑陋的环境——改善生活和社区。





该使命的一部分是承诺不利用任何不了解其房屋真正价值的人，即使特许经营商追求最低价格。





HomeVestors 培训师在年度会议上告诉特许经营业主，要像对待从未进行过房地产交易的 85 岁老奶奶一样对待每一位客户。





但 ProPublica 的一项调查——基于法庭文件、财产记录、公司培训材料以及对 48 名前特许经营权所有者和数十名已向其特许经营权出售房屋的房主的采访——发现 HomeVestors 特许经营商使用欺骗手段，针对老年人、体弱者和关系密切的人他们担心出售房屋会导致无家可归。





法庭文件显示，一名 HomeVestors 加盟商向一名患有囤积问题的 72 岁妇女谎称，市执法人员将没收她的房子。一名亚利桑那州妇女在接受采访时表示，在试图取消房屋出售失败后，她被迫住在卡车里。





一个法庭案件记录了佛罗里达州一名老人的困境，他被告知如果他卖掉他的公寓，他可以继续暂时住在那里。





但他在生命的最后几天里等待着被驱逐，合同签订后，特许经营权所有者告诉他，房主协会的规则不允许这样做。





“你总是对他们撒谎。这就是我们接受的培训。”在北卡罗来纳州拥有一家特许经营店的凯蒂·索萨德 (Katie Southard) 说道。 “有一个你可以支付的价格，但你总是会降低并告诉他们这就是你可以支付的价格。”





即使房主认为自己被利用并试图退出交易，特许经营权所有者也会提起诉讼或提交文件以阻止出售给其他买家。一些房主在医院病床上奋力保住自己的财产。





至少三人在签署销售合同后不久死亡；第四个人在为钱发愁三年后去世。他们的家人告诉 ProPublica，他们确信失去房屋的压力导致了亲人的死亡，尽管他们都生病或体弱了。





HomeVestors 发言人表示，ProPublica 发现的交易仅占该公司整体交易的一小部分，自 2016 年以来该公司的交易总数已超过 71,400 笔。





她否认该公司以老年人为目标，并指出向 HomeVestors 出售房屋的房主的支持率为 96%，这是根据该公司所说的“超过 500 条”客户评论在内部计算得出的。她补充说，该公司已经对 ProPublica 发现的一些案件采取了行动，并正在根据报告调查其他案件。





在收到 ProPublica 的问题后几天内，HomeVestors 禁止其特许经营商记录文件，以防止房主取消销售，并阻止他们起诉卖家。该公司指出，这些做法不仅影响卖家，而且还创建了一份书面记录，记者和检察官可以跟踪到特许经营店的门口。





HomeVestors 的总法律顾问 Anthony Lowenberg 在 4 月 18 日的全国电话会议上表示：“如果你连续这样做，就会将整个系统置于危险之中，以提醒特许经营权所有者 ProPublica 即将发布的故事。”





ProPublica 获得了该电话会议的录音，在这次电话会议中，公司领导层承认了新闻机构调查的深度和彻底性，并讨论了一些变化，以确保“我们的特许经营权正在做正确的事情”。





HomeVestors 首席执行官 David Hicks 总结道：“这将使我们成为一家更好的公司。”

他们如何找到你

HomeVestors 努力确保自己的品牌家喻户晓，广告牌、邮件、电视和互联网上随处可见广告。该公司已为数十个图像和短语注册了商标，包括“好、坏、丑”和“丑陋的机会”，并经常在法庭上追捕模仿者。





它的卡通穴居人“Ug”会露出友善的微笑，有时还会拿出一袋现金，暗示他已准备好帮助房主摆脱“丑陋的处境”。





HomeVestors 战略性地部署 Ug。你会在被飓风袭击或被野火烧焦的房屋附近的广告中找到他。他的邮件覆盖了邮政编码，其中包含大量拥有大量资产的房主。





他的明信片出现在寄给公共记录显示最近离婚或家里有人去世的人的明信片上。对于试图办理遗嘱认证的家庭成员，HomeVestors 承诺：“我们可以提供帮助。”





近年来，许多房主向地方当局和联邦贸易委员会抱怨 HomeVestors 不断的提议——有时声称该公司无视正式的停止请求。





一位父亲最近被谋杀的德克萨斯州居民告诉 ProPublica，HomeVestors 不会接受拒绝的答案。她说，这些信件如此持久，以至于检查邮件变成了一次痛苦的经历。





HomeVestors 发言人表示，该公司会处理收到的每一起投诉，并在要求不联系的人员时将其添加到内部“请勿致电”名单中。





HomeVestors 还在网上撒网，希望在房主与房地产经纪人或其他投资者交谈之前就接触到他们。





HomeVestors 聘请的广告公司的一名前员工在接受采访时回忆起有关如何向疗养院和康复医院附近的人们提供在线广告的讨论。目标是抓住需要出售资产的家庭，以便医疗补助来支付他们的疗养院费用。





这位因仍在该行业工作而要求不透露姓名的员工还回忆起该机构的老板吹嘘其数字广告能够找到髋骨骨折的老人。这名员工向店主报告说，这次受伤实际上是死亡的 60 天倒计时，而且可能是一笔交易。





“如果我们能够在那时站在人们面前，那就像是一条明确的路要走，”这位前员工说。 “是的，那很糟糕。想到这里我的胃就痛。”





广告公司 Imaginuity 的发言人表示，业主“不尊重或希望伤害”客户的顾客，这是“不符合性格的”。





HomeVestors 的一位发言人承认，该公司曾使用过此类广告定位技术，但表示只使用过一次，那是四年多前的事了。 Imaginuity 的发言人表示，该试点项目并不针对康复中心。





尽管如此，HomeVestors 的特许经营商仍被教导如何寻找搬进疗养院的人。

特许经营权多达一半的前景必须由其自身的跑腿工作产生，HomeVestors 将其称为“挖掘线索”。





该公司的培训手册教导特许经营商如何与那些在困境中与人打交道的人建立关系：疗养院管理人员、遗嘱认证官、离婚律师。





它还指示他们在社区中搜寻遇险线索——停水通知、警戒线、用木板封住的窗户、烧伤疤痕——并抓住绝望的迹象。例如，如果一个家庭的物品落在路边，指令很明确：“迅速追查垃圾堆表明被驱逐的财产。” ”





在一份书面声明中，HomeVestors 发言人最初否认该公司以死亡、离婚或搬到疗养院等生活事件为由锁定房主。





在 ProPublica 指出该公司的广告文件和培训材料教授此类策略后，该发言人表示，它们只占其营销预算的一小部分。





该公司还否认根据人口统计数据（包括年龄）来定位房主。该发言人表示，相反，该公司专注于可能需要维修的较小、较旧的房产。





尽管该公司进行了严格的形象管理，但有时仍以粗略的措辞描述其目标。其广告十字线中的某些房屋在内部被称为“蜜罐”。在 2020 年的一次采访中，希克斯表示，他的公司瞄准的房屋 。





“猫尿的味道，你知道那是什么味道吗？”他笑着说道。 “那是钱。”





希克斯拒绝了采访请求。

“这不仅仅是一个坏演员”

HomeVestors 要求，在急于寻找绝望的房主并达成交易的过程中，其特许经营商不得采取“降低其业务成本并使其面临风险的不正当手段”。

它教会他们清楚自己是“折扣买家”，无法支付全价，而卖家将获得速度和便利。它明确禁止他们撒谎。





手册中写道：“加盟商不得故意向任何业主做出有关财产价值、市场状况或任何其他有关不动产的事项的虚假陈述或主张，以影响该人的出售决定。”





但拥有 HomeVestors 特许经营权的成本很高。除了向公司支付的费用和佣金外，加盟商还需要支付大笔费用（通常每月数万美元）来支持营销。





公司审计团队致力于确保不拖欠任何费用。前加盟商表示，这种财务压力可能会导致对交易的绝望，进而导致不道德的行为。





ProPublica 发现 HomeVestors 炒作者面临着一种模式，他们被指控在追求交易时歪曲事实或欺骗房主。





德克萨斯州沃思堡的一名妇女在接受采访时表示，一位特许经营商告诉她，她可以合法地签署一份合同来出售已故丈夫的房子，即使她没有在契约上。





佛罗里达州布劳沃德县的一名男子认为自己正在签署一份房屋净值贷款文件，根据他提起但最终放弃的诉讼，该文件实际上是一份以 37,500 美元的价格出售其价值 100,000 美元的房屋的合同。 （HomeVestors 的发言人表示，该文件被标记为销售合同。）





亚利桑那州的一名妇女在接受采访时表示，她被告知她已故母亲在一个受欢迎的户外休闲小镇的家必须被拆除并重建才能获得公平的价格。在支付给她 10,000 美元后，HomeVestors 特许经营商以 55,000 美元的价格将其出售，没有进行任何改进。





“这不仅仅是一个坏演员，”一位前加州特许经营店老板说，他因担心 HomeVestors 的报复而匿名发言。 “它在文化中变得普遍。”





HomeVestors 的发言人表示，此类行为不会被教导或容忍，一旦发现，“我们的目标是迅速采取行动，直至终止特许经营权。”





她补充说，“说谎违反了我们的道德准则和文化。”该发言人不愿透露哪些特许经营权，甚至有多少特许经营权因违反公司标准而被终止。





ProPublica 发现，HomeVestors 在过去两年中向八名特许经营权所有者颁发了奖项，这些人的行为被该公司视为不能容忍。





HomeVestors 在其培训手册和年会上（特许经营权所有者与 Ug 合影留念，其中一名脚蹼穿着印有 100 美元钞票的西装）在热闹的活动中教授桑德勒系统。这一销售策略的核心是与房主建立融洽的关系，以“找到痛点”。





“痛苦始终是一种动力，”培训手册上写道。 “一旦你发现了卖家的痛处，你就有更好的机会买下房子。”





能够促成快速出售的情况包括：失业、即将丧失抵押品赎回权或孩子需要手术。一位前加盟商描述了他如何通过询问房主为什么需要这么快出售来发现亚特兰大潜在卖家的痛苦。答案是：他的母亲正在 1,400 英里外的临终关怀医院度过最后的日子。





“这并不是因为他们想卖掉房子，”这位前特许经营商说。 “这是因为他们想去科罗拉多州看望他们垂死的母亲。”

“我永远不会卖给你”

科琳·卡萨诺瓦接受埃文斯的提议大约两个月后，她的儿子支付了评估费用。

科琳的房子并不是该公司广告中神话般的丑陋房子之一。





评估师认为它“维护得很好”，并注意到最近对管道、卧室、下水道和外部灰泥的改进。





估价显示该房屋的价值为 440,000 美元，比埃文斯的报价高出 165,000 美元。





多年来，卡萨诺瓦家族投入了时间和精力进行了适度的改进：大卫和他的父亲在 20 世纪 80 年代重新铺设的车道仍然状况良好；大约 13 年前，一块新橡木地板的价格约为 7,000 美元。





十几岁的时候，大卫在放学后为父亲做一份工作，在家里的车库里测试二极管和半导体。





他的母亲对家庭的财务状况有着细致的记录，她会用公司支票代替津贴给他。





“当我们还小的时候，他们就把这一点灌输给我们，”大卫·卡萨诺瓦说。 “如果你想要某样东西，你就会为它而努力，你会存钱然后购买它。”





虽然大卫最初并不知道他的母亲同意出售，但他确实知道她很脆弱，并试图保护她。大卫的父亲在 2014 年去世前警告大卫，科琳的病情比看上去更糟，她可以在痴呆症症状变得明显之前假装“大约五分钟内状况良好”。





到2016年，她的健康状况恶化到需要全职护理的程度。大卫说，她开始相信自己又回到了青少年时期，生活在 20 世纪 50 年代。





HomeVestors 的培训材料明确说明了如何对待能力可能会受到削弱的潜在卖家：“特许经营者不得从其知道或有理由怀疑受到监护或具有以下精神能力的人购买不动产：减少到人们不了解财产价值的程度。”





然而记录显示了对该指令的漠视。





2020 年，亚特兰大一位 78 岁的男子被说服签署了一份价值 97,000 美元的销售合同，大约是后来售价的一半。据仍在审理中的诉讼称，八周后，认知测试显示他无法写出句子或说出年份、季节、日期或月份。





（该特许经营商告诉 ProPublica，这名男子似乎完全掌控了自己的能力，HomeVestors 表示该特许经营权不再是公司的一部分。）





法庭文件显示，同年，亚利桑那州格伦代尔市一名 77 岁的妇女无法再管理自己的财务状况，于是签署了一份合同，以低于房屋价值一半的价格出售房屋。在随后的拯救家园的斗争中，这名妇女在病房远程参加了法庭听证会。





（HomeVestors 的一位发言人表示，诉讼不是由特许经营商发起的，而是由从特许经营商购买销售合同的另一位投资者发起的。不过，该发言人没有对特许经营商与老年房主的互动发表评论。该企业不再是一家她说，HomeVestors 特许经营权。该诉讼已在破产法庭解决。）





2021 年，加利福尼亚州一名老人的律师指控特许经营商利用该老人“因年龄而精神衰弱”，说服他以低于市场价格 175,000 美元的价格出售房屋。





（HomeVestors 发言人表示，该公司并不知道此案，并已致函特许经营商，告知其未披露诉讼可能违反了特许经营协议。该案已达成庭外和解。）





玛莎·斯旺森 (Martha Swanson) 是一位 83 岁的佐治亚州妇女，曾遭受过一系列轻微中风，以 82,111 美元的价格将自己的房子卖给了 HomeVestors 特许经营商，然后在她生命的最后三年里，她一直在为钱而苦恼，包括如何支付 3,000 美元——她的辅助生活中心每月的费用。

“这不道德，”她的女儿雪莉·尼克松 (Sherry Nixon) 告诉 ProPublica。





在斯旺森的案例中，特许经营权从事“批发”，以更高的价格将财产转给另一位投资者，而不对其进行任何改进。尼克松说，其结果是大部分股权流向了转手者而不是房主——斯旺森迫切需要这笔钱。这种做法已在多个州受到监管审查。





购买斯旺森房子的特许经营店主表示，他在与老年人打交道时“非常小心”，如果她提出要求，他会解除合同。

HomeVestors 表示，它鼓励其特许经营商一次只修复一栋房屋，同时批发他们购买的其他房产。该公司发言人还表示，该公司不针对老年房主，并补充说，70岁以上的人占其卖家的比例不到20%。他们购买的商品中有近三分之一来自 65 岁以上的人。





科琳·卡萨诺瓦 (Corrine Casanova) 签下自己的房子后只活了 19 天。她去世后不久，她的一位邻居在她家门口发现了一张埃文斯手写的便条，并给大卫打了电话。该便条提醒人们托管即将结束。当大卫意识到发生了什么事时，他非常愤怒。





“我永远不会卖给你们，”他告诉公司。 “因为你对我妈妈所做的一切，我永远不会再让你进入这个房子了。”

交易的人质

爱国者控股公司并不打算离开卡萨诺瓦的房子。





大卫与公司对峙五天后，球队对他提起了违约诉讼。他们还记录了一份针对该所有权的所有权纠纷通知，称为待决状态，这使得该所有权几乎不可能出售给其他任何人。





对于许多 HomeVestors 特许经营商来说，当业主试图取消销售或记录待决事项或类似文件（称为“模糊所有权”）时，通常会提起此类诉讼，作为将业主与交易联系起来的一种方式。 ProPublica 发现超过 50 家特许经营商在十几个州对所有权进行了模糊处理或提起违约诉讼。





一些特许经营商只提起了少量诉讼，但要获得准确的统计数字很困难，因为纠纷通常通过仲裁秘密解决。其他公司，包括一些被 HomeVestors 认可为表现最佳的特许经营商，经常给头衔蒙上阴影。





佛罗里达州的一家特许经营公司 Hi-Land Properties 自 2016 年以来已提起两打违约诉讼，并通过记录销售合同通知，使 300 多处房产的所有权蒙上阴影。在一个案例中，它起诉了一名因病丧失行为能力、无法离开家的老人。





Hi-Land Properties 曾五次被 HomeVestors 评为年度全国特许经营企业。 2017 年，HomeVestors 首席执行官希克斯称赞 Hi-Land 的所有者是“忠诚、勤奋的特许经营商，很好地代表了我们的民族品牌、最佳实践和价值观。”





科里·埃文斯 (Cory Evans) 的特许经营权爱国者控股公司 (Patriot Holdings) 早在 2019 年就提起了违约诉讼。 据房主的女儿称，在对一个案件进行调解时，该公司要求支付 15 万美元才能退出。





“你为什么要挟持人质？”她说。 “这太疯狂了。”





一些炒房者认为，这是保护他们投资的必要做法，并指出，一旦签订合同，房产就开始花费他们的钱，包括检查费、产权费和融资成本。





然而，房地产专家表示，HomeVestors 特许经营商的大量诉讼和产权通知不仅表明了掠夺性商业行为，而且默认了卖家往往会在事后了解到更好的选择。





“人们通常会试图退出他们不理解的交易，”国家消费者法律中心的专职律师莎拉·博林·曼奇尼 (Sarah Bolling Mancini) 说。她说：“如果你的商业模式说服房主签署基于对房屋价值的虚假陈述的买卖合同，这将导致许多卖家“想稍后退出”。





国家房地产投资者协会首席运营官查尔斯·塔塞尔补充说，云标题不被认为是该行业的“正常做法”。





“快速出售或用现金做某事有折扣吗？是的，”他说。 “但是当你开始对标题等进行云化时，事情就开始走上一条完全不同的道路。”





Hi-Land Properties 的所有者唐纳德·卡梅伦 (Donald Cameron) 否认云所有权是一种掠夺性做法，并指出他经常在试图购买房屋时帮助人们购买杂货或电费。记录的合同对于阻止其他试图购买该房产的投资者来说是必要的。





他说，他起诉了这名生病的男子，因为他预付了他 4,000 美元。他还表示，他遵循 HomeVestors 的政策，让该男子的成年儿子参与讨论。在法庭做出有利于卡梅伦的缺席判决前不久，这名男子就去世了。





“自 2005 年加入 HomeVestors 以来，我的办公室已经购买了 2,000 多套房屋，并为以正确的方式做事感到非常自豪，”他说。





HomeVestors 表示，他们并不知道特许经营商已经将云标题作为一种常规的商业行为。针对 ProPublica 的报道，该公司已禁止这样做。





在 ProPublica 获得的 4 月 18 日通话录音中，HomeVestors 的领导层对经常从事云游戏的特许经营商提出了警告。





Bayview Asset Management 董事总经理 Maren Kasper 表示：“显然，这是一种让我们感到不舒服的糟糕做法。”Bayview Asset Management 是一家投资管理公司，于 2022 年收购了 HomeVestors。





立法者已经认识到，在某些行业中，除了欺诈之外的压力和滥用手段非常普遍，消费者需要更多的保护。例如，在分时度假销售中，一些州要求规定一个明确的撤销期限，允许买家退出。购买年金有一个“自由观察”期。针对二手车的柠檬法也很常见。





对于那些与炒房者打交道的房主来说，这种保护措施基本上是不存在的。





但一些州和城市已经开始颁布法规。例如，在费城，房屋炒房者必须向潜在卖家提供一份“权利法案” ，其中确定可以帮助绝望的房主的资源，并描述他们如何获得公平的价格。





“我的意思是，我买了机票就有 24 小时的时间，对吗？”国家住房法项目执行主任沙姆斯·罗尔说。 “在这种无证情况下，当卖家没有专业人士参与时，应该有更高级别的保护。”

“唯一不屈服的人”

与许多被“丑陋的情况”逼入绝境的房主不同，大卫·卡萨诺瓦有时间和金钱来与 HomeVestors 的特许经营权争夺他母亲的房子。





在爱国者控股公司提起诉讼要求卡萨诺瓦家族遵守销售合同后，大卫提出了一项交叉投诉，指控欺诈和虐待老人。他声称，埃文斯使用“感情、恐吓和胁迫”让科林签署了合同。





爱国者控股公司为这栋房子奋斗了近三年。直到埃文斯因与文图拉县两名老年受害者的交易而受到刑事调查时，该公司才发表声明。





2020 年 8 月，埃文斯承认两项企图盗窃不动产的重罪。他被判处缓刑，撤销对两名受害者的诉讼并支付赔偿金。





在缓刑期间，他被禁止进行“任何涉及购买或出售房地产的交易”。最终，根据加州法律，他的定罪被撤销。





根据特许经营协议条款，当埃文斯被定罪时，HomeVestors 应该终止与 Patriot Holdings 的特许经营协议。 Patriot Holdings 是 HomeVestors 产量最高的特许经营商之一。





相反，一位发言人表示，HomeVestors 要求取消科里·埃文斯 (Cory Evans) 与他的兄弟科迪·埃文斯 (Cody Evans)、克里斯·埃文斯 (Chris Evans) 和凯西·埃文斯 (Casey Evans) 以及合伙人斯科特·曼斯菲尔德 (Scott Mansfield) 共同经营的特许经营权所有者的身份。





尽管如此， HomeVestors 的内部记录显示，科里·埃文斯 (Cory Evans)与他的兄弟们一起登上了 2021 年“总销量”奖。 HomeVestors 发言人表示，科里·埃文斯 (Cory Evans) 被错误地列入该奖项。





HomeVestors 发言人表示，爱国者控股公司不再聘用对卡萨诺瓦家族提起诉讼的律师。该律师曾代表其他特许经营公司并参加过公司会议。





“自从科里·埃文斯被除名以来，我们没有听说过任何投诉，”发言人说。





科里·埃文斯和他的兄弟都没有回应采访请求。





科琳·卡萨诺瓦 (Corrine Casanova) 房子的争夺结束后，大卫以 51 万美元的价格将其出售——比埃文斯试图支付的价格高出 235,000 美元。大卫说，埃文斯宣誓后坚称没有必要进行任何维修工作。





现在轮到大卫拒绝离开了：他将利用出售所得收益继续对爱国者控股公司提起虐待老年人诉讼。审判日期定于六月。





“不过，今天，基本上，他们并不觉得自己做错了什么，”他说。 “他们对过去六年里我妈妈或她的家人所经历的一切毫无同情心。





“他们以此为生，不断推动你、推动你、推动你。据我所知，我们是唯一没有屈服的人。”

照片由 Unsplash 上的 Breno Assis 拍摄