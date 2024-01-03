您需要开始跟踪的 10 个移动应用性能指标

了解移动团队应在其移动应用程序中跟踪的关键性能指标，以便提供更好的用户体验。





为了打造最佳体验，工程师需要可用的最佳数据。





移动设备使这一挑战变得更加复杂，其变量包括设备类型、不同的操作系统和连接性等。





随着越来越多的工具都提供不同级别的移动应用程序运行状况、性能和稳定性可见性，您可能很难准确地知道应该跟踪哪些指标。





在这篇文章中，我们将概述您需要跟踪的最重要的性能指标，以及它们如何帮助您更快地找到问题的根本原因，以便您可以构建更好的移动体验。

1. 启动时间

移动用户通常会在旅途中检查他们的应用程序，并习惯于即时结果。因此，他们不会坐等应用程序加载。例如，如果 Uber 应用程序加载时间过长，用户可能会切换到 Lyft 应用程序。此外，在 Uber 应用程序中体验不佳而在 Lyft 应用程序中体验良好的用户更有可能成为忠实的 Lyft 用户。





现在，您不仅损失了该用户会话带来的收入，而且每次获取成本和流失成本都增加了，更不用说特定客户可能给公司带来的生命周期价值了。





因此，确保应用程序的启动时间满足用户期望对其成功至关重要。

但是，如果移动团队只能访问平均启动时间，他们可能会错过关键更改并被动响应而不是主动响应。





例如，假设一家公司正在向新市场推出其应用程序，但总体反馈是否定的。平均启动时间显示该应用程序比启动前长了几毫秒，但这并不表明它在启动过程中明显变慢。那么一定还有另一个问题，对吧？





不幸的是，由于新市场中的用户百分比仅占总用户群的一小部分，因此即使新市场中的启动时间很糟糕，也只会对总用户群的启动时间产生最小的影响。





相反，团队需要能够对数据进行细分，以更好地了解启动时间如何影响业务。





例如，高价值用户如何遭受启动缓慢的困扰？新市场中的用户是否遇到性能更差的情况？某些设备启动速度是否较慢？





这些数据可以让您的公司重新掌控局势，并忽略影响您收入的时间敏感场景中的猜测。





要了解更多信息，请查看我们关于如何缩短移动应用程序启动时间的电子书。





2. 崩溃率

车祸肯定会激怒顾客，而且这是有充分理由的！这本质上相当于顾客走进一家实体店，工作人员在购物中途将他们踢出了门。





这是该公司品牌的一个主要问题，原因有二：





以下是各个行业的几个例子，其中崩溃直接导致收入损失：





电子商务应用程序： 如果电子商务应用程序在结帐过程中崩溃，客户将无法进行购买，并且很可能不会回来。

POS 系统 ：如果 POS 系统在现场活动期间崩溃，这些现场客户将无法进行购买或进入场地。

智能设备应用程序：如果智能设备（例如牙刷）在设置过程中崩溃，客户很可能会退回产品。



然而，虽然跟踪平均崩溃率是一个好的开始，但仍不足以了解崩溃如何影响您的业务。





例如，如果当前的崩溃率仅为 0.5%，您可能认为没有必要进行更深入的研究。但是，如果所有发生的崩溃都发生在结帐屏幕上怎么办？这个微小的百分比可能会欺骗企业大量的收入。





因此，除了查看主要指标数字之外，拥有显示崩溃率模式的数据也很重要。具体来说，您的应用中的各个高价值区域表现如何？哪些设备最容易发生崩溃？该应用对于高价值用户的表现如何？是否有任何地区的事故率特别低？如果是这样，该应用程序是否应该修复或从这些区域中删除？





通过细分崩溃详细信息，您的团队可以更好地确定修复问题的优先顺序。

3、ANR率

应用程序无响应 (ANR) 错误通常被描述为冻结或故障。

本质上，如果主线程被阻塞，应用程序就无法有效运行。因此，用户无法继续，这可能会对您的业务产生重大影响。





例如，我们合作的一家零售商遇到了 ANR 问题。此问题导致启动时间增加近 60%，预计每年收入损失 650 万美元。有了正确的数据，工程团队就能够快速解决问题并收回收入损失。





除了收入之外，ANR 还会对应用在 Google Play 商店中的排名产生负面影响，并使其对新客户来说不太明显。





为了有效跟踪 ANR，您可以查看堆栈跟踪并了解用户如何响应该问题。





从那里，移动团队可以根据有多少人在不同的阈值下离开、高价值用户受影响最大以及哪些设备类型和屏幕受 ANR 影响最大，确定首先要修复的内容的优先级。





要了解更多信息，请查看这篇关于调查 ANR 等 Android 崩溃的文章。

4. 区域指标

跟踪区域指标也非常重要，因为不同区域的用户拥有不同的设备和不同的连接。





出于多种原因，这可能会对业务产生重大影响。





首先，不同地区对企业盈利的重要性不同。





例如，也许您的用户只有一部分在新加坡，但他们可能占您年总收入的很大一部分。因此，详细检查区域指标将突出改进应用程序的机会，特别是对于高价值用户。





在进入新区域时，跟踪分段区域指标也很重要。





例如，假设您扩展到澳大利亚，但该地理区域在发布时仅占所有用户的 5%。在这种情况下，它不会对中值/平均指标产生足够的影响，无法让团队有效地跟踪绩效。





考虑到文化差异也很重要，并且通过提供特定于区域的指标的工具，团队可以仅针对该区域测试应用程序的特定方面。





例如，在美国转化良好的电子商务结账屏幕可能在迪拜转化不佳。





此外，细粒度的区域指标可以轻松地缓慢推出新功能。例如，团队可以在较小的区域推出新功能并查看其表现如何。如果表现良好，则将其推广到越来越多具有更高价值用户的地区。





这些数据可以指导您的团队回答关键问题，例如：





我们需要为这个地区构建一个新的应用程序吗？

与其他地区的发布相比，这次新发布的表现如何？

哪些地区问题最严重？我们应该停止为他们提供服务吗？

​​应用程序的各个关键区域在一个地区与另一地区的表现如何？

5. 会议时长

另一个需要关注的关键指标是会话持续时间，因为它表明用户使用您的应用程序的时间长短。如果平均会话持续时间在一周内发生巨大变化，则很好地暗示该应用程序存在问题。





例如，如果您有一个游戏应用程序，并注意到平均会话持续时间从 15 分钟减少到 5 分钟，则用户很有可能获得了糟糕的体验。





有了这个线索，你可以提出如下问题：





我们发布了一个糟糕的版本吗？

用户对应用程序的参与度是否较低？

另一个指标是否有相应的变化可以帮助解释会话持续时间的变化？





跟踪会话持续时间还允许团队调查受影响的各个会话之间的模式并发现问题的根本原因。通过同时分析会话持续时间和其他指标，移动工程师可以更清楚地了解哪些问题对用户影响最大。





例如，电子商务商店可能在产品的主滚动提要上存在 OOM 问题，该问题与较短的会话持续时间密切相关，而另一个屏幕上的缓慢网络调用与会话持续时间几乎没有相关性。





因此，跟踪会话持续时间是确定应首先解决哪些问题的优先顺序的好方法，因为它直接揭示了用户参与度的降低。

6. 流失率/保留率

获取新客户的成本远高于让现有客户满意的成本，而移动应用用户流失的主要原因是糟糕的用户体验。





下载新应用程序只需要几秒钟，因此，如果应用程序的体验以超过几秒钟的时间打断用户，则不要指望他们会留下来。

因此，不仅要跟踪总体流失率和保留率，还要跟踪用户群细分（按设备、连接性、区域等）的流失率和保留率。





这将揭示各种改善和优先考虑保留的机会。例如，您可能会发现，虽然某一特定区域的流失率非常高，但该区域的高价值用户却很少。因此，您可能决定将工程资源投入到其他地方，以转化为更大的业务成果。





跟踪流失和保留也是了解用户如何响应新版本和各种实验的好方法。如果高流失率和新功能更新之间存在相关性，则强烈表明团队需要回滚该功能更新。

详细的数据将使团队能够跟踪更新推出的各个细分市场（例如特定区域或设备）的流失情况。





如果没有分段数据，就很难看到各种功能更新对小型测试组的影响。因此，只有当该功能向大量用户推出（并且可能导致许多每月活跃用户离开）时，该功能推出的时机才会变得明显。

7、用户终止率

虽然某些用户终止只不过是用户整理手机，但许多终止是因为应用程序已冻结而发生，用户别无选择，只能向上滑动并终止会话。





当然，被迫终止会话的用户可能会感到不满，并选择竞争对手的应用程序。





为了防止这种情况发生，监控平均用户终止率是一个很好的指标，可以指示可能导致用户流失的潜在问题，包括：





广告加载失败导致冻结

用户流量缓慢或中断

购买失败

服务器中断导致登录错误

媒体加载过多导致速度变慢





除了提供平均用户终止率的概览之外，移动团队还需要了解每种不良用户体验的根源。因此，我们在 Embrace 中内置的关键功能之一是能够查看哪些屏幕导致沮丧的用户放弃您的应用程序。





因此，移动团队不会在工程师猜测终止发生的位置时浪费宝贵的时间和损失销售，而是立即指示该问题，以便他们能够尽可能有效地解决问题。

8. 关键用户操作的时机

您的应用程序中可能有一些用户操作绝对必须 100% 有效。例如，如果办公室提供无钥匙进入，则该功能必须每次都有效。否则，如果不致电额外支持人员，人们可能无法进入办公室。





因此，选择一些关键的用户操作并将它们添加到移动团队正在跟踪的性能指标列表中。





在许多情况下，客户评论不会说明他们在应用程序中遇到的问题，因此跟踪特定用户操作是发现其他不会立即显现的问题的好方法。





这也可以帮助您回答以下问题：





有多少用户在应用程序的这些关键区域遇到问题？

应用程序特定区域的问题与客户流失之间是否存在直接关联？

用户在放弃应用程序之前会尝试多长时间？



例如，我们的一位客户注意到，所有购买尝试中约有 1% 导致购买失败。但是，两个关联的网络调用都已成功解析，因此没有明显的错误需要检查。





因此，他们开始跟踪客户进行购买的确切时刻，发现有 1% 的购买尝试中两次网络调用出现故障，从而导致购买失败。尽管客户一直在抱怨这个问题，但移动团队在不知道受影响会话中所有事件的时间、结果和顺序的情况下无法查明根本原因。高保真用户体验数据对于帮助他们收回总销售额的 1% 至关重要。对于年销售额为 1000 万美元的公司来说，每年就会损失 10 万美元！

9. 内存使用

跟踪应用程序的内存消耗以识别任何潜在的内存泄漏非常重要。应用程序的内存使用效率直接关系到用户体验的响应速度。





这就是为什么监控和优化内存使用在提供无缝用户体验方面发挥着至关重要的作用。





您可以通过以下方式避免应用内存使用问题：





针对应用程序内存消耗的微调策略可创建用户喜爱的响应灵敏、稳定且有效的应用程序。

10. 连接性

移动应用程序在具有不同网络条件的不同环境中运行，包括 3G、4G、5G、Wi-Fi，有时连接有限或不稳定。





这就是为什么必须认识到这些不同条件所带来的挑战，以创造出色的用户体验。网络性能不佳的指标包括：





延迟和响应时间慢。

带宽使用情况。

API 调用效率低下。

特定于设备的离线功能。



例如， Farm Dog是一款农业应用程序，允许农民和农学家在与同行和同事一起在田间工作时记录他们的发现。





当网络响应时间异常缓慢以及设备无法确定是否已连接时，应用程序经常会崩溃。他们注意到 Google 地图的响应时间在 18-22 秒之间，而实际上应该只有几秒钟。





如果没有适当的工具，他们将需要使用复杂的解决方法来解决使用代理来模拟不良网络连接的问题。然而，通过更高保真度的数据，他们可以看到用户在现场的确切条件，包括：





跨设备类型、应用程序版本、Wi-Fi 和蜂窝网络的网络呼叫。

深入了解常见领域的 4xx 和 5xx 错误趋势，以识别有问题的路径。

损坏的端点会阻止用户启动应用程序、加载关键内容或完成关键事务。

来自客户端的每个网络调用的持续时间揭示了隐藏的延迟点。



有了这些信息，Farm Dog 团队就可以模拟用户面临的问题，轻松识别有问题的情况并进行修复。

让您的移动团队取得成功

如果您关心移动体验，那么您需要使您的团队能够查看上述所有指标的数据。





Embrace 只为您提供这些数据，帮助您打造更好的移动体验，让您的工程师更加高效，减少繁琐工作的困扰。





了解有关拥抱的更多信息并下载移动体验状况报告，了解用户对应用程序的主要不满之处。

作者：科林·康特里里





















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