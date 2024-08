10 mesures de performances des applications mobiles dont vous avez besoin pour commencer le suivi

Découvrez les indicateurs de performances clés que les équipes mobiles doivent suivre dans leurs applications mobiles afin de pouvoir offrir de meilleures expériences utilisateur.





Afin de créer les meilleures expériences, les ingénieurs ont besoin des meilleures données disponibles.





Le mobile rend ce défi plus complexe, avec des variables qui incluent les types d'appareils, les différents systèmes d'exploitation et les connectivités, pour n'en nommer que quelques-uns.





Avec un nombre croissant d'outils offrant tous différents niveaux de visibilité sur la santé, les performances et la stabilité de votre application mobile, il peut être difficile de savoir exactement quelles mesures vous devez suivre.





Dans cet article, nous présenterons les mesures de performances les plus importantes que vous devez suivre et comment elles vous aident à identifier plus rapidement la cause profonde des problèmes afin que vous puissiez créer de meilleures expériences mobiles.

1. Heure de démarrage

Les utilisateurs mobiles consultent généralement leurs applications en déplacement et sont habitués à des résultats instantanés. Par conséquent, ils ne resteront pas assis à attendre que l’application se charge. Par exemple, si le chargement de l’application Uber prend trop de temps, l’utilisateur passera probablement à l’application Lyft à la place. De plus, les utilisateurs qui ont eu une mauvaise expérience dans l’application Uber et une expérience décente dans l’application Lyft sont beaucoup plus susceptibles de devenir des utilisateurs fidèles de Lyft.





Désormais, non seulement vous avez perdu des revenus liés à la session de cet utilisateur, mais votre coût par acquisition et votre taux de désabonnement ont augmenté, sans parler du LTV que ce client particulier aurait pu apporter à l'entreprise.





Par conséquent, s’assurer que le temps de démarrage de votre application répond aux attentes des utilisateurs est essentiel à son succès.

Cependant, si l'équipe mobile n'a accès qu'au temps de démarrage moyen , elle manque probablement des changements clés et répond de manière réactive plutôt que proactive.





Par exemple, disons qu’une entreprise lance son application sur un nouveau marché et que les retours globaux sont négatifs. Le temps de démarrage moyen montre que l'application est plus longue de quelques millisecondes qu'avant le lancement, mais cela n'indique pas qu'elle est devenue considérablement plus lente lors du lancement. Il doit donc y avoir un autre problème, non ?





Malheureusement, étant donné que le pourcentage d'utilisateurs sur le nouveau marché ne représente qu'une fraction de la base d'utilisateurs globale, il est logique que même un temps de démarrage épouvantable sur le nouveau marché n'ait qu'un impact minime sur le temps de démarrage total de la base d'utilisateurs.





Au lieu de cela, l'équipe doit être capable de segmenter les données pour mieux comprendre l'impact du temps de démarrage sur l'entreprise.





Par exemple, comment les utilisateurs de grande valeur souffrent-ils de démarrages lents ? Les utilisateurs d’un nouveau marché connaissent-ils de moins bonnes performances ? Certains appareils connaissent-ils des démarrages plus lents ?





Ces données redonnent à votre entreprise le contrôle de la situation et éliminent les incertitudes dans les scénarios urgents qui ont un impact sur vos revenus.





Pour en savoir plus, consultez notre eBook sur la façon d'améliorer le temps de démarrage des applications mobiles .





2. Taux de crash

Les accidents sont un moyen infaillible de mettre les clients en colère et pour une bonne raison ! C'est essentiellement l'équivalent d'un client entrant dans un magasin physique et où le personnel le met à la porte à mi-chemin de ses achats.





Il s’agit d’un enjeu majeur pour la marque de l’entreprise pour deux raisons :





Cela nuit à la réputation de votre marque , car les clients ont le sentiment que leur temps n'est pas respecté. Cela nuit à vos revenus, car les clients ne peuvent pas finaliser leur transaction immédiate et vous perdez la valeur à vie de ce client s'il décide de passer à un concurrent.



Voici quelques exemples tirés de divers secteurs où un crash se traduit directement par une perte de revenus :





Applications de commerce électronique : si une application de commerce électronique plante lors du paiement, le client ne pourra pas effectuer son achat et ne reviendra probablement pas.

Systèmes de point de vente : si un système de point de vente tombe en panne lors d'un événement en direct, aucun de ces clients en direct ne pourra effectuer un achat ou entrer dans la salle.

Applications pour appareils intelligents : si un appareil intelligent, tel qu'une brosse à dents, tombe en panne pendant le processus de configuration, il est très probable que le client renvoie le produit.



Cependant, même si le suivi du taux moyen d'accidents constitue un bon début, cela ne suffit pas pour comprendre l'impact des accidents sur votre entreprise .





Par exemple, si le taux d’accidents actuel n’est que de 0,5 %, vous ne verrez peut-être pas la nécessité d’approfondir vos recherches. Cependant, que se passe-t-il si tous les plantages qui se produisent se produisent sur l’écran de paiement ? Ce petit pourcentage pourrait priver l’entreprise de revenus importants.





Ainsi, en plus d’examiner les principaux chiffres, il est également important de disposer de données montrant les tendances du taux d’accidents. Plus précisément, quelles sont les performances des différents domaines à forte valeur ajoutée de votre application ? Quels appareils ont tendance à connaître le plus de plantages ? Quelles sont les performances de l'application pour les utilisateurs à forte valeur ajoutée ? Y a-t-il des régions qui connaissent des taux d’accidents particulièrement faibles ? Et si oui, l’application devrait-elle être corrigée ou supprimée de ces régions ?





En segmentant les détails des crashs, votre équipe peut mieux prioriser la résolution des problèmes.

3. Taux ANR

Les erreurs ANR (Application Not Responding) sont généralement décrites comme des blocages ou des problèmes.

Essentiellement, si le thread principal est bloqué, les applications ne peuvent pas fonctionner efficacement. L’utilisateur ne peut donc pas continuer, ce qui peut avoir un impact majeur sur votre activité.





Par exemple, un détaillant avec lequel nous avons travaillé a eu un problème avec les ANR. Ce problème entraînait une augmentation des délais de démarrage de près de 60 %, ce qui se traduisait par une perte de revenus estimée à 6,5 millions de dollars par an. Avec les bonnes données , l'équipe d'ingénierie a pu résoudre rapidement le problème et récupérer les revenus perdus.





Au-delà des revenus, les ANR peuvent également avoir un impact négatif sur le classement d'une application dans le Google Play Store et la rendre moins visible pour les nouveaux clients.





Pour suivre efficacement les ANR, vous pouvez consulter la trace de la pile et voir comment les utilisateurs ont répondu au problème.





À partir de là, l'équipe mobile peut prioriser ce qu'il faut corriger en premier en fonction du nombre de personnes qui partent à différents seuils, des endroits où les utilisateurs de grande valeur sont les plus affectés et des types d'appareils et d'écrans les plus affectés par les ANR.





Pour en savoir plus, consultez cet article sur l'enquête sur les crashs Android comme les ANR .

4. Paramètres régionaux

Le suivi des statistiques régionales est également très important, car les utilisateurs de différentes régions disposent de différents appareils et de différentes connectivités.





Cela peut avoir un impact majeur sur l’entreprise pour plusieurs raisons.





Premièrement, les régions diffèrent dans leur importance pour les résultats financiers d'une entreprise.





Par exemple, peut-être qu'une partie seulement de vos utilisateurs se trouvent à Singapour, mais ils peuvent représenter une grande partie de votre chiffre d'affaires annuel total. Par conséquent, la vérification des statistiques régionales à un niveau granulaire mettra en évidence les opportunités d’amélioration de l’application, en particulier pour les utilisateurs à forte valeur ajoutée.





Le suivi des métriques de régions segmentées est également essentiel lors du lancement dans une nouvelle région.





Par exemple, supposons que vous vous développiez en Australie, mais que cette zone géographique ne représente que 5 % de tous les utilisateurs au lancement. Dans ce cas, cela n’aura pas suffisamment d’impact sur les mesures médianes/moyennes pour permettre à l’équipe de suivre efficacement les performances.





Il est également important de prendre en compte les différences culturelles, et grâce à un outil qui fournit des mesures spécifiques à la région, l'équipe peut tester des aspects spécifiques de l'application uniquement pour cette région.





Par exemple, un écran de paiement de commerce électronique qui convertit bien aux États-Unis peut ne pas convertir aussi bien à Dubaï.





De plus, les métriques régionales granulaires facilitent le déploiement lent de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, l’équipe peut déployer une nouvelle fonctionnalité dans une région plus petite et voir ses performances. S'il fonctionne bien, déployez-le dans de plus en plus de régions comptant des utilisateurs à plus forte valeur ajoutée.





Ces données peuvent guider votre équipe pour répondre à des questions critiques telles que :





Devons-nous créer une nouvelle application pour cette région ?

Quelles sont les performances de ce nouveau lancement par rapport aux lancements dans d’autres régions ?

Quelles régions sont les plus problématiques ? Et devrions-nous arrêter complètement de les servir ?

​​Comment les différents domaines critiques de l'application fonctionnent-ils dans une région par rapport à une autre ?

5. Durée de la séance

Une autre mesure clé à surveiller est la durée de la session, car elle indique la durée pendant laquelle les utilisateurs utilisent votre application. Si la durée moyenne d'une session change radicalement en une semaine, c'est un bon indice qu'il y a un problème avec l'application.





Par exemple, si vous possédez une application de jeu et que vous remarquez que la durée moyenne des sessions est passée de 15 minutes à 5 minutes, il y a de fortes chances que les utilisateurs aient eu une mauvaise expérience.





Avec cet indice, vous pouvez poser des questions telles que :





Avons-nous expédié une mauvaise version ?

Les utilisateurs sont-ils moins engagés avec l’application ?

Existe-t-il un changement correspondant dans une autre mesure qui peut aider à expliquer le changement dans la durée de la session ?





Le suivi de la durée des sessions permet également à l'équipe d'étudier les tendances parmi les sessions individuelles affectées et de découvrir la cause première des problèmes. En analysant la durée des sessions en parallèle avec d'autres mesures, les ingénieurs mobiles peuvent dresser un tableau plus clair des problèmes les plus intrusifs pour les utilisateurs.





Par exemple, une boutique de commerce électronique peut rencontrer un problème de MOO sur le flux principal de produits qui est fortement corrélé à une durée de session plus courte, tandis que les appels réseau lents sur un autre écran ont peu ou pas de corrélation avec la durée de la session.





Par conséquent, le suivi de la durée des sessions est un excellent moyen de prioriser les problèmes à résoudre en premier, car il révèle directement une réduction de l'engagement des utilisateurs.

6. Taux de désabonnement/rétention

Il en coûte beaucoup plus cher pour acquérir un nouveau client que pour satisfaire un client actuel, et l’une des principales causes de désabonnement des utilisateurs d’applications mobiles est une mauvaise expérience utilisateur.





Le téléchargement d'une nouvelle application ne prend que quelques secondes, donc si l'expérience d'une application interrompt l'utilisateur d'une manière qui prend plus de quelques secondes de son temps, ne vous attendez pas à ce qu'il reste dans les parages.

Par conséquent, suivez non seulement le taux de désabonnement et de rétention global, mais également les taux de désabonnement et de rétention des segments de la base d’utilisateurs (par appareils, connectivités, régions, etc.).





Cela mettra en lumière diverses opportunités d’amélioration et de priorisation de la rétention. Par exemple, vous constaterez peut-être que même si le taux de désabonnement est très élevé dans une région particulière, cette région compte peu d’utilisateurs de grande valeur. Par conséquent, vous pouvez décider d’investir des ressources d’ingénierie ailleurs, où elles se traduiront par des résultats commerciaux plus importants.





Le suivi du taux de désabonnement et de la rétention est également un excellent moyen de comprendre comment les utilisateurs réagissent aux nouvelles versions et aux diverses expériences. S'il existe une corrélation entre un taux de désabonnement élevé et une nouvelle mise à jour de fonctionnalité, c'est un indicateur fort que l'équipe doit annuler cette mise à jour de fonctionnalité.

Des données détaillées permettront à l'équipe de suivre l'évolution de divers segments (tels que des régions ou des appareils spécifiques) sur lesquels la mise à jour est déployée.





Sans données segmentées, il sera difficile de voir l’impact des diverses mises à jour de fonctionnalités sur de petits groupes de tests. Par conséquent, ce n’est qu’une fois que la fonctionnalité sera déployée auprès d’un grand groupe d’utilisateurs (et aura probablement provoqué le départ de nombreux utilisateurs actifs mensuels) qu’il deviendra évident que le déploiement de la fonctionnalité était prématuré.

7. Taux de résiliation des utilisateurs

Alors que certaines résiliations d'utilisateurs ne sont rien de plus qu'un utilisateur désencombrant son téléphone, de nombreuses résiliations se produisent parce que l'application est gelée et l'utilisateur n'a d'autre choix que de faire glisser son doigt vers le haut et de mettre fin à la session.





Bien entendu, un utilisateur contraint de mettre fin à sa session sera probablement mécontent et choisira plutôt l’application d’un concurrent.





Pour éviter cela, la surveillance du taux de résiliation moyen des utilisateurs est un excellent indicateur des problèmes potentiels pouvant entraîner une désabonnement, notamment :





Les échecs de chargement des annonces provoquent des blocages

Flux d'utilisateurs lents ou interrompus

Achats ratés

Pannes de serveur provoquant des erreurs de connexion

Chargement excessif des médias provoquant des ralentissements





En plus de fournir un aperçu des taux de résiliation moyens des utilisateurs, les équipes mobiles doivent connaître la source de chaque mauvaise expérience utilisateur. Par conséquent, l'une des fonctionnalités clés que nous avons intégrées à Embrace est la possibilité de voir quels écrans poussent les utilisateurs frustrés à abandonner votre application .





Par conséquent, plutôt que de perdre un temps précieux et de perdre des ventes pendant que les ingénieurs devinent où se produisent les interruptions, l'équipe mobile est immédiatement dirigée vers le problème afin de pouvoir le résoudre le plus efficacement possible.

8. Calendrier des actions clés des utilisateurs

Il existe probablement quelques actions utilisateur au sein de votre application qui doivent absolument fonctionner à 100 % du temps. Par exemple, si un bureau propose une entrée sans clé, cette fonctionnalité doit fonctionner à chaque fois. Sinon, les gens risquent de ne pas pouvoir entrer dans le bureau sans appeler une assistance supplémentaire.





Par conséquent, sélectionnez quelques actions clés de l’utilisateur et ajoutez-les à la liste des mesures de performances suivies par l’équipe mobile.





Dans de nombreux cas, les avis des clients n'indiquent pas où ils ont rencontré un problème dans l'application. Le suivi des actions spécifiques des utilisateurs est donc un excellent moyen de détecter des problèmes qui autrement ne seraient pas immédiatement apparents.





Cela vous aide également à répondre à des questions telles que :





Combien d’utilisateurs rencontrent des problèmes dans ces zones critiques de l’application ?

Existe-t-il une corrélation directe entre les problèmes dans des domaines spécifiques de l’application et le taux de désabonnement ?

Combien de temps les utilisateurs essaient-ils avant d’abandonner et d’abandonner l’application ?



Par exemple, l'un de nos clients a remarqué qu'environ 1 % de toutes les tentatives d'achat aboutissaient à des échecs d'achat. Cependant, les deux appels réseau associés ont été résolus avec succès, il n’y a donc eu aucune erreur évidente à inspecter.





Par conséquent, ils ont commencé à suivre le moment exact où un client effectuait un achat et ont constaté que les deux appels réseau se produisaient dans le désordre dans 1 % des tentatives d'achat, ce qui entraînait un échec d'achat. Même si les clients se plaignaient de ce problème, l'équipe mobile ne pouvait pas en identifier la cause profonde sans connaître le timing, le résultat et l'ordre de tous les événements au sein des sessions concernées. Les données haute fidélité sur l'expérience utilisateur ont été essentielles pour les aider à récupérer 1 % de leurs ventes totales. Pour une entreprise réalisant 10 millions de dollars de ventes annuelles, cela représente 100 000 dollars qui autrement seraient perdus chaque année !

9. Utilisation de la mémoire

Il est important de suivre la consommation de mémoire de votre application pour identifier toute fuite de mémoire potentielle. L'efficacité de l'utilisation de la mémoire de votre application est directement liée à la réactivité de votre expérience utilisateur.





C'est pourquoi la surveillance et l'optimisation de l'utilisation de la mémoire jouent un rôle crucial pour offrir une expérience utilisateur transparente.





Vous pouvez éviter les problèmes liés à l'utilisation de la mémoire de votre application en :





L'optimisation de votre base de code et l'identification des zones où la mémoire est involontairement conservée entraînent une augmentation de l'utilisation de la mémoire.

Suivez régulièrement la consommation de mémoire de votre application, en notant tout changement après les nouvelles versions.

Surveillez attentivement les opérations gourmandes en mémoire, telles que le chargement d'images volumineuses ou le traitement de fichiers volumineux, et créez des alertes en cas de pics anormaux ou d'utilisation élevée et soutenue de la mémoire.



Une stratégie affinée concernant la consommation de mémoire de votre application crée des applications réactives, stables et efficaces que vos utilisateurs adoreront.

10. Connectivité

Les applications mobiles fonctionnent dans divers environnements avec des conditions de réseau variables, notamment 3G, 4G, 5G, Wi-Fi et une connectivité parfois limitée ou instable.





C'est pourquoi il est important de reconnaître les défis posés par ces conditions variables afin de créer des expériences utilisateur exceptionnelles. Les indicateurs de mauvaises performances du réseau comprennent :





Latence et temps de réponse lents.

Utilisation de la bande passante.

Appels API inefficaces.

Fonctionnalités hors ligne spécifiques à l'appareil.



Par exemple, Farm Dog est une application agricole qui permet aux agriculteurs et aux agronomes de documenter leurs découvertes lorsqu'ils sont sur le terrain avec leurs pairs et collègues.





L'application plantait souvent lorsque les temps de réponse du réseau étaient exceptionnellement lents et lorsque les appareils ne parvenaient pas à déterminer s'ils étaient connectés. Ils ont remarqué que les temps de réponse de Google Maps se situaient entre 18 et 22 secondes alors qu'ils ne devraient être que de quelques secondes.





Sans les outils appropriés, ils devraient utiliser des solutions de contournement compliquées pour résoudre les problèmes en utilisant un proxy pour simuler une mauvaise connexion réseau. Cependant, grâce à des données plus fidèles, ils peuvent voir les conditions exactes des utilisateurs sur le terrain, notamment :





Appels réseau sur tous les types d'appareils, versions d'applications, Wi-Fi et cellulaires.

Aperçu des tendances des erreurs 4xx et 5xx dans les domaines courants pour identifier les chemins problématiques.

Les points de terminaison défectueux qui empêchent vos utilisateurs de démarrer l'application, de charger le contenu clé ou d'effectuer des transactions cruciales.

La durée de chaque appel réseau côté client révèle des points de latence cachés.



Forte de ces informations, l'équipe de Farm Dog a simulé les problèmes rencontrés par ses utilisateurs, identifié facilement les conditions problématiques et les a résolues.

Préparez votre équipe mobile au succès

Si vous vous souciez des expériences mobiles, vous avez besoin de données qui permettent à votre équipe de voir toutes les mesures mentionnées ci-dessus.





Embrace vous aide à créer de meilleures expériences mobiles en vous fournissant uniquement ces données, ce qui rend vos ingénieurs plus efficaces et moins enlisés dans un travail fastidieux.





Apprenez-en davantage sur Embrace et téléchargez le rapport The State of Mobile Experience pour en savoir plus sur les principales frustrations des applications selon les utilisateurs.

Auteur : Colin Contreary





















