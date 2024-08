10 métricas de desempenho de aplicativos móveis que você precisa para começar a monitorar

Aprenda sobre as principais métricas de desempenho que as equipes móveis devem acompanhar em seus aplicativos móveis para que possam oferecer melhores experiências ao usuário.





Para construir as melhores experiências, os engenheiros precisam dos melhores dados disponíveis.





A mobilidade torna esse desafio mais complexo, com variáveis ​​que incluem tipos de dispositivos, diferentes sistemas operacionais e conectividades, para citar apenas alguns.





Com um número crescente de ferramentas que oferecem níveis variados de visibilidade sobre a integridade, o desempenho e a estabilidade do seu aplicativo móvel, pode ser difícil saber exatamente quais métricas você deve monitorar.





Nesta postagem, descreveremos as métricas de desempenho mais importantes que você precisa monitorar e como elas ajudam você a chegar à causa raiz dos problemas mais rapidamente para que possa criar melhores experiências móveis.

1. Hora de inicialização

Os usuários móveis normalmente verificam seus aplicativos em qualquer lugar e estão acostumados com resultados instantâneos. Portanto, eles não ficarão sentados esperando o aplicativo carregar. Por exemplo, se o aplicativo Uber demorar muito para carregar, o usuário provavelmente mudará para o aplicativo Lyft. Além disso, os usuários que tiveram uma experiência ruim no aplicativo Uber e uma experiência decente no aplicativo Lyft têm muito mais probabilidade de se tornarem usuários fiéis do Lyft.





Agora, você não apenas perdeu receita com a sessão daquele usuário, mas também seu custo por aquisição e rotatividade aumentaram, sem mencionar o LTV que aquele cliente específico poderia ter trazido para a empresa.





Portanto, garantir que o tempo de inicialização do seu aplicativo atenda às expectativas do usuário é essencial para o seu sucesso.

No entanto, se a equipe móvel tiver acesso apenas ao tempo médio de inicialização , provavelmente perderá mudanças importantes e responderá de forma reativa, em vez de proativa.





Por exemplo, digamos que uma empresa esteja lançando seu aplicativo em um novo mercado e o feedback geral seja negativo. O tempo médio de inicialização mostra que o aplicativo está alguns milissegundos a mais do que antes do lançamento, mas não indica que ficou dramaticamente mais lento durante o lançamento. Então deve haver outro problema, certo?





Infelizmente, como a porcentagem de usuários no novo mercado é apenas uma fração da base geral de usuários, faz sentido que mesmo um tempo de inicialização péssimo no novo mercado tenha um impacto mínimo no tempo de inicialização total da base de usuários.





Em vez disso, a equipe precisa ser capaz de segmentar os dados para entender melhor como o tempo de inicialização afeta os negócios.





Por exemplo, como os usuários de alto valor estão sofrendo com startups lentas? Os usuários de um novo mercado estão apresentando pior desempenho? Certos dispositivos estão apresentando inicialização mais lenta?





Esses dados colocam sua empresa de volta no controle da situação e omitem suposições em cenários urgentes que impactam sua receita.





Para saber mais, confira nosso e-book sobre como melhorar o tempo de inicialização de aplicativos móveis .





2. Taxa de falhas

As falhas são uma maneira infalível de irritar os clientes e por um bom motivo! É essencialmente o equivalente a um cliente entrando em uma loja física onde a equipe o expulsa no meio das compras.





Esta é uma questão importante para a marca da empresa por dois motivos:





Isso prejudica a reputação da sua marca, pois os clientes sentem que seu tempo é desrespeitado. Isso prejudica sua receita, pois os clientes não conseguem concluir suas transações imediatas e você perde o valor vitalício desse cliente se ele decidir mudar para um concorrente.



Aqui estão apenas alguns exemplos de vários setores onde uma quebra se traduz diretamente em perda de receita:





Aplicativos de comércio eletrônico: se um aplicativo de comércio eletrônico travar durante a finalização da compra, o cliente não conseguirá fazer a compra e provavelmente não voltará.

Sistemas POS : Se um sistema POS falhar durante um evento ao vivo, nenhum desses clientes ao vivo poderá fazer uma compra ou entrar no local.

Aplicativos para dispositivos inteligentes : se um dispositivo inteligente, como uma escova de dentes, travar durante o processo de configuração, é muito provável que o cliente devolva o produto.



No entanto, embora acompanhar a taxa média de falhas seja um bom começo, ainda não é suficiente entender como as falhas afetam seus negócios .





Por exemplo, se a taxa de falhas atual for de apenas 0,5%, talvez você não veja a necessidade de se aprofundar. No entanto, e se todas as falhas que ocorrem acontecerem na tela de checkout? Essa pequena porcentagem pode estar enganando a empresa em receitas significativas.





Portanto, além de observar os principais números das métricas, também é importante ter dados que mostrem padrões na taxa de acidentes. Especificamente, como está o desempenho de várias áreas de alto valor em seu aplicativo? Quais dispositivos tendem a sofrer mais travamentos? Qual é o desempenho do aplicativo para usuários de alto valor? Há alguma região que apresente taxas de acidentes particularmente baixas? E se sim, o aplicativo deveria ser corrigido ou removido dessas regiões?





Ao segmentar os detalhes do acidente, sua equipe pode priorizar melhor a correção dos problemas.

3. Taxa ANR

Erros de aplicativo que não responde (ANR) são normalmente descritos como congelamentos ou falhas.

Essencialmente, se o thread principal estiver bloqueado, os aplicativos não poderão ser executados de maneira eficaz. Portanto, o usuário não pode prosseguir, o que pode ter um grande impacto no seu negócio.





Por exemplo, um varejista com quem trabalhamos teve um problema com ANRs. Esse problema estava fazendo com que o tempo de inicialização aumentasse em quase 60%, traduzindo-se em uma perda de receita estimada em US$ 6,5 milhões por ano. Com os dados corretos , a equipe de engenharia conseguiu resolver o problema rapidamente e recuperar a receita perdida.





Além da receita, os ANRs também podem impactar negativamente as classificações de um aplicativo na Google Play Store e torná-lo menos visível para novos clientes.





Para rastrear ANRs com eficácia, você pode observar o rastreamento de pilha e ver como os usuários responderam ao problema.





A partir daí, a equipe móvel pode priorizar o que corrigir primeiro com base em quantas pessoas saem em vários limites, onde os usuários de alto valor são mais afetados e quais tipos de dispositivos e telas são mais afetados por ANRs.





Para saber mais, confira esta postagem sobre como investigar falhas do Android, como ANRs .

4. Métricas de região

O rastreamento de métricas de região também é muito importante, pois usuários em regiões diferentes têm dispositivos e conectividades diferentes.





Isso pode ter um grande impacto nos negócios por vários motivos.





Primeiro, as regiões diferem na sua importância para os resultados financeiros de uma empresa.





Por exemplo, talvez apenas uma parte dos seus usuários esteja em Cingapura, mas eles podem representar uma grande parte da sua receita anual total. Portanto, a verificação das métricas da região em um nível granular destacará oportunidades para melhorar o aplicativo, especialmente para usuários de alto valor.





Acompanhar métricas de regiões segmentadas também é essencial ao lançar em uma nova região.





Por exemplo, suponha que você expanda para a Austrália, mas essa área geográfica representa apenas 5% de todos os usuários no lançamento. Nesse caso, não afetará as métricas medianas/médias o suficiente para permitir que a equipe acompanhe efetivamente o desempenho.





Também é importante levar em conta as diferenças culturais e, com uma ferramenta que fornece métricas específicas da região, a equipe pode testar aspectos específicos do aplicativo apenas para aquela região.





Por exemplo, uma tela de checkout de comércio eletrônico que converte bem nos Estados Unidos pode não converter tão bem em Dubai.





Além disso, as métricas granulares da região facilitam a implementação lenta de novos recursos. Por exemplo, a equipe pode implementar um novo recurso em uma região menor e ver seu desempenho. Se tiver um bom desempenho, implemente-o em cada vez mais regiões com usuários de maior valor.





Esses dados podem orientar sua equipe na resposta a perguntas críticas como:





Precisamos construir um novo aplicativo para esta região?

Qual é o desempenho deste novo lançamento em comparação com lançamentos em outras regiões?

Quais regiões são as mais problemáticas? E deveríamos parar de servi-los completamente?

​​Como está o desempenho de várias áreas críticas do aplicativo em uma região em relação a outra?

5. Duração da sessão

Outra métrica importante a ser observada é a duração da sessão, pois sinaliza há quanto tempo os usuários estão usando seu aplicativo. Se a duração média da sessão mudar drasticamente em uma semana, é uma boa dica de que há um problema com o aplicativo.





Por exemplo, se você tiver um aplicativo de jogos e notar que a duração média da sessão caiu de 15 para 5 minutos, há uma boa chance de que os usuários tenham tido uma experiência ruim.





Com essa pista, você pode fazer perguntas como:





Enviamos um lançamento ruim?

Os usuários estão menos envolvidos com o aplicativo?

Existe uma alteração correspondente em outra métrica que possa ajudar a explicar a alteração na duração da sessão?





O acompanhamento da duração da sessão também permite que a equipe investigue padrões entre as sessões individuais afetadas e descubra a causa raiz dos problemas. Ao analisar a duração da sessão em paralelo com outras métricas, os engenheiros móveis podem traçar uma imagem mais clara de quais problemas são mais intrusivos para os usuários.





Por exemplo, uma loja de comércio eletrônico pode ter um problema de OOM no feed de rolagem principal de produtos que se correlaciona fortemente com uma duração de sessão mais curta, enquanto chamadas de rede lentas em outra tela têm pouca ou nenhuma correlação com a duração da sessão.





Portanto, monitorar a duração da sessão é uma ótima maneira de priorizar quais problemas devem ser corrigidos primeiro, pois revela diretamente a redução do envolvimento do usuário.

6. Taxa de rotatividade/retenção

Custa muito mais adquirir um novo cliente do que manter um cliente atual satisfeito, e uma das principais causas de rotatividade de usuários de aplicativos móveis é uma experiência de usuário ruim.





O download de um novo aplicativo leva apenas alguns segundos, portanto, se a experiência de um aplicativo interromper o usuário de uma forma que demore mais do que alguns segundos, não espere que ele permaneça por aqui.

Portanto, acompanhe não apenas a taxa geral de rotatividade e retenção, mas também as taxas de rotatividade e retenção de segmentos da base de usuários (por dispositivos, conectividades, regiões, etc.).





Isto irá iluminar várias oportunidades para melhorar e priorizar a retenção. Por exemplo, você pode descobrir que, embora a taxa de rotatividade seja muito alta em uma região específica, essa região tem poucos usuários de alto valor. Portanto, você pode decidir investir recursos de engenharia em outro lugar onde eles se traduzirão em resultados de negócios maiores.





Rastrear a rotatividade e a retenção também é uma ótima maneira de entender como os usuários respondem a novos lançamentos e vários experimentos. Se houver uma correlação entre a alta rotatividade e uma nova atualização de recurso, isso é um forte indicador de que a equipe precisa reverter essa atualização de recurso.

Dados detalhados permitirão que a equipe acompanhe a rotatividade de vários segmentos (como regiões ou dispositivos específicos) para os quais a atualização é lançada.





Sem dados segmentados, será difícil ver o impacto que várias atualizações de recursos têm em pequenos grupos de testes. Portanto, somente quando o recurso for implementado para um grande grupo de usuários (e provavelmente fizer com que muitos usuários ativos mensais saiam) ficará aparente que o lançamento do recurso foi prematuro.

7. Taxa de rescisão do usuário

Embora alguns encerramentos de usuários nada mais sejam do que um usuário organizando seu telefone, muitos encerramentos ocorrem porque o aplicativo congelou e o usuário não tem escolha a não ser deslizar para cima e encerrar a sessão.





É claro que um usuário forçado a encerrar sua sessão provavelmente ficará insatisfeito e escolherá o aplicativo de um concorrente.





Para evitar isso, monitorar a taxa média de encerramento de usuários é um excelente indicador de possíveis problemas que podem levar à rotatividade, incluindo:





Falha no carregamento de anúncios está causando congelamentos

Fluxos de usuários lentos ou interrompidos

Falha nas compras

Interrupções do servidor causando erros de login

Carregamento excessivo de mídia que causa lentidão





Além de fornecer uma visão geral das taxas médias de rescisão do usuário, as equipes móveis precisam conhecer a origem de cada experiência ruim do usuário. Portanto, um dos principais recursos que incorporamos ao Embrace é a capacidade de ver quais telas fazem com que usuários frustrados abandonem seu aplicativo .





Portanto, em vez de desperdiçar um tempo valioso e perder vendas enquanto os engenheiros adivinham onde estão ocorrendo os desligamentos, a equipe móvel é imediatamente direcionada para o problema para que possa resolvê-lo da maneira mais eficiente possível.

8. Momento das principais ações do usuário

Provavelmente existem algumas ações do usuário em seu aplicativo que devem funcionar 100% do tempo. Por exemplo, se um escritório oferece entrada sem chave, esse recurso deve funcionar sempre. Caso contrário, as pessoas poderão não conseguir entrar no escritório sem ligar para o suporte adicional.





Portanto, selecione algumas ações-chave do usuário e adicione-as à lista de métricas de desempenho que a equipe móvel está monitorando.





Em muitos casos, as avaliações dos clientes não dizem onde eles encontraram um problema no aplicativo, portanto, rastrear ações específicas do usuário é uma ótima maneira de detectar problemas que de outra forma não seriam imediatamente aparentes.





Isso também ajuda você a responder perguntas como:





Quantos usuários enfrentam problemas nessas áreas críticas do aplicativo?

Existe uma correlação direta entre problemas em áreas específicas do aplicativo e a rotatividade?

Quanto tempo os usuários tentam antes de desistir e abandonar o aplicativo?



Por exemplo, um de nossos clientes notou que cerca de 1% de todas as tentativas de compra resultaram em falhas de compra. No entanto, ambas as chamadas de rede associadas foram resolvidas com êxito, portanto não houve erros óbvios para inspecionar.





Portanto, eles começaram a rastrear o momento exato em que um cliente faria uma compra e descobriram que as duas chamadas de rede estavam fora de ordem em 1% das tentativas de compra, o que resultava em uma compra fracassada. Embora os clientes reclamassem desse problema, a equipe móvel não conseguia identificar a causa raiz sem conhecer o momento, o resultado e a ordem de todos os eventos nas sessões afetadas. Dados de alta fidelidade da experiência do usuário foram vitais para ajudá-los a recuperar 1% de suas vendas totais. Para uma empresa que fatura US$ 10 milhões em vendas anuais, são US$ 100.000 que, de outra forma, seriam perdidos a cada ano!

9. Uso de memória

É importante monitorar o consumo de memória do seu aplicativo para identificar possíveis vazamentos de memória. A eficiência do uso de memória do seu aplicativo está diretamente relacionada à capacidade de resposta da experiência do usuário.





É por isso que monitorar e otimizar o uso da memória desempenha um papel crucial no fornecimento de uma experiência de usuário perfeita.





Você pode evitar problemas com o uso de memória do seu aplicativo:





Otimizar sua base de código e identificar áreas onde a memória é retida involuntariamente causa um aumento no uso de memória.

Acompanhar regularmente o consumo de memória do seu aplicativo, observando quaisquer alterações após novos lançamentos.

Monitore cuidadosamente operações com uso intensivo de memória, como carregar imagens grandes ou processar arquivos grandes e criar alertas para picos anormais ou alto uso sustentado de memória.



Uma estratégia bem ajustada em relação ao consumo de memória do seu aplicativo cria aplicativos responsivos, estáveis ​​e eficazes que seus usuários irão adorar.

10. Conectividade

Os aplicativos móveis operam em diversos ambientes com condições de rede variadas, incluindo 3G, 4G, 5G, Wi-Fi e, às vezes, conectividade limitada ou instável.





É por isso que é importante reconhecer os desafios impostos por essas condições variadas para criar ótimas experiências de usuário. Os indicadores de mau desempenho da rede incluem:





Latência e tempos de resposta lentos.

Uso de largura de banda.

Chamadas de API ineficientes.

Recursos off-line específicos do dispositivo.



Por exemplo, Farm Dog é um aplicativo agrícola que permite que agricultores e agrônomos documentem suas descobertas enquanto estão no campo com seus colegas e colegas.





O aplicativo travava frequentemente quando os tempos de resposta da rede eram excepcionalmente lentos e quando os dispositivos não conseguiam determinar se estavam conectados. Eles notaram que o tempo de resposta do Google Maps está entre 18 e 22 segundos, quando deveria ser de apenas alguns segundos.





Sem as ferramentas adequadas, eles precisariam usar soluções alternativas complicadas para resolver problemas usando um proxy para simular uma conexão de rede ruim. No entanto, com dados de maior fidelidade, eles podem ver as condições exatas que os usuários têm em campo, incluindo:





Chamadas de rede em vários tipos de dispositivos, versões de aplicativos, Wi-Fi e celulares.

Insights sobre tendências de erros 4xx e 5xx em domínios comuns para identificar caminhos problemáticos.

Os endpoints quebrados que impedem que seus usuários iniciem o aplicativo, carreguem conteúdo importante ou concluam transações cruciais.

A duração de cada chamada de rede do lado do cliente revela pontos ocultos de latência.



Munida dessas informações, a equipe da Farm Dog simulou os problemas enfrentados pelos usuários, identificou facilmente as condições problemáticas e as corrigiu.

Prepare sua equipe móvel para o sucesso

Se você se preocupa com experiências móveis, então precisa de dados que permitam à sua equipe ver todas as métricas mencionadas acima.





A Embrace ajuda você a criar melhores experiências móveis, fornecendo apenas esses dados, tornando seus engenheiros mais eficientes e menos atolados em trabalhos tediosos.





Saiba mais sobre o Embrace e baixe o relatório The State of Mobile Experience para saber mais sobre as principais frustrações dos aplicativos, de acordo com os usuários.

Autor: Colin Contraary





















Também publicado aqui .