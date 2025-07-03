开放平台是Telegram中的Web3生态系统中的第一个独角兽,价值10亿美元

** 迪拜,阿拉伯联合酋长国,2025年7月3日/Chainwire/--** 开放平台在A系列股权融资中筹集了2850万美元,展示了投资者对TON生态系统的信心。





股权大赛由领先的金融科技和加密投资者Ribbit Capital主导,Pantera Capital也参与其中。

该投资强调了对The Open Platform在Telegram中的区块链生态系统的持续发展充满信心。

知名投资者的参与和筹集的资本将支持在美国、欧盟和其他关键地区推出TOP的投资组合公司。

开放平台 该公司是Telegram开发TON基于创新的领先科技公司,已宣布完成其A系列和随后的扩展融资,达到10亿美元的估值,并成为Telegram基于TON生态系统的第一个独角兽。

该开放平台在由Ribbit Capital领导的延长系列A融资轮值中筹集了2850万美元,Pantera Capital也参与其中。包括这一最新升值和以前的种子投资,该开放平台现在已经获得了超过7000万美元的总融资。这些投资证明了领先投资者对The Open Platform在Telegram中引领区块链生态系统增长的能力的信心。

The Open Platform目前的战略重点集中在地理扩张上,主要投资者的参与以及新筹集的资本将支持TOP在美国、欧盟和其他关键地区的投资组合公司的推出,与TON基金会的全球愿景保持一致,这一扩张将涉及大量投资进入市场战略、监管许可、合规基础设施和安全增强,所有这些都旨在确保这些新司法管辖区的可持续增长和长期成功。

The Open Platform首席执行官兼创始人Andrew Rogozov表示:“这项投资支持我们的长期战略,通过利用Telegram作为分销渠道的力量来扩大基于区块链的产品采用。

The Open Platform首席执行官兼创始人Andrew Rogozov表示:“这项投资支持我们的长期战略,通过利用Telegram作为分销渠道的力量来扩大基于区块链的产品采用。

Open Platform正在推动Telegram内部基于TON的生态系统的增长,在金融,游戏和娱乐领域建立核心基础设施和面向消费者的应用程序。 钱包在电报 ,一个无缝嵌入Telegram的界面中的数字资产解决方案; 托尼克 ,TON的领先的非托管加密钱包; , TON 的领先交换 dApp 和流动性汇总协议的开发者 Omniston; Getgems ,TON的主要NFT市场; 致敬 ,在Telegram中为创作者提供一种货币化平台;以及 笔记本 ,一个病毒的Tap-to-Earn游戏,以及更多产品。

通过将区块链技术整合到日常的数字体验中,The Open Platform正在创建一个无缝的、可扩展的平台,旨在为10亿用户设计,加速加密的主流采用 - 扩大全球金融服务的访问,并使新一代的建设者和开发者能够构建下一波消费者dApp。

此前为Coinbase、Nubank和Revolut以及许多其他公司以及Pantera Capital提供早期投资的Ribbit Capital的最新投资证明了这些投资者在将区块链技术整合到拥有超过10亿用户的邮件应用中所看到的潜力。

Ribbit Capital的创始人Micky Malka表示:“我们支持团队重新想象世界如何体验金钱和技术,开放平台的愿景是建立一个直观而开放的平台,使Telegram内部能够形成一个强大的数字生态系统 - 一个由数亿人使用的平台 - 为全球规模的建设者和用户开辟了新的机遇边界。

Ribbit Capital的创始人Micky Malka表示:“我们支持团队重新想象世界如何体验金钱和技术,开放平台的愿景是建立一个直观而开放的平台,使Telegram内部能够形成一个强大的数字生态系统 - 一个由数亿人使用的平台 - 为全球规模的建设者和用户开辟了新的机遇边界。

“我们很高兴能够支持这个由Andrew领导的非凡团队,支持突破性技术和金融产品,达到10亿人的机会令人鼓舞,”Pantera Capital的合作伙伴Ryan Barney说,“我们很高兴与TOP团队合作,并加强我们对TON和Telegram生态系统的承诺。

“我们很高兴能够支持这个由Andrew领导的非凡团队,支持突破性技术和金融产品,达到10亿人的机会令人鼓舞,”Pantera Capital的合作伙伴Ryan Barney说,“我们很高兴与TOP团队合作,并加强我们对TON和Telegram生态系统的承诺。

今年3月,TON基金会宣布,包括Sequoia Capital、Ribbit Capital、Benchmark、Draper Associates、Kingsway、Vy Capital、Libertus Capital、CoinFund、SkyBridge、Hypersphere和Karatage等多家领先的投资者已经收购并现在持有价值4亿美元的Toncoin,这表明对Telegram基于TON的生态系统的兴趣日益增加。

关于开放平台:

开放平台 (TOP)是开发Telegram中的Web3创新的领先科技公司,TOP通过基础基础设施和面向消费者的应用来推动Telegram经济。

有关更多信息,用户可以访问: top.co

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公共关系经理

安娜·利比德娃

开放平台

主持人@top.team

这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的。

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