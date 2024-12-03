年度初创企业：了解工程行业





工程是世界上最接近魔法的东西——伊隆·马斯克





工程就是将科学转化为我们可以看到、使用和体验的东西。无论是设计桥梁、开发能源系统还是创造运行世界的技术，工程师都在幕后推动这一切的实现。土木工程、机械工程、电气工程和航空航天工程等不同领域都专注于独特的问题，但它们都拥有相同的目标：用创新的解决方案解决现实世界的挑战。





目前，随着科技发展速度比以往任何时候都快，以及气候变化等重大全球问题，工程技术也在不断发展。人工智能、机器人技术和物联网 (IoT) 等技术正在改变事物的制造和运行方式，使其变得更智能、更高效、更环保。对于初创公司来说，这种转变为新想法的出现提供了巨大的机会——无论是可再生能源、智能城市，还是我们还没有想到的材料。

2024 年度初创企业和工程

HackerNoon 的年度初创企业通过揭示多个行业的科技新星来庆祝工程行业，其中包括：





赞助商寄语：

“初创公司是Notion的核心。我们为他们而建，与他们一起建设，不断迭代工具，使他们能够专注于创新和创造力。我们为与 HackerNoon 的合作感到自豪，并很高兴为下一代开创性的公司提供支持。”

- Notion Startups 负责人 Anastasia Crew









HackerNoon 上的工程

HackerNoon.com是多年软件工程创新的结晶。我们的开发团队不断改进平台，将无缝用户体验放在首位。利用我们定制的内容管理系统，我们一直在悄悄构建一个开放的技术博客网络，推出了以下网站： Memeology.tech ， TextModels.tech ， 学者网 ， LearnRepo.com 、 Homology.tech 、 Dataology.tech 、 Browserology.tech等等。









我们还为年度创业公司和Noonies等活动建立了先进的投票系统。在幕后，我们定制的发布软件为 HackerNoon 提供了多种功能，例如全球快速加载的故事页面、精选的利基内容、编辑工作流程中的 AI 集成、 博客文章翻译成 77 种语言、 音频文件生成、 电子邮件传递、 区块链备份等。





此外，HackerNoon 还扩大了其工程覆盖范围，涵盖了软件工程、数据工程、电子、制造业等多个类别。为了帮助您开始在这个充满活力的行业中的旅程，以下是一些您可能会感兴趣的故事：





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工程故事助您开启旅程

了解如何将 Mapbox 与 React 结合使用以及这些技术如何协同工作。

软件开发生命周期 (SDLC) 对于创建成功的软件至关重要。它为每个步骤提供了清晰的计划和结构，帮助团队保持井然有序。一旦您开始遵循 SDLC，我保证您的项目将变得面目全非。

生成式人工智能 (genAI) 在各个行业（包括时尚行业）的应用越来越广泛。一些创新可能不会出现在时装秀上或成为头条新闻，但在登山探险或露营旅行中却可能必不可少。RedFox 创始人 Vladislav Moroz 透露了在恶劣天气下让您保持温暖和干燥的产品和创新。

人工智能的普及性使得它不可避免、无法逃避。因此，这完全取决于何时以及如何采用它，而不是是否会采用。本文深入探讨了为采用人工智能设定黄金标准的九个行业。它探讨了他们如何利用这项强大的技术来克服挑战。

在物流方面，3D 打印有助于将制造业从大规模生产转变为按需生产。它对供应链的主要影响包括提高对上游中断的弹性、全面转向分散化、缩短交货时间以及解决供应链成本上升的问题。

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关于 HackerNoon 年度最佳初创企业

2024 年度最佳初创企业是 HackerNoon 的旗舰社区活动，旨在庆祝初创企业、技术和创新精神。这一享有盛誉的互联网奖项目前已举办了第三次，旨在表彰和庆祝各种规模的科技初创企业。今年，来自 4200 多个城市、6 大洲和 100 多个行业的 150,000 多个实体将参与角逐，争夺年度最佳初创企业的称号！过去几年，已有数百万张选票被投出，关于这些勇敢而崛起的初创企业的故事也层出不穷。





获奖者将在 HackerNoon 和Evergreen Tech Company News页面上获得免费采访。





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