شركات ناشئة لهذا العام: تعرف على صناعة الهندسة

تسلط سلسلة الشركات الناشئة لعام 2024 الضوء على شركات استثنائية في 100 صناعة . تعتمد الترشيحات على التميز الإقليمي والصناعي، وليس فقط الموقع. ستوضح هذه السلسلة صناعاتنا الرئيسية وتوضح كيف يمكن لـ HackerNoon مساعدتك في استكشافها بشكل أكبر.





الهندسة هي أقرب شيء إلى السحر الموجود في العالم - إيلون ماسك





تتلخص الهندسة في تحويل العلم إلى شيء يمكننا رؤيته واستخدامه وتجربته. وسواء كان الأمر يتعلق بتصميم الجسور أو تطوير أنظمة الطاقة أو ابتكار التكنولوجيا التي تدير عالمنا، فإن المهندسين يقفون وراء الكواليس لتحقيق كل ذلك. وتركز مجالات مختلفة ــ مثل الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والفضائية ــ على مشاكل فريدة، ولكنها تشترك جميعها في نفس الهدف: حل التحديات في العالم الحقيقي بحلول مبتكرة.





في الوقت الحالي، ومع تطور التكنولوجيا بشكل أسرع من أي وقت مضى والقضايا العالمية الكبرى مثل تغير المناخ، تتطور الهندسة. حيث تعمل أشياء مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء على إحداث تغييرات جذرية في كيفية بناء الأشياء وتشغيلها، مما يجعلها أكثر ذكاءً وكفاءة وخضرة. وبالنسبة للشركات الناشئة، فإن هذا التحول يفتح فرصًا هائلة للانطلاق بأفكار جديدة - سواء في مجال الطاقة المتجددة أو المدن الذكية أو حتى المواد التي لم نفكر فيها بعد.

شركات ناشئة لعام 2024 والهندسة

يحتفل برنامج HackerNoon's Startups of The Year بصناعة الهندسة من خلال تسليط الضوء على النجوم الصاعدة في مجال التكنولوجيا عبر عدد من الصناعات، بما في ذلك:





كلمة من رعاتنا:

"الشركات الناشئة هي نبض Notion . فنحن نبني من أجلها ومعها، ونعمل باستمرار على تطوير الأدوات التي تمكنها من التركيز على الابتكار والإبداع. ونحن فخورون بهذه الشراكة مع HackerNoon ومتحمسون لدعم الجيل القادم من الشركات الرائدة."

- أنستازيا كرو، رئيسة شركة Notion Startups





رشح وصوّت لشركات الهندسة المفضلة لديك هنا ! إذا كنت مرشحًا، فشارك المزيد من خلال استكمال نموذج مقابلة الشركات الناشئة في مجال الهندسة .





الهندسة على HackerNoon

HackerNoon.com هو تتويج لسنوات من الإبداع في هندسة البرمجيات. واصل فريق التطوير لدينا تحسين المنصة، مع وضع تجربة مستخدم سلسة في الاعتبار. باستخدام نظام إدارة المحتوى المخصص لدينا، قمنا ببناء شبكة تدوين مفتوحة وفنية بهدوء، وإطلاق مواقع مثل ميميولوجي.تك , نماذج نصية.تك , اسكولر.تك , تعلمRepo.com ، Homology.tech ، Dataology.tech ، Browserology.tech ، والمزيد.









لقد قمنا أيضًا ببناء أنظمة تصويت متقدمة لأحداث مثل Startups of the Year و Noonies . خلف الكواليس، يعمل برنامج النشر المخصص لدينا على تشغيل HackerNoon بميزات مثل صفحات القصص سريعة التحميل عالميًا، والمحتوى المتخصص، وتكاملات الذكاء الاصطناعي في سير العمل التحريري، وترجمة مشاركات المدونة إلى 77 لغة ، وإنشاء ملفات صوتية ، وتسليم البريد الإلكتروني ، والنسخ الاحتياطية لسلسلة الكتل ، والمزيد.





بالإضافة إلى ذلك، قامت HackerNoon بتوسيع نطاق تغطيتها للهندسة لتشمل فئات متعددة، مثل هندسة البرمجيات وهندسة البيانات والإلكترونيات والتصنيع والمزيد. لمساعدتك في البدء في رحلتك عبر هذه الصناعة الديناميكية، إليك بعض القصص التي قد تجدها مثيرة للاهتمام:





ابدأ الكتابة عن الهندسة اليوم! انقر هنا هنا أو استخدم هذا قالب الكتابة !





قصص هندسية لبدء رحلتك

تعرف على كيفية استخدام Mapbox مع React وكيف تعمل هذه التقنيات معًا.

تعتبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء برامج ناجحة. فهي توفر خطة وهيكلًا واضحين لكل خطوة، مما يساعد الفرق على البقاء منظمة. بمجرد أن تبدأ في اتباع SDLC، أعدك بأن مشاريعك ستصبح غير قابلة للتعرف عليها.

تتزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف الصناعات، بما في ذلك الموضة. قد لا تظهر بعض الابتكارات على منصات العرض أو تتصدر عناوين الأخبار، ولكنها قد تكون ضرورية أثناء الرحلات الجبلية أو رحلات التخييم. كشف فلاديسلاف موروز، مؤسس RedFox، عن المنتجات والابتكارات التي تبقيك دافئًا وجافًا في الطقس القاسي.

إن انتشار الذكاء الاصطناعي يجعل منه أمراً لا مفر منه ولا مفر منه. لذا، فإن الأمر كله يتعلق بموعد وكيفية تبنيه، وليس ما إذا كان سيتم تبنيه أم لا. تتعمق هذه المقالة في تسع صناعات تحدد المعيار الذهبي لتبني الذكاء الاصطناعي. وتستكشف كيف تستفيد هذه الصناعات من هذه التكنولوجيا القوية للتغلب على التحديات.

في مجال الخدمات اللوجستية، تساعد الطباعة ثلاثية الأبعاد في تحويل التصنيع من الإنتاج الضخم إلى الإنتاج حسب الطلب. وتشمل تأثيراتها الرئيسية على سلسلة التوريد زيادة المرونة في مواجهة الاضطرابات السابقة، والتحول الشامل إلى اللامركزية، وتقليص أوقات التنفيذ، والحلول البديلة لتكاليف سلسلة التوريد المتزايدة.

هذا كل شيء لهذا اليوم!





ملاحظة: تذكر أن ترشح وتصوت لصالح شركاتك المفضلة في مجال الهندسة - افعل ذلك هنا !

نبذة عن الشركات الناشئة لهذا العام في HackerNoon

تُعد مسابقة "أفضل الشركات الناشئة لعام 2024" حدثًا رائدًا من نوعه على مستوى المجتمع تنظمه شركة HackerNoon للاحتفال بالشركات الناشئة والتكنولوجيا وروح الابتكار. وتحتفل هذه الجائزة المرموقة التي تُقام حاليًا في نسختها الثالثة بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من جميع الأشكال والأحجام. وفي هذا العام، ستشارك أكثر من 150 ألف جهة في أكثر من 4200 مدينة و6 قارات وأكثر من 100 صناعة في محاولة للفوز بجائزة أفضل شركة ناشئة لهذا العام! وقد تم الإدلاء بملايين الأصوات على مدار السنوات القليلة الماضية، وكُتبت العديد من القصص حول هذه الشركات الناشئة الجريئة والناشئة.





وسوف يحصل الفائزون على مقابلة مجانية على HackerNoon وصفحة Evergreen Tech Company News .





تفضل بزيارة صفحة الأسئلة الشائعة لمعرفة المزيد.





قم بتنزيل أصول التصميم الخاصة بنا هنا .





قم بالاطلاع على متجر منتجات الشركات الناشئة لهذا العام هنا .





تُعد "Startups of The Year" من HackerNoon فرصة مميزة لبناء العلامة التجارية. سواء كان هدفك هو التعريف بالعلامة التجارية أو توليد العملاء المحتملين، فقد قامت HackerNoon بإعداد حزم مناسبة للشركات الناشئة لحل تحديات التسويق التي تواجهك.

تعرف على رعاتنا:

Wellfound: انضم إلى مجتمع الشركات الناشئة الأول على مستوى العالم . في Wellfound، نحن لسنا مجرد لوحة وظائف، بل نحن المكان الذي تتواصل فيه أفضل المواهب الناشئة والشركات الأكثر إثارة في العالم لبناء المستقبل.





Notion: تحظى Notion بثقة آلاف الشركات الناشئة وتحبها باعتبارها مساحة عمل متصلة بها، بدءًا من بناء خرائط طريق المنتجات وحتى تتبع جمع التبرعات. جرّب Notion مع الذكاء الاصطناعي غير المحدود، مجانًا لمدة تصل إلى 6 أشهر ، لبناء شركتك وتوسيع نطاقها باستخدام أداة واحدة قوية. احصل على عرضك الآن !



HubSpot: إذا كنت تبحث عن منصة CRM ذكية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة، فلا تبحث أبعد من HubSpot. قم بربط بياناتك وفرقك وعملائك بسلاسة في منصة واحدة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وتنمو مع عملك.



Bright Data: يمكن للشركات الناشئة التي تستفيد من بيانات الويب العامة اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات، مما يمنحها ميزة تنافسية. بفضل جمع بيانات الويب القابلة للتطوير من Bright Data ، يمكن للشركات أن تنمو من عملية صغيرة إلى مؤسسة من خلال الاستفادة من الرؤى في كل مرحلة.