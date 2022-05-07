



照片由科斯佳·卡尔塔文卡拍摄。

“我们仍在等待治愈死亡的方法，但在那之前，构建产品可能是下一个最好的事情。”

已故的苹果联合创始人史蒂夫乔布斯有许多名言，但 1985 年 花花公子 采访

有些 人将其解释为对充满目标的生活的启发，而对于 23 岁的我来说，情况确实如此。这些话是一个触发因素，使我从医疗事业转向建筑产品之一。





我敢肯定，许多从事产品设计、工程或管理工作的人在某些时候都经历过类似的事情。这种感觉让我们质疑我们是否明智地度过了我们的时间，是否有人会感谢我们如何度过它。





正如乔布斯在 2005 年的斯坦福演讲中所说：“记住我很快就会死是我遇到过的最重要的工具，可以帮助我做出人生中的重大选择。”









死亡是一个很好的动力，但在情感上也很严重——不断地抱怨永远“做得不够”或对任何结果都“满意”。





当被问及创作他传记的动机时，我怀疑乔布斯指的是什么：“我希望我的孩子了解我......我并不总是在他们身边，我希望他们知道为什么并理解我做了什么。”





为什么我们的内在体验不像其他动物？鸽子不会坐在那里为本周想要成为什么样的鸽子而苦恼。熊猫并不想成为熊猫中的爱因斯坦。作为智人，是什么让我们关心我们在生活中的行为是否有价值？





如果我们希望利用这种强大的动机而不像 [Ouroboros] 那样吞噬自己，我们需要首先检查是什么触发了这种情绪。

死亡率如何激发

20 世纪的哲学家和本文的明星欧内斯特·贝克尔（ Ernest Becker ）将通过指出我们存在的核心存在基本张力来解释这一现象。





看，我们人类有能力做一些令人印象深刻的事情。我们可以想象和建造不存在的东西、创建社会、写交响乐、设计神和大量其他很酷的东西（贝克尔称之为“符号实体”）。然而同时总是一个不幸的路口，疾病或地缘政治冲突远离死亡；我们的“生物实体”。





从字面上看，即使是史蒂夫乔布斯“在宇宙中留下痕迹”的努力最终也失败了。 10,000 年后，没有人会知道 iPhone 是什么。





这种紧张来自于我们的象征能力——思考无限和创造有意义事物的能力——从根本上受到如此脆弱和毫无意义的生物存在的限制。





由于意识到我们是有限的动物，视野无限，我们被迫进入一种恐怖状态。我们不只是害怕死亡；贝克尔会说我们害怕的是我们生命的终结是微不足道的。





“这就是死亡的恐怖：从无到有，拥有名字，自我意识，内心深处的感受，对生命和自我表达的极度渴望——而这一切还没有结束。”欧内斯特·贝克尔





在琐碎中安抚自己

那么该怎么办？





我们不会在余生中一直处于神经质恐怖的状态。我们将找到一些有助于分散我们对存在恐惧的东西。





贝克尔将这些干扰描述为一个物体，它为我们应该如何生活提供了方向——一些东西可以转移我们对微不足道的恐惧。





这种转移对象可以是产品指标、职业、运动的领导者、你的老板、你的父母、你的孩子、帖子上的点赞数、银行账户中的数字或珍贵的鞋子收藏。





贝克尔认为，我们正在有效地做的事情是利用这些符号实体成为我们看待自己身份的整个方式。





对于大多数阅读者来说，我怀疑最常见的转移对象是沉浸在工作中——一种让自己不断忙碌的方式。





这又回到了这样一种想法，即制造比我们寿命更长的产品是一种超越我们生物极限的方法。我们通过工作变得不朽，我们生产。





这可能是研究人员试图找到治疗疾病的方法，为什么父母希望他们的孩子过上更好的生活，为什么人们创作艺术品或跑马拉松的原因。这可能就是为什么我们除了花时间吃薯片和融入沙发之外做任何事情的原因。





即使我们成功地建立了一些遗产，也不能保证对人类产生净积极的影响。





政治意识形态可以征服社会，人工智能模型可以加强歧视，科学发现有可能杀死数百万人。





“解放一代人的思想成为了下一代的枷锁。”以赛亚柏林





现在不要误会我的意思。





很容易阅读上面的内容并得出结论，“好吧，尝试有什么意义？如果我们知道它最终没有任何意义，为什么还要去做呢？”





法国哲学家阿尔伯特·加缪听到这话，会反驳说：“恭喜，这是你的人类生存一年级毕业证书。”





对于加缪来说，寻找生命的意义却一无所获是基本的。你才刚刚找到参加比赛的路，而且你才刚刚到达起跑线。





加缪现在对我们最大的问题是，知道我们所知道的一切， “我们接下来要做什么？”





看，我并不是说从事永生项目一定是一件坏事。事实上，这可能是我们唯一应该做的事情。





欧内斯特·贝克尔认为，我们绝对需要通过不朽项目等产生影响和意义的幻想。贝克尔称这些幻想为“必要的谎言”或“对自己和整个情况的必要和基本的不诚实”。





你的老板在星期一之前要求的那份六页的建议正在挽救我们的生命，我们甚至没有给他们一张感谢卡。





我们需要这些谎言。如果我们没有它们，我们大多数人可能无法正常工作。

解决方案可能位于中间的某个地方——存在的荒谬性和最终的意义系统之间。





为了将我们的幻想用作工具，我们需要对自我进行一种三步警戒，我在这里改编自史蒂文·韦斯特 (Steven West) 的奇妙哲学播客（以他的方式发送一些爱）：





我们目前确实基于一系列构建的错觉与我们周围的世界互动 我们目前每天都有有意义的活动 我们没有接触到宇宙的复杂性





与其沉浸在绝望中，我们应该把所有溢出的神经质能量和智慧应用到对我们有实际意义的事情上。





即使这意味着每天在同一时间做同样的事情，也没关系。如果这意味着故意什么都不做，那没关系。如果我们知道是什么让我们的生活成为中心并使我们远离不快乐，那没关系。





我们不想要的是成为我们激情的奴隶。或者利用我们的幻想通过否认它们的现实或利用它们来伤害他人来逃避道德困境。





我们应该活在富有成效的幻想中，但绝不会否认它们只是——幻想。

如何最好地忍受我们的死亡

知道只要人类还活着，我们也死了，这有点让人平静。





任何人都可以想要越来越多，但需要一个高于平均水平的人才能掌握满足感。





回到贝克尔，他会说宇宙确实具有某种终极意义。我们永远不会知道它是什么。 “生命的奥秘不是要解决的问题，而是要体验的现实，”19 世纪的哲学家雅各布斯·约翰内斯·卢说。





建立遗产和不朽项目的伟大之处在于它们能够帮助我们建立充满成就感的生活，同时希望在此过程中让其他人的生活变得更好。正如达赖喇嘛所说：“如果你希望别人快乐，就修慈悲。如果你想快乐，就练习慈悲。”





像贝克尔这样的哲学家建议我们使用的技巧是要意识到我们的幻想可以帮助我们学会与它们抗衡。





当我们接受死亡是赋予我们生活和工作意义的工具时，我们选择在这里的时间做的事情开始变得更有意义。有人请假并决定和你一起做一些有趣的事情，这一事实突然变得更加特别。





当然，像工作这样的活动可以给我们带来意义，但我相信因果关系往往是相反的：我们通过对活动的投资发现活动有意义。





我总结所有这些想法的最佳尝试是，当我们让有限的含义渗透到我们身上时，这是一种解脱，因为它使我们能够更好地使我们的期望与现实情况保持一致。





不是让我们放弃做令人难以置信的事情的希望，而是让我们能够取得一些重大而辉煌的成就，而不是徒劳地追逐无限的生产力水平。





为生命的终结做计划可能是一种让我们与它和平相处的方式——它也可以让人感到非常自由。





“正如我们生于时间之中，时间也会摧毁我们。死亡是我们为参与创造所付出的代价，我们生命的进步以天体的循环来衡量。” （Miles J. Unger，米开朗基罗）

附录

就个人而言，我支持罗马坚忍的塞内卡对这个话题的看法。塞内卡曾经说过：“在所有的人中，只有那些为哲学腾出时间的人是闲暇的，只有那些人是真正活着的。”





我认为我不能轻易放弃我的遗产抱负，但我认为下一个最好的事情是寻找人类最伟大思想家的著作。 “这些都不会强迫你去死，”塞内卡指出，“但都会教你如何去死。”

参考





以前在这里发布。