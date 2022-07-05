如何识别和避免 Uniswap 上的诈骗

加密货币最重要的锚点之一是交易平台的出现，加密爱好者和投资者可以在该平台上在公开市场上交换和交易加密资产。这些交易平台可以是中心化的，也可以是去中心化的。由于第三方的固有存在和中央治理，中心化交易平台容易受到SPOF 的影响——

单点故障。





除了可能由于中央治理受到损害的SPOF之外，如果开发人员恶意和不诚实，中心化交易平台可能会被拉扯。缺乏中心化交易所背后有许多安全原因。





另一方面，去中心化交易所（DEXes）被无数加密爱好者和投资者广泛采用。原因就是它提供的有关保护数字资产的特权。 DEX 是基于区块链的交换平台，反映了它们所基于的区块链的所有安全架构和其他特征。此类 DEX 的一个示例是 Uniswap。

什么是 Uniswap？

Uniswap 是一个 P2P 去中心化交易平台，允许用户在不通过任何第三方的情况下交易、交换或交换加密货币。它通过智能合约在以太坊平台上托管的无许可区块链上运行，并带有 UNI 的原生代币。





作为托管在以太坊上的去中心化平台，Uniswap 仅支持 ERC-20 代币，这是基于以太坊的代币的标准。 UNI 持有者在不受任何第三方干预的情况下管理 Uniswap。





Uniswap 由 Hayden Adams 于 2018 年创立，代表了各种封装 DeFi 协议的金融工具。除了拥有其原生代币并代表 DEX，Uniswap 还代表自动做市商（AMM），允许用户使用其流动资金池进行交易。





永久采用 DeFi（去中心化金融）的主要驱动力之一是它多年来的成功；这吸引了无数反对者和新手来加密货币。随着 DeFi 通过张开翅膀和触角不断增长，恶意行为者和恶作剧者也在寻求非法方式来利用 DeFi 投资者并骗取他们的数字资产。





例如，自 2018 年 11 月出现以来，Uniswap 的交易量已超过 1 万亿美元。这使得 Uniswap 成为诈骗者向无辜投资者发动诈骗活动的目标。





为了避免 Uniswap 上的诈骗，需要了解 Uniswap 上容易发生的诈骗类型。

Uniswap 上的常见骗局

1. 拉地毯骗局

当项目开发商突然放弃一个项目并拉走其所有流动性时，就会发生地毯式拉动。拉出流动性就等于撤回对项目的支持，也就是流动性。 DeFi 项目众所周知，它为 Uniswap 等 DEX 提供所需的流动性。





新推出的代币通常不会在中心化交易所（CEXes）上市，这使得它们转向提供流动性的 DEXes。由于 Uniswap 支持 ERC-20 代币，因此提供 ETH 作为现有和任何新启动项目的流动性。通常，当创建代币时，流动性总是提供给 DEX，并在那里启动。





流动性与另一个代币配对，例如 Uniswap 中的 ETH。新代币也可以通过初始 DEX 发行（IDO）出售，投资者购买代币，销售收益将被锁定一段时间。





一旦项目被广泛或公平地采用，使得代币价值继续看涨，开发人员现在可以访问项目的流动性。为了拉动，开发者可以高价出售自己的代币，提取项目的流动性，或者利用智能合约的漏洞来吸走投资者的资产。





由于流动性不足，投资者现在将难以出售他们的代币。由于 AMM 定价算法根据 DEX 流动性池中的一对硬币计算代币价格，他们很可能被迫以低价出售。地毯拉动也可以称为“流动性拉动”，因为拉动流动性会导致这种骗局。

2. 加密退出诈骗

退出骗局是不道德的加密货币开发商在 ICO（首次代币发行）期间或之后用来从投资者那里窃取资金的欺诈策略。大多数新项目都会聘请有影响力的人或发起人来吸引投资者和爱好者参与他们的项目。





起初，该项目似乎合法，没有任何欺骗性。要么承诺高回报，要么提供可观的回报。





后来，项目启动后，当开发商建立信任后，他们就拿走了人们的资产。





一个例子是 LoopX 加密，它在 ICO 期间保证每周的利润。该项目成立于 2016 年 9 月，在将 BTC 和 ETH 从投资者那里筹集到 450 万美元后，于 2018 年 2 月退出了骗局。 Confido、Bitconnect 和许多其他公司也做了类似的事情。

3. Meme 硬币骗局

模因币是受互联网和社交媒体上的笑话或模因启发的加密货币。它们不是假币，但它们向持有者承诺在短时间内获得惊人的回报。它们具有高度波动性，因为它们是高度社区驱动的代币，即它们的价格通常由各自的在线社区认知和社交媒体决定，这通常会导致 FOMO。





由于 DOGE 和 Shiba Inu 等 meme 硬币所取得的成功，其他 meme 硬币已经爆发，大多数地毯都吸引了他们的投资者。一个例子是 SQUID，它的灵感来自流行的 Squid Game 电视节目。不幸的是，它退出了，以至于它的价格暴跌了 99%，持有者无法出售他们的代币。

4. 模仿或伪造令牌诈骗

Uniswap 上的这种骗局是诈骗者发现一个新的合法代币等待上市，并开发一个与之前的官方非常相似的上市。虚假列表是可能的，因为诈骗者正在利用 DEX 的功能，例如 Uniswap，它是开放的并允许免费的代币列表。





诈骗者可以欺骗加密投资者购买假代币，相信它们是真实的。这将使受害者持有毫无价值的代币。 2020 年创建了一个虚假的 Teller 金融代币，与 Acala 和 NEAR 代币相同，但合法项目警告投资者要避开。

5. 社会工程学或鲶鱼骗局

这种骗局通常发生在诈骗者欺骗公众一些著名的影响者正在购买可能是假的特定代币时。如果诈骗者可以获取影响者的地址，则可以做到这一点；然后，他们将启动任何交易，并使其看起来像是某个特定的投资者正在获取他们所支持的代币。这将引起轰动，推动社区对这种代币产生兴趣，这种代币可能是假的或 meme 代币。





Catfishing 是指冒名顶替者在社交媒体上伪装成其他人。诈骗者可以伪装成鲸鱼或著名的影响者，并影响社区对他们希望用作诈骗工具的代币的看法。

那么，您如何识别这些骗局并避免它们呢？

识别 Uniswap 和其他交易平台（DEXes 和 CEXes）上的各种骗局归结为 DYORing - 自己做研究。研究您想要投资的项目有助于预防诈骗或诈骗代币。 DYOR 需要但不限于以下步骤：

1.查看项目的智能合约和代码审计

真正的项目通常会审核其智能合约和代码；专业人员这样做是为了确定不存在可能损害项目或其投资者的漏洞。进行检查的原因是审计成本高昂，骗子很难负担得起。

2. 分析项目的智能合约

分析智能合约可能是一项艰巨的任务或棘手的任务，但并不像看起来那么难。寻找项目的流动性，最近24小时的交易量和交易量最好。如果三人组中的任何一个低于或低于平均水平，那可能是你的危险信号。此外，请注意异常或臃肿的交易量。





如何？





一些项目最近 24 小时的交易量可能会受到洗盘交易的影响，投资者在短时间内多次买卖代币，以欺骗加密社区的代币价格甚至流动性。





如果项目的流动性较低，则交易量很容易与可用的流动性低相关。低流动性和高交易量不相关；那可能是你的危险信号。

3.通过可靠来源进行验证

与其在 Google、Telegram、Twitter 甚至 Uniswap 上搜索代币，不如通过 CoinMarketCap 或 CoinGecko 等可靠来源验证真正的代币。两者都是加密跟踪站点，具有几乎所有加密令牌的分析和信息。

4. 留意来自已验证来源的更新

真正的项目通常会在媒体上发布更新。甚至 Uniswap 也验证了他们与社区互动的社交媒体页面，以建立他们的存在。任何没有媒体存在或最近开设社交媒体帐户的项目都可能是骗子。

结论

只有当用户认真研究项目时，才能避免诈骗。在将资金投资于任何项目之前，您的研究强度是没有限制的。总而言之，总是投资你能承受的损失。





Unsplash由Wan San Yip拍摄