Como identificar e evitar golpes no Uniswap

Uma das principais âncoras da criptomoeda é o surgimento de plataformas de câmbio onde os entusiastas e investidores criptográficos podem trocar e negociar ativos criptográficos em mercados abertos. Essas plataformas de troca podem ser centralizadas ou descentralizadas. Devido à presença inerente de terceiros e governança central, as plataformas de troca centralizadas são suscetíveis a um SPOF –

Ponto unico de falha.





Além do SPOF , que pode ser devido ao comprometimento da governança central, uma plataforma de troca centralizada pode ser puxada se os desenvolvedores forem maliciosos e desonestos. Muitos motivos de segurança estão por trás da escassez de trocas centralizadas.





Por outro lado, as trocas descentralizadas (DEXes) são amplamente adotadas por inúmeros entusiastas e investidores de criptomoedas. O motivo não é outro senão as vantagens que oferece em relação à proteção de ativos digitais. DEXes são plataformas de troca baseadas em blockchain que espelham toda a arquitetura de segurança e outras características do blockchain em que são construídas. Um exemplo de tais DEXes é o Uniswap.

O que é Uniswap?

Uniswap é uma plataforma de troca descentralizada P2P que permite aos usuários negociar, trocar ou trocar criptomoedas sem passar por terceiros. Ele é executado em um blockchain sem permissão hospedado na plataforma Ethereum – por meio de um contrato inteligente – com um token nativo da UNI.





Como uma plataforma descentralizada hospedada no Ethereum, o Uniswap suporta apenas tokens ERC-20, um padrão para tokens baseados em Ethereum. Os detentores de UNI governam o Uniswap sem a interferência de terceiros.





Fundada por Hayden Adams em 2018, a Uniswap representa várias ferramentas financeiras que encapsulam protocolos DeFi. Além de ter seu token nativo e representar um DEX, o Uniswap também representa o Automated Market Maker (AMM), que permite aos usuários negociar com seu pool de liquidez.





Uma das principais motivações por trás da adoção perpétua de DeFi (Finanças Descentralizadas) é seu sucesso ao longo dos anos; isso atraiu inúmeros opositores e novatos ao cripto-verso. À medida que o DeFi continua crescendo, estendendo suas asas e tentáculos, atores maliciosos e criadores de travessuras também estão buscando maneiras ilícitas de tirar proveito dos investidores do DeFi e enganá-los com seus ativos digitais.





Por exemplo, o Uniswap registrou um volume de negociação de mais de US$ 1 trilhão desde seu surgimento em novembro de 2018. Isso e muito mais continua tornando o Uniswap um alvo para os golpistas desencadearem suas atividades fraudulentas em investidores inocentes.





Para evitar golpes no Uniswap, é preciso entender o tipo de golpe que pode ocorrer no Uniswap.

Golpes Comuns no Uniswap

1. Golpe de Puxar Tapete

Um tapete puxado acontece quando os desenvolvedores do projeto abandonam repentinamente um projeto e retiram toda a sua liquidez. Retirar a liquidez equivale a retirar o apoio do projeto, que é a liquidez. O puxão de tapete é conhecido com projetos DeFi, que fornecem a liquidez necessária para DEXes como Uniswap.





Os tokens recém-lançados não costumam ser listados em exchanges centralizadas (CEXes), o que os fez recorrer às DEXes, que fornecem liquidez. Como o Uniswap oferece suporte a tokens ERC-20, o ETH é fornecido como a liquidez de projetos existentes e recém-lançados. Normalmente, quando os tokens são criados, a liquidez é sempre oferecida à DEX, onde ela é lançada.





A liquidez é emparelhada com outro token, como ETH no caso de Uniswap. O novo token também pode ser vendido por meio de uma Oferta inicial de DEX (IDO), na qual os investidores compram os tokens e os rendimentos das vendas serão bloqueados por um determinado período.





Uma vez que o projeto tenha sido amplamente ou razoavelmente adotado de forma que o valor do token continue subindo, a liquidez do projeto agora pode ser acessível ao desenvolvedor. Para puxar o tapete, os desenvolvedores podem vender seus próprios tokens por um valor alto, retirar a liquidez do projeto ou explorar brechas em contratos inteligentes para desviar os ativos dos investidores.





Os investidores agora terão dificuldades para vender seus tokens devido à liquidez insuficiente. Eles provavelmente serão forçados a vender a um preço baixo devido ao algoritmo de precificação AMM que calcula os preços dos tokens com base no par de moedas no pool de liquidez do DEX. Puxar tapete também pode ser chamado de "puxão de liquidez", pois retirar a liquidez leva a esse golpe.

2. Golpes de saída de criptografia

Golpes de saída são táticas fraudulentas que desenvolvedores de criptomoedas sem escrúpulos usam para roubar dinheiro de investidores durante ou após uma ICO (Initial Coin Offers). A maioria dos novos projetos emprega influenciadores ou promotores para atrair investidores e entusiastas para seus projetos.





A princípio, o projeto pode parecer legítimo sem nenhum pingo de engano; seja prometendo altos retornos ou mesmo entregando retornos impressionantes.





Mais tarde, após o lançamento do projeto, quando os desenvolvedores estabeleceram a confiança, eles se livraram dos ativos das pessoas.





Um exemplo é a criptomoeda LoopX, que garantiu lucros semanais durante sua ICO. Fundado em setembro de 2016, o projeto retirou seu esquema de saída em fevereiro de 2018, depois de aumentar o BTC e o ETH para US$ 4,5 milhões de investidores. Confido, Bitconnect e muitos outros também fizeram algo semelhante.

3. Golpe de moedas de meme

Moedas de memes são criptomoedas inspiradas em piadas ou memes da Internet e mídias sociais. Não são moedas falsas, mas prometem retornos exorbitantes em pouco tempo. Eles são altamente voláteis porque são tokens altamente orientados pela comunidade, ou seja, seus preços geralmente são determinados por suas respectivas percepções da comunidade online e mídia social, o que geralmente resulta em FOMO.





Devido ao sucesso registrado por moedas de meme como DOGE e Shiba Inu, outras moedas de meme surgiram, com a maioria puxando o tapete para seus investidores. Um exemplo é o SQUID, que foi inspirado no popular programa de TV Squid Game. Infelizmente, ele caiu, de modo que seu preço caiu 99% e os detentores não puderam vender seus tokens.

4. Golpe de token imitado ou falso

Esse tipo de golpe no Uniswap ocorre quando os golpistas encontram um novo token legítimo esperando para ser listado e desenvolvem uma listagem bastante semelhante à oficial anterior. A listagem falsa é possível porque os golpistas estão explorando os recursos de DEXes como o Uniswap, que é aberto e permite listagens gratuitas de tokens.





Os golpistas podem enganar os investidores criptográficos para que comprem tokens falsos, acreditando que são genuínos. Isso deixará as vítimas segurando tokens sem valor. Um token financeiro falso do Teller foi criado em 2020, o mesmo com os tokens Acala e NEAR, mas os investidores foram avisados pelos projetos legítimos para ficarem longe.

5. Golpe de Engenharia Social ou Catfishing

Esse tipo de golpe geralmente ocorre quando os golpistas enganam o público dizendo que alguns influenciadores notáveis estão comprando um token específico que pode ser falso. Isso pode ser feito se o golpista conseguir os endereços dos influenciadores; eles iniciarão qualquer transação e farão parecer que um determinado investidor está adquirindo o token pelo qual está torcendo. Isso gerará um burburinho que aumentará o interesse da comunidade por esse token, que pode ser um token falso ou meme.





Catfishing é quando um impostor finge ser outra pessoa nas redes sociais. Os golpistas podem fingir ser uma baleia ou um influenciador notável e influenciar a opinião da comunidade em relação a um token que desejam usar como uma ferramenta de golpe.

Então, como você pode identificar esses golpes e evitá-los?

Identificar todos os tipos de golpes no Uniswap e outras plataformas de troca (DEXes e CEXes) se resume a DYORing - Doing Your Own Research. Pesquisar sobre projetos nos quais você deseja investir ajuda a evitar cair em golpes ou tokens de golpes. DYOR implica, mas não está limitado às seguintes etapas:

1. Confira o contrato inteligente e a auditoria de código do projeto

Um projeto genuíno geralmente audita seus códigos e contratos inteligentes; os profissionais fazem isso para garantir que não haja brechas que possam prejudicar o projeto ou seus investidores. A razão para verificar isso é que a auditoria é cara e dificilmente pode ser paga por golpistas.

2. Analise o contrato inteligente do projeto

Analisar um contrato inteligente pode ser trabalhoso ou complicado, mas não é tão difícil quanto parece. Olhando para a liquidez do projeto, o volume de negociação das últimas 24 horas e as transações seriam melhores. Se algum do trio estiver baixo ou abaixo da média, isso pode ser sua bandeira vermelha. Além disso, fique atento a volumes de comércio ultrajantes ou inchados.





Como?





O volume de negociação das últimas 24 horas de alguns projetos pode ser influenciado pelo wash trading, em que um investidor compra e vende tokens várias vezes em um curto período de tempo para enganar a comunidade criptográfica sobre o preço do token ou até mesmo a liquidez.





Se a liquidez de um projeto for baixa, há uma grande tendência de o volume de negócios se correlacionar com a baixa liquidez disponível. Baixa liquidez e alto volume de negócios não se correlacionam; essa pode ser sua bandeira vermelha.

3. Verifique por meio de fontes confiáveis

Em vez de procurar tokens no Google, Telegram, Twitter ou até mesmo Uniswap, verifique tokens genuínos por meio de fontes confiáveis como CoinMarketCap ou CoinGecko. Ambos são sites de rastreamento criptográfico com análises e informações sobre quase todos os tokens criptográficos.

4. Procure atualizações de fontes verificadas

Projetos genuínos geralmente têm presença na mídia onde as atualizações são lançadas. Até a Uniswap verificou páginas de mídia social onde eles interagem com sua comunidade para estabelecer sua presença. Qualquer projeto sem presença na mídia ou uma conta de mídia social aberta recentemente é provavelmente um golpista.

Conclusão

Os golpes só podem ser evitados se os usuários forem diligentes em suas pesquisas sobre um projeto. Não há limite para a intensidade de sua pesquisa antes de investir seu dinheiro em qualquer projeto. Em suma, sempre invista o que você pode perder.





