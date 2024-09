Uniswap での詐欺を特定して回避する方法

暗号通貨の最大のアンカーの 1 つは、暗号愛好家や投資家が公開市場で暗号資産を交換および取引できる交換プラットフォームの出現です。これらの交換プラットフォームは、集中型または分散型にすることができます。サードパーティと中央ガバナンスの固有の存在により、集中型交換プラットフォームはSPOF の影響を受けやすくなります –

単一障害点。





中央ガバナンスの侵害が原因である可能性があるSPOFは別として、中央集権型の交換プラットフォームは、開発者が悪意を持って不誠実である場合に引っ張りだこになる可能性があります。集中型取引所が不足している背景には、多くのセキュリティ上の理由があります。





一方、分散型取引所 (DEX) は、無数の仮想通貨愛好家や投資家に広く採用されています。その理由は、デジタル資産の保護に関して提供する特典に他なりません。 DEX はブロックチェーン ベースの交換プラットフォームであり、構築されているブロックチェーンのすべてのセキュリティ アーキテクチャとその他の特性を反映しています。そのような DEX の例は Uniswap です。

ユニスワップとは?

Uniswap は、ユーザーが第三者を介さずに暗号通貨を取引、交換、または交換できるようにする P2P 分散型交換プラットフォームです。これは、スマート コントラクトを通じて、UNI のネイティブ トークンを使用して、イーサリアム プラットフォームでホストされているパーミッションレス ブロックチェーンで実行されます。





イーサリアムでホストされる分散型プラットフォームとして、Uniswap はイーサリアムベースのトークンの標準である ERC-20 トークンのみをサポートします。 UNI 保有者は、第三者の干渉なしに Uniswap を管理します。





2018 年に Hayden Adams によって設立された Uniswap は、DeFi プロトコルをカプセル化したさまざまな金融ツールを表しています。 Uniswap は、ネイティブ トークンを持ち、DEX を表すだけでなく、ユーザーが流動性プールで取引できるようにする Automated Market Maker (AMM) も表します。





DeFi (分散型金融) の永続的な採用の背後にある主な原動力の 1 つは、長年にわたるその成功です。これは、数え切れないほどの否定論者や初心者を仮想世界に惹きつけてきました。 DeFi が翼と触手を伸ばして成長し続ける中、悪意のあるアクターやいたずら者も、DeFi 投資家を利用してデジタル資産を詐欺する違法な方法を模索しています。





たとえば、Uniswap は 2018 年 11 月に登場して以来、1 兆ドルを超える取引量を記録しています。これは、Uniswap を詐欺師が罪のない投資家に詐欺行為を解き放つための標的にし続けています。





Uniswap での詐欺を回避するには、Uniswap で起こりやすい詐欺の種類を理解する必要があります。

Uniswap でよくある詐欺

1. じゅうたん引っ張り詐欺

ラグプルは、プロジェクト開発者が突然プロジェクトを放棄し、その流動性をすべて引き出すときに発生します。流動性を引き出すことは、流動性であるプロジェクトの支援を撤回することと同じです。ラグプルは、Uniswap のような DEX に必要な流動性を提供する DeFi プロジェクトで知られています。





新しくローンチされたトークンは、通常、集中型取引所 (CEX) に上場されていないため、流動性を提供する DEX に目を向けました。 Uniswap は ERC-20 トークンをサポートしているため、ETH は既存および新規に立ち上げられたプロジェクトの流動性として提供されます。通常、トークンが作成されると、流動性は常に DEX に提供され、そこで起動されます。





流動性は、Uniswap の場合の ETH のように、別のトークンとペアになっています。新しいトークンは、投資家がトークンを購入するイニシャル DEX オファリング (IDO) を通じて販売されることもあり、販売による収益は特定の期間ロックされます。





トークンの価値が強気になり続けるようにプロジェクトが広くまたは公正に採用されると、開発者はプロジェクトの流動性にアクセスできるようになります。開発者は自分のトークンを高値で販売したり、プロジェクトの流動性を引き出したり、スマート コントラクトの抜け穴を利用して投資家の資産を吸い上げたりすることができます。





流動性が不十分なため、投資家はトークンの販売に苦労することになります。 DEX の流動性プール内のコインのペアに基づいてトークン価格を計算する AMM 価格設定アルゴリズムにより、低価格での販売を余儀なくされる可能性があります。ラグプルは、流動性を引き出すことがこの詐欺につながるため、「流動性プル」とも呼ばれます。

2.暗号出口詐欺

エグジット詐欺は、ICO (Initial Coin Offering) 中または後に、悪意のある暗号通貨開発者が投資家からお金を盗むために使用する詐欺的な戦術です。ほとんどの新しいプロジェクトは、インフルエンサーまたはプロモーターを採用して、投資家や愛好家をプロジェクトに引き付けます。





最初は、このプロジェクトは正当であり、欺瞞のないものに見えるかもしれません。高いリターンを約束するか、印象的なリターンを提供することさえできます。





その後、プロジェクトの立ち上げ後、開発者が信頼を確立すると、開発者は人々の資産を手放します。





一例は、ICO 中に毎週の利益を保証した LoopX 暗号です。 2016 年 9 月に設立されたこのプロジェクトは、投資家から BTC と ETH を 450 万ドルに引き上げた後、2018 年 2 月に出口詐欺をやめました。 Confido、Bitconnect、および他の多くの企業も同様のことを行いました.

3. ミームコイン詐欺

ミームコインは、インターネットやソーシャルメディアのジョークやミームに触発された暗号通貨です。それらは偽のコインではありませんが、所有者に短期間で法外なリターンを約束します。それらは高度にコミュニティ主導のトークンであるため、非常に不安定です。つまり、価格は通常、それぞれのオンライン コミュニティの認識とソーシャル メディアによって決定され、一般に FOMO が発生します。





DOGE や Shiba Inu などのミーム コインによって記録された成功により、他のミーム コインが噴火し、ほとんどの敷物が投資家を引っ張っています。その一例が、人気の Squid Game TV 番組に触発された SQUID です。残念ながら、その価格は 99% 急落し、保有者はトークンを売却できなくなりました。

4.模倣または偽のトークン詐欺

Uniswap でのこの種の詐欺は、詐欺師がリストされるのを待っている新しい正当なトークンを見つけ、それ以前の公式のものと非常によく似たリストを開発する場合です。詐欺師は、オープンで無料のトークン リスティングを可能にする Uniswap のような DEX の機能を悪用しているため、偽のリスティングが可能です。





詐欺師は、仮想通貨の投資家をだまして、本物だと信じ込ませて偽のトークンを購入させることができます。これにより、被害者は価値のないトークンを保持することになります。 Acala や NEAR トークンと同じように、2020 年に偽の Teller ファイナンス トークンが作成されましたが、投資家は正当なプロジェクトから回避するよう警告されました。

5. ソーシャル エンジニアリングまたはナマズ詐欺

この種の詐欺は通常、詐欺師が著名なインフルエンサーが偽物の可能性がある特定のトークンを購入していると大衆をだますときに発生します。これは、詐欺師がインフルエンサーのアドレスを取得できる場合に実行できます。次に、トランザクションを開始し、特定の投資家が応援しているトークンを取得しているように見せかけます。これにより、偽物またはミーム トークンである可能性があるそのようなトークンに対するコミュニティの関心を高める話題が生まれます。





キャットフィッシングとは、なりすましがソーシャル メディアで他人になりすますことです。詐欺師は、クジラや著名なインフルエンサーになりすまし、詐欺のツールとして使用したいトークンに関するコミュニティの意見に影響を与えることができます。

では、これらの詐欺を特定して回避するにはどうすればよいでしょうか?

Uniswap やその他の取引所プラットフォーム (DEX および CEX) であらゆる種類の詐欺を特定することは、DYORing - Doing Your Own Research に要約されます。投資したいプロジェクトについて調査することは、詐欺や詐欺トークンに引っかかるのを未然に防ぐのに役立ちます。 DYOR には次の手順が必要ですが、これらに限定されません。

1. プロジェクトのスマート コントラクトとコード監査を確認する

本物のプロジェクトは通常、そのスマート コントラクトとコードを監査します。専門家は、プロジェクトやその投資家に害を及ぼす可能性のある抜け穴がないことを確認するためにこれを行います.これを確認する理由は、監査には費用がかかり、詐欺師にはほとんど負担できないからです。

2. プロジェクトのスマート コントラクトを分析する

スマート コントラクトの分析は、面倒で難しいかもしれませんが、見た目ほど難しくはありません。プロジェクトの流動性、過去 24 時間の取引量、および取引を探すのが最適です。トリオのいずれかが低いか平均を下回っている場合、それは危険信号である可能性があります.さらに、法外なまたは肥大化した取引量に注意してください。





どのように?





一部のプロジェクトの過去 24 時間の取引量は、ウォッシュ トレーディングの影響を受ける可能性があります。ウォッシュ トレーディングでは、投資家がトークンの価格や流動性について仮想通貨コミュニティを欺くために、短期間に複数回トークンを売買します。





プロジェクトの流動性が低い場合、取引量は利用可能な流動性が低いことに相関する傾向が高くなります。低い流動性と高い取引量は相関しません。それはあなたの危険信号かもしれません。

3. 信頼できる情報源から確認する

Google、Telegram、Twitter、さらには Uniswap でトークンを検索する代わりに、CoinMarketCap や CoinGecko などの信頼できるソースを介して本物のトークンを検証してください。どちらも、ほぼすべての暗号トークンに関する分析と情報を備えた暗号追跡サイトです。

4. 検証済みのソースからの更新に注意する

本物のプロジェクトは、通常、アップデートがリリースされるメディア プレゼンスを持っています。 Uniswap でさえ、コミュニティとやり取りして存在感を確立するソーシャル メディア ページを確認しています。メディアの存在や最近開設されたソーシャル メディア アカウントのないプロジェクトは、おそらく詐欺師です。

結論

ユーザーがプロジェクトに関する調査に熱心に取り組んでいる場合にのみ、詐欺を避けることができます。プロジェクトにお金を投資する前に、どれだけ熱心に研究できるかに制限はありません。全体として、常に失う余裕があるものに投資してください。





