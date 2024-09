如何使用 React、Solidity 和 CometChat 构建一个辉煌的 Web3.0 DAO

在此处查看演示和git 存储库,了解您将要构建的内容!









介绍

我很高兴向您发布这个 web3.0 版本,我知道您一直在寻找一个很好的示例来帮助您开始开发去中心化应用程序。





如果您是这里的新手,我是 Darlington Gospel,一位 Dapp 导师,帮助像您这样的开发人员从 Web 2.0 过渡到 Web 3.0。





在本教程中,您将逐步学习如何实现具有匿名聊天功能的去中心化自治组织 (DAO)。





如果您对这个版本很感兴趣,让我们跳入教程……

先决条件

您将需要安装以下工具才能成功粉碎此构建:

节点

Ganache-Cli

松露

反应

愤怒

顺风 CSS

CometChat SDK

元掩码

纱

安装依赖

NodeJs 安装确保你的机器上已经安装了 NodeJs。接下来,在终端上运行代码以确认它已安装。





Yarn、Ganache-cli 和 Truffle 安装在您的终端上运行以下代码以全局安装这些基本软件包。





npm i -g yarn npm i -g truffle npm i -g ganache-cli





克隆 Web3 入门项目使用下面的命令,克隆下面的 web 3.0 入门项目。这将确保我们都在同一个页面上并使用相同的包。





git clone https://github.com/Daltonic/dominionDAO





太棒了,让我们将 package.json 文件替换为以下文件:





{ "name": "dominionDAO", "private": true, "version": "0.0.0", "scripts": { "start": "react-app-rewired start", "build": "react-app-rewired build", "test": "react-app-rewired test", "eject": "react-scripts eject" }, "dependencies": { "@cometchat-pro/chat": "3.0.6", "moment": "^2.29.3", "react": "^17.0.2", "react-dom": "^17.0.2", "react-hooks-global-state": "^1.0.2", "react-icons": "^4.3.1", "react-identicons": "^1.2.5", "react-moment": "^1.1.2", "react-router-dom": "6", "react-scripts": "5.0.0", "react-toastify": "^9.0.1", "recharts": "^2.1.9", "web-vitals": "^2.1.4", "web3": "^1.7.1" }, "devDependencies": { "@openzeppelin/contracts": "^4.5.0", "@tailwindcss/forms": "0.4.0", "@truffle/hdwallet-provider": "^2.0.4", "assert": "^2.0.0", "autoprefixer": "10.4.2", "babel-polyfill": "^6.26.0", "babel-preset-env": "^1.7.0", "babel-preset-es2015": "^6.24.1", "babel-preset-stage-2": "^6.24.1", "babel-preset-stage-3": "^6.24.1", "babel-register": "^6.26.0", "buffer": "^6.0.3", "chai": "^4.3.6", "chai-as-promised": "^7.1.1", "crypto-browserify": "^3.12.0", "dotenv": "^16.0.0", "https-browserify": "^1.0.0", "mnemonics": "^1.1.3", "os-browserify": "^0.3.0", "postcss": "8.4.5", "process": "^0.11.10", "react-app-rewired": "^2.1.11", "stream-browserify": "^3.0.0", "stream-http": "^3.2.0", "tailwindcss": "3.0.18", "url": "^0.11.0" }, "browserslist": { "production": [ ">0.2%", "not dead", "not op_mini all" ], "development": [ "last 1 chrome version", "last 1 firefox version", "last 1 safari version" ] } }





太好了,用上面的代码替换你的 package.json 文件,然后在你的终端上运行 yarn install 。





安装完所有这些,让我们开始编写 Dominion DAO 智能合约。

配置 CometChat SDK

要配置CometChat SDK ,请按照以下步骤操作,最后,您需要将这些密钥存储为环境变量。





第 1 步:前往CometChat仪表板并创建一个帐户。









第 2步:仅在注册后登录CometChat仪表板。









第 3 步:在仪表板中,添加一个名为dominionDAO 的新应用程序。









第 4 步:从列表中选择您刚刚创建的应用程序。









第 5 步:从快速入门中将 APP_ID 、 REGION 和 AUTH_KEY 复制到您的 .env 文件中。请参阅图像和代码片段。









将 REACT_COMET_CHAT 占位符键替换为相应的值。





REACT_APP_COMET_CHAT_REGION=** REACT_APP_COMET_CHAT_APP_ID=************** REACT_APP_COMET_CHAT_AUTH_KEY=******************************

配置 Infuria 应用程序

第 1 步:前往Infuria并创建一个帐户。









第 2 步:从仪表板创建一个新项目。









第 3 步:将 Rinkeby 测试网络 WebSocket 端点 URL 复制到您的 .env 文件。









接下来,添加您的 Metamask 密码短语和您首选的帐户私钥。如果您正确地完成了这些操作,您的环境变量现在应该如下所示。





ENDPOINT_URL=*************************** DEPLOYER_KEY=********************** REACT_APP_COMET_CHAT_REGION=** REACT_APP_COMET_CHAT_APP_ID=************** REACT_APP_COMET_CHAT_AUTH_KEY=******************************





如果您不知道如何访问您的私钥,请参阅下面的部分。

访问您的 Metamask 私钥

第 1 步:单击您的 Metamask 浏览器扩展,并确保选择 Rinkeby 作为测试网络。接下来,在首选帐户上,单击垂直虚线并选择帐户详细信息。见下图。









第 2 步:在提供的字段中输入您的密码,然后单击确认按钮,这将使您能够访问您的帐户私钥。









第 3 步:单击“导出私钥”以查看您的私钥。确保您永远不会在诸如 Github 之类的公共页面上公开您的密钥。这就是为什么我们将其附加为环境变量。









第 4 步:将您的私钥复制到您的 .env 文件中。请参阅下面的图像和代码片段:









ENDPOINT_URL=*************************** SECRET_KEY=****************** DEPLOYER_KEY=********************** REACT_APP_COMET_CHAT_REGION=** REACT_APP_COMET_CHAT_APP_ID=************** REACT_APP_COMET_CHAT_AUTH_KEY=******************************





至于您的 SECRET_KEY ,您需要将您的 Metamask 密码短语粘贴到环境文件中提供的空间中。

Dominion DAO 智能合约

这是智能合约的完整代码,我将逐个解释所有函数和变量。





// SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^0.8.7; import "@openzeppelin/contracts/access/AccessControl.sol"; import "@openzeppelin/contracts/security/ReentrancyGuard.sol"; contract DominionDAO is ReentrancyGuard, AccessControl { bytes32 private immutable CONTRIBUTOR_ROLE = keccak256("CONTRIBUTOR"); bytes32 private immutable STAKEHOLDER_ROLE = keccak256("STAKEHOLDER"); uint32 immutable MIN_VOTE_DURATION = 1 weeks; uint256 totalProposals; uint256 public daoBalance; mapping(uint256 => ProposalStruct) private raisedProposals; mapping(address => uint256[]) private stakeholderVotes; mapping(uint256 => VotedStruct[]) private votedOn; mapping(address => uint256) private contributors; mapping(address => uint256) private stakeholders; struct ProposalStruct { uint256 id; uint256 amount; uint256 duration; uint256 upvotes; uint256 downvotes; string title; string description; bool passed; bool paid; address payable beneficiary; address proposer; address executor; } struct VotedStruct { address voter; uint256 timestamp; bool choosen; } event Action( address indexed initiator, bytes32 role, string message, address indexed beneficiary, uint256 amount ); modifier stakeholderOnly(string memory message) { require(hasRole(STAKEHOLDER_ROLE, msg.sender), message); _; } modifier contributorOnly(string memory message) { require(hasRole(CONTRIBUTOR_ROLE, msg.sender), message); _; } function createProposal( string calldata title, string calldata description, address beneficiary, uint256 amount )external stakeholderOnly("Proposal Creation Allowed for Stakeholders only") { uint256 proposalId = totalProposals++; ProposalStruct storage proposal = raisedProposals[proposalId]; proposal.id = proposalId; proposal.proposer = payable(msg.sender); proposal.title = title; proposal.description = description; proposal.beneficiary = payable(beneficiary); proposal.amount = amount; proposal.duration = block.timestamp + MIN_VOTE_DURATION; emit Action( msg.sender, CONTRIBUTOR_ROLE, "PROPOSAL RAISED", beneficiary, amount ); } function performVote(uint256 proposalId, bool choosen) external stakeholderOnly("Unauthorized: Stakeholders only") { ProposalStruct storage proposal = raisedProposals[proposalId]; handleVoting(proposal); if (choosen) proposal.upvotes++; else proposal.downvotes++; stakeholderVotes[msg.sender].push(proposal.id); votedOn[proposal.id].push( VotedStruct( msg.sender, block.timestamp, choosen ) ); emit Action( msg.sender, STAKEHOLDER_ROLE, "PROPOSAL VOTE", proposal.beneficiary, proposal.amount ); } function handleVoting(ProposalStruct storage proposal) private { if ( proposal.passed || proposal.duration <= block.timestamp ) { proposal.passed = true; revert("Proposal duration expired"); } uint256[] memory tempVotes = stakeholderVotes[msg.sender]; for (uint256 votes = 0; votes < tempVotes.length; votes++) { if (proposal.id == tempVotes[votes]) revert("Double voting not allowed"); } } function payBeneficiary(uint256 proposalId) external stakeholderOnly("Unauthorized: Stakeholders only") returns (bool) { ProposalStruct storage proposal = raisedProposals[proposalId]; require(daoBalance >= proposal.amount, "Insufficient fund"); require(block.timestamp > proposal.duration, "Proposal still ongoing"); if (proposal.paid) revert("Payment sent before"); if (proposal.upvotes <= proposal.downvotes) revert("Insufficient votes"); payTo(proposal.beneficiary, proposal.amount); proposal.paid = true; proposal.executor = msg.sender; daoBalance -= proposal.amount; emit Action( msg.sender, STAKEHOLDER_ROLE, "PAYMENT TRANSFERED", proposal.beneficiary, proposal.amount ); return true; } function contribute() payable external { if (!hasRole(STAKEHOLDER_ROLE, msg.sender)) { uint256 totalContribution = contributors[msg.sender] + msg.value; if (totalContribution >= 5 ether) { stakeholders[msg.sender] = totalContribution; contributors[msg.sender] += msg.value; _setupRole(STAKEHOLDER_ROLE, msg.sender); _setupRole(CONTRIBUTOR_ROLE, msg.sender); } else { contributors[msg.sender] += msg.value; _setupRole(CONTRIBUTOR_ROLE, msg.sender); } } else { contributors[msg.sender] += msg.value; stakeholders[msg.sender] += msg.value; } daoBalance += msg.value; emit Action( msg.sender, STAKEHOLDER_ROLE, "CONTRIBUTION RECEIVED", address(this), msg.value ); } function getProposals() external view returns (ProposalStruct[] memory props) { props = new ProposalStruct[](totalProposals); for (uint256 i = 0; i < totalProposals; i++) { props[i] = raisedProposals[i]; } } function getProposal(uint256 proposalId) external view returns (ProposalStruct memory) { return raisedProposals[proposalId]; } function getVotesOf(uint256 proposalId) external view returns (VotedStruct[] memory) { return votedOn[proposalId]; } function getStakeholderVotes() external view stakeholderOnly("Unauthorized: not a stakeholder") returns (uint256[] memory) { return stakeholderVotes[msg.sender]; } function getStakeholderBalance() external view stakeholderOnly("Unauthorized: not a stakeholder") returns (uint256) { return stakeholders[msg.sender]; } function isStakeholder() external view returns (bool) { return stakeholders[msg.sender] > 0; } function getContributorBalance() external view contributorOnly("Denied: User is not a contributor") returns (uint256) { return contributors[msg.sender]; } function isContributor() external view returns (bool) { return contributors[msg.sender] > 0; } function getBalance() external view returns (uint256) { return contributors[msg.sender]; } function payTo( address to, uint256 amount ) internal returns (bool) { (bool success,) = payable(to).call{value: amount}(""); require(success, "Payment failed"); return true; } }





在您刚刚克隆的项目中,前往src >> contract目录并创建一个名为 DominionDAO.sol 的文件,然后将上述代码粘贴到其中。





解释:





// SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^0.8.7;





Solidity 需要一个许可证标识符来编译你的代码,否则它会产生一个警告,要求你指定一个。此外,Solidity 要求您为智能合约指定编译器的版本。这就是 pragma 这个词所代表的意思。





import "@openzeppelin/contracts/access/AccessControl.sol"; import "@openzeppelin/contracts/security/ReentrancyGuard.sol";





在上面的代码块中,我们使用了两个 openzeppelin's 智能合约来指定角色并保护我们的智能合约免受重入攻击。





bytes32 private immutable CONTRIBUTOR_ROLE = keccak256("CONTRIBUTOR"); bytes32 private immutable STAKEHOLDER_ROLE = keccak256("STAKEHOLDER"); uint32 immutable MIN_VOTE_DURATION = 1 weeks; uint256 totalProposals; uint256 public daoBalance;





我们为利益相关者和贡献者角色设置了一些状态变量,并指定最短投票持续时间为一周。我们还初始化了总提案计数器和一个变量来记录我们的可用余额。





mapping(uint256 => ProposalStruct) private raisedProposals; mapping(address => uint256[]) private stakeholderVotes; mapping(uint256 => VotedStruct[]) private votedOn; mapping(address => uint256) private contributors; mapping(address => uint256) private stakeholders;





raisedProposals 跟踪提交给我们智能合约的所有提案。顾名思义, stakeholderVotes 相关者投票意味着跟踪利益相关者的投票。 votedOn 跟踪与提案相关的所有投票。贡献者会跟踪任何向我们平台捐款的人,而利益相关者则会跟踪贡献了最多 1 ether 的人。





struct ProposalStruct { uint256 id; uint256 amount; uint256 duration; uint256 upvotes; uint256 downvotes; string title; string description; bool passed; bool paid; address payable beneficiary; address proposer; address executor; } struct VotedStruct { address voter; uint256 timestamp; bool choosen; }





proposalStruct 描述了每个提案的内容,而 votedStruct 描述了每个投票的内容。





event Action( address indexed initiator, bytes32 role, string message, address indexed beneficiary, uint256 amount );





这是一个名为 Action 的动态事件。这将帮助我们丰富每笔交易注销的信息。





modifier stakeholderOnly(string memory message) { require(hasRole(STAKEHOLDER_ROLE, msg.sender), message); _; } modifier contributorOnly(string memory message) { require(hasRole(CONTRIBUTOR_ROLE, msg.sender), message); _; }





上述修饰符帮助我们按角色识别用户,也可以防止他们访问一些未经授权的资源。





function createProposal( string calldata title, string calldata description, address beneficiary, uint256 amount )external stakeholderOnly("Proposal Creation Allowed for Stakeholders only") { uint256 proposalId = totalProposals++; ProposalStruct storage proposal = raisedProposals[proposalId]; proposal.id = proposalId; proposal.proposer = payable(msg.sender); proposal.title = title; proposal.description = description; proposal.beneficiary = payable(beneficiary); proposal.amount = amount; proposal.duration = block.timestamp + MIN_VOTE_DURATION; emit Action( msg.sender, CONTRIBUTOR_ROLE, "PROPOSAL RAISED", beneficiary, amount ); }





上述函数获取提案的标题、描述、金额和受益人的钱包地址并创建提案。该功能仅允许利益相关者创建提案。利益相关者是至少贡献了 1 ether 币的用户。





function performVote(uint256 proposalId, bool choosen) external stakeholderOnly("Unauthorized: Stakeholders only") { ProposalStruct storage proposal = raisedProposals[proposalId]; handleVoting(proposal); if (choosen) proposal.upvotes++; else proposal.downvotes++; stakeholderVotes[msg.sender].push(proposal.id); votedOn[proposal.id].push( VotedStruct( msg.sender, block.timestamp, choosen ) ); emit Action( msg.sender, STAKEHOLDER_ROLE, "PROPOSAL VOTE", proposal.beneficiary, proposal.amount ); }





该函数接受两个参数,一个提案 ID 和一个由布尔值表示的首选选项。 True 表示您接受投票,False 表示拒绝。





function handleVoting(ProposalStruct storage proposal) private { if ( proposal.passed || proposal.duration <= block.timestamp ) { proposal.passed = true; revert("Proposal duration expired"); } uint256[] memory tempVotes = stakeholderVotes[msg.sender]; for (uint256 votes = 0; votes < tempVotes.length; votes++) { if (proposal.id == tempVotes[votes]) revert("Double voting not allowed"); } }





此函数执行实际投票,包括检查用户是否是利益相关者并有资格投票。





function payBeneficiary(uint256 proposalId) external stakeholderOnly("Unauthorized: Stakeholders only") returns (bool) { ProposalStruct storage proposal = raisedProposals[proposalId]; require(daoBalance >= proposal.amount, "Insufficient fund"); require(block.timestamp > proposal.duration, "Proposal still ongoing"); if (proposal.paid) revert("Payment sent before"); if (proposal.upvotes <= proposal.downvotes) revert("Insufficient votes"); payTo(proposal.beneficiary, proposal.amount); proposal.paid = true; proposal.executor = msg.sender; daoBalance -= proposal.amount; emit Action( msg.sender, STAKEHOLDER_ROLE, "PAYMENT TRANSFERED", proposal.beneficiary, proposal.amount ); return true; }





此功能负责根据特定标准向提案所附的受益人付款。





一,受益人不得已经支付。

二,提案期限必须已过期。

三、可用余额必须能够支付给受益人。

四、票数不得平分。





function contribute() payable external { if (!hasRole(STAKEHOLDER_ROLE, msg.sender)) { uint256 totalContribution = contributors[msg.sender] + msg.value; if (totalContribution >= 5 ether) { stakeholders[msg.sender] = totalContribution; contributors[msg.sender] += msg.value; _setupRole(STAKEHOLDER_ROLE, msg.sender); _setupRole(CONTRIBUTOR_ROLE, msg.sender); } else { contributors[msg.sender] += msg.value; _setupRole(CONTRIBUTOR_ROLE, msg.sender); } } else { contributors[msg.sender] += msg.value; stakeholders[msg.sender] += msg.value; } daoBalance += msg.value; emit Action( msg.sender, STAKEHOLDER_ROLE, "CONTRIBUTION RECEIVED", address(this), msg.value ); }





该职能负责从捐助者和有兴趣成为利益相关者的人那里收集捐款。





function getProposals() external view returns (ProposalStruct[] memory props) { props = new ProposalStruct[](totalProposals); for (uint256 i = 0; i < totalProposals; i++) { props[i] = raisedProposals[i]; } }





此函数检索记录在此智能合约上的一组提案。





function getProposal(uint256 proposalId) external view returns (ProposalStruct memory) { return raisedProposals[proposalId]; }





此函数按 Id 检索特定提案。





function getVotesOf(uint256 proposalId) external view returns (VotedStruct[] memory) { return votedOn[proposalId]; }





这将返回与特定提案相关的投票列表。





function getStakeholderVotes() external view stakeholderOnly("Unauthorized: not a stakeholder") returns (uint256[] memory) { return stakeholderVotes[msg.sender]; }





这将返回智能合约上的利益相关者列表,并且只有利益相关者可以调用此函数。





function getStakeholderBalance() external view stakeholderOnly("Unauthorized: not a stakeholder") returns (uint256) { return stakeholders[msg.sender]; }





这将返回利益相关者贡献的金额。





function isStakeholder() external view returns (bool) { return stakeholders[msg.sender] > 0; }





如果用户是利益相关者,则返回 True 或 False。





function getContributorBalance() external view contributorOnly("Denied: User is not a contributor") returns (uint256) { return contributors[msg.sender]; }





这将返回贡献者的余额,并且只有贡献者可以访问。





function isContributor() external view returns (bool) { return contributors[msg.sender] > 0; }





这将检查用户是否是贡献者,并用 True 或 False 表示。





function getBalance() external view returns (uint256) { return contributors[msg.sender]; }





返回调用用户的余额,无论其角色如何。





function payTo( address to, uint256 amount ) internal returns (bool) { (bool success,) = payable(to).call{value: amount}(""); require(success, "Payment failed"); return true; }





此函数执行指定金额和帐户的付款。

配置部署脚本

与智能合约有关的另一件事是配置部署脚本。

在项目头上的迁移文件夹中,>> 2_deploy_contracts.js,并使用下面的代码片段对其进行更新。





const DominionDAO = artifacts.require('DominionDAO') module.exports = async function (deployer) { await deployer.deploy(DominionDAO) }





太棒了,我们刚刚完成了应用程序的智能合约,是时候开始构建 Dapp 界面了。

开发前端

前端包括许多组件和部件。我们将创建所有组件、视图和其余外围设备。





标题组件





该组件捕获有关当前用户的信息,并带有一个用于明暗模式的主题切换按钮。如果您想知道我是如何做到这一点的,那是通过 Tailwind CSS,请参阅下面的代码。





import { useState, useEffect } from 'react' import { FaUserSecret } from 'react-icons/fa' import { MdLightMode } from 'react-icons/md' import { FaMoon } from 'react-icons/fa' import { Link } from 'react-router-dom' import { connectWallet } from '../Dominion' import { useGlobalState, truncate } from '../store' const Header = () => { const [theme, setTheme] = useState(localStorage.theme) const themeColor = theme === 'dark' ? 'light' : 'dark' const darken = theme === 'dark' ? true : false const [connectedAccount] = useGlobalState('connectedAccount') useEffect(() => { const root = window.document.documentElement root.classList.remove(themeColor) root.classList.add(theme) localStorage.setItem('theme', theme) }, [themeColor, theme]) const toggleLight = () => { const root = window.document.documentElement root.classList.remove(themeColor) root.classList.add(theme) localStorage.setItem('theme', theme) setTheme(themeColor) } return ( <header className="sticky top-0 z-50 dark:text-blue-500"> <nav className="navbar navbar-expand-lg shadow-md py-2 relative flex items-center w-full justify-between bg-white dark:bg-[#212936]"> <div className="px-6 w-full flex flex-wrap items-center justify-between"> <div className="navbar-collapse collapse grow flex flex-row justify-between items-center p-2"> <Link to={'/'} className="flex flex-row justify-start items-center space-x-3" > <FaUserSecret className="cursor-pointer" size={25} /> <span className="invisible md:visible dark:text-gray-300"> Dominion </span> </Link> <div className="flex flex-row justify-center items-center space-x-5"> {darken ? ( <MdLightMode className="cursor-pointer" size={25} onClick={toggleLight} /> ) : ( <FaMoon className="cursor-pointer" size={25} onClick={toggleLight} /> )} {connectedAccount ? ( <button className="px-4 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase rounded-full shadow-md hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:text-blue-500 dark:border dark:border-blue-500 dark:bg-transparent" > {truncate(connectedAccount, 4, 4, 11)} </button> ) : ( <button className="px-4 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase rounded-full shadow-md hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:text-blue-500 dark:border dark:border-blue-500 dark:bg-transparent" onClick={connectWallet} > Connect Wallet </button> )} </div> </div> </div> </nav> </header> ) } export default Header





横幅组件





该组件包含有关 DAO 当前状态的信息,例如总余额和未决提案的数量。





该组件还包括使用贡献函数生成新提案的能力。看看下面的代码。





import { useState } from 'react' import { setGlobalState, useGlobalState } from '../store' import { performContribute } from '../Dominion' import { toast } from 'react-toastify' const Banner = () => { const [isStakeholder] = useGlobalState('isStakeholder') const [proposals] = useGlobalState('proposals') const [connectedAccount] = useGlobalState('connectedAccount') const [currentUser] = useGlobalState('currentUser') const [balance] = useGlobalState('balance') const [mybalance] = useGlobalState('mybalance') const [amount, setAmount] = useState('') const onPropose = () => { if (!isStakeholder) return setGlobalState('createModal', 'scale-100') } const onContribute = () => { if (!!!amount || amount == '') return toast.info('Contribution in progress...') performContribute(amount).then((bal) => { if (!!!bal.message) { setGlobalState('balance', Number(balance) + Number(bal)) setGlobalState('mybalance', Number(mybalance) + Number(bal)) setAmount('') toast.success('Contribution received') } }) } const opened = () => proposals.filter( (proposal) => new Date().getTime() < Number(proposal.duration + '000') ).length return ( <div className="p-8"> <h2 className="font-semibold text-3xl mb-5"> {opened()} Proposal{opened() == 1 ? '' : 's'} Currenly Opened </h2> <p> Current DAO Balance: <strong>{balance} Eth</strong> <br /> Your contributions:{' '} <span> <strong>{mybalance} Eth</strong> {isStakeholder ? ', and you are now a stakeholder 😊' : null} </span> </p> <hr className="my-6 border-gray-300 dark:border-gray-500" /> <p> {isStakeholder ? 'You can now raise proposals on this platform 😆' : 'Hey, when you contribute upto 1 ether you become a stakeholder 😎'} </p> <div className="flex flex-row justify-start items-center md:w-1/3 w-full mt-4"> <input type="number" className="form-control block w-full px-3 py-1.5 text-base font-normaltext-gray-700 bg-clip-padding border border-solid border-gray-300 rounded transition ease-in-out m-0 shadow-md focus:text-gray-500 focus:outline-none dark:border-gray-500 dark:bg-transparent" placeholder="eg 2.5 Eth" onChange={(e) => setAmount(e.target.value)} value={amount} required /> </div> <div className="flex flex-row justify-start items-center space-x-3 mt-4" role="group" > <button type="button" className={`inline-block px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase shadow-md rounded-full hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:text-blue-500 dark:border dark:border-blue-500 dark:bg-transparent`} data-mdb-ripple="true" data-mdb-ripple-color="light" onClick={onContribute} > Contribute </button> {isStakeholder ? ( <button type="button" className={`inline-block px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase shadow-md rounded-full hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:text-blue-500 dark:border dark:border-blue-500 dark:bg-transparent`} data-mdb-ripple="true" data-mdb-ripple-color="light" onClick={onPropose} > Propose </button> ) : null} {currentUser && currentUser.uid == connectedAccount.toLowerCase() ? null : ( <button type="button" className={`inline-block px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase shadow-md rounded-full hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:border dark:border-blue-500`} data-mdb-ripple="true" data-mdb-ripple-color="light" onClick={() => setGlobalState('loginModal', 'scale-100')} > Login Chat </button> )} </div> </div> ) } export default Banner





提案组件

该组件包含我们智能合约中的提案列表。此外,使您能够在关闭和打开的提案之间进行过滤。在提案到期时,支付按钮变为可用,该按钮使利益相关者可以选择支付与提案相关的金额。请参阅下面的代码。





import Identicon from 'react-identicons' import { useState } from 'react' import { Link } from 'react-router-dom' import { truncate, useGlobalState, daysRemaining } from '../store' import { payoutBeneficiary } from '../Dominion' import { toast } from 'react-toastify' const Proposals = () => { const [data] = useGlobalState('proposals') const [proposals, setProposals] = useState(data) const deactive = `bg-transparent text-blue-600 font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:bg-blue-700 focus:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-600 transition duration-150 ease-in-out overflow-hidden border border-blue-600 hover:text-white focus:text-white` const active = `bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:bg-blue-700 focus:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 transition duration-150 ease-in-out overflow-hidden border border-blue-600` const getAll = () => setProposals(data) const getOpened = () => setProposals( data.filter( (proposal) => new Date().getTime() < Number(proposal.duration + '000') ) ) const getClosed = () => setProposals( data.filter( (proposal) => new Date().getTime() > Number(proposal.duration + '000') ) ) const handlePayout = (id) => { payoutBeneficiary(id).then((res) => { if (!!!res.code) { toast.success('Beneficiary successfully Paid Out!') window.location.reload() } }) } return ( <div className="flex flex-col p-8"> <div className="flex flex-row justify-center items-center" role="group"> <button aria-current="page" className={`rounded-l-full px-6 py-2.5 ${active}`} onClick={getAll} > All </button> <button aria-current="page" className={`px-6 py-2.5 ${deactive}`} onClick={getOpened} > Open </button> <button aria-current="page" className={`rounded-r-full px-6 py-2.5 ${deactive}`} onClick={getClosed} > Closed </button> </div> <div className="overflow-x-auto sm:-mx-6 lg:-mx-8"> <div className="py-2 inline-block min-w-full sm:px-6 lg:px-8"> <div className="h-[calc(100vh_-_20rem)] overflow-y-auto shadow-md rounded-md"> <table className="min-w-full"> <thead className="border-b dark:border-gray-500"> <tr> <th scope="col" className="text-sm font-medium px-6 py-4 text-left" > Created By </th> <th scope="col" className="text-sm font-medium px-6 py-4 text-left" > Title </th> <th scope="col" className="text-sm font-medium px-6 py-4 text-left" > Expires </th> <th scope="col" className="text-sm font-medium px-6 py-4 text-left" > Action </th> </tr> </thead> <tbody> {proposals.map((proposal) => ( <tr key={proposal.id} className="border-b dark:border-gray-500" > <td className="text-sm font-light px-6 py-4 whitespace-nowrap"> <div className="flex flex-row justify-start items-center space-x-3"> <Identicon string={proposal.proposer.toLowerCase()} size={25} className="h-10 w-10 object-contain rounded-full mr-3" /> <span>{truncate(proposal.proposer, 4, 4, 11)}</span> </div> </td> <td className="text-sm font-light px-6 py-4 whitespace-nowrap"> {proposal.title.substring(0, 80) + '...'} </td> <td className="text-sm font-light px-6 py-4 whitespace-nowrap"> {new Date().getTime() > Number(proposal.duration + '000') ? 'Expired' : daysRemaining(proposal.duration)} </td> <td className="flex justify-start items-center space-x-3 text-sm font-light px-6 py-4 whitespace-nowrap" > <Link to={'/proposal/' + proposal.id} className="dark:border rounded-full px-6 py-2.5 dark:border-blue-600 dark:text-blue-600 dark:bg-transparent font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:border-blue-700 focus:border-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:border-blue-800 transition duration-150 ease-in-out text-white bg-blue-600" > View </Link> {new Date().getTime() > Number(proposal.duration + '000') ? ( proposal.upvotes > proposal.downvotes ? ( !proposal.paid ? ( <button className="dark:border rounded-full px-6 py-2.5 dark:border-red-600 dark:text-red-600 dark:bg-transparent font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:border-red-700 focus:border-red-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:border-red-800 transition duration-150 ease-in-out text-white bg-red-600" onClick={() => handlePayout(proposal.id)} > Payout </button> ) : ( <button className="dark:border rounded-full px-6 py-2.5 dark:border-green-600 dark:text-green-600 dark:bg-transparent font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:border-green-700 focus:border-green-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:border-green-800 transition duration-150 ease-in-out text-white bg-green-600" > Paid </button> ) ) : ( <button className="dark:border rounded-full px-6 py-2.5 dark:border-red-600 dark:text-red-600 dark:bg-transparent font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:border-red-700 focus:border-red-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:border-red-800 transition duration-150 ease-in-out text-white bg-red-600" > Rejected </button> ) ) : null} </td> </tr> ))} </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> ) } export default Proposals





提案详细信息组件





此组件显示有关当前提案的信息,包括成本。该组件允许利益相关者接受或拒绝提案。





提议者可以组群,其他平台用户可以进行 web3.0 风格的匿名聊天。





此组件还包括一个条形图,可让您查看接受者与拒绝者的比率。看看下面的代码。





import moment from 'moment' import { useEffect, useState } from 'react' import { useParams, useNavigate } from 'react-router-dom' import { toast } from 'react-toastify' import { getGroup, createNewGroup, joinGroup } from '../CometChat' import { BarChart, Bar, CartesianGrid, XAxis, YAxis, Legend, Tooltip, } from 'recharts' import { getProposal, voteOnProposal } from '../Dominion' import { useGlobalState } from '../store' const ProposalDetails = () => { const { id } = useParams() const navigator = useNavigate() const [proposal, setProposal] = useState(null) const [group, setGroup] = useState(null) const [data, setData] = useState([]) const [isStakeholder] = useGlobalState('isStakeholder') const [connectedAccount] = useGlobalState('connectedAccount') const [currentUser] = useGlobalState('currentUser') useEffect(() => { retrieveProposal() getGroup(`pid_${id}`).then((group) => { if (!!!group.code) setGroup(group) console.log(group) }) }, [id]) const retrieveProposal = () => { getProposal(id).then((res) => { setProposal(res) setData([ { name: 'Voters', Acceptees: res?.upvotes, Rejectees: res?.downvotes, }, ]) }) } const onVote = (choice) => { if (new Date().getTime() > Number(proposal.duration + '000')) { toast.warning('Proposal expired!') return } voteOnProposal(id, choice).then((res) => { if (!!!res.code) { toast.success('Voted successfully!') window.location.reload() } }) } const daysRemaining = (days) => { const todaysdate = moment() days = Number((days + '000').slice(0)) days = moment(days).format('YYYY-MM-DD') days = moment(days) days = days.diff(todaysdate, 'days') return days == 1 ? '1 day' : days + ' days' } const onEnterChat = () => { if (group.hasJoined) { navigator(`/chat/${`pid_${id}`}`) } else { joinGroup(`pid_${id}`).then((res) => { if (!!res) { navigator(`/chat/${`pid_${id}`}`) console.log('Success joining: ', res) } else { console.log('Error Joining Group: ', res) } }) } } const onCreateGroup = () => { createNewGroup(`pid_${id}`, proposal.title).then((group) => { if (!!!group.code) { toast.success('Group created successfully!') setGroup(group) } else { console.log('Error Creating Group: ', group) } }) } return ( <div className="p-8"> <h2 className="font-semibold text-3xl mb-5">{proposal?.title}</h2> <p> This proposal is to payout <strong>{proposal?.amount} Eth</strong> and currently have{' '} <strong>{proposal?.upvotes + proposal?.downvotes} votes</strong> and will expire in <strong>{daysRemaining(proposal?.duration)}</strong> </p> <hr className="my-6 border-gray-300" /> <p>{proposal?.description}</p> <div className="flex flex-row justify-start items-center w-full mt-4 overflow-auto"> <BarChart width={730} height={250} data={data}> <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" /> <XAxis dataKey="name" /> <YAxis /> <Tooltip /> <Legend /> <Bar dataKey="Acceptees" fill="#2563eb" /> <Bar dataKey="Rejectees" fill="#dc2626" /> </BarChart> </div> <div className="flex flex-row justify-start items-center space-x-3 mt-4" role="group" > {isStakeholder ? ( <> <button type="button" className="inline-block px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase rounded-full shadow-md hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:text-gray-300 dark:border dark:border-gray-500 dark:bg-transparent" data-mdb-ripple="true" data-mdb-ripple-color="light" onClick={() => onVote(true)} > Accept </button> <button type="button" className="inline-block px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase rounded-full shadow-md hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:border dark:border-gray-500 dark:bg-transparent" data-mdb-ripple="true" data-mdb-ripple-color="light" onClick={() => onVote(false)} > Reject </button> {currentUser && currentUser.uid.toLowerCase() == proposal?.proposer.toLowerCase() && !group ? ( <button type="button" className="inline-block px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase rounded-full shadow-md hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:border dark:border-blue-500" data-mdb-ripple="true" data-mdb-ripple-color="light" onClick={onCreateGroup} > Create Group </button> ) : null} </> ) : null} {currentUser && currentUser.uid.toLowerCase() == connectedAccount.toLowerCase() && !!!group?.code && group != null ? ( <button type="button" className="inline-block px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase rounded-full shadow-md hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:border dark:border-blue-500" data-mdb-ripple="true" data-mdb-ripple-color="light" onClick={onEnterChat} > Chat </button> ) : null} {proposal?.proposer.toLowerCase() != connectedAccount.toLowerCase() && !!!group ? ( <button type="button" className="inline-block px-6 py-2.5 bg-blue-600 dark:bg-transparent text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase rounded-full shadow-md hover:border-blue-700 hover:shadow-lg focus:border-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:border-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out dark:text-blue-500 dark:border dark:border-blue-500 disabled:bg-blue-300" data-mdb-ripple="true" data-mdb-ripple-color="light" disabled > Group N/A </button> ) : null} </div> </div> ) } export default ProposalDetails





选民组件





该组件仅列出对提案进行投票的利益相关者。该组件还为用户提供了在拒绝者和接受者之间进行过滤的机会。请参阅下面的代码。





import Identicon from 'react-identicons' import moment from 'moment' import { useState, useEffect } from 'react' import { useParams } from 'react-router-dom' import { truncate } from '../store' import { listVoters } from '../Dominion' const Voters = () => { const [voters, setVoters] = useState([]) const [data, setData] = useState([]) const { id } = useParams() const timeAgo = (timestamp) => moment(Number(timestamp + '000')).fromNow() const deactive = `bg-transparent text-blue-600 font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:bg-blue-700 focus:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-600 transition duration-150 ease-in-out overflow-hidden border border-blue-600 hover:text-white focus:text-white` const active = `bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:bg-blue-700 focus:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 transition duration-150 ease-in-out overflow-hidden border border-blue-600` useEffect(() => { listVoters(id).then((res) => { setVoters(res) setData(res) }) }, [id]) const getAll = () => setVoters(data) const getAccepted = () => setVoters(data.filter((vote) => vote.choosen)) const getRejected = () => setVoters(data.filter((vote) => !vote.choosen)) return ( <div className="flex flex-col p-8"> <div className="flex flex-row justify-center items-center" role="group"> <button aria-current="page" className={`rounded-l-full px-6 py-2.5 ${active}`} onClick={getAll} > All </button> <button aria-current="page" className={`px-6 py-2.5 ${deactive}`} onClick={getAccepted} > Acceptees </button> <button aria-current="page" className={`rounded-r-full px-6 py-2.5 ${deactive}`} onClick={getRejected} > Rejectees </button> </div> <div className="overflow-x-auto sm:-mx-6 lg:-mx-8"> <div className="py-2 inline-block min-w-full sm:px-6 lg:px-8"> <div className="h-[calc(100vh_-_20rem)] overflow-y-auto shadow-md rounded-md"> <table className="min-w-full"> <thead className="border-b dark:border-gray-500"> <tr> <th scope="col" className="text-sm font-medium px-6 py-4 text-left" > Voter </th> <th scope="col" className="text-sm font-medium px-6 py-4 text-left" > Voted </th> <th scope="col" className="text-sm font-medium px-6 py-4 text-left" > Vote </th> </tr> </thead> <tbody> {voters.map((voter, i) => ( <tr key={i} className="border-b dark:border-gray-500 transition duration-300 ease-in-out" > <td className="text-sm font-light px-6 py-4 whitespace-nowrap"> <div className="flex flex-row justify-start items-center space-x-3"> <Identicon string={voter.voter.toLowerCase()} size={25} className="h-10 w-10 object-contain rounded-full mr-3" /> <span>{truncate(voter.voter, 4, 4, 11)}</span> </div> </td> <td className="text-sm font-light px-6 py-4 whitespace-nowrap"> {timeAgo(voter.timestamp)} </td> <td className="text-sm font-light px-6 py-4 whitespace-nowrap"> {voter.choosen ? ( <button className="border-2 rounded-full px-6 py-2.5 border-blue-600 text-blue-600 font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:border-blue-700 focus:border-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:border-blue-800 transition duration-150 ease-in-out" > Accepted </button> ) : ( <button className="border-2 rounded-full px-6 py-2.5 border-red-600 text-red-600 font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:border-red-700 focus:border-red-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:border-red-800 transition duration-150 ease-in-out" > Rejected </button> )} </td> </tr> ))} </tbody> </table> </div> </div> </div> <div className="mt-4 text-center"> {voters.length >= 10 ? ( <button aria-current="page" className="rounded-full px-6 py-2.5 bg-blue-600 font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:bg-blue-700 focus:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 transition duration-150 ease-in-out dark:text-gray-300 dark:border dark:border-gray-500 dark:bg-transparent" > Load More </button> ) : null} </div> </div> ) } export default Voters





消息组件





借助 CometChat SDK 结合该组件的强大功能,用户可以匿名进行一对多聊天。贡献者和利益相关者可以在此处在其决策过程中进一步讨论提案。所有用户都保持匿名,并由他们的身份代表。





import Identicon from 'react-identicons' import { useState, useEffect } from 'react' import { useNavigate } from 'react-router-dom' import { truncate, useGlobalState } from '../store' import { getMessages, sendMessage, CometChat } from '../CometChat' const Messages = ({ gid }) => { const navigator = useNavigate() const [connectedAccount] = useGlobalState('connectedAccount') const [message, setMessage] = useState('') const [messages, setMessages] = useState([]) useEffect(() => { getMessages(gid).then((msgs) => { if (!!!msgs.code) setMessages(msgs.filter((msg) => msg.category == 'message')) }) listenForMessage(gid) }, [gid]) const listenForMessage = (listenerID) => { CometChat.addMessageListener( listenerID, new CometChat.MessageListener({ onTextMessageReceived: (message) => { setMessages((prevState) => [...prevState, message]) scrollToEnd() }, }) ) } const handleMessage = (e) => { e.preventDefault() sendMessage(gid, message).then((msg) => { if (!!!msg.code) { setMessages((prevState) => [...prevState, msg]) setMessage('') scrollToEnd() } }) } const scrollToEnd = () => { const elmnt = document.getElementById('messages-container') elmnt.scrollTop = elmnt.scrollHeight } const dateToTime = (date) => { let hours = date.getHours() let minutes = date.getMinutes() let ampm = hours >= 12 ? 'pm' : 'am' hours = hours % 12 hours = hours ? hours : 12 minutes = minutes < 10 ? '0' + minutes : minutes let strTime = hours + ':' + minutes + ' ' + ampm return strTime } return ( <div className="p-8"> <div className="flex flex-row justify-start"> <button className="px-4 py-2.5 bg-transparent hover:text-white font-bold text-xs leading-tight uppercase rounded-full shadow-md hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg focus:bg-blue-700 focus:shadow-lg focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 active:shadow-lg transition duration-150 ease-in-out" onClick={() => navigator(`/proposal/${gid.substr(4)}`)} > Exit Chat </button> </div> <div id="messages-container" className="h-[calc(100vh_-_16rem)] overflow-y-auto sm:pr-4 my-3" > {messages.map((message, i) => message.sender.uid.toLowerCase() != connectedAccount.toLowerCase() ? ( <div key={i} className="flex flex-row justify-start my-2"> <div className="flex flex-col bg-transparent w-80 p-3 px-5 rounded-3xl shadow-md"> <div className="flex flex-row justify-start items-center space-x-2"> <Identicon string={message.sender.uid.toLowerCase()} size={25} className="h-10 w-10 object-contain shadow-md rounded-full mr-3" /> <span>@{truncate(message.sender.uid, 4, 4, 11)}</span> <small>{dateToTime(new Date(message.sentAt * 1000))}</small> </div> <small className="leading-tight my-2">{message.text}</small> </div> </div> ) : ( <div key={i} className="flex flex-row justify-end my-2"> <div className="flex flex-col bg-transparent w-80 p-3 px-5 rounded-3xl shadow-md shadow-blue-300"> <div className="flex flex-row justify-start items-center space-x-2"> <Identicon string={connectedAccount.toLowerCase()} size={25} className="h-10 w-10 object-contain shadow-md rounded-full mr-3" /> <span>@you</span> <small>{dateToTime(new Date(message.sentAt * 1000))}</small> </div> <small className="leading-tight my-2">{message.text}</small> </div> </div> ) )} </div> <form onSubmit={handleMessage} className="flex flex-row"> <input className="w-full bg-transparent rounded-lg p-4 focus:ring-0 focus:outline-none border-gray-500" type="text" placeholder="Write a message..." value={message} onChange={(e) => setMessage(e.target.value)} required /> <button type="submit" hidden> send </button> </form> </div> ) } export default Messages





创建提案组件

该组件只是让您通过提供上图中所示字段的信息来提出建议。请参阅下面的代码。





import { useState } from 'react' import { FaTimes } from 'react-icons/fa' import { raiseProposal } from '../Dominion' import { setGlobalState, useGlobalState } from '../store' import { toast } from 'react-toastify' const CreateProposal = () => { const [createModal] = useGlobalState('createModal') const [title, setTitle] = useState('') const [amount, setAmount] = useState('') const [beneficiary, setBeneficiary] = useState('') const [description, setDescription] = useState('') const handleSubmit = (e) => { e.preventDefault() if (!title || !description || !beneficiary || !amount) return const proposal = { title, description, beneficiary, amount } raiseProposal(proposal).then((proposed) => { if (proposed) { toast.success('Proposal created, reloading in progress...') closeModal() window.location.reload() } }) } const closeModal = () => { setGlobalState('createModal', 'scale-0') resetForm() } const resetForm = () => { setTitle('') setAmount('') setBeneficiary('') setDescription('') } return ( <div className={`fixed top-0 left-0 w-screen h-screen flex items-center justify-center bg-black bg-opacity-50 transform z-50 transition-transform duration-300 ${createModal}`} > <div className="bg-white dark:bg-[#212936] shadow-xl shadow-[#122643] dark:shadow-gray-500 rounded-xl w-11/12 md:w-2/5 h-7/12 p-6"> <form className="flex flex-col"> <div className="flex flex-row justify-between items-center"> <p className="font-semibold">Raise Proposal</p> <button type="button" onClick={closeModal} className="border-0 bg-transparent focus:outline-none" > <FaTimes /> </button> </div> <div className="flex flex-row justify-between items-center border border-gray-500 dark:border-gray-500 rounded-xl mt-5"> <input className="block w-full text-sm bg-transparent border-0 focus:outline-none focus:ring-0" type="text" name="title" placeholder="Title" onChange={(e) => setTitle(e.target.value)} value={title} required /> </div> <div className="flex flex-row justify-between items-center border border-gray-500 dark:border-gray-500 rounded-xl mt-5"> <input className="block w-full text-sm bg-transparent border-0 focus:outline-none focus:ring-0" type="text" name="amount" placeholder="eg 2.5 Eth" onChange={(e) => setAmount(e.target.value)} value={amount} required /> </div> <div className="flex flex-row justify-between items-center border border-gray-500 dark:border-gray-500 rounded-xl mt-5"> <input className="block w-full text-sm bg-transparent border-0 focus:outline-none focus:ring-0" type="text" name="beneficiary" placeholder="Beneficiary Address" onChange={(e) => setBeneficiary(e.target.value)} value={beneficiary} required /> </div> <div className="flex flex-row justify-between items-center border border-gray-500 dark:border-gray-500 rounded-xl mt-5"> <textarea className="block w-full text-sm resize-none bg-transparent border-0 focus:outline-none focus:ring-0 h-20" type="text" name="description" placeholder="Description" onChange={(e) => setDescription(e.target.value)} value={description} required ></textarea> </div> <button className="rounded-lg px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:bg-blue-700 focus:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 transition duration-150 ease-in-out mt-5" onClick={handleSubmit} > Submit Proposal </button> </form> </div> </div> ) } export default CreateProposal





认证组件





该组件可帮助您参与聊天功能。如果您已经注册,则需要创建一个帐户或登录。通过登录,您可以参与群聊,并在 web3.0 风格的提案中与其他参与者进行匿名交谈。请参阅下面的代码。





import { FaTimes } from 'react-icons/fa' import { loginWithCometChat, signInWithCometChat } from '../CometChat' import { setGlobalState, useGlobalState } from '../store' import { toast } from 'react-toastify' const ChatLogin = () => { const [loginModal] = useGlobalState('loginModal') const [connectedAccount] = useGlobalState('connectedAccount') const handleSignUp = () => { signInWithCometChat(connectedAccount, connectedAccount).then((user) => { if (!!!user.code) { toast.success('Account created, now click the login button.') } else { toast.error(user.message) } }) } const handleLogin = () => { loginWithCometChat(connectedAccount).then((user) => { if (!!!user.code) { setGlobalState('currentUser', user) toast.success('Logged in successful!') closeModal() } else { toast.error(user.message) } }) } const closeModal = () => { setGlobalState('loginModal', 'scale-0') } return ( <div className={`fixed top-0 left-0 w-screen h-screen flex items-center justify-center bg-black bg-opacity-50 transform z-50 transition-transform duration-300 ${loginModal}`} > <div className="bg-white dark:bg-[#212936] shadow-xl shadow-[#122643] dark:shadow-gray-500 rounded-xl w-11/12 md:w-2/5 h-7/12 p-6"> <div className="flex flex-col"> <div className="flex flex-row justify-between items-center"> <p className="font-semibold">Authenticate</p> <button type="button" onClick={closeModal} className="border-0 bg-transparent focus:outline-none" > <FaTimes /> </button> </div> <div className="my-2 font-light"> <span> Once you login, you will be enabled to chat with other stakeholders to make a well-informed voting. </span> </div> <div className="flex flex-row justify-between items-center mt-2" role="group" > <button className="rounded-lg px-6 py-2.5 bg-blue-600 text-white font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:bg-blue-700 focus:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 transition duration-150 ease-in-out mt-5" onClick={handleLogin} > Login </button> <button className="rounded-lg px-6 py-2.5 bg-transparent text-blue-600 font-medium text-xs leading-tight uppercase hover:bg-blue-700 hover:text-white focus:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-0 active:bg-blue-800 transition duration-150 ease-in-out mt-5 border-blue-600" onClick={handleSignUp} > Create Account </button> </div> </div> </div> </div> ) } export default ChatLogin





太棒了,让我们确保观点得到很好的体现……





主页视图





此视图包括 header 、 banner 和 proposals 组件,用于提供卓越的 DAO 用户体验。我们还使用 Tailwind CSS 的强大功能来实现这种外观。看看下面的代码。





import Banner from '../components/Banner' import ChatLogin from '../components/ChatLogin' import CreateProposal from '../components/CreateProposal' import Header from '../components/Header' import Proposals from '../components/Proposals' const Home = () => { return ( <> <Header /> <Banner /> <Proposals /> <CreateProposal /> <ChatLogin /> </> ) } export default Home





提案视图





此视图将标头、提案详细信息和选民组件耦合在一起,以呈现单个组件的平滑呈现。请参阅下面的代码。





import Header from '../components/Header' import ProposalDetails from '../components/ProposalDetails' import Voters from '../components/Voters' const Proposal = () => { return ( <> <Header /> <ProposalDetails /> <Voters /> </> ) } export default Proposal





聊天视图





最后,聊天视图包含标题和消息组件,用于呈现高质量的聊天界面。请参阅下面的代码。





import { useParams, useNavigate } from 'react-router-dom' import { useEffect, useState } from 'react' import { getGroup } from '../CometChat' import { toast } from 'react-toastify' import Header from '../components/Header' import Messages from '../components/Messages' const Chat = () => { const { gid } = useParams() const navigator = useNavigate() const [group, setGroup] = useState(null) useEffect(() => { getGroup(gid).then((group) => { if (!!!group.code) { setGroup(group) } else { toast.warning('Please join the group first!') navigator(`/proposal/${gid.substr(4)}`) } }) }, [gid]) return ( <> <Header /> <Messages gid={gid} /> </> ) } export default Chat





太棒了,别忘了更新 App.jsx 文件。





App 组件用下面的代码替换 App 组件。





import { useEffect, useState } from 'react' import { Routes, Route } from 'react-router-dom' import { loadWeb3 } from './Dominion' import { ToastContainer } from 'react-toastify' import { isUserLoggedIn } from './CometChat' import Home from './views/Home' import Proposal from './views/Proposal' import Chat from './views/Chat' import 'react-toastify/dist/ReactToastify.min.css' const App = () => { const [loaded, setLoaded] = useState(false) useEffect(() => { loadWeb3().then((res) => { if (res) setLoaded(true) }) isUserLoggedIn() }, []) return ( <div className="min-h-screen bg-white text-gray-900 dark:bg-[#212936] dark:text-gray-300"> {loaded ? ( <Routes> <Route path="/" element={<Home />} /> <Route path="proposal/:id" element={<Proposal />} /> <Route path="chat/:gid" element={<Chat />} /> </Routes> ) : null} <ToastContainer position="top-center" autoClose={5000} hideProgressBar={false} newestOnTop={false} closeOnClick rtl={false} pauseOnFocusLoss draggable pauseOnHover /> </div> ) } export default App





在src, >> 目录中将以下代码粘贴到各自的文件中。





索引.jsx 文件

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import { BrowserRouter } from 'react-router-dom' import './index.css' import App from './App' import { initCometChat } from './CometChat' initCometChat().then(() => { ReactDOM.render( <BrowserRouter> <App /> </BrowserRouter>, document.getElementById('root') ) })





索引.css 文件

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@300;400;500;600;700&display=swap'); * html { padding: 0; margin: 0; box-sizing: border-box; } body { margin: 0; font-family: 'Open Sans', sans-serif; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; } @tailwind base; @tailwind components; @tailwind utilities;





CometChat.jsx

import Web3 from 'web3' import { setGlobalState, getGlobalState } from './store' import DominionDAO from './abis/DominionDAO.json' const { ethereum } = window const connectWallet = async () => { try { if (!ethereum) return alert('Please install Metamask') const accounts = await ethereum.request({ method: 'eth_requestAccounts' }) setGlobalState('connectedAccount', accounts[0]) } catch (error) { console.log(JSON.stringify(error)) } } const raiseProposal = async ({ title, description, beneficiary, amount }) => { try { amount = window.web3.utils.toWei(amount.toString(), 'ether') const contract = getGlobalState('contract') const account = getGlobalState('connectedAccount') let proposal = await contract.methods .createProposal(title, description, beneficiary, amount) .send({ from: account }) return proposal } catch (error) { console.log(error.message) return error } } const performContribute = async (amount) => { try { amount = window.web3.utils.toWei(amount.toString(), 'ether') const contract = getGlobalState('contract') const account = getGlobalState('connectedAccount') let balance = await contract.methods .contribute() .send({ from: account, value: amount }) balance = window.web3.utils.fromWei( balance.events.Action.returnValues.amount ) return balance } catch (error) { console.log(error.message) return error } } const retrieveProposal = async (id) => { const web3 = window.web3 try { const contract = getGlobalState('contract') const proposal = await contract.methods.getProposal(id).call().wait() return { id: proposal.id, amount: web3.utils.fromWei(proposal.amount), title: proposal.title, description: proposal.description, paid: proposal.paid, passed: proposal.passed, proposer: proposal.proposer, upvotes: Number(proposal.upvotes), downvotes: Number(proposal.downvotes), beneficiary: proposal.beneficiary, executor: proposal.executor, duration: proposal.duration, } } catch (error) { console.log(error) } } const reconstructProposal = (proposal) => { return { id: proposal.id, amount: window.web3.utils.fromWei(proposal.amount), title: proposal.title, description: proposal.description, paid: proposal.paid, passed: proposal.passed, proposer: proposal.proposer, upvotes: Number(proposal.upvotes), downvotes: Number(proposal.downvotes), beneficiary: proposal.beneficiary, executor: proposal.executor, duration: proposal.duration, } } const getProposal = async (id) => { try { const proposals = getGlobalState('proposals') return proposals.find((proposal) => proposal.id == id) } catch (error) { console.log(error) } } const voteOnProposal = async (proposalId, supported) => { try { const contract = getGlobalState('contract') const account = getGlobalState('connectedAccount') const vote = await contract.methods .performVote(proposalId, supported) .send({ from: account }) return vote } catch (error) { console.log(error) return error } } const listVoters = async (id) => { try { const contract = getGlobalState('contract') const votes = await contract.methods.getVotesOf(id).call() return votes } catch (error) { console.log(error) } } const payoutBeneficiary = async (id) => { try { const contract = getGlobalState('contract') const account = getGlobalState('connectedAccount') const balance = await contract.methods .payBeneficiary(id) .send({ from: account }) return balance } catch (error) { return error } } const loadWeb3 = async () => { try { if (!ethereum) return alert('Please install Metamask') window.web3 = new Web3(ethereum) await ethereum.request({ method: 'eth_requestAccounts' }) window.web3 = new Web3(window.web3.currentProvider) const web3 = window.web3 const accounts = await web3.eth.getAccounts() setGlobalState('connectedAccount', accounts[0]) const networkId = await web3.eth.net.getId() const networkData = DominionDAO.networks[networkId] if (networkData) { const contract = new web3.eth.Contract( DominionDAO.abi, networkData.address ) const isStakeholder = await contract.methods .isStakeholder() .call({ from: accounts[0] }) const proposals = await contract.methods.getProposals().call() const balance = await contract.methods.daoBalance().call() const mybalance = await contract.methods .getBalance() .call({ from: accounts[0] }) setGlobalState('contract', contract) setGlobalState('balance', web3.utils.fromWei(balance)) setGlobalState('mybalance', web3.utils.fromWei(mybalance)) setGlobalState('isStakeholder', isStakeholder) setGlobalState('proposals', structuredProposals(proposals)) } else { window.alert('DominionDAO contract not deployed to detected network.') } return true } catch (error) { alert('Please connect your metamask wallet!') console.log(error) return false } } const structuredProposals = (proposals) => { const web3 = window.web3 return proposals .map((proposal) => ({ id: proposal.id, amount: web3.utils.fromWei(proposal.amount), title: proposal.title, description: proposal.description, paid: proposal.paid, passed: proposal.passed, proposer: proposal.proposer, upvotes: Number(proposal.upvotes), downvotes: Number(proposal.downvotes), beneficiary: proposal.beneficiary, executor: proposal.executor, duration: proposal.duration, })) .reverse() } export { loadWeb3, connectWallet, performContribute, raiseProposal, retrieveProposal, voteOnProposal, getProposal, listVoters, payoutBeneficiary, }

启动开发环境

第 1步:使用以下命令使用 ganache-cli 启动一些测试帐户:





ganache-cli -a





这将创建一些测试账户,每个账户加载 100 个假以太币,当然,这些仅用于测试目的。见下图:





第 2步:使用 Metamask 添加本地测试网络,如下图所示。





第 3 步:单击帐户图标并选择导入帐户。





复制大约五个私钥并将它们一个接一个地添加到您的本地测试网络。见下图。









观察添加到本地测试网络的新帐户,预加载了 100 ETH。确保添加大约五个帐户,以便进行最大测试。见下图。





智能合约部署

现在打开一个新终端并运行以下命令。





truffle migrate # or truffle migrate --network rinkeby





上述命令会将您的智能合约部署到您的本地或 Infuria rinkeby 测试网络。





接下来,打开另一个终端并使用 yarn start 反应应用程序。

结论

万岁,我们刚刚完成了一个关于开发去中心化自治组织的精彩教程。





如果您喜欢本教程并希望我成为您的私人导师,请与我预订您的课程。





直到下一次,一切顺利。

关于作者

Gospel Darlington 是一位在软件开发行业拥有 6+ 年以上经验的全栈区块链开发人员。





通过结合软件开发、写作和教学,他演示了如何在与 EVM 兼容的区块链网络上构建去中心化应用程序。





他的堆栈包括 JavaScript 、 React 、 Vue 、 Angular 、 Node 、 React Native 、 NextJs 、 Solidity 等。





有关他的更多信息,请访问并关注他在Twitter 、 Github 、 LinkedIn或他的网站上的页面。