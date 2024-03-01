如何在学习管理系统中利用人工智能









在学习管理系统中利用人工智能

ChatGPT 及其同行对包括教育部门在内的许多行业产生了非凡的影响。突然之间，教师们有了一种有效的方法来制作引人入胜的学习材料、测验和测试，而无需额外成本。 OpenAI 的解决方案让我们看到了一个没有地理、语言或经济障碍阻碍学生获得优质教育的世界。





他们正在充分利用新工具。目前，21%的教育工作者 使用聊天机器人进行作业提示 ，其中 4% 的人在其帮助下制定了整个课程计划。虽然这些数字并不大，但它们表明人工智能解决方案正在成为学习体验的一部分。内容创作并不是该技术站稳脚跟的唯一领域。





人工智能解决方案在简化教育组织的行政工作方面正在蓬勃发展。最突出的集成示例可以在基于人工智能的新学习管理系统中看到。让我们来看看这项先进技术在 LMS 产品中的使用以及这种合作关系的未来。

学习管理系统 (LMS) 概述

私营公司和学习机构需要一种简单的方式来存储和使用教育数据。能够快速访问个人信息、学业进展、报告和任务对于成功的培训至关重要。学习管理系统功能使组织无需安装额外的软件即可处理这些操作。





这些解决方案的市场一直在增长。 2025 年至 2030 年间， 预计会增长 从 281 亿美元增至 700 亿美元。据报道，今年LMS用户数量已达到7380万，并且这个数字有停止的迹象。





这些产品特别有用的是它们拥有的功能数量，但我们稍后会讨论这些功能。





当然，LMS 产品本身并不能真正提供教育。他们需要硬件、了解教育理论细节的人员以及 Skype 或 Google Meet 等软件产品来教授学习者。





基本设置如下：一台笔记本电脑、一个 LMS（如 Blackboard）和一名讲师。这些组件可帮助私营公司和教育机构成功管理学习过程。





现代学习管理系统大致可分为两种类型：企业型和机构型。根据这些程序的复杂程度，它们支持以下功能：





课程管理。学习管理系统帮助教育工作者构建课程内容。除了文本和交互式测试之外，这些材料还可以包括图表、图形和视频。





学业成绩跟踪。许多法学硕士都有一个仪表板，显示学生或公司员工处理课程的情况。他们提供有关出勤率、成功可能性和完成率的数据。这些指标可以识别潜在的失败者，并为他们的学术追求提供帮助，就像少数派报告中的内容一样。





在线评分。现代 LMS 产品通过在线任务和考试自动评估学习者。在他们的帮助下，可以提交作业并完成在线测验。





反馈。先进的系统允许学生与同龄人和老师分享反馈。这些信息可以帮助教育工作者调整他们的方法并指出学生需要改进的领域。





异步和同步学习。一些学习管理系统使用集体和个人内容，例如幻灯片、在线讲座、现场讨论、预先录制的视频和阅读作业，提供更全面的教育体验。

LMS 的常见类型

目前，组织可以使用七种类型的学习管理系统。他们的选择取决于教育过程的最终目标以及各个公司和机构的要求。





闭源 LMS产品在维护和更新方面提供了更轻松的方法。组织支付解决方案的费用，其余的由其开发人员处理。这让教育工作者能够专注于他们的学术目标。





与之相对应的开源学习管理系统 (LMS)对于熟悉代码的机构来说是稳操胜券的选择。这些是高度可定制的，工程师可以添加或删除其中的一些功能。在极端的例子中，可以根据个人需求和要求定制产品。





拥有 500 多名员工的组织可以使用企业系统。此类产品通常带有附加功能。其中包括讨论板、游戏化元素、团队学习工具、分析套件以及对学习材料的多用户访问。





此外，组织可以使用提供创作工具的解决方案。这些非常适合零技术专业知识的采用者。当机构需要从头开始构建课程并将其实践作为学习过程的主要元素时，这也是一个明智的选择。





最安全但可能最难集成的类型必须安装 LMS 。组织需要将这些添加到其服务器上并在其物理位置的范围内。这些产品凭借其高度可定制性和隐私措施弥补了复杂的安装和更新过程。





我们列表中的最后两种类型是兼容和不兼容的LMS 解决方案。顾名思义，其中一款产品可以与其他软件配对，而其他产品则不支持此功能。





在第一种情况下，LMS 可以与 Zoom、Google Meet 和 BambooHR 等应用程序配对。在第二种情况下，应用程序通常提供所有基本功能，但无法与其他解决方案集成。

了解学习管理系统中的人工智能

现代 LMS 解决方案可帮助教育工作者组织和交付课程材料。但是，它们大多为所有学生提供相同的学习路径，这可能不是教育工作者的最佳方法。幸运的是，人工智能的兴起意味着有一刀切的产品可以替代。





LMS 产品现在能够在接近人类的水平上进行思考，而不是盲目的信息存储库。虽然这不是复制人级别的智能，但它可以让 LMS 解决方案理解和分析信息、做出预测并回答请求。





在教育科技环境中，基于人工智能的解决方案处理日常运营并帮助改进学习过程。以下是标准 LMS 产品与基于人工智能的解决方案的比较。

基础学习管理系统 基于人工智能的学习管理系统 标准化学习。所有学生一起学习相同类型的内容。 动态学习。体验会根据个人进步而演变和适应。 基本分析。访问标准分析信息。 深刻的见解。提供深刻的见解，从而做出更准确的决策。 静态内容。提供相同的内容，不考虑个人的学习风格。 个性化内容。提供适合个人风格和节奏的定制材料。 互动性有限。标准学习内容之外不参与任何活动。 互动环境。学生教育符合个人要求。

LMS 解决方案中使用的 AI 组件

先进的学习管理系统并不使用世界上所有类型的人工智能。多个人工智能组件允许应用程序执行特定任务。





数据挖掘。 LMS 产品使用该技术从大数据集中提取信息。这可以深入了解学生的学习模式、表现和参与度。





德尔学习。通过深度学习，这些系统可以分析大量信息来推荐相关内容，将口语转换为文本，并为视障人士描述图像。





机器学习。该技术允许 LMS 产品从经验中学习和改进。这些功能可以为预测学业成绩的学生数据提供量身定制的内容推荐和分析模式。





自然语言处理。 NLP领域 人工智能让教育解决方案 理解、解释和产生人类语言。 LMS 计划使用它来提供答案、指导、反馈和成绩。





情绪分析。这项技术可以帮助系统解释和分类文本数据中的情绪。它们告诉学生对课程材料是否满意、困惑或沮丧。教师使用这些信息来改进教育过程。

LMS 解决方案中的顶级 AI 应用和优势

基于人工智能的教育科技解决方案 有多种应用程序可以增强教育工作者和学生的学习体验。





行政自动化。 LMS 产品中使用的人工智能组件简化了学生注册、日程管理和报告。这让教育工作者能够专注于更紧迫的任务，例如改进学习内容。

自动评分和反馈。人工智能算法只需几秒钟即可评估书面论文、回答和测试。他们提供个人反馈，指出个人知识可以改进的领域。

更好的可达性。基于 AI 的 LMS 解决方案为残障人士调整内容。例如，为视力不佳的人将文本转换为音频文件。

加强协作。这些产品改善了学生和教育工作者之间的工作。例如，他们提供讨论主题或对其进行调节，以保持合作的尊重和富有成效。

智能辅导。借助基于人工智能的学习管理系统，可以提供一对一的学习帮助。学生无需等待老师，而是接受有关问题解决、概念和主题的指导。

个性化学习。人工智能算法分析学习成绩、偏好和进度来创建个性化内容。这可以保持学生的参与度并帮助他们更好地理解学习材料。

预测分析。在 LMS 产品中，人工智能组件根据学生表现、参与度、出勤率和其他因素来预测结果。该分析有助于识别有课程不及格或退学风险的人。

量身定制的内容创作。最后，人工智能增强的学习管理系统可以根据个人当前对课程的理解来制作独特的材料、测试、测验和学习目标。

LMS 中人工智能的未来前景如何

目前，学习管理系统深受各个人工智能领域进步的影响。除了这一进展之外，一些技术趋势将决定这些解决方案的后续步骤。





未来，基于人工智能的学习管理系统产品将使用游戏化技术来提供更加身临其境、更具激励性和吸引力的学习体验。他们将通过竞争、奖励和协作使教育变得更加有效和愉快。 Duolingo、Kahoot 和 Quizlet 等应用程序已经使用了这些技术并展示了它们的优点。





在学习管理系统解决方案中使用人工智能将推动学生之间的进一步合作。 LMS 产品将能够推荐同伴和学习小组，以实现更有成效的教育过程。学习管理系统还将使用实时消息、论坛和视频讲座等社交功能，使学习环境更加互联。





最后，人工智能技术广泛融入学习管理系统产品将为所有参与者带来极其量身定制的教育体验。这将提高学业成绩和更高的毕业率。最好的部分是，这些解决方案将提供量身定制的教育流程并对其进行调整，而组织无需支付额外费用。

结论

基于人工智能的学习管理系统产品的现代示例所显示的进步揭示了高质量教育的潜力，这种教育不仅实用，而且对于参与学习过程的学生和组织来说负担得起且简化。





适应性强的学习过程将有助于应对僵化的教育体系，并为具有各种需求和偏好的人们提供开放的学习。



