如何使用 cPanel 创建 MySQL 数据库并将其连接到 PHP 文件

在本教程中,我将介绍如何在项目中使用Cpanel 、 PHPMyAdmin ,以及如何将数据库与 .php 文件/应用程序/网页连接以从中检索数据。





首先,您需要为您的网站提供托管服务和域名,一旦您设置了托管和域名,请登录您的 Cpanel 或类似的仪表板。





现在您可以按照以下步骤设置数据库、用户名、密码、SQL 表并使用 PHP 脚本将其连接到网页。

准备 MySQL 数据库

1. 创建一个数据库来存储和组织你的所有数据

1. 从数据库部分选择“ MySQL 数据库向导” ,或者您可以使用搜索选项找到它,然后单击它。





2. 在“创建数据库”步骤中,输入您想要的数据库名称(我将其命名为“ sampleDatabase ”)并点击“下一步”按钮。





稍后在使用此数据库时,您必须使用主机提供给您的带有前缀的名称(我在上面的屏幕截图中的数据库前缀是彩色/模糊的)。从现在开始,我将其称为“host_sampleDatabase”。





3. 现在您必须为您的数据库创建用户,继续输入您的数据库用户名并设置密码,然后点击“创建用户”按钮。





确保记下它/将详细信息保存在某处,因为您在访问数据库或建立与该数据库的连接时总是需要这些凭据。





(我将用户名设置为我的名字(Malhar)并使用内置的密码生成器来设置密码,这里用户名也以主机名为前缀,所以我们从现在开始将其称为“ host_Malhar ”。)





4. 在下一步中,您将被要求为您的用户设置权限,您可以根据您的要求进行设置,或者只需选择“所有权限”并点击“下一步”按钮。





就是这样,您已经成功创建了一个数据库并向其中添加了一个用户。现在保存详细信息,因为您将在后续步骤中需要它们。





数据库名称: host_sampleDatabase



用户名: host_Malhar



密码:[您的密码]

2. 创建 SQL 表

1.现在回到cPanel仪表板并选择“ PHPMyAdmin ”或从仪表板上的搜索栏中搜索并单击它。





2. 从左侧边栏中,选择您最近创建的数据库 (host_sampleDatabase),然后从顶部栏中打开“ SQL ”选项卡。





确保您首先打开了数据库“host_sampleDatabase”,然后打开了 SQL 选项卡,否则我们将在下一步运行的 SQL 查询最终可能会在错误的数据库中创建表。





3. 在 SQL 选项卡的 SQL Query Field 中输入以下 SQL 查询,然后按“ Go ”执行。您可以使用相同的查询进行学习或您想要的查询来创建您想要的表。





CREATE TABLE sampleData ( value1 INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, value2 INT NULL, value3 INT NULL, value4 INT NULL )





赞!您现在应该能够在“ host_sampleDatabase ”数据库中看到新创建的表“ sampleData ”。





3. 在表中添加数据

我们现在将一些虚拟数据添加到“ sampleData ”表中,以便我们使用 php 将其检索到我们的网页上。





1. 从左侧边栏中选择新创建的表“ sampleData ”,然后从顶部打开“ SQL ”选项卡,在查询字段中输入以下查询,然后点击“ Go ”按钮执行它。





INSERT INTO sampleData (value1, value2, value3, value4) VALUES (11, 22, 33, 44)





您可以选择浏览选项卡来查看表格并检查数据是否正确输入。

(从左侧边栏中选择新创建的表“ sampleData ”,然后从顶部打开“浏览”选项卡。)





您可以看到查询已成功执行,并且将虚拟数据添加到表中。





我们已经完成了 MySQL 数据库的准备并添加了数据。接下来,我们将创建一个 PHP 脚本并将数据从我们的表中检索到网页上。

用于从 MySQL 数据库中检索数据并将其打印到网页上的 PHP 脚本

现在我们有了一个后端数据库和数据表,让我们使用 php 将数据提取到一个简单的网页上。





1.再次前往cPanel仪表板,这次选择并打开“文件管理器”。





2. 现在从左侧边栏中选择“ public_html ”选项,然后单击顶部栏中的“ +File ”。





3. 在/public_html中创建一个新文件,文件名和扩展名为 .php: sample.php





4. 现在选择您新创建的文件,然后单击顶部栏中的“编辑”并复制以下代码片段。





<?php echo "This is a simple Webpage"."<br><br>"; $servername = "localhost"; // Database Variables $dbname = "Your_Database_Name_Here"; $username = "Your_Database_Username_Here"; $password = "Your_Password"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Checking Connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } // SQL query to fetch data $sql = "SELECT * FROM sampleData"; $result = $conn->query($sql); if ($result = $conn-> query($sql)) { while ($row = $result->fetch_assoc()) { echo $row['value1']." "; echo $row['value3']." "; echo $row['value2']." "; echo $row['value4']; } } else { echo "Error:" . $sql . "<br>" . $conn->error; } // Closing the connection $conn->close(); ?>





在保存文件之前,您应该使用您的数据库详细信息修改数据库变量( $dbname、$username、$password )。





$dbname = "host_sampleDatabase"; // Your Database Name $username = "host_Malhar"; // Your Database User $password = "Your_Password"; // Your Database User password





添加数据库名称、用户名和密码后,保存文件。





5. 最后一步是在下一个 URL 路径中访问您的域名,您可以在页面上看到获取和打印的数据。





https://YOUR_DOMAIN.com/sample.php





而已!您可以在浏览器中看到您提取的数据。恭喜!