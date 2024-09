Comment créer et connecter une base de données MySQL à des fichiers PHP à l'aide de cPanel

Dans ce tutoriel, je vais décrire comment vous pouvez utiliser Cpanel , PHPMyAdmin pour vos projets et comment vous pouvez connecter des bases de données avec des fichiers/applications/pages Web .php pour en récupérer des données.





Pour commencer, vous aurez besoin d'un service d'hébergement et d'un nom de domaine pour votre site Web, une fois que vous avez configuré votre hébergement et votre nom de domaine, connectez-vous à votre Cpanel ou à un tableau de bord similaire.





Vous pouvez maintenant suivre les étapes ci-dessous pour configurer la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe, la table SQL et la connecter à une page Web à l'aide d'un script PHP.

Préparation de la base de données MySQL

1. Créer une base de données pour stocker et organiser toutes vos données

1. Sélectionnez « Assistant de base de données MySQL » dans la section des bases de données ou vous pouvez utiliser l'option de recherche pour le trouver, puis cliquer dessus.





2. Dans l'étape " Créer une base de données ", entrez le nom de votre base de données souhaitée (je la nomme " exempleBase de données") et cliquez sur le bouton " Étape suivante ".





Plus tard, lors de l'utilisation de cette base de données, vous devrez utiliser le nom avec le préfixe que votre hôte vous donne (mon préfixe de base de données dans la capture d'écran ci-dessus est coloré/floue). Je l'appellerai désormais "host_sampleDatabase".





3. Maintenant, vous devez créer des utilisateurs pour votre base de données, allez-y et tapez le nom d'utilisateur de votre base de données, définissez un mot de passe et cliquez sur le bouton " Créer un utilisateur ".





Assurez-vous de noter/enregistrer les détails quelque part car vous aurez toujours besoin de ces informations d'identification pour accéder à la base de données ou pour établir des connexions à cette base de données.





(Je définis le nom d'utilisateur comme mon nom (Malhar) et j'utilise le générateur de mot de passe intégré pour définir le mot de passe, ici aussi le nom d'utilisateur est préfixé par le nom d'hôte, nous l'appellerons désormais " host_Malhar ".)





4. À l'étape suivante, il vous sera demandé de définir des privilèges pour vos utilisateurs, vous pouvez le définir selon vos besoins ou simplement sélectionner "Tous les privilèges" et cliquer sur le bouton " Étape suivante ".





Ça y est, vous avez créé avec succès une base de données et y avez ajouté un utilisateur. Enregistrez maintenant les détails car vous en aurez besoin dans les étapes suivantes.





Nom de la base de données : host_sampleDatabase



Nom d'utilisateur : host_Malhar



Mot de passe : [votre mot de passe]

2. Création d'un tableau SQL

1. Revenez maintenant au tableau de bord cPanel et sélectionnez " PHPMyAdmin " ou recherchez-le dans la barre de recherche de votre tableau de bord et cliquez dessus.





2. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez votre base de données récemment créée (host_sampleDatabase) et ouvrez l'onglet « SQL » dans la barre supérieure.





Assurez-vous d'avoir d'abord ouvert la base de données "host_sampleDatabase", puis l'onglet SQL, sinon la requête SQL que nous exécuterons à l'étape suivante risque de créer une table dans la mauvaise base de données.





3. Entrez la requête SQL suivante dans le champ de requête SQL de l'onglet SQL et appuyez sur « Go » pour l'exécuter. Vous pouvez utiliser la même requête pour l'apprentissage ou la requête souhaitée pour créer la table souhaitée.





CREATE TABLE sampleData ( value1 INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, value2 INT NULL, value3 INT NULL, value4 INT NULL )





Gloire! Vous devriez maintenant pouvoir voir votre table nouvellement créée " sampleData " dans la base de données " host_sampleDatabase ".





3. Ajouter des données dans le tableau

Nous allons maintenant ajouter des données factices à la table « sampleData » pour que nous puissions les récupérer en utilisant php sur notre page Web.





1. Sélectionnez la table nouvellement créée " sampleData " dans la barre latérale gauche, puis ouvrez l'onglet " SQL " en haut et entrez la requête suivante dans le champ de requête, puis appuyez sur le bouton " Go " pour l'exécuter.





INSERT INTO sampleData (value1, value2, value3, value4) VALUES (11, 22, 33, 44)





Vous pouvez sélectionner l'onglet Parcourir pour voir le tableau et vérifier si les données y sont correctement saisies.

(Sélectionnez la table nouvellement créée « sampleData » dans la barre latérale gauche, puis ouvrez l'onglet « Parcourir » en haut.)





Vous pouvez voir que la requête est exécutée avec succès et que des données factices sont ajoutées à la table.





Nous avons fini de préparer la base de données MySQL et d'y ajouter des données. Ensuite, nous allons créer un script PHP et récupérer les données de notre table sur la page Web.

Script PHP pour récupérer des données de la base de données MySQL et les imprimer sur une page Web

Maintenant que nous avons une base de données principale et une table de données, utilisons php pour récupérer les données sur une simple page Web.





1. Rendez-vous à nouveau sur le tableau de bord cPanel et sélectionnez et ouvrez " Gestionnaire de fichiers " cette fois.





2. Sélectionnez maintenant l'option « public_html » dans la barre latérale gauche et cliquez sur « +Fichier » dans la barre supérieure.





3. Créez un nouveau fichier dans /public_html avec un nouveau nom de fichier et une extension .php : sample.php





4. Sélectionnez maintenant votre fichier nouvellement créé et cliquez sur " Modifier " dans la barre supérieure et copiez l'extrait de code suivant.





<?php echo "This is a simple Webpage"."<br><br>"; $servername = "localhost"; // Database Variables $dbname = "Your_Database_Name_Here"; $username = "Your_Database_Username_Here"; $password = "Your_Password"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Checking Connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } // SQL query to fetch data $sql = "SELECT * FROM sampleData"; $result = $conn->query($sql); if ($result = $conn-> query($sql)) { while ($row = $result->fetch_assoc()) { echo $row['value1']." "; echo $row['value3']." "; echo $row['value2']." "; echo $row['value4']; } } else { echo "Error:" . $sql . "<br>" . $conn->error; } // Closing the connection $conn->close(); ?>





Avant d'enregistrer le fichier, vous devez modifier les variables de la base de données ( $dbname, $username, $password ) avec les détails de votre base de données.





$dbname = "host_sampleDatabase"; // Your Database Name $username = "host_Malhar"; // Your Database User $password = "Your_Password"; // Your Database User password





Après avoir ajouté votre nom de base de données, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, enregistrez le fichier.





5. La dernière étape consiste à accéder à votre nom de domaine dans le chemin d'URL suivant et vous pouvez voir vos données récupérées et imprimées sur la page.





https://YOUR_DOMAIN.com/sample.php





C'est ça! Vous pouvez voir vos données récupérées imprimées dans votre navigateur. Félicitations!