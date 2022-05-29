在更短的时间内发行更多电影如何影响盗版？





电影制片厂越来越多地尝试缩短发行窗口，甚至同时进行影院和数字首映。





这对消费者来说是个好消息，他们有更多的选择。这一重大决定也正在改变盗版格局，这让一些利益相关者感到担忧。





但是，我们提醒大家不要贸然下结论。





电影制片厂越来越多地尝试更短的发行窗口，甚至根本没有窗口。





在 COVID 大流行期间，包括迪士尼、NBCUniversal 和华纳兄弟在内的工作室同时在流媒体服务和票房上首映。





这对消费者来说是个好消息，他们有更多的选择。然而，并不是每个人都开心。尤其是电影院，担心新的发行策略会蚕食他们的收入。

“消费者和电影制片厂受益”

这种讨论并不新鲜。几十年来，发布窗口一直是争论的话题。早在 2005 年，迪士尼 CEO 鲍勃·艾格 (Bob Iger) 就公开表示，他的公司和消费者实际上更喜欢较短的发布窗口。





“如果我们压缩那个窗口，我们作为一家公司和一个行业会变得更好。我们可以花更少的钱来推动票房，更快地进入下一个窗口，因为它更新鲜，所以电影对消费者来说更具感知价值，”艾格说。





“问题是影院老板威胁说，如果你这样做，那么你的电影就不会在那么多银幕上放映，”艾格告诉《华尔街日报》，这提出了一个今天仍然有意义的观点。

影院的回击

最近一波同步上映的浪潮遭到了电影院的强烈反对。例如，AMC 今年早些时候宣布将不再在其影院放映环球影业的电影。在双方同意 17 天的窗口期后，这一决定最终被撤销。





骚动是可以理解的，但人们可能想知道剧院是否应该在这里做出决定。虽然一个世纪以来他们一直是好莱坞的忠实合作伙伴，但他们不一定有权获得独家发行。





与音乐行业的快速比较清楚地表明了这一点。想象一个世界，您必须等待六周才能听到您最喜欢的艺术家的最新专辑，因为礼堂拥有首映的专有权。那不会很顺利。

盗版角度

“同步发行”仍处于早期阶段，需要数月或数年才能弄清楚这种模式如何影响更广泛的电影业收入。然而，显而易见的是，它已经在改变盗版格局。





正如《华尔街日报》本周强调的那样，直接后果之一是高质量的盗版副本可以更快地获得。以前，盗版必须在影院上映后等待数周或数月，但当流媒体版本立即被盗版时，这个窗口就会消失。





正如我们在之前关于《花木兰》和《神奇女侠 1984》的报道中所展示的，这导致了大规模的盗版潮。随着电影公关达到顶峰，数以百万计的盗版者立即涌向非法下载和流媒体网站。





Wonder Woman 1984 (c. Warner Bros.)





更多和更少的吸引力

这种“即时”可用性使盗版对某些人更具吸引力。无论如何，打算盗版电影的人都可以更早地访问它们。然而，这只是一个更复杂的谜题的一部分。





我们可以很容易地争辩说，同时发布会降低盗版的吸引力。多年来，人们使用发布窗口作为解释盗版电影的理由。有了新的发布策略，这个理由就没有了。





这意味着有些人实际上可能会选择合法观看电影——而不是盗版——因为他们可以随时随地观看。它允许他们在电影还新鲜的时候合法地看电影，而不会被“强迫”去电影院。





但是那么大规模的盗版潮呢？好吧，正如我们在之前的报道中所强调的，更集中的盗版高峰并不一定意味着更多的人最终会盗版电影。它可能只是更集中。

广泛的研究

有了这些信息，我们现在无法判断电影业是如何受到影响的。也就是说，我们相当肯定，如果工作室一无所获，他们就不会尝试这种模式。他们会严密保护每一分钱。





详细的研究最终将更多地阐明新的发布策略。这已经在工作室闭门进行，但学者们也表现出兴趣。





几周前，我们报道了一项 韩国研究，该研究调查了显着缩短的发布窗口。研究得出的结论是，盗版标题确实可以更快地获得。但是，总体盗版数量没有变化。





研究还发现，票房收入不受早期版本的影响。与此同时，点播流媒体的销售量增加，因此电影制片厂的收入增加了。





韩国的研究不能一对一地应用于我们今天看到的“同步”发布模型，但它清楚地表明早期发布可能会产生积极的影响，即使盗版被推进。

来自电影业的混合信号

本周，代表好莱坞主要电影公司的 MPA 首席执行官查尔斯·里夫金 (Charles Rivkin) 也对新的发展持积极态度。在 CinemaCon 的“行业现状”演讲中，他简要谈到了这个问题。





“最近的研究证实，流媒体和看电影不是零和游戏。他们没有竞争，”里夫金说，暗示流媒体和票房首映可以共存。





在同一活动中，电影院行业集团北约的首席执行官约翰·菲斯安（John Fithian）发表了完全不同的看法。同时发布根本行不通。





“独家发布期对于行业的生存和成功仍然至关重要。它们不会是以前的样子，但也不会是大流行期间的样子，”Fithian 说。





这些评论得到了 AMC 首席执行官 Adam Aron 的支持，他强调独家影院首映是防止大规模盗版的唯一方法。

跳到结论





我们不想在这场内部电影行业的战斗中偏袒任何一方。但是，进行适当的研究并让数据决定哪些有效，哪些无效可能是明智之举。





还有几十个问题需要回答。有些人会因为拥有合法的流媒体选项而停止盗版吗？其他人会因为他们可以盗版而取消他们的剧院访问吗？





电影院可能会受到同步发行模式的影响，但这不是必然的。即使他们是，他们的利润是否优先于电影制片厂和消费者可能体验到的优势？





我们可以得出一个结论。无论未来的发布策略如何，盗版似乎都不会消失。海盗迟早会得到修复。发布窗口根本不是该问题的答案。





以前在这里发布。



