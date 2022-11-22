在六个月内从媒体制作负责人到全栈工程师

总之，今天的科技新闻是惨淡的。尽管在您阅读本文时情况有望发生变化，但当前的头条新闻集中在技术裁员、 Twitter 的状态（裁员、辞职和 Elon Musk 本人警告破产）以及大规模加密货币交易中欺诈的可能性名为 FTX，上周申请破产。





在这期间，我有幸在FreeCodeCamp Sacramento听到了一个鼓舞人心的软件工程师故事。





David Ballowe 是一名环境科学专业的学生，曾担任媒体制作负责人三年。在获得一家小型媒体技术公司的全职工作之前，他作为一名自学成才的开发人员工作了六个月。他实现了这一目标，而无需攻读第二个大学学位或支付昂贵的正规编码训练营费用。





在阅读了很多关于如何找到第一份软件工程师工作的文章和论坛帖子后，大卫想分享他的建议和故事。

资源

David 最强烈的推荐是哈佛的一门名为 CS50 的课程。这是我将（恼人地）插入故事的部分——我个人有一个相当普通的背景，在四年制大学学习计算机科学，大学毕业后成为一名软件工程师，并在一个地方待了六年年 - 但据我所知， CS50 是一门完全免费的计算机科学课程，尽管它是针对初学者的，但极具挑战性。





我发现一个流行的 YouTube 频道在这里称赞它，将其描述为不仅是一门课程，而且是一场运动。在 11 周内，学生从学习 Scratch 到涵盖二进制、C 和足够多的 Web 开发语言/概念，以便在年底构建成熟的 Web 应用程序（或者他们想创建的任何东西，真的……另一个选择是移动应用程序在斯威夫特）。





讲师热情，示范；例如，一个讲座由一位教授使用灯泡来教授二进制。每周都有分级问题集。整个体验是对真实大学体验的模拟。





David 的第二个建议是The Odin Project ，这是一个免费的开源 Web 开发资源。





大卫的一般建议：

避免教程地狱。不要只看数小时的 YouTube 视频。构建一些东西，例如天气应用程序或计算器应用程序。





Bootcamp课程通常是免费提供的。他能够建立新兵训练营课程的个人列表，包括学生构建的内容，以帮助他自学。





当您构建个人项目并在个人作品集中展示它们时，不要简单地重复热门 YouTube 频道引导您完成的内容。

大卫对项目的建议

在他看来，设计非常重要。大卫建议购买个人域名并构建即使对非技术人员来说也令人印象深刻的项目，他们可能会很快拒绝仅仅因为制作了一个看起来很糟糕的网站的候选人。





例如，大卫的一个项目可以进行简单的在线交易。

David 的求职流程

在第一次为一家公司面试之前，大卫会研究公司的“推销”，下载公司的应用程序，如果一个应用程序存在并且可用，然后调查面试他的人。





他成功地测试了一个应用程序，这给 HR 留下了深刻印象，并询问了一位前 PlayStation 工程师在那里工作的感觉。





他使用了针对不同职位描述定制的多份简历，每当他申请工作时，他都会过滤掉超过三天或有超过 70 名申请人的职位空缺。





他使用 AngelList、Indeed 和 LinkedIn。他得到的每一次面试都是使用 LinkedIn easy-apply 。





尽管他确实学习过数据结构和算法，但他个人发现更常见的是接受带回家的项目作业。

一些注意事项

在这整个过程中，大卫有一个非常了解他的职业目标的老板。大卫能够兼职工作，并将这份工作申请/学习工作视为第二份工作。





David 每天为此工作 6-10 个小时，这段时间他的 GitHub 是一个坚实的绿色块。





当涉及到 UI/UX 时，David 没有引用特定资源作为特别有用的资源，但他在媒体方面的背景很有帮助。

为什么重要

关于通过大学教育、编码训练营或自学成为软件工程师的利弊的争论是有争议的；这也超出了这个故事的范围。





这里重要的是，有免费资源可以用来模拟真实大学教育的社区、严谨性和节奏。





与他们的一些替代方案不同，这些资源不依赖于每月订阅的收入、7000 美元的预付款或只有在承诺削减前 24 个月的薪水后才允许你接受教育的有约束力的合同，或承诺在特定的工作岗位工作公司和地点两年偿还债务。





通往软件工程的道路需要纪律和动力。这个故事是一个例子，说明一个有足够纪律和动力的人如何绕过上述旅程中更昂贵的部分。





随着科技市场经历动荡，这样的道路听起来越来越有吸引力。