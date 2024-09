De responsable de la production multimédia à ingénieur Full Stack en six mois

L'actualité technologique d'aujourd'hui est, en un mot, sombre. Bien que les choses changeront, espérons-le, au moment où vous lirez cet article, les gros titres actuels se concentrent sur les licenciements technologiques , l' état de Twitter (avec des licenciements, des démissions et Elon Musk lui-même avertissant de la faillite) et la probabilité de fraude dans l'échange massif de crypto-monnaie. appelé FTX, qui a déposé son bilan la semaine dernière.





Entre tout cela, j'ai eu le plaisir d'entendre une histoire inspirante d'ingénieur logiciel à FreeCodeCamp Sacramento .





David Ballowe est un étudiant en sciences de l'environnement qui a travaillé comme responsable de la production médiatique pendant trois ans. Il a passé six mois en tant que développeur autodidacte avant de recevoir une offre à temps plein dans une petite entreprise de technologie des médias. Il y est parvenu sans avoir à poursuivre un deuxième diplôme universitaire ou à payer pour un camp d'entraînement de codage coûteux et formalisé.





Après avoir lu tant d'articles et de messages sur le forum sur la façon de décrocher un premier emploi d'ingénieur logiciel, David a voulu partager ses conseils et son histoire.

Ressources

La recommandation la plus forte de David était pour un cours de Harvard appelé CS50 . C'est la partie où je vais (ennuyeusement) m'insérer dans l'histoire - j'ai personnellement une formation assez générique en étudiant l'informatique dans une université de quatre ans, en devenant ingénieur logiciel dès la sortie de l'université et en restant au même endroit pendant six ans. ans - mais d'après ce que je comprends, CS50 est un cours d'informatique entièrement gratuit qui, bien qu'il soit destiné aux débutants, est extrêmement difficile .





J'ai trouvé une chaîne YouTube populaire qui en fait l'éloge ici , le décrivant non seulement comme un cours mais comme un mouvement. En 11 semaines, les étudiants passent de l'apprentissage de Scratch à la couverture du binaire, du C et de suffisamment de langages/concepts de développement Web pour créer des applications Web à part entière à la fin de l'année ( ou tout ce qu'ils veulent créer, vraiment ... un autre choix est les applications mobiles à Swift).





Les conférenciers sont enthousiastes et font des démonstrations ; par exemple, une conférence consiste en un professeur utilisant des ampoules pour enseigner le binaire. Il existe des ensembles de problèmes hebdomadaires et gradués. Toute l'expérience est une simulation d'une expérience universitaire réelle.





La deuxième recommandation de David concernait The Odin Project , une ressource de développement Web gratuite et open source.





Conseil générique de David :

Évitez l'enfer du didacticiel. Ne vous contentez pas de regarder des heures et des heures de vidéos YouTube. Créez quelque chose, comme une application météo ou une application de calculatrice.





Le programme Bootcamp est généralement disponible gratuitement. Il a pu créer des listes personnelles de programmes de camps d'entraînement, y compris ce que les étudiants ont construit, pour l'aider dans son auto-apprentissage.





Lorsque vous construisez des projets personnels et que vous les présentez sur un portfolio personnel, ne vous contentez pas de ressasser les choses que les chaînes YouTube populaires vous guident.

Les conseils de David pour les projets

Le design, à son avis, est très important. David recommande d'acheter un domaine personnel et de construire des projets qui semblent impressionnants même pour les personnes non techniques , qui pourraient rapidement rejeter un candidat simplement pour avoir créé un site Web qui a l'air mauvais.





L'un des projets de David, par exemple, peut effectuer de simples transactions en ligne.

Le processus de David pour postuler à des emplois

Avant le premier entretien pour une entreprise, David recherchait le « pitch » de l'entreprise, téléchargeait l'application de l'entreprise, s'il en existait une seule et était disponible, et examinait la personne qui l'interviewait.





Il a réussi à tester simplement une application, ce qui a impressionné les RH, et à demander à un ancien ingénieur PlayStation comment c'était de travailler là-bas.





Il a utilisé plusieurs CV personnalisés pour différentes descriptions de poste , et chaque fois qu'il a postulé à des emplois, il a filtré les ouvertures datant de plus de trois jours ou comptant plus de 70 candidats.





Il a utilisé AngelList, Indeed et LinkedIn. Chaque entretien qu'il a obtenu utilisait LinkedIn easy-apply .





Bien qu'il ait étudié les structures de données et les algorithmes, il a personnellement constaté qu'il était beaucoup plus courant de recevoir des affectations de projets à emporter.

Quelques mises en garde

Pendant tout ce processus, David a eu un patron très compréhensif qui a compris ses objectifs de carrière. David a pu travailler à temps partiel et traiter cette demande d'emploi/effort d'étude comme s'il s'agissait d'un deuxième emploi.





David y travaillait 6 à 10 heures par jour, et son GitHub pendant cette période était un solide bloc vert.





David n'a pas cité de ressources spécifiques comme particulièrement utiles en ce qui concerne l'UI/UX, mais son expérience dans les médias a été bénéfique.

Pourquoi est-ce important

Le débat sur les avantages et les inconvénients de devenir ingénieur logiciel via une formation universitaire, un camp d'entraînement de codage ou une auto-apprentissage est controversé; c'est aussi au-delà de la portée de cette histoire.





Ce qui compte ici, c'est qu'il existe des ressources gratuites conçues pour simuler la communauté, la rigueur et le rythme d'une véritable formation universitaire .





Contrairement à certaines de leurs alternatives, ces ressources ne reposent pas sur les revenus des abonnements mensuels, des paiements initiaux de 7 000 $ ou des contrats contraignants qui vous permettent de recevoir une éducation uniquement après avoir promis une réduction de vos 24 premiers chèques de paie mensuels, ou la promesse de travailler à un spécifique l'entreprise et le lieu pendant deux ans pour rembourser une dette.





Le chemin vers le génie logiciel est celui qui exige de la discipline et du dynamisme. Cette histoire est un exemple de la façon dont une personne suffisamment disciplinée et motivée peut contourner la partie la plus coûteuse du voyage susmentionné.





Alors que le marché de la technologie connaît des turbulences, une telle voie semble de plus en plus attrayante.