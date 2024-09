De líder de produção de mídia a engenheiro de pilha completa em seis meses

As notícias de tecnologia hoje são, em uma palavra, sombrias. Embora as coisas provavelmente mudem quando você ler este artigo, as manchetes atuais se concentram em demissões em tecnologia , o estado do Twitter (com demissões, renúncias e o próprio Elon Musk alertando sobre a falência) e a probabilidade de fraude na massiva troca de criptomoedas. chamada FTX, que entrou com pedido de falência na semana passada.





Em meio a tudo isso, tive o prazer de ouvir uma história inspiradora de um engenheiro de software no FreeCodeCamp Sacramento .





David Ballowe é formado em Ciências Ambientais e trabalhou como líder de produção de mídia por três anos. Ele passou seis meses como desenvolvedor autodidata antes de receber uma oferta de tempo integral em uma pequena empresa de tecnologia de mídia. Ele conseguiu isso sem ter que buscar um segundo diploma universitário ou pagar por um treinamento de codificação caro e formal.





Depois de ler tantos artigos e postagens em fóruns sobre como conseguir o primeiro emprego de engenheiro de software, David quis compartilhar seu conselho e sua história.

Recursos

A recomendação mais forte de David foi para um curso de Harvard chamado CS50 . Esta é a parte em que vou (irritantemente) me inserir na história - pessoalmente, tenho um histórico bastante genérico de estudar ciência da computação em uma universidade de quatro anos, tornando-me um engenheiro de software logo após a faculdade e permanecendo em um lugar por seis anos - mas pelo que percebi, o CS50 é um curso de informática totalmente gratuito que, apesar de ser voltado para iniciantes, é extremamente desafiador .





Encontrei um canal popular no YouTube elogiando-o aqui , descrevendo-o não apenas como um curso, mas como um movimento. Em 11 semanas, os alunos vão aprender Scratch para cobrir binário, C e linguagens/conceitos de desenvolvimento web suficientes para construir aplicativos web completos no final do ano ( ou qualquer coisa que eles queiram criar, na verdade ... outra escolha são aplicativos móveis em Swift).





Os palestrantes são entusiastas e fazem demonstrações; por exemplo, uma palestra consiste em um professor usando lâmpadas para ensinar binário. Existem conjuntos de problemas classificados semanalmente. Toda a experiência é uma simulação de uma experiência universitária da vida real.





A segunda recomendação de David foi para o The Odin Project , um recurso de desenvolvimento web gratuito e de código aberto.





Conselho genérico de David:

Evite o Inferno Tutorial. Não assista apenas horas e horas de vídeos do YouTube. Crie algo, como um aplicativo de previsão do tempo ou um aplicativo de calculadora.





O currículo do Bootcamp geralmente está disponível gratuitamente. Ele foi capaz de criar listas pessoais do currículo do campo de treinamento, incluindo o que os alunos construíram, para ajudar em seu auto-estudo.





Ao criar projetos pessoais e exibi-los em um portfólio pessoal, não refaça simplesmente as coisas que os canais populares do YouTube o orientam.

Conselhos de David para projetos

O design, em sua opinião, é muito importante. David recomenda a compra de um domínio pessoal e a criação de projetos que impressionem até mesmo para pessoas não técnicas , que podem rejeitar rapidamente um candidato simplesmente por criar um site com aparência ruim.





Um dos projetos de David, por exemplo, pode realizar transações online simples.

Processo de David para se candidatar a empregos

Antes da primeira entrevista para uma empresa, David pesquisava o "argumento" da empresa, baixava o aplicativo da empresa, se existisse e estivesse disponível, e investigava a pessoa que o entrevistava.





Ele teve sucesso simplesmente testando um aplicativo, o que impressionou o RH, e perguntando a um ex-engenheiro do PlayStation como era trabalhar lá.





Ele usou vários currículos personalizados para diferentes descrições de cargos e, sempre que se candidatava a vagas, filtrava as vagas com mais de três dias ou com mais de 70 candidatos.





Ele usou AngelList, Indeed e LinkedIn. Cada entrevista que ele conseguiu foi usando o LinkedIn de fácil aplicação .





Embora tenha estudado estruturas de dados e algoritmos, ele pessoalmente descobriu que era muito mais comum receber atribuições de projetos para levar para casa.

Algumas advertências

Durante todo esse processo, David teve um chefe muito compreensivo que compreendia seus objetivos de carreira. David conseguiu trabalhar meio período e tratar esse esforço de estudo/aplicação de emprego como se fosse um segundo emprego.





David trabalhou nisso de 6 a 10 horas por dia, e seu GitHub durante esse período era um bloco verde sólido.





David não citou recursos específicos como particularmente úteis quando se trata de UI/UX, mas sua experiência em mídia foi benéfica.

Por que isso importa

O debate sobre os prós e contras de se tornar um engenheiro de software por meio de educação universitária, um acampamento de treinamento de codificação ou auto-estudo é controverso; também está além do escopo desta história.





O que importa aqui é que existem recursos gratuitos disponíveis projetados para simular a comunidade, o rigor e o ritmo de uma educação universitária real .





Ao contrário de algumas de suas alternativas, esses recursos não dependem da receita de assinaturas mensais, pagamentos adiantados de $ 7.000 ou contratos vinculativos que permitem que você receba educação somente após prometer um corte de seus primeiros 24 contracheques mensais ou a promessa de trabalhar em um determinado empresa e localização por dois anos para pagar uma dívida.





O caminho para a engenharia de software exige disciplina e motivação. Esta história é um exemplo de como uma pessoa com bastante disciplina e motivação pode contornar a parte mais cara da jornada mencionada.





À medida que o mercado de tecnologia passa por turbulência, esse caminho parece cada vez mais atraente.