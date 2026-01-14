在一个被人工智能困惑的世界中,Miniswap创始人正在赌注品味

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace 剑桥的两名学生如何建立反算法市场 硅谷有一个新的宗教,它的神是人工智能. 进入任何Y Combinator演示日,对话必然会转向AGI时间线,转换器架构和AI代理,将自动化一切。 将汉娜和扎克·辛格听到讲道,他们只是选择不转身。 “我们YC批量中的许多人正在构建AI销售代理,AI客户服务,AI编码助理,”Hanna说,Miniswap的联合创始人,Warhammer市场。 “但我们一直在问:当我们自动化一切时,会失去什么?工艺,社区和品味会发生什么?” 刚刚筹集了3500万美元 他们的答案是一个精心设计的市场,它代表着越来越罕见的东西:一项赌注在自动化上,一项赌注在小区社区上,一项赌注在规模上,一项赌注在大众上。 A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge 剑桥后封锁的友谊 要理解的 他们中有汉娜和辛格,当时是哲学和计算机科学研究生和室友,“当我第一次见到扎克时,我问他在流行病期间做了什么,期待着什么通用,”汉娜回忆道,“他说,“我听了斯蒂利丹。 微博 他们的友谊围绕着知识辩论,对历史的欣赏,以及经常穿过格兰特切斯特麦道夫(Grantchester Meadows)的散步 - 同样的草原,著名的英国数学家艾伦·图灵(Alan Turing)发明了通用机器 - 到他们最喜欢的酒吧,蓝球酒店。 The Pub Where It Started 酒吧,它开始的地方 剑桥之后,生活把他们分开了,辛格留下了计算机科学博士学位,汉娜在伦敦一家首席执行官咨询公司工作,然后返回加拿大去法学院。 汉娜学法的第一年之后的夏天,他飞往英国参观辛格,他们返回蓝球旅馆,在图灵曾经走过的草地上打球。 “我记得扎克突然看着我,说:“威尔,我有一个创业的想法,我想建立一个Warhammer迷你市场,我认为你是正确的人来做这个。 到了他们第二次入学的时候,汉娜就进来了,几个月后,他就离开了法学院,全都进来了。 Why Not AI? 为什么不是AI? 鉴于辛格的技术专业知识和投资者对人工智能的热情,为什么不建立一家人工智能公司? “我们使用AI作为工具,”辛格解释道,“我们使用它来构建分类......但我们不是AI公司,因为AI不是问题,社区是问题,工艺是问题。 虽然硅谷通过自动化寻求规模,但辛格和汉娜认为,人们需要精心打造的平台,而这些平台对于那些重视专业知识而不是病毒性的社区来说,是一个巨大的市场。 Taste as Competitive Advantage 品味作为竞争优势 “人工智能基本上是关于逆转到平均水平,”汉娜解释道,“但味道?味道是关于选择一边,关于以不减少到数据的方式判断什么是酷或什么是有价值的。 虽然其他市场为娱乐而优化,但辛格和汉娜对分类、分类和“对痴迷者的信息架构”感到困惑。 “Warhammer玩家花了数百个小时来绘制单个小图像,”Hanna说,“他们非常关心正确的事情,所以我们必须同样关心。 The Partnership 伙伴关系 他们的第一个YC申请被拒绝了,但在2025年秋季的采访中,他们在推出MVP的几天前回忆起他们的YC合作伙伴Pete Koomen的最后一个问题:“你什么时候推出?” “明天,”他们说。 接下来的24小时是混乱的 - 发送他们的MVP,加入Koomen作为他们的第一个用户,然后在接到电话后不久为他们提供YC的位置。 Singh带来了深厚的技术专业知识和领域知识,Hanna带来了战略思维,运营清晰度和沟通技能,完善了顾问CEO的技能,“品味是公司中最难建立的东西,”Hanna说,“你可以雇佣技术技能,但对建造价值的感觉保持一致?制造更难。 Beyond Warhammer 超越战汉默 在开始使用Warhammer时,创始人看到了更大的机遇。 “有成千上万的乐趣和狂热的社区值得更好的平台,”汉娜说,“模型火车,自定义喷泉笔,机械键盘。 该愿景超越市场,包括佣金系统、知识共享平台和社区功能。 “我们不仅仅是建立一个市场,我们正在构建基础设施,让零售创意社区蓬勃发展。 The Contrarian Bet 相反的赌注 在人工智能产生的斜坡淹没互联网的世界里,Miniswap代表着不同的东西。 “我们绝不反对人工智能,”汉娜解释说,“我们使用最好的工具,包括法学硕士学位,但我们不希望该工具引导产品方向,我们拒绝牺牲质量以获得方便。 这是一个在图灵想象计算革命的同一草原上形成的哲学,这种哲学在主流上重视独特的,在自动化上精心设计的,在算法上重视人类的哲学。 在一个迷恋人工智能的世界中,威尔·汉娜和扎克·辛格正在赌注一些更强大的东西:口味,社区和人类的工艺。 他们的投资者只是赌了350万美元,他们是对的。 此故事由 Steve Beyatte 在 HackerNoon 的文章中发布 商业博客计划 . 此故事由 Steve Beyatte 在 HackerNoon 的文章中发布 商业博客计划 商业博客计划 .