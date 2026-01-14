Egy mesterséges intelligenciával megszállott világban a Miniswap alapítói az ízlésre fogadnak

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace Hogyan két Cambridge-i diák építi az anti-algoritmus piacot A Szilícium-völgynek új vallása van, és istene a mesterséges intelligencia.Minden Y Combinator demo napra sétáljon, és a beszélgetés elkerülhetetlenül az AGI idővonalakra, transzformátor architektúrákra és AI ügynökökre fordul, amelyek mindent automatizálnak. Will Hanna és Zak Singh meghallotta a prédikációt. "Sok ember a YC tételünkben épít AI értékesítési ügynököket, AI ügyfélszolgálatot, AI kódolási asszisztenseket" - mondja Hanna, a Miniswap társalapítója, a Warhammer piactér, amely De folyamatosan kérdeztük: mi veszik el, ha mindent automatizálunk? mi történik a kézművességgel, a közösséggel és az ízléssel? Csak 3,5 millió dollárt emeltek A válaszuk egy gondosan megtervezett piac, amely egyre ritkábban jelenik meg: a kurációnak az automatizálás felett, a niche-közösségeknek a minden költségre kiterjedő, az idioszinkratikusnak a tömeges vonzereje felett. A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge Kezdőlap Hírek Post-Lockdown Cambridge Ahhoz, hogy megértsük a Az eredet történetét, meg kell érteni Cambridge ősszel 2021. Diákok elárasztották vissza a zárolás után, kétségbeesetten a kapcsolatot. közöttük volt Hanna és Singh, akik akkoriban, filozófia és a számítógép-tudomány posztgraduális és szoba. „Amikor először találkoztam Zak, megkérdeztem tőle, hogy mit csinált a pandémia alatt, várva valami általános,” Hanna emlékeztet. „Ő azt mondta, ‘Én hallgattam Steely Dan.’ Azt gondoltam, rendben van, ez az én típusú ember.” Miniszap Barátságuk intellektuális viták köré nőtt, a történelem iránti elismerés és a Grantchester Meadows rendszeres sétái – ugyanazok a gyepek, ahol a híres brit matematikus, Alan Turing, az univerzális gépet elképzelte – a kedvenc kocsmába, a Blue Ball Innbe. The Pub Where It Started A pub, ahol kezdődött A Cambridge után az élet elkülönítette őket. Singh a számítástechnika doktori fokozata céljából maradt. Hanna egy londoni vezérigazgatói tanácsadó cégnél dolgozott, majd visszatért Kanadába a jogi iskolába. A Hanna jogi iskolájának első évét követő nyáron repült az Egyesült Királyságba, hogy meglátogassa Singh-t, és visszatértek a Blue Ball Inn-ba, ahol a gyepek mellett sétáltak, ahol Turing egyszer sétált. Emlékszem, hogy Zak hirtelen rám nézett, és azt mondta: "Will, van egy ötletem egy induló számára. Néhány hónapon belül elhagyta a jogi iskolát, hogy belépjen. Why Not AI? Miért nem AI? Figyelembe véve Singh technikai szakértelmét és befektetői lelkesedését az AI iránt, miért ne építsünk egy AI céget? „Az AI-t eszközként használjuk” – magyarázza Singh. „A taxonómiák kifejlesztésére használjuk, de nem vagyunk AI cég, mert az AI nem a lényeg, a közösség a lényeg, a szakma a lényeg.” Míg a Szilícium-völgy az automatizáláson keresztül törekszik a skálára, Singh és Hanna azt állítják, hogy hatalmas, alulszolgáltatott piac van azoknak az embereknek, akik gondosan épített platformokat akarnak, olyan közösségek számára, amelyek a szakértelmet a viralitás helyett értékelik. Taste as Competitive Advantage Étkezés, mint versenyelőny „A mesterséges intelligencia alapvetően az átlagra való visszafordításról szól” – magyarázza Hanna. „De az ízlés az oldal kiválasztásáról szól, arról, hogy megítélje, mi a jó, vagy mi az értékes olyan módon, amely nem csökken az adatokhoz.” Míg más piacok optimalizálják a szórakoztatást, Singh és Hanna megszállottja a taxonómia, a kategorizálás és a "információs architektúra a megszállottak számára". „A Warhammer-játékosok több száz órát töltenek az egyes miniatúrák festésével” – mondja Hanna. „Mélyen törődnek a dolgok helyes megszerzésével. The Partnership A partnerség Az első YC-kérelmüket elutasították.De a 2025-ös őszi interjújukon néhány nappal ezelőtt indították el MVP-jüket.Hanna emlékeztet arra, hogy az YC-partnerük, Pete Koomen utolsó kérdése: „Mikor indítod el?” „Holnap” – mondták ők. A következő 24 óra káosz volt - MVP-jük küldése, a Koomen első felhasználójaként való beszállítása, majd röviddel a hívás után, amely helyet kínál nekik az YC-ben. Amit a befektetők meggyőztek, az nem csak a termék volt, hanem a partnerség is. Singh mély technikai szakértelmet és domain ismereteket hoz. Hanna stratégiai gondolkodást, működési szemléletet és kommunikációs készségeket hoz létre a vezérigazgatók tanácsadásával. „Az ízlés a legnehezebb dolog egy vállalatban” – mondja Hanna. „Meg lehet bérelni a technikai készségeket, de összehangolni azt, hogy mit érdemes építeni? Beyond Warhammer A Warhammer mögött A Warhammer-el kezdve az alapítók sokkal nagyobb lehetőséget látnak. "Vannak tucatnyi niche hobbi fanatikus közösségekkel, amelyek jobb platformokat érdemelnek" - mondja Hanna. "Model vonatok, egyedi szökőkút tollak, mechanikus billentyűzetek. A jövőkép túlmutat a piacon a jutalékrendszereken, a tudásmegosztó platformokon és a közösségi funkciókon. "Nem csak egy piacot építünk, hanem infrastruktúrát építünk a niche kreatív közösségek számára, hogy virágozzanak." The Contrarian Bet Az ellentétes fogadás Egy olyan világban, ahol az AI által generált lejtő elárasztja az internetet, a Miniswap valami mást jelent. „Semmi esetre sem vagyunk AI-ellenesek” – magyarázza Hanna. „A rendelkezésre álló legjobb eszközöket használjuk, beleértve az LLM-eket is, de nem akarjuk, hogy az eszköz irányítsa a termék irányát. Ez egy olyan filozófia, amely ugyanazon a mezőn keletkezett, ahol Turing elképzelte a számítástechnikai forradalmat.A filozófia értékeli az idioszinkráciát a mainstream felett, a gondosan megtervezett az automatizált felett, az emberi az algoritmikus felett. A mesterséges intelligenciával megszállott világban Will Hanna és Zak Singh valami erősebbre fogadnak: ízlésre, közösségre és emberi kézművességre. A befektetők csak 3,5 millió dollárt fogadnak, hogy igaza van. This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's Üzleti blogolás program . Ezt a cikket Steve Beyatte tette közzé a HackerNoon Üzleti blogolás program Üzleti blogolás program .