En un mundo obsesionado con la IA, los fundadores de Miniswap están apostando por el gusto

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace Cómo dos estudiantes de Cambridge están construyendo el mercado antialgoritmo Silicon Valley tiene una nueva religión, y su dios es la inteligencia artificial.Caminar en cualquier día de demostración de Y Combinator y la conversación inevitablemente se convierte en líneas de tiempo de AGI, arquitecturas de transformadores y agentes de IA que automatizarán todo. ¿Hannah y Zak Singh oyeron el sermón? "Muchas personas en nuestro lote de YC están construyendo agentes de ventas de IA, servicio al cliente de IA, asistentes de codificación de IA", dice Hanna, cofundadora de Miniswap, el mercado de Warhammer que “Pero continuamos preguntando: ¿qué se pierde cuando automatizamos todo? ¿qué sucede con el artesanado, la comunidad y el gusto?” Acaban de recaudar 3,5 millones Su respuesta es un mercado meticulosamente diseñado que representa algo cada vez más raro: una apuesta por la curación por encima de la automatización, por las comunidades de nicho por encima de la escala a todos los costos, por la idiosincrática por encima de la atracción masiva. A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge Una amistad forjada en Post-Lockdown Cambridge Para comprender el Entre ellos se encontraban Hanna y Singh, que eran en ese momento, graduados en filosofía y ciencias de la computación y sala de estar. "Cuando conocí por primera vez a Zak, le pregunté qué hacía durante la pandemia, esperando algo genérico", recuerda Hanna. Miniclub Su amistad creció alrededor del debate intelectual, la apreciación por la historia, y paseos regulares a través de los Granchester Meadows -los mismos prados donde el famoso matemático británico Alan Turing, concebido de la máquina universal- a su pub favorito, el Blue Ball Inn. The Pub Where It Started El pub donde comenzó Después de Cambridge, la vida los separó. Singh permaneció para su doctorado en informática. Hanna trabajó en una firma de consultoría de CEO de Londres, luego regresó a Canadá para la escuela de derecho. El verano después del primer año de la escuela de Derecho de Hanna, voló al Reino Unido para visitar a Singh. "Recuerdo que Zak de repente me miró y dijo: 'Will, tengo una idea para una startup. quiero construir un mercado para las miniaturas de Warhammer, y creo que eres la persona adecuada para hacer esto con. " En su segundo pint, Hanna estaba dentro.Dentro de unos meses, había dejado la escuela de derecho para ir a todos. Why Not AI? ¿Por qué no AI? Dada la experiencia técnica de Singh y el entusiasmo de los inversores por la IA, ¿por qué no construir una compañía de IA? "Usamos la IA como una herramienta", aclara Singh. "Lo usamos para construir taxonomías.. pero no somos una compañía de IA porque la IA no es el punto. Mientras que Silicon Valley persigue la escala a través de la automatización, Singh y Hanna están apostando que hay un mercado masivo y mal servido de personas que quieren plataformas construidas con cuidado, para comunidades que valoran la experiencia sobre la viralidad. Taste as Competitive Advantage El sabor como ventaja competitiva "La IA es fundamentalmente sobre la reversión al medio", explica Hanna. "Pero el gusto? el gusto es sobre elegir un lado, sobre juzgar lo que es cool o lo que es valioso de maneras que no se reducen a datos". Mientras que otros mercados optimizan para el entretenimiento, Singh y Hanna están obsesionados con la taxonomía, la categorización y la "arquitectura de la información para los obsesivos". "Los jugadores de Warhammer pasan cientos de horas pintando miniaturas individuales", dice Hanna. "Se preocupan profundamente por hacer las cosas exactamente correctas. The Partnership La asociación Su primera solicitud de YC fue rechazada.Pero por su entrevista de otoño de 2025, fueron días desde el lanzamiento de su MVP. Hanna recuerda que la última pregunta de Pete Koomen, su socio de YC: "¿Cuándo está lanzando?" “Mañana”, decían ellos. Las próximas 24 horas fueron el caos, enviando su MVP, incorporando a Koomen como su primer usuario, luego poco después de recibir la llamada ofreciéndoles un puesto en YC. Lo que convenció a los inversores no fue sólo el producto: fue la asociación. Singh aporta profunda experiencia técnica y conocimiento del dominio. Hanna aporta pensamiento estratégico, acumen operativo y habilidades de comunicación afianzadas asesorando a los CEOs. "El gusto es lo más difícil de construir en una empresa", dice Hanna. "Puedes contratar habilidades técnicas, pero alinearse con un sentido de lo que vale la pena construir? eso es más difícil de fabricar. Nos han tomado años de amistad y innumerables horas de conversación para llegar allí". Beyond Warhammer Más allá de Warhammer Al comenzar con Warhammer, los fundadores ven una oportunidad mucho mayor. "Hay docenas de pasatiempos de nicho con comunidades fanáticas que merecen mejores plataformas", dice Hanna. "Trenos de modelo, lápices de fuente personalizadas, teclados mecánicos.Dondequiera que encuentres aficionados obsesivos, podemos construir algo valioso". La visión se extiende más allá de los mercados a los sistemas de comisiones, las plataformas de intercambio de conocimientos y las características de la comunidad. "No estamos simplemente construyendo un mercado, estamos construyendo infraestructuras para que las comunidades creativas de nicho prosperen". The Contrarian Bet La apuesta contraria En un mundo donde la inclinación generada por la IA inunda Internet, Miniswap representa algo diferente. "No somos en absoluto anti-AI", aclara Hanna. "Utilizamos las mejores herramientas disponibles, incluidos los LLMs. Pero no queremos que la herramienta guíe la dirección del producto. Es una filosofía forjada en las mismas praderas donde Turing imaginó la revolución informática.Una filosofía que valora lo idiosincrático sobre el mainstream, lo cuidadosamente elaborado sobre lo automatizado, lo humano sobre lo algorítmico. En un mundo obsesionado con la IA, Will Hanna y Zak Singh están apostando por algo más poderoso: el gusto, la comunidad y la artesanía humana. Sus inversores apuestan por 3,5 millones de dólares que tienen razón. This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's Programa de Blogging de Negocios.