AIに執着した世界で、Miniswapの創設者は味に賭けている

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace ケンブリッジの2人の学生が反アルゴリズム市場を構築する方法 シリコンバレーには新しい宗教があり、その神は人工知能です。Y Combinatorのデモデモの日を歩いて、会話は必然的にすべてを自動化するAGIタイムライン、トランスフォーマーアーキテクチャ、AIエージェントに変わります。 ハンナとザク・シングは説教を聞いたが、彼らはただ変身しないことを選んだだけだ。 「我々のYCバンドの多くの人々は、AI販売エージェント、AI顧客サービス、AIコーディングアシスタントを構築しています」と、Warhammer市場であるMiniswapの共同創設者であるHanna氏は述べています。 しかし、私たちは「すべてを自動化すると何が失われてしまうのか? 職人、コミュニティ、味覚に何が起こるのか?」と尋ね続けた。 ちょうど350万ドルを集めた。 彼らの答えは、ますます希少なものを象徴する精密に設計された市場であり、自動化よりもクルーシングに賭け、すべてのコストでスケールアップするニッチコミュニティに賭け、大衆の魅力を超えるイディオシンクラティックに賭けている。 A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge A Friendship Forged in Post-Lockdown ケンブリッジ を理解するために 起源のストーリー、あなたは2021年の秋にケンブリッジを理解しなければなりません。学生はロックダウン後、つながりを求めて絶望的に戻って来ました。その中には、当時、哲学とコンピュータサイエンスの大学院の卒業生とロマットだったハンナとシングがいました。 ミニスワップ 彼らの友情は、知的議論、歴史への感謝、そしてグラントチェスター・メドウズ(グラントチェスター・メドウズ)を定期的に歩き回り、有名なイギリスの数学者アラン・チューリングが宇宙機械を発明した同じ草原を、彼らの好きなバー、ブルー・ボール・イン(Blue Ball Inn)へと導いた。 The Pub Where It Started 始まった場所のPUB ケンブリッジの後、人生は彼らを引き裂いた。シングはコンピュータサイエンスの博士号を取得し、ハンナはロンドンのCEOコンサルティング会社で働き、カナダに法学部に戻った。 ハンナが法学部を卒業した翌年の夏、彼はシングを訪問するためにイギリスに飛行し、彼らはブルーボール・インに戻り、ターリングがかつて歩いていた草原のそばでピンチをすることにした。 ザックは突然私を見つめて、「ウィル、スタートアップのアイデアがあるよ、私はウォーハンマーのミニチュアの市場を作りたい、そしてあなたがこのことをするのに適切な人だと思う」と語った。 彼らの2番目のピントで、ハンナは入っていました. 数ヶ月のうちに、彼はすべてに入るために法学部を退学しました。 Why Not AI? なんでAIじゃないの? シングの技術的専門知識とAIへの投資家の熱意を考えると、なぜAI会社を構築しないのか。 「我々はAIをツールとして使用する」とシングは説明する。「我々はそれをタクソノミーを構築するために使用するが、我々はAI会社ではない。 シリコンバレーは自動化を通じてスケールを追い求める一方で、シンガーとハンナは、専門知識を優先するコミュニティのために、慎重に構築されたプラットフォームを望む人々の巨大で不足している市場があると賭けている。 Taste as Competitive Advantage 味は競争優位 「AIは基本的に平均に逆戻りすることだ」とハンナは説明する。「しかし、味? 味は側を選ぶこと、何がクールか、何が価値があるかをデータに減らさない方法で判断することだ。 他の市場は楽のために最適化する一方で、シングとハンナはタクソノミー、分類、および「執着のための情報アーキテクチャ」に執着しています。 「ウォーハマーのプレイヤーは、個々のミニチュアを描くために何百時間も費やしている」とハンナは言う。 The Partnership パートナーシップ 彼らの最初のYCアプリケーションは拒否されたが、2025年秋のインタビューで、彼らはMVPの発売から数日が経ちました。 「明日」と彼らは言った。 次の24時間は混沌とし、MVPを配信し、最初のユーザーとしてKoomenを搭載し、電話を受ける直後にYCで席を提供しました。 投資家を説得したのは、製品だけではなく、パートナーシップでした。Singhは深い技術的専門知識とドメイン知識をもたらしました。Hannaは、戦略的思考、運用性、およびコミュニケーションスキルをCEOにアドバイスするために磨きました。「味は会社で構築するのに最も困難なことです」とHannaは言います。 Beyond Warhammer 『Beyond Warhammer』 ウォーハンマーを始めると、創設者はより大きなチャンスを見る。 「より良いプラットフォームに値するファンタジーコミュニティのニッチな趣味は何十ものものものがあります」とハンナは言う。「モデル列車、カスタムの噴水ペン、機械キーボード。 このビジョンは、市場を超えて、コマンドシステム、知識共有プラットフォーム、コミュニティ機能にまで広がります。 「我々は単に市場を構築しているのではなく、ニッチのクリエイティブなコミュニティが繁栄するためのインフラを構築している」 The Contrarian Bet 反対の賭け AIによって生み出された傾斜がインターネットに浸透する世界では、Miniswapは異なるものを表しています。 「我々は決してAIに反するものではありません」とハンナは説明します。「我々はLLMを含む、利用可能な最高のツールを使用していますが、このツールが製品の方向性を導くことを望んでいません。 It is a philosophy forged in the same meadows where Turing imagined the computing revolution. それは、コンピューティング革命を想像した同じ草原で作られた哲学です。 AIに執着している世界では、ウィル・ハンナとザック・シングは、より強力なものに賭けている:味、コミュニティ、そして人間の工夫。 彼らの投資家はたったの350万ドルを賭け、彼らは正しい。 This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's の記事です。 ビジネスブログプログラム .