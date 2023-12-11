后端驱动的 UI 如何缩短上市时间

定义 TTM 和后端驱动的 UI

在商业中，就像在生活中一样，时机就是一切，尤其是在竞争激烈的移动应用世界中。缩短上市时间 (TTM) 可能意味着成为行业标准或边缘模仿者之间的区别。 TTM 是产品的最初构思和可供公众下载或购买之间的关键时期。虽然这对于市场颠覆者或品类创造者来说似乎最为重要，但任何认真的发布都应该针对 TTM 制定战略，并且通常寻求最小化 TTM。这是一种在发布前阶段降低成本（尤其是劳动力成本）的简单方法，同时还能确保您的产品不会错过广泛采用主流的关键窗口。





作为移动应用开发人员减少 TTM 的新流行方法之一是实现后端驱动 UI (BD UI)，也称为后端驱动开发或服务器驱动 UI。





在不涉及太多细节的情况下，该术语指的是具有基于服务器响应的动态导航和行为的前端应用程序的开发。这种开发风格有助于简化A/B 测试，最大限度地减少对 App Store 发布的等待，并降低核心模型和视图之间的依赖性。综合来看，实施 BD UI 的这些好处和其他好处可以加快许多移动应用程序开发人员的 TTM 速度。对于UI变更频率较高的项目场景尤其有价值，其中用户个性化至关重要，界面实时更新对用户体验至关重要。





内容概述

第一节：传统前后端模型

第二节：后端驱动的 UI 解释

第三节：BD UI 的限制

第四节：对 TTM 的影响





第一节：传统前后端模型





众所周知，前端开发侧重于用户体验的应用程序的视觉和交互组件，而后端开发则创建应用程序的整体结构、系统、数据和逻辑。





传统上，这些角色是严格分开的，每个角色都有自己的专家在自己的另一半中工作，这种创意过程中角色和权力的分离可能会对 TTM 产生严重影响。通常，前端被称为“客户端”，其基本假设是技术性更强的幕后后端必须适应和迎合面向公众的用户界面和体验的需求。





当我们说前端开发专注于页面或应用程序的交互元素时，我们可能更具体地指用户界面（UI）和用户体验（UX）。这些设计元素构成了应用程序的视觉外观和感觉，包括但不限于布局、颜色、按钮和其他交互式接触点。





精心设计的前端是产品的公众形象，可以提高用户参与度和满意度。





另一方面，后端开发涉及服务器端逻辑、数据库和 API，使应用程序发挥作用并与更广泛的网络连接。后端可能包括数据处理、身份验证和管理用户帐户。当后端和前端团队不能有效协作时，可能会出现许多问题。例如，API 可能无法满足前端要求，从而导致兼容性问题并延长开发时间。





如前所述，考虑视觉和结构的和谐至关重要。





如果前端开发团队与后端开发人员在战略上不协调，可能会导致设计元素具有挑战性，甚至无法实现。反过来，需要返工和更改双方的设计或底层元素会导致延迟并限制进行更改或进行 A/B 测试的能力。





前端和后端之间的脱节可能是由于沟通不畅、技术理解上的差异或项目范围的变化造成的。这些脱节通常会导致修订周期，前端团队必须调整其设计以适应后端限制，而后端开发人员必须做出更改以适应前端期望。这种来回可能既耗时又令人沮丧，最终会延长新产品或软件更新的 TTM 。





第二节：后端驱动的 UI 解释









现在让我们仔细看看 BD UI 的工作原理。 BD UI 不仅涉及数据从后端到前端的传输，还涉及如何呈现这些信息、其与数据层的关系以及界面如何响应用户操作的信息。





在 BD UI 模型中，客户端应用程序通常由一个基本 UI 框架组成，该框架可以根据从后端服务器接收到的数据动态呈现元素。这些灵活的 UI 元素可以包括菜单、表单、按钮、列表等。





当使用后端驱动方法时，所有 UI 渲染和逻辑都在服务器端处理。反过来，这降低了客户端代码的复杂性，使其更简单、更轻量、响应速度更快。由于服务器可以使用实时数据根据用户配置文件和偏好来定制 UI 元素和内容，因此 BD UI 还允许对 UX 进行更加动态的定制和个性化。

当我们将该系统与传统的前后端模型进行比较时，一些关键差异应该立即显而易见

其一，传统模型依赖于预定义的 UI 结构，这些结构不是根据用户行为动态变化的。因此，UI 的更改需要客户端代码修改、更新，然后重新部署。 BD UI 更灵活，允许更改UI，无需更新任何客户端代码。





此外， A/B测试在传统开发模式中更具挑战性，可能再次需要客户端代码修改和重新部署。这些模型中需要注意的另一个关键区别是安全措施的处理。顾名思义，客户端驱动的 UI 在客户端实施安全措施，因此需要组织付出额外的努力来阻止黑客或篡改的威胁。通过BD UI，后端对UI逻辑和安全性进行集中控制，降低了客户端篡改的风险。





在选择适合您的组织的方法时，记住您的开发资源在哪里也很关键。





BD UI 方法需要对后端开发进行更强有力的投资。





这将包括全面设计 API、服务器端 UI 生成和实时功能。一旦定义了 API 合约，前端开发就可以并行进行。在客户端驱动的方法中，前端和后端开发可以更加独立地进行，但需要协调 UI 更新。如前所述，UI 的任何更改通常都涉及前端和后端的编码调整。





第三节：BD UI 的限制

尽管 BD UI 确实提供了一些好处，但这种工作模型并不适合所有人。





由于后端需要做更多的工作，启动成本更高，这对投资者来说意味着更高的财务风险。总的来说， BD UI需要更强大的后端基础设施和更高的数据处理能力。这反过来又会导致后端工程师承担过多的负担来解决传统前后端系统下可以协作解决的问题。





同样重要的是， BD UI 会限制设计的创造力和灵活性。由于所有元素都必须已经存在于后端架构中，因此不可预见的变化成为了未来的挑战。同样，BD UI 跨不同平台（即桌面、平板电脑和移动设备）的通用性也可能是一个缺点，因为某些界面元素和功能确实仅限于移动设备，需要特别注意。





当您的服务器仅具有适用于所有平台的属性时，您的企业可能会错过利用不同设备特有功能的机会。当 BD UI 首次实施时，与后端开发人员准确确定所需内容的合同也可能具有挑战性。组件、相互依赖的元素、嵌套、样式、格式……所有这些元素都必须从后端确定和设置。





其最显着的缺点之一是使用 BD UI 时数据和用户界面合并在单个响应中。这意味着在查看列表屏幕时，必须获取用户界面，并且用户在等待服务器加载 UI 和数据时会看到空白屏幕。这与传统方法相比是倒退了一步，在传统方法中，UI 已经嵌入到应用程序中，不需要加载。





第四节：对 TTM 的影响

那么BD UI到底是如何缩短TTM的呢？检查我们迄今为止看到的所有信息，效果主要归因于响应能力的提高、开发过程中的瓶颈消除以及可扩展性解决方案的增加。





众所周知，BD UI 允许对UX 进行动态定制和个性化，这意味着服务器可以根据用户配置文件、偏好和实时数据来定制 UI 元素和内容。





此外，BD UI 还具有能够实时更新 UI的显着优势。例如，新图像或按钮可以动态添加到线程中，而不需要用户关闭或刷新应用程序。鉴于大部分 UI 逻辑和渲染都是从服务器端处理的，这些功能可以使客户端代码更简单、响应速度更快。





当应用于初创公司时，使用 BD UI 方法意味着您的公司可以更加专注于开发和优化产品中面向客户的元素，而无需花费大量时间与后端协调。





BD UI 消除开发中一些典型瓶颈的另一种方法是允许跨平台一致性。 BD UI 在所有不同平台（Web、移动和桌面）上一致地工作，因为 UI 渲染的逻辑驻留在服务器上。因此，任何更改或更新都可以普遍部署，而无需为每个单独的平台更改客户端代码。这再次节省了推出产品或改变市场的大量时间。





在您的业务中使用 BD UI 的最后一个关键考虑因素是可扩展性。由于后端负责管理该系统中的 UI 生成，因此组织只需添加更多服务器即可水平扩展并有效地处理更高的用户负载。





第五节：竞争市场动态

显然，实施 BD UI 确实在缩短移动应用程序的 TTM 方面提供了一些优势。

但这为何如此重要？科技行业发展异常迅速，竞争也比以往任何时候都更加激烈。众所周知，率先推出新产品或新功能通常会带来显着的优势。





成为第一可以使公司在市场上建立主导地位，获得市场份额并有可能主导其行业。





在科技领域，组织发布产品所需的时间越长，市场条件、竞争对手甚至趋势发生变化的风险就越大。如前所述，开发周期延长可能会导致人员和基础设施成本增加。在 BD UI 的帮助下，更快速的开发和发布可以帮助您减轻业务风险。





但除了降低风险之外，它还涉及通过品牌定位和市场验证创造竞争优势。技术消费者希望尽快获得最新功能和更新，较短的 TTM 使公司能够更频繁地迭代和改进其产品，从而领先于不断变化的用户需求。





更快的发布提供了市场验证的机会，使团队能够测试其假设并根据实际用户体验收集现实世界的反馈。





此外，投资机会往往与紧迫的时间表相关，在探索新的资金来源时，良好的 TTM 记录被认为至关重要。





考虑实施 BD UI——这可能是让您的业务飞速成功的选择。



