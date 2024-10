Wie eine Backend-gesteuerte Benutzeroberfläche die Markteinführungszeit verkürzt

Definieren von TTM und Backend-gesteuerter Benutzeroberfläche

Im Geschäftsleben wie auch im Privatleben kommt es auf das Timing an, insbesondere in der hart umkämpften Welt der mobilen Apps. Die Verkürzung der Markteinführungszeit (Time-to-Market, TTM) kann den Unterschied zwischen der Entwicklung zum Industriestandard oder einem marginalen Nachahmer ausmachen. TTM ist der kritische Zeitraum zwischen der ersten Idee eines Produkts und seiner Verfügbarkeit für die Öffentlichkeit zum Herunterladen oder Kaufen. Und obwohl es für Marktstörer oder Kategorieersteller äußerst wichtig erscheinen mag, sollte jede ernsthafte Einführung eine Strategie für TTM entwickeln und in der Regel darauf abzielen, diese zu minimieren. Dies ist eine einfache Möglichkeit, die Kosten, insbesondere den Arbeitsaufwand, in der Pre-Launch-Phase zu senken und gleichzeitig sicherzustellen, dass Ihr Produkt sein kritisches Fenster für eine breite Akzeptanz im Mainstream nicht verpasst.





Eine der neueren beliebten Möglichkeiten, TTM als Entwickler mobiler Apps zu reduzieren, ist die Implementierung von Backend-Driven UI (BD UI), auch bekannt als Backend-Driven Development oder Server-Driven UI.





Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, bezieht sich dieser Begriff auf die Entwicklung von Frontend-Anwendungen mit dynamischer Navigation und Verhalten, die auf Serverantworten basieren. Dieser Entwicklungsstil trägt dazu bei, einfachere A/B-Tests zu ermöglichen, das Warten auf App-Store-Veröffentlichungen zu minimieren und die Abhängigkeit zwischen Kernmodellen und Ansichten zu verringern. Zusammengenommen können diese und andere Vorteile der Implementierung von BD UI die TTM für viele Entwickler mobiler Apps beschleunigen . Dies ist besonders wertvoll für Projektszenarien mit einer hohen Häufigkeit von UI-Änderungen, bei denen die Benutzerpersonalisierung von entscheidender Bedeutung ist und Aktualisierungen der Benutzeroberfläche in Echtzeit für das Benutzererlebnis von entscheidender Bedeutung sind.





Inhaltsübersicht

Abschnitt I: Traditionelles Frontend-Backend-Modell

Abschnitt II: Backend-gesteuerte Benutzeroberfläche erklärt

Abschnitt III: Einschränkungen der BD-Benutzeroberfläche

Abschnitt IV: Auswirkungen auf TTM





Abschnitt I: Traditionelles Frontend-Backend-Modell





Wie wir wissen, konzentriert sich die Frontend-Entwicklung auf die visuellen und interaktiven Komponenten einer App, die Benutzer erleben, während die Backend-Entwicklung die Gesamtstruktur, das System, die Daten und die Logik der App erstellt.





Traditionell waren diese Rollen strikt getrennt, jeder mit seinem eigenen Spezialisten, der in einem Silo für seine eigene Hälfte arbeitete, und diese Trennung von Rollen und Befugnissen im kreativen Prozess kann schwerwiegende Auswirkungen auf TTM haben. Häufig wird das Frontend als „clientseitig“ bezeichnet, mit der zugrunde liegenden Annahme, dass das eher technische, hinter den Kulissen liegende Backend den Anforderungen der öffentlich zugänglichen Benutzeroberfläche und -erfahrung gerecht werden muss .





Wenn wir sagen, dass sich die Frontend-Entwicklung auf die interaktiven Elemente einer Seite oder App konzentriert, beziehen wir uns möglicherweise genauer auf die Benutzeroberfläche (UI) und die Benutzererfahrung (UX). Diese Designelemente bestimmen das visuelle Erscheinungsbild Ihrer App, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Layouts, Farben, Schaltflächen und andere interaktive Berührungspunkte.





Ein gut gestaltetes Frontend ist das öffentliche Gesicht Ihres Produkts und steigert sowohl das Engagement als auch die Zufriedenheit der Benutzer.





Auf der anderen Seite der sprichwörtlichen Medaille befasst sich die Backend-Entwicklung mit der serverseitigen Logik, Datenbanken und APIs, die dafür sorgen, dass die App funktioniert und sich mit dem breiteren Web verbindet. Das Backend könnte Datenverarbeitung, Authentifizierung und Verwaltung von Benutzerkonten umfassen. Wenn die Backend- und Frontend-Teams nicht effektiv zusammenarbeiten, kann eine Vielzahl von Problemen auftreten. Beispielsweise erfüllen APIs möglicherweise nicht die Frontend-Anforderungen, was zu Kompatibilitätsproblemen und einer Verlängerung der Entwicklungszeitpläne führt.





Wie erläutert, ist die Berücksichtigung der visuellen und strukturellen Harmonie von entscheidender Bedeutung.





Wenn das Frontend-Entwicklungsteam nicht strategisch auf die Backend-Entwickler abgestimmt ist, kann dies zu Designelementen führen, die schwierig oder sogar unmöglich umzusetzen sind. Die Notwendigkeit, das Design oder die zugrunde liegenden Elemente auf beiden Seiten zu überarbeiten und zu ändern, führt wiederum zu Verzögerungen und schränkt die Möglichkeit ein, Änderungen vorzunehmen oder A/B-Tests durchzuführen.





Unterbrechungen zwischen Frontend und Backend können auf Missverständnisse, Unterschiede im technischen Verständnis oder Änderungen am Projektumfang zurückzuführen sein. Diese Unterbrechungen führen oft zu einem Zyklus von Überarbeitungen, bei denen das Frontend-Team seine Designs anpassen muss, um Backend-Einschränkungen zu berücksichtigen, und Backend-Entwickler Änderungen vornehmen müssen, um den Frontend-Erwartungen gerecht zu werden. Dieses Hin und Her kann zeitaufwändig und frustrierend sein und letztendlich die TTM für ein neues Produkt oder ein Software-Update verlängern .





Abschnitt II: Backend-gesteuerte Benutzeroberfläche erklärt









Schauen wir uns nun genauer an, wie die BD-Benutzeroberfläche funktioniert . BD UI umfasst nicht nur die Übertragung von Daten vom Backend zum Frontend, sondern auch wichtige Informationen darüber, wie diese Informationen gerendert werden sollen, ihre Beziehung zur Datenschicht und Informationen darüber, wie die Schnittstelle auf Benutzeraktionen reagiert.





Im BD-UI-Modell besteht die clientseitige App typischerweise aus einem grundlegenden UI-Framework, das Elemente basierend auf den vom Backend-Server empfangenen Daten dynamisch rendern kann. Zu diesen flexiblen UI-Elementen können Menüs, Formulare, Schaltflächen, Listen und mehr gehören.





Bei Verwendung des Backend-gesteuerten Ansatzes wird das gesamte UI-Rendering und die gesamte Logik auf der Serverseite verwaltet. Dies wiederum verringert die Komplexität des clientseitigen Codes und macht ihn einfacher, leichter und reaktionsschneller. Da der Server die UI-Elemente und -Inhalte basierend auf Benutzerprofilen und -präferenzen mithilfe von Echtzeitdaten anpassen kann, ermöglicht BD UI auch eine dynamischere Anpassung und Personalisierung der UX.

Wenn wir dieses System mit dem traditionellen Frontend-Backend-Modell vergleichen, sollten einige wesentliche Unterschiede sofort erkennbar sein

Zum einen basiert das traditionelle Modell auf vordefinierten UI-Strukturen, die nicht dynamisch auf dem Benutzerverhalten basieren. Daher erfordern Änderungen an der Benutzeroberfläche clientseitige Codeänderungen, Aktualisierungen und anschließende erneute Bereitstellung. Die BD-Benutzeroberfläche ist flexibler und ermöglicht Änderungen an der Benutzeroberfläche, ohne dass clientseitige Codeaktualisierungen erforderlich sind.





Darüber hinaus sind A/B-Tests im traditionellen Entwicklungsmodell anspruchsvoller und erfordern möglicherweise erneut Codeänderungen und Neubereitstellungen auf der Clientseite. Ein weiterer wichtiger Unterschied bei diesen Modellen ist die Handhabung von Sicherheitsmaßnahmen. Client-gesteuerte Benutzeroberfläche implementiert, wie der Name schon sagt, Sicherheitsmaßnahmen auf der Client-Seite und erfordert daher zusätzliche Anstrengungen seitens der Organisation, um Bedrohungen durch Hacking oder Manipulationen vorzubeugen. Mit der BD-Benutzeroberfläche gibt es im Backend eine zentrale Kontrolle über die Logik und Sicherheit der Benutzeroberfläche, wodurch das Risiko clientseitiger Manipulationen verringert wird.





Bei der Auswahl des richtigen Ansatzes für Ihr Unternehmen ist es auch wichtig, sich daran zu erinnern, wo Ihre Entwicklungsressourcen liegen.





Ein BD-UI-Ansatz erfordert eine größere Investition in die Backend-Entwicklung.





Dies würde den vollständigen Entwurf von APIs, die serverseitige UI-Generierung und Echtzeitfunktionen umfassen. Die Frontend-Entwicklung könnte dann parallel erfolgen, sobald API-Verträge definiert sind. Bei der clientgesteuerten Methode können Frontend- und Backend-Entwicklung unabhängiger ablaufen, während gleichzeitig eine Koordination für UI-Updates erforderlich ist. Wie bereits erwähnt, erfordern Änderungen an der Benutzeroberfläche häufig Codierungsanpassungen sowohl im Frontend als auch im Backend.





Abschnitt III: Einschränkungen der BD-Benutzeroberfläche

Obwohl die BD-Benutzeroberfläche einige Vorteile bietet, ist dieses Arbeitsmodell nicht für jeden geeignet.





Da im Backend mehr Arbeit nötig ist, sind die Startkosten höher, was dementsprechend ein höheres finanzielles Risiko für Investoren bedeutet. Im Allgemeinen erfordert die BD-Benutzeroberfläche eine robustere Backend-Infrastruktur mit höheren Datenverarbeitungsfunktionen . Dies kann wiederum zu einer übermäßigen Belastung der Backend-Ingenieure bei der Lösung von Problemen führen, die sonst im Rahmen des traditionellen Frontend-Backend-Systems gemeinsam gelöst werden könnten.





Ebenso wichtig ist, dass die BD-Benutzeroberfläche die Kreativität und Flexibilität beim Design einschränken kann . Da alle Elemente bereits in der Backend-Architektur vorhanden sein müssen, stellen unvorhergesehene Änderungen eine Herausforderung dar. In ähnlicher Weise kann auch die Universalität der BD-Benutzeroberfläche auf verschiedenen Plattformen (z. B. Desktop, Tablet und Mobilgerät) ein Nachteil sein, da einige Elemente und Funktionen der Benutzeroberfläche tatsächlich auf mobile Geräte beschränkt sind und besondere Aufmerksamkeit erfordern.





Wenn Ihr Server nur über Eigenschaften verfügt, die auf allen Plattformen funktionieren, verpasst Ihr Unternehmen möglicherweise die Gelegenheit, die Funktionen zu nutzen, die für verschiedene Geräte einzigartig sind. Wenn die BD-Benutzeroberfläche zum ersten Mal implementiert wird, kann es auch schwierig sein, in einem Vertrag mit dem Backend-Entwickler genau festzulegen, was erforderlich ist. Komponenten, voneinander abhängige Elemente, Verschachtelungen, Stile, Formatierungen … all diese Elemente müssen vom Backend aus ermittelt und eingestellt werden.





Einer der größten Nachteile besteht darin, dass Daten und Benutzeroberfläche bei Verwendung der BD-Benutzeroberfläche in einer einzigen Antwort kombiniert werden . Das bedeutet, dass beim Anzeigen eines Listenbildschirms die Benutzeroberfläche abgerufen werden muss und der Benutzer einen leeren Bildschirm sieht, während er darauf wartet, dass der Server die Benutzeroberfläche und die Daten lädt. Dies ist ein Rückschritt gegenüber dem herkömmlichen Ansatz, bei dem die Benutzeroberfläche bereits in die App eingebettet ist und nicht geladen werden muss.





Abschnitt IV: Auswirkungen auf TTM

Wie genau verkürzt BD UI TTM? Wenn man alle Informationen untersucht, die wir bisher gesehen haben, lässt sich der Effekt hauptsächlich auf eine erhöhte Reaktionsfähigkeit, die Beseitigung von Engpässen im Entwicklungsprozess und eine zunehmende Skalierbarkeit der Lösungen zurückführen.





Wie wir wissen, ermöglicht die BD-Benutzeroberfläche eine dynamische Anpassung und Personalisierung der Benutzeroberfläche , was bedeutet, dass der Server die Elemente und Inhalte der Benutzeroberfläche basierend auf Benutzerprofilen, Präferenzen und Echtzeitdaten anpassen kann.





Darüber hinaus bietet die BD-Benutzeroberfläche den erheblichen Vorteil, dass Aktualisierungen der Benutzeroberfläche in Echtzeit vorgenommen werden können. Beispielsweise können neue Bilder oder Schaltflächen dynamisch zum Thread hinzugefügt werden, ohne dass ein Benutzer die App schließen oder aktualisieren muss. Diese Funktionen führen zu einem einfacheren und reaktionsschnelleren clientseitigen Code, da ein Großteil der UI-Logik und des Renderings von der Serverseite übernommen wird.





Bei der Anwendung auf ein Startup bedeutet die Verwendung der BD-UI-Methode, dass sich Ihr Unternehmen mehr auf die Entwicklung und Optimierung der kundenorientierten Elemente Ihres Produkts konzentrieren kann, ohne so viel Zeit mit der Koordination mit dem Backend verbringen zu müssen.





Eine weitere Möglichkeit, wie BD UI einige der typischen Engpässe in der Entwicklung beseitigen kann, besteht darin, eine plattformübergreifende Konsistenz zu ermöglichen. Die BD-Benutzeroberfläche funktioniert auf allen verschiedenen Plattformen (Web, Mobilgeräte und Desktop) konsistent, da die Logik für das UI-Rendering auf dem Server liegt. Daher können alle Änderungen oder Aktualisierungen universell bereitgestellt werden, ohne dass der clientseitige Code für jede einzelne Plattform geändert werden muss. Dies führt wiederum zu einer erheblichen Zeitersparnis bei der Einführung eines Produkts oder einer Marktveränderung.





Ein letzter wichtiger Aspekt bei der Verwendung von BD UI für Ihr Unternehmen ist die Skalierbarkeit . Da das Backend in diesem System die UI-Generierung verwaltet, kann eine Organisation horizontal skalieren und höhere Benutzerlasten effektiv bewältigen, indem sie einfach weitere Server hinzufügt.





Abschnitt V: Wettbewerbsmarktdynamik

Die Implementierung der BD-Benutzeroberfläche bietet eindeutig einige Vorteile bei der Verkürzung der TTM für mobile Apps.

Aber warum ist das so wichtig? Die Technologiebranche entwickelt sich außergewöhnlich schnell und der Wettbewerb ist härter als je zuvor. Es ist kein Geheimnis, dass es in der Regel einen erheblichen Vorteil bietet, der Erste zu sein, der ein neues Produkt oder eine neue Funktion auf den Markt bringt.





Der erste Platz ermöglicht es einem Unternehmen, eine Marktdominanz aufzubauen, Marktanteile zu gewinnen und möglicherweise seinen Sektor zu dominieren.





Im Technologiebereich ist das Risiko von Änderungen der Marktbedingungen, der Wettbewerber oder sogar Trends umso größer, je länger Ihr Unternehmen für die Veröffentlichung eines Produkts benötigt. Und wie bereits erwähnt, kann ein längerer Entwicklungszyklus zu höheren Kosten für Personal und Infrastruktur führen. Eine schnellere Entwicklung und Veröffentlichung – unterstützt durch BD UI – kann dazu beitragen, diese Risiken für Ihr Unternehmen zu verringern.





Doch über die Risikominderung hinaus geht es auch darum, durch Markenpositionierung und Marktvalidierung einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Technologiekonsumenten möchten so schnell wie möglich Zugriff auf die neuesten Funktionen und Updates haben, und eine kürzere TTM ermöglicht es Unternehmen, ihre Produkte häufiger zu iterieren und zu verbessern und so den sich ständig weiterentwickelnden Wünschen und Bedürfnissen der Benutzer immer einen Schritt voraus zu sein.





Eine schnellere Einführung bietet die Möglichkeit zur Marktvalidierung, sodass das Team seine Annahmen testen und reales Feedback auf der Grundlage tatsächlicher Benutzererfahrungen sammeln kann.





Darüber hinaus sind Investitionsmöglichkeiten oft an enge Zeitvorgaben gebunden und eine starke TTM-Erfolgsbilanz wird bei der Erkundung neuer Finanzierungsquellen als unerlässlich angesehen.





Erwägen Sie die Implementierung von BD UI – es könnte die Wahl sein, die Ihrem Unternehmen einen rasanten Erfolg beschert.