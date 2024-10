Como a UI orientada por back-end reduz o tempo de lançamento no mercado

Definindo TTM e UI orientada por backend

Nos negócios, como na vida, o timing é tudo, especialmente no mundo hipercompetitivo dos aplicativos móveis. Reduzir o tempo de lançamento no mercado (TTM) pode significar a diferença entre se tornar o padrão da indústria ou um imitador marginal. TTM é o período crítico entre a idealização inicial de um produto e sua disponibilidade para download ou compra pelo público. E embora possa parecer mais crucial para os disruptores de mercado ou criadores de categorias, qualquer lançamento sério deve traçar estratégias – e normalmente procurar minimizar – o TTM. É uma maneira simples de reduzir custos, especialmente de mão de obra, na fase de pré-lançamento, ao mesmo tempo em que garante que seu produto não perca a janela crítica para adoção generalizada no mercado.





Uma das maneiras mais populares de reduzir o TTM como desenvolvedor de aplicativos móveis é implementar UI orientada por backend (BD UI), também conhecida como desenvolvimento orientado por backend ou UI orientada por servidor.





Sem entrar em muitos detalhes, este termo refere-se ao desenvolvimento de aplicações frontend com navegações dinâmicas e comportamentos baseados nas respostas do servidor. Esse estilo de desenvolvimento ajuda a facilitar testes A/B , minimizar a espera pelos lançamentos da App Store e diminuir a dependência entre modelos principais e visualizações. Tomados em conjunto, esses e outros benefícios da implementação da UI BD podem acelerar o TTM para muitos desenvolvedores de aplicativos móveis . É especialmente valioso para cenários de projeto com alta frequência de alterações na interface do usuário, onde a personalização do usuário é crucial e as atualizações da interface em tempo real são essenciais para a experiência do usuário.





Visão geral do conteúdo

Seção I: Modelo Frontend-Backend Tradicional

Seção II: UI orientada por backend explicada

Seção III: Limitações à IU do BD

Seção IV: Efeitos no TTM





Seção I: Modelo Frontend-Backend Tradicional





Como sabemos, o desenvolvimento frontend se concentra nos componentes visuais e interativos de um aplicativo que os usuários experimentam, enquanto o desenvolvimento backend cria a estrutura geral, o sistema, os dados e a lógica do aplicativo.





Tradicionalmente, estas funções eram estritamente separadas, cada uma com o seu próprio especialista a trabalhar num silo na sua própria metade, e esta separação de funções e poderes no processo criativo pode ter um sério impacto na TTM. Freqüentemente, o front-end é chamado de “lado do cliente”, com a suposição subjacente de que o back-end mais técnico e de bastidores deve acomodar e atender às necessidades da interface e experiência do usuário voltadas para o público .





Quando dizemos que o desenvolvimento frontend se concentra nos elementos interativos de uma página ou aplicativo, podemos nos referir mais especificamente à interface do usuário (UI) e à experiência do usuário (UX). Esses elementos de design compõem a aparência visual do seu aplicativo, incluindo, entre outros, layouts, cores, botões e outros pontos de contato interativos.





Um frontend bem elaborado é a face pública do seu produto, aumentando o envolvimento e a satisfação do usuário.





Do outro lado da proverbial moeda, o desenvolvimento de backend lida com a lógica do lado do servidor, bancos de dados e APIs que fazem o aplicativo funcionar e se conectar com a web mais ampla. O back-end pode incluir processamento de dados, autenticação e gerenciamento de contas de usuários. Quando as equipes de back-end e front-end não colaboram de forma eficaz, podem surgir vários problemas. Por exemplo, as APIs podem não atender aos requisitos de front-end, levando a problemas de compatibilidade e estendendo os prazos de desenvolvimento.





Conforme explicado, a consideração da harmonia visual e estrutural é crítica.





Se a equipe de desenvolvimento frontend não estiver estrategicamente alinhada com os desenvolvedores backend, isso poderá resultar em elementos de design desafiadores ou mesmo impossíveis de implementar. Por sua vez, a necessidade de retrabalhar e fazer alterações no design ou nos elementos subjacentes em ambos os lados causa atrasos e limita a capacidade de fazer alterações ou realizar testes A/B.





As desconexões entre front-end e back-end podem ser atribuídas a falhas de comunicação, diferenças no entendimento técnico ou alterações no escopo do projeto. Essas desconexões geralmente resultam em um ciclo de revisões, onde a equipe de front-end deve ajustar seus designs para acomodar as limitações de back-end, e os desenvolvedores de back-end devem fazer alterações para acomodar as expectativas do front-end. Essas idas e vindas podem ser demoradas e frustrantes e, em última análise, prolongar o TTM para um novo produto ou atualização de software .





Seção II: UI orientada por backend explicada









Vamos dar uma olhada mais de perto em como funciona o BD UI . O BD UI envolve não apenas a transferência de dados do backend para o frontend, mas também informações cruciais sobre como essas informações devem ser renderizadas, seu relacionamento com a camada de dados e informações sobre como a interface responde às ações do usuário.





No modelo de UI BD, o aplicativo do lado do cliente normalmente consiste em uma estrutura de UI básica que pode renderizar elementos dinamicamente com base nos dados recebidos do servidor back-end. Esses elementos de UI flexíveis podem incluir menus, formulários, botões, listas e muito mais.





Ao usar a abordagem orientada por back-end, toda a renderização e lógica da IU são tratadas no lado do servidor. Por sua vez, isso reduz a complexidade do código do lado do cliente e o torna mais simples, mais leve e mais responsivo. Como o servidor pode adaptar os elementos e o conteúdo da UI com base nos perfis e preferências do usuário usando dados em tempo real, o BD UI também permite uma customização e personalização mais dinâmica da UX.

Quando comparamos este sistema com o modelo tradicional de frontend-backend, algumas diferenças importantes devem ser imediatamente aparentes

Por um lado, o modelo tradicional depende de estruturas de UI predefinidas que não são dinâmicas com base no comportamento do usuário. Portanto, as alterações na IU exigem modificações, atualizações e, em seguida, reimplantação do código do lado do cliente. A UI do BD é mais flexível ao permitir alterações na UI sem a necessidade de atualizações de código do lado do cliente.





Além disso, os testes A/B são mais desafiadores no modelo de desenvolvimento tradicional e podem, mais uma vez, exigir modificações e reimplantação do código do lado do cliente. Outra diferença importante a ser observada nesses modelos é o tratamento das medidas de segurança. A UI orientada ao cliente, como o nome indica, implementa medidas de segurança no lado do cliente, exigindo assim um esforço extra da organização para impedir ameaças de hacking ou adulteração. Com o BD UI, há controle centralizado no back-end sobre a lógica e a segurança da UI, reduzindo o risco de adulteração do lado do cliente.





Ao escolher a abordagem certa para sua organização , também é fundamental lembrar onde estão seus recursos de desenvolvimento.





Uma abordagem de UI BD requer um investimento mais robusto no desenvolvimento de back-end.





Isso incluiria o design completo de APIs, geração de UI no lado do servidor e recursos em tempo real. O desenvolvimento de front-end poderia então prosseguir em paralelo, uma vez definidos os contratos de API. No método orientado ao cliente, o desenvolvimento de front-end e back-end pode prosseguir de forma mais independente, ao mesmo tempo que requer coordenação para atualizações da IU. Conforme mencionado anteriormente, quaisquer alterações na IU geralmente envolvem ajustes de codificação no front-end e no back-end.





Seção III: Limitações à IU do BD

Embora o BD UI ofereça alguns benefícios, esse modelo de funcionamento não é adequado para todos.





Dado que é necessário mais trabalho no back-end, os custos iniciais são mais elevados, o que significa um risco financeiro mais elevado para os investidores. Em geral, a UI BD exige uma infraestrutura de back-end mais robusta, com maiores capacidades de processamento de dados . Isso, por sua vez, pode levar a uma sobrecarga excessiva sobre os engenheiros de back-end para resolver problemas que, de outra forma, poderiam ser resolvidos de forma colaborativa no sistema front-end-backend tradicional.





Igualmente importante, o BD UI pode limitar a criatividade e a flexibilidade no design . Como todos os elementos já devem estar presentes na arquitetura backend, tornar mudanças imprevistas um desafio no futuro. Na mesma linha, a universalidade da UI BD em diferentes plataformas (ou seja, desktop, tablet e celular) também pode ser uma desvantagem, já que alguns elementos e funções da interface são realmente limitados a dispositivos móveis e requerem atenção especial.





Quando seu servidor possui apenas propriedades que funcionam em todas as plataformas, sua empresa pode perder a oportunidade de aproveitar recursos exclusivos para diferentes dispositivos. Quando o BD UI está sendo implementado pela primeira vez, também pode ser um desafio estabelecer em um contrato com o desenvolvedor back-end exatamente o que será necessário. Componentes, elementos interdependentes, aninhamento, estilos, formatação… todos esses elementos devem ser determinados e definidos desde o backend.





Uma de suas desvantagens mais significativas é que os dados e a interface do usuário são combinados em uma única resposta ao usar o BD UI . Isso significa que ao visualizar uma tela de listagem, a interface do usuário deve ser buscada e o usuário verá uma tela em branco enquanto espera o servidor carregar a UI e os dados. Este é um retrocesso em relação à abordagem tradicional, em que a IU já está incorporada ao aplicativo e não precisa ser carregada.





Seção IV: Efeitos no TTM

Então, como exatamente o BD UI encurta o TTM? Examinando todas as informações que vimos até agora, o efeito pode ser atribuído principalmente ao aumento da capacidade de resposta, à eliminação de gargalos no processo de desenvolvimento e ao aumento da escalabilidade das soluções.





Como sabemos, o BD UI permite customização dinâmica e personalização da UX , o que significa que o servidor pode adaptar os elementos e o conteúdo da UI com base nos perfis do usuário, preferências e dados em tempo real.





Além disso, o BD UI oferece a vantagem significativa de poder fazer atualizações em tempo real na UI . Por exemplo, novas imagens ou botões podem ser adicionados dinamicamente ao tópico sem exigir que o usuário feche ou atualize o aplicativo. Esses recursos levam a um código do lado do cliente mais simples e responsivo, visto que grande parte da lógica e da renderização da UI é tratada no lado do servidor.





Quando aplicado a uma startup, usar o método BD UI significa que sua empresa pode se concentrar mais no desenvolvimento e otimização dos elementos de seu produto voltados para o cliente, sem precisar gastar tanto tempo coordenando com o backend.





Outra maneira pela qual o BD UI pode eliminar alguns dos gargalos típicos no desenvolvimento é permitir a consistência entre plataformas . A UI do BD funciona de forma consistente em todas as plataformas diferentes (web, dispositivos móveis e desktop) porque a lógica para renderização da UI reside no servidor. Portanto, quaisquer alterações ou atualizações podem ser implantadas universalmente sem a necessidade de alterar o código do lado do cliente para cada plataforma individual. Mais uma vez, isso economiza um tempo considerável no lançamento de um produto ou mudança no mercado.





Uma última consideração importante ao usar o BD UI em seu negócio é a escalabilidade . Como o back-end gerencia a geração de UI neste sistema, uma organização pode escalar horizontalmente e lidar efetivamente com cargas maiores de usuários simplesmente adicionando mais servidores.





Seção V: Dinâmica Competitiva do Mercado

Claramente, a implementação da UI BD oferece algumas vantagens na redução do TTM para aplicativos móveis.

Mas por que isso é tão importante? A indústria tecnológica avança excepcionalmente rápido e a concorrência está mais acirrada do que nunca. Não é nenhum segredo que ser o primeiro a lançar um novo produto ou recurso normalmente oferece uma vantagem significativa.





Ser a primeira permite que uma empresa estabeleça domínio no mercado, ganhando participação de mercado e potencialmente dominando seu setor.





Em tecnologia, quanto mais tempo sua organização leva para lançar um produto, maior é o risco de mudanças nas condições de mercado, nos concorrentes ou mesmo nas tendências. E como mencionado anteriormente, um ciclo de desenvolvimento prolongado pode levar ao aumento dos custos com pessoal e infra-estruturas. Desenvolvimento e lançamento mais rápidos – auxiliados pela UI do BD – podem ajudar a aliviar esses riscos para o seu negócio.





Mas, além de mitigar o risco, trata-se também de criar uma vantagem competitiva através do posicionamento da marca e da validação no mercado. Os consumidores de tecnologia desejam ter acesso aos recursos e atualizações mais recentes o mais rápido possível, e um TTM mais curto permite que as empresas iterem e melhorem seus produtos com mais frequência, mantendo-se à frente dos desejos e necessidades dos usuários em constante evolução.





Um lançamento mais rápido oferece a oportunidade de validação de mercado, permitindo que a equipe teste suas suposições e obtenha feedback do mundo real com base em experiências reais do usuário.





Além disso, as oportunidades de investimento estão frequentemente vinculadas a prazos apertados e um forte historial de TTM é considerado essencial ao explorar novas fontes de financiamento.





Considere implementar a UI BD – pode ser a escolha que levará seu negócio ao sucesso.