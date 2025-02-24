去中心化能讲述一个故事吗？dRPC 的《Alice in Nodeland》将在 ETHDenver 2025 上首映

一部异想天开的短片能解释 web3 基础设施和去中心化的复杂性吗？区块链基础设施提供商dRPC计划通过在 ETHDenver 2025 上首映《爱丽丝梦游仙境》来实现这一目标。这部 11 分钟的 AI 增强动画短片灵感来自《爱丽丝梦游仙境》，旨在娱乐大众，同时引发关于去中心化在 web3 生态系统中的关键作用的讨论。





这部电影以生动活泼的方式对当前的 web3 格局进行了大胆的诠释，将于 2 月 25 日在科罗拉多举行的 ETHDenver 上首映。ETHDenver 是全球规模最大、持续时间最长的以太坊开发者活动，活动时间为 2 月 23 日至 3 月 2 日。与会者可以乘坐专门设计的移动巴士观看电影，并享用免费爆米花，也可以在首映后的一周内在线观看。dRPC 还将分发限量版商品以纪念此次活动。

Web3 的奇境

在《爱丽丝梦游仙境》中，观众跟随一位 web3 开发人员爱丽丝，她对区块链生态系统中的中心化瓶颈越来越感到沮丧。当她面对节点女王时，她的旅程发生了超现实的转折——这个人物的身份可能会引起经验丰富的加密爱好者的认可。女王的卫兵被编程为抵制去中心化，而疯帽子被重新想象成一个古怪的 DAO 领导者，为故事增添了深度和幽默感。与此同时，柴郡猫以加密骗子的身份出现，提供神秘的指导，将引起 ETHDenver 观众的共鸣。

娱乐与教育相结合

影片古怪的人物和俏皮的语调掩盖了关于 web3 中去中心化基础设施重要性的更深刻的信息。通过将这一叙事编织到一个熟悉的文化框架中，dRPC 希望将围绕区块链基础设施的讨论扩展到技术圈之外。





dRPC 营销主管 Fito Benítez 表示：“任何在加密货币领域待过的人都会证明，它和 Lewis Carroll 所能想象到的任何东西一样奇怪和美妙。我们希望在《Alice in Nodeland》中捕捉到这种奇异感和冒险感，我们很高兴能在 ETHDenver 上首映它——以及我们准备的一些惊喜。”

RPC 节点在去中心化中的作用

虽然《Alice in Nodeland》是为娱乐而设计的，但它也强调了 dRPC 多链解决方案的战略重要性。RPC（远程过程调用）节点在 web3 中至关重要，是开发人员和用户访问区块链数据的网关。中心化的 RPC 节点引发了对潜在瓶颈的担忧，破坏了 web3 的去中心化精神。dRPC 的解决方案利用了独立第三方公共节点的分布式网络，旨在解决这些问题。





通过采用即用即付模式，dRPC 可以实现可扩展、可预测的定价结构，从而消除大量前期成本并促进创新。这种方法还可以培育出多样化、独立的 web3 基础设施生态系统，摆脱单一实体的控制。

为什么讲故事在 Web3 中很重要

选择用讲故事作为讨论技术基础设施的媒介反映了 web3 社区日益增长的认识：叙事很重要。随着 web3 技术越来越成为数字经济不可或缺的一部分，向更广泛的受众传达其重要性至关重要。dRPC 的Alice in Nodeland试图通过使技术主题变得易于理解和引人入胜来弥补这一差距。





此外，ETHDenver 作为创新和实验中心的声誉使其成为这种创造性方法的理想场所。此次活动的参与者——从开发人员和投资者到艺术家和企业家——很可能会欣赏这部电影将幽默、文化和技术相关性融为一体。

最后的想法

Alice in Nodeland代表的不仅仅是一次创造性的实验；它标志着 web3 概念交流方式的转变。通过将去中心化变成充满可识别原型和有趣寓言的叙事之旅，dRPC 挑战了区块链基础设施仅仅是技术问题这一观念。





随着 ETHDenver 2025 的展开， 《Alice in Nodeland》很可能成为一个话题——不仅仅是因为它的娱乐价值，还因为它如何重新构建了有关 web3 未来的对话。在去中心化仍然是目标和挑战的环境中，也许需要深入探索才能提醒我们它为何重要。





别忘了点赞并分享这个故事！







