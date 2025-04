A descentralização pode contar uma história? Alice in Nodeland da dRPC estreia na ETHDenver 2025

As complexidades da infraestrutura e descentralização da web3 podem ser explicadas por meio de um curta-metragem caprichoso? O provedor de infraestrutura de blockchain dRPC pretende fazer exatamente isso com a estreia de Alice in Nodeland na ETHDenver 2025. Este curta animado de 11 minutos aprimorado por IA, inspirado em Alice no País das Maravilhas , busca entreter enquanto estimula conversas sobre o papel crítico da descentralização no ecossistema da web3.





O filme, uma abordagem vibrante e irreverente do cenário atual da web3, estreará em 25 de fevereiro durante o ETHDenver, o maior e mais antigo evento de desenvolvedores Ethereum do mundo, que acontece de 23 de fevereiro a 2 de março no Colorado. Os participantes podem aproveitar a exibição a bordo de um ônibus móvel especialmente projetado, completo com pipoca de cortesia, ou assisti-lo online por uma semana após a estreia. Produtos de edição limitada também serão distribuídos pela dRPC para comemorar o evento.

Um país das maravilhas para Web3

Em Alice in Nodeland , os espectadores seguem uma desenvolvedora web3, Alice, que fica cada vez mais frustrada com os pontos de estrangulamento centralizados no ecossistema blockchain. Sua jornada toma um rumo surreal quando ela confronta a Rainha dos Nós — uma figura cuja identidade pode despertar o reconhecimento entre entusiastas experientes de criptomoedas. Os Guardas da Rainha, programados para resistir à descentralização, e o Chapeleiro Maluco, reimaginado como um líder DAO excêntrico, adicionam profundidade e humor à narrativa. Enquanto isso, o Gato de Cheshire surge como um trapaceiro de criptomoedas, oferecendo orientação enigmática que ressoará com o público da ETHDenver.

Misturando entretenimento com educação

Os personagens peculiares e o tom brincalhão do filme mascaram uma mensagem mais profunda sobre a importância da infraestrutura descentralizada na web3. Ao tecer essa narrativa em uma estrutura cultural familiar, a dRPC espera ampliar a conversa em torno da infraestrutura de blockchain para além dos círculos técnicos.





“Como qualquer um que passou um tempo em cripto pode atestar, é tão estranho e maravilhoso quanto qualquer coisa que Lewis Carroll poderia conjurar”, disse Fito Benítez, Chefe de Marketing da dRPC. “Esperamos ter capturado essa estranheza e senso de aventura em Alice in Nodeland , e estamos animados para estreá-lo na ETHDenver — junto com algumas surpresas que temos guardadas.”

O papel dos nós RPC na descentralização

Embora Alice in Nodeland seja projetado para entretenimento, ele também ressalta a importância estratégica da solução multicadeia da dRPC. Os nós RPC (Remote Procedure Call) são essenciais na web3, servindo como gateways para desenvolvedores e usuários acessarem dados de blockchain. Os nós RPC centralizados levantaram preocupações sobre potenciais pontos de estrangulamento, minando o ethos descentralizado da web3. A solução da dRPC, que utiliza uma rede distribuída de nós públicos independentes de terceiros, visa abordar essas preocupações.





Ao empregar um modelo de pagamento conforme o uso, o dRPC permite estruturas de preços escaláveis e previsíveis que eliminam grandes custos iniciais e promovem a inovação. Essa abordagem também promove um ecossistema de infraestrutura web3 diverso e independente, livre do controle de uma única entidade.

Por que a narrativa é importante na Web3

A escolha de usar storytelling como um meio para discutir infraestrutura técnica reflete um reconhecimento crescente na comunidade web3: narrativas importam. À medida que as tecnologias web3 se tornam cada vez mais integrais às economias digitais, transmitir sua importância para públicos mais amplos é crucial. Alice in Nodeland , da dRPC, tenta preencher essa lacuna tornando os tópicos técnicos acessíveis e envolventes.





Além disso, a reputação da ETHDenver como um centro de inovação e experimentação a torna um local ideal para tal abordagem criativa. Os participantes do evento — que vão de desenvolvedores e investidores a artistas e empreendedores — provavelmente apreciarão a mistura de humor, cultura e relevância tecnológica do filme.

Considerações finais

Alice in Nodeland representa mais do que apenas um experimento criativo; ele sinaliza uma mudança em como os conceitos da web3 são comunicados. Ao transformar a descentralização em uma jornada narrativa repleta de arquétipos reconhecíveis e alegorias lúdicas, o dRPC desafia a percepção de que a infraestrutura de blockchain é apenas uma preocupação técnica.





À medida que o ETHDenver 2025 se desenrola, Alice in Nodeland pode muito bem se tornar um ponto de discussão — não apenas por seu valor de entretenimento, mas por como ele reformula a conversa em torno do futuro da web3. Em um cenário onde a descentralização continua sendo uma meta e um desafio, talvez ele faça uma viagem pela toca do coelho para nos lembrar por que isso importa.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de blogs de negócios . O HackerNoon revisou o relatório quanto à qualidade, mas as alegações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR