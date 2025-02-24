ዘይምምሕዳራዊ ምሕደራ ዛንታ ክነግር ይኽእል ድዩ? dRPC’s Alice in Nodeland ኣብ ETHDenver 2025 ንፕሪሚየር ክትቀርብ እያ።

ዝተሓላለኸ ትሕተ ቅርጺ web3ን ዘይምምሕዳርን ብሓንቲ ሽርሕ ዝበለት ሓጻር ፊልም ክግለጽ ይኽእል ድዩ? ወሃቢ ትሕተ ቅርጺ ብሎክቸይን dRPC ልክዕ ከምኡ ንምግባር ዕላማ ኣለዎ ምስ ፕሪሚየር ናይ ኣሊስ ኣብ ኖድላንድ ኣብ ETHDenver 2025. እዛ ናይ 11 ደቓይቕ AI-enhanced animated short, inspired by Alice in Wonderland , ብዛዕባ ወሳኒ ተራ ዘይምምሕዳር ኣብ web3 ስነ-ህይወት ዕላል እናበገሰ ከዘናግዕ ይደሊ።
እታ ፊልም፡ ንህሉው መልክዓ-ምድሪ web3 ህያውን ኣኽብሮት ዘይብሉን ምውሳድ ኮይኑ፡ ኣብ 25 ለካቲት ኣብ እዋን ETHDenver፡ እቲ ዝዓበየን ዝነውሐን ናይ ዓለምና ናይ Ethereum ዲቨሎፐር ውድድር፡ ካብ 23 ለካቲት ክሳብ 2 መጋቢት ኣብ ኮሎራዶ ዝካየድ ንፈለማ እዋን ክትቀርብ እያ። ተሳተፍቲ ብፍሉይ ዲዛይን ዝተሰርሐት ተንቀሳቓሲት ኣውቶቡስ ተሰቒሎም፡ ብነጻ ፖፕኮርን ዝተማልአ ምርኢት ከስተማቕሩ ይኽእሉ፡ ወይ ድማ ድሕሪ ፕሪሚየር ንሓደ ሰሙን ብኢንተርነት ክዕዘብዎ ይኽእሉ። ነቲ መደብ ንምዝካር ውሱን ሕታም ዘለዎም ሸቐጣት ብdRPC እውን ክዕደሉ እዮም።
ንመርበብ ሓበሬታ ዝኸውን መስተንክር ዓዲ3
ኣብ Alice in Nodeland ፡ ተዓዘብቲ ንሓንቲ web3 እትሰርሕ ኣሊስ ይስዕብዋ፡ ንሳ ድማ ኣብ ስነ-ህይወት ብሎክቸይን ብዝርከቡ ማእከላይ ቾክፖይንትታት እናተበሳጨወት ትኸይድ። ምስ ንግስቲ ኖድስ ክትገጥም ከላ፡ ጉዕዞኣ ልዕሊ ክውንነታዊ መልክዕ ይሕዝ- መንነቱ ኣብ መንጎ ምኩራት ኣፍቀርቲ ክሪፕቶ ኣፍልጦ ከለዓዕል ዝኽእል ስእሊ። ንዘይምምሕዳር ንምቅዋም መደብ ዝተገብረሎም ሓለውቲ ንግስቲን ከም ሓደ ፍልይ ዝበለ መራሒ DAO ዳግማይ ዝተሓሰበ ዕቡድ ቆቢዕ ዝሰርሕን ነቲ ትረኻ ዕምቆትን ዋዛን ይውስኹሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ቸሻየር ካት ከም ክሪፕቶ ትሪክስተር ኮይና ትቕልቀል፡ ምስ ተዓዘብቲ ETHDenver ዝድመጽ ምስጢራዊ መምርሒ ትህብ።
መዘናግዒ ምስ ትምህርቲ ምውህሃድ
ናይታ ፊልም ቅልል ዝበሉ ገጸ ባህርያትን ተጻዋታይ ቃናን ብዛዕባ ኣገዳስነት ዘይተማእከለ ትሕተ ቅርጺ ኣብ web3 ዝያዳ ዓሚቝ መልእኽቲ ይሽፍኑ። ነዚ ትረኻ ናብ ፍሉጥ ባህላዊ ቅርጺ ብምሽፋን፡ dRPC ኣብ ዙርያ ትሕተ ቅርጺ ብሎክቸይን ዝግበር ዕላል ኪኖ ቴክኒካዊ ዓንኬላት ከስፍሖ ተስፋ ኣለዎ።
"ከምቲ ዝኾነ ኣብ ክሪፕቶ ግዜ ዘሕለፈ ሰብ ዝምስክሮ፡ ኩሉ ቁሩብ ከምቲ ሉዊስ ካሮል ክፈስሶ ዝኽእል ነገር ዝገርምን ዘደንቕን'ዩ" ይብል ፊቶ ቤኒተዝ፡ ሓላፊ ዕዳጋ ኣብ dRPC። “ነቲ ጓናነትን ናይ ጀብሃ ስምዒትን ኣብ ኣሊስ ኢን ኖድላንድ ሒዝናዮ ክንከውን ተስፋ ንገብር፣ ኣብ ETHDenver ንፈለማ እዋን ንምርኢት ድማ ተሓጒስና ኣለና-ምስ ውሑዳት ኣብ መደብና ዘለዉ ስግንጢራት።”
ተራ RPC Nodes ኣብ ዘይምምሕዳር
ኣሊስ ኢን ኖድላንድ ንመዘናግዒ ዝተዳለወት እኳ እንተኾነት፡ ንስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ናይቲ dRPC ዝሰርሖ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ፍታሕ እውን የጉልሕ። RPC (Remote Procedure Call) nodes ኣብ web3 ወሳኒ ኮይኑ፡ ንደቨሎፐራትን ተጠቀምትን ዳታ ብሎክቸይን ንምርካብ ከም ኣፍደገ ኮይኖም የገልግሉ። ማእከላይ RPC ኖድስ ብዛዕባ ክህልዉ ዝኽእሉ ቾክፖይንትታት ስክፍታታት ኣልዒሎም፡ እዚ ድማ ነቲ ዘይተማእከለ ስነ-ምግባር web3 የዳኽሞ። እቲ ዝተዘርግሐ መርበብ ነጻ ሳልሳይ ወገን ህዝባዊ መስመራት ዝጥቀም መፍትሒ dRPC፡ ነዞም ስክፍታታት ንምፍታሕ ዝዓለመ እዩ።
ከም ዝኸድካዮ ዝኽፈል ሞዴል ብምቑጻር፡ dRPC ንዓበይቲ ቅድመ ወጻኢታት ዘወግዱን ምህዞታት ዘስፋሕፍሑን ስኬላብል፡ ክትግምቶ እትኽእል ናይ ዋጋ መሓውራት የፍቅድ። እዚ ኣገባብ እዚ ካብ ሓደ ኣካል ቁጽጽር ነጻ ዝኾነ ዝተፈላለየን ነጻን ትሕተ ቅርጺ ዌብ3 ኢኮሲስተም እውን የዕቢ።
ስለምንታይ ዛንታ ምዝንታው ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣገዳሲ ምዃኑ3
ዛንታ ከም መሳርሒ ቴክኒካዊ ትሕተ ቅርጺ ንምዝታይ ምጥቃም ምርጫ ኣብ ማሕበረሰብ web3 እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኣፍልጦ ዘንጸባርቕ እዩ: ትረኻታት ኣገደስቲ እዮም። ቴክኖሎጂታት web3 ኣብ ዲጂታላዊ ቁጠባታት ዘይነጻጸሉ እናኾኑ ኣብ ዝኸዱሉ ዘለዉ እዋን፡ ትርጉሞም ናብ ሰፊሕ ተዓዘብቲ ምትሕልላፍ ወሳኒ እዩ። dRPC’s Alice in Nodeland ነዚ ክፍተት ንምድልዳል ቴክኒካዊ ኣርእስታት ተበጻሒን መሳጥን ብምግባር ትፍትን።
ካብዚ ሓሊፉ ETHDenver ከም ማእከል ምህዞን ፈተነን ዝና ምዃና፡ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ፈጠራዊ ኣገባብ ምቹእ ቦታ ይገብሮ። ተሳተፍቲ እቲ መደብ - ካብ ኣማዕበልትን ኣውፈርትን ክሳብ ስነጥበባውያንን ሰብ ሃፍትን - ነቲ ፊልም ዝተሓዋወሰ ዋዛ፡ ባህልን ቴክኖሎጂካዊ ተዛማድነትን ከድንቑ ተኽእሎ ኣሎ።
ናይ መወዳእታ ሓሳባት
ኣሊስ ኣብ ኖድላንድ ካብ ፈጠራዊ ፈተነ ንላዕሊ ትውክል፤ ኣብ ኣገባብ ምትሕልላፍ ኣምር web3 ለውጢ ከምዘሎ ዘመልክት እዩ። ዘይምምሕዳር ናብ ብፍሉጥ ኣርኪታይፕን ጸወታ ዝመልኦ ምሳሌታትን ዝተመልአ ትረኻዊ ጉዕዞ ብምቕያር፡ dRPC ነቲ ትሕተ ቅርጺ ብሎክቸይን ቴክኒካዊ ስክፍታ ጥራይ እዩ ዝብል ኣረኣእያ ይፈታተን እዩ።
ETHDenver 2025 እናተጋህደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ፡ ኣሊስ ኣብ ኖድላንድ መዘራረቢ ነጥቢ ክትከውን ትኽእል እያ-ብመዘናግዒ ዋጋኣ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነቲ ኣብ ዙርያ መጻኢ web3 ዝግበር ዕላል ብኸመይ ዳግማይ ትቐርጾ። ዘይምምሕዳር ዕላማን ብድሆን ኮይኑ ኣብ ዝቕጽለሉ መልክዓ ምድሪ፡ ምናልባት ስለምንታይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንምዝኽኻር ካብ ጉድጓድ ራቢጣ ምውራድ ጉዕዞ ይወስድ ይኸውን።
ነቲ ዛንታ ላይክን ሼርን ምግባር ኣይትረስዑ!
Vested Interest Disclosure: እዚ ደራሲ ናጻ ኣበርካቲ ኮይኑ ብመንገዲ ናትና...