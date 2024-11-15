初创企业特惠：年度初创企业提名者专享折扣

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创业公司特惠 #1：内容营销





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创业公司特惠 #2：潜在客户开发





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关于 HackerNoon 年度最佳初创企业

2024 年度最佳初创企业是 HackerNoon 的旗舰社区活动，旨在庆祝初创企业、技术和创新精神。这一享有盛誉的互联网奖项目前已举办了第三次，旨在表彰和庆祝各种规模的科技初创企业。今年，来自 4200 多个城市、6 大洲和 100 多个行业的 150,000 多个实体将参与角逐，争夺年度最佳初创企业的称号！过去几年，已有数百万张选票被投出，关于这些勇敢而崛起的初创企业的故事也层出不穷。



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