Girişim Özel Teklifleri: Yılın Girişimleri Adayları İçin Özel İndirimler

Teknolojinin yükselen yıldızlarını öne çıkarma ruhuyla, HackerNoon size girişiminizi milyonlarca dijital okuyucuya sergileme şansı veriyor. Sektörde yeni kullanıcılar, müşteriler, yatırımcılar veya benzer düşünen beyinler arıyorsanız - şirketinizin görülmesi, duyulması ve takdir edilmesi için bir platform sağlıyoruz 💚
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HackerNoon Ekibi
Yılın Girişimleri 2024, HackerNoon'un girişimleri, teknolojiyi ve inovasyon ruhunu kutlayan amiral gemisi topluluk odaklı etkinliğidir. Şu anda üçüncü yinelemesinde olan prestijli İnternet ödülü, her şekil ve boyuttaki teknoloji girişimlerini tanır ve kutlar. Bu yıl, 4200'den fazla şehir, 6 kıta ve 100'den fazla sektörden 150.000'den fazla kuruluş, yılın en iyi girişimi olarak taçlandırılmak için bir yarışmaya katılacak! Son birkaç yılda milyonlarca oy kullanıldı ve bu cesur ve yükselen girişimler hakkında birçok hikaye yazıldı.
Kazananlar HackerNoon'da ücretsiz röportaj ve Evergreen Tech Company News sayfasında yer alacak.
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HackerNoon'un Yılın Girişimleri, benzersiz bir markalaşma fırsatıdır. Hedefiniz marka bilinirliği veya potansiyel müşteri yaratmak olsun, HackerNoon pazarlama zorluklarınızı çözmek için girişim dostu paketler hazırladı.
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