Girişim Özel Teklifleri: Yılın Girişimleri Adayları İçin Özel İndirimler

Teknolojinin yükselen yıldızlarını öne çıkarma ruhuyla, HackerNoon size girişiminizi milyonlarca dijital okuyucuya sergileme şansı veriyor. Sektörde yeni kullanıcılar, müşteriler, yatırımcılar veya benzer düşünen beyinler arıyorsanız - şirketinizin görülmesi, duyulması ve takdir edilmesi için bir platform sağlıyoruz 💚



İtibaren ücretsiz röportajlar ağır bir şekilde tüm adaylar için indirimli pazarlama paketleri , işletmeniz ve hizmetlerinizle daha fazla insanın tanışmasını sağlamak için pek çok harika seçeneğiniz var.





Adaylar için Startups Özel Tekliflerinde Neler Var? Hadi hızlıca bir göz atalım 👀





Başlangıç Özellikleri #1: İçerik Pazarlaması





Logonuz, tanıtımınız, harekete geçirici mesajınız ve sosyal medyanızla işletme sayfanız . Profilleri görün Amazon IVS , Google Bulut , Minio , BNBZincir ve IONOS örnek olarak

. Profilleri görün , , , ve IONOS örnek olarak HackerNoon'da 3 hikaye yayınlayın . İşletmenizi tanıtmak için 3 yayın kredisi alın. Bu kredilerin geçerliliği ömür boyudur

. İşletmenizi tanıtmak için 3 yayın kredisi alın. Bu kredilerin geçerliliği ömür boyudur Editöryal destek

HackerNoon'da birden fazla kalıcı yerleşim . Hikayeniz ana sayfamızda 12 - 24 saat boyunca gösterilir ve ardından iş sayfanızda ve 8 ilgili anahtar kelime sayfasında sonsuza kadar canlı kalır!

. Hikayeniz ana sayfamızda 12 - 24 saat boyunca gösterilir ve ardından iş sayfanızda ve 8 ilgili anahtar kelime sayfasında sonsuza kadar canlı kalır! Sosyal medya promosyonları: Tüm sosyal medyalarda ücretli promosyonlar!

















Başlangıç Özellikleri #2: Potansiyel Müşteri Oluşturma





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%13 - %15 Tıkla-Aç Oranı: %13.61

%13.61 Evergreen Tech Şirketi Haber Sayfanız. 20.000'den fazla şirketin yer aldığı çevrimiçi teknoloji şirketi havuzumuzda yer alın. Örnek olarak Microsoft'un sayfasına bakın.

20.000'den fazla şirketin yer aldığı çevrimiçi teknoloji şirketi havuzumuzda yer alın. Örnek olarak Microsoft'un sayfasına bakın. Daha fazla ayrıntı için buraya tıklayın . Örnek: Burada





Hemen Al , %40 Tasarruf Et!





Pazarlama zorluklarınızı ve hedeflerinizi tartışmak için sohbet etmek ister misiniz? Bizimle bir toplantı planlayın bu bağlantı .



Yaratıcı kalın, ikonik kalın!

HackerNoon Ekibi

HackerNoon'un Yılın Girişimleri Hakkında

Yılın Girişimleri 2024, HackerNoon'un girişimleri, teknolojiyi ve inovasyon ruhunu kutlayan amiral gemisi topluluk odaklı etkinliğidir. Şu anda üçüncü yinelemesinde olan prestijli İnternet ödülü, her şekil ve boyuttaki teknoloji girişimlerini tanır ve kutlar. Bu yıl, 4200'den fazla şehir, 6 kıta ve 100'den fazla sektörden 150.000'den fazla kuruluş, yılın en iyi girişimi olarak taçlandırılmak için bir yarışmaya katılacak! Son birkaç yılda milyonlarca oy kullanıldı ve bu cesur ve yükselen girişimler hakkında birçok hikaye yazıldı.



Kazananlar HackerNoon'da ücretsiz röportaj ve Evergreen Tech Company News sayfasında yer alacak.



Daha fazla bilgi edinmek için SSS sayfamızı ziyaret edin.



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Yılın Girişimleri Ürünlerine göz atın. Buradan alışveriş yapın.



HackerNoon'un Yılın Girişimleri, benzersiz bir markalaşma fırsatıdır. Hedefiniz marka bilinirliği veya potansiyel müşteri yaratmak olsun, HackerNoon pazarlama zorluklarınızı çözmek için girişim dostu paketler hazırladı.

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Wellfound: #1 küresel, girişimci odaklı topluluğa katılın . Wellfound'da, biz sadece bir iş panosu değiliz; en iyi girişimcilik yeteneklerinin ve dünyanın en heyecan verici şirketlerinin geleceği inşa etmek için bir araya geldiği yeriz.



Notion: Notion, binlerce girişim tarafından ürün yol haritaları oluşturmaktan bağış toplamayı takip etmeye kadar bağlı çalışma alanları olarak güvenilir ve sevilir. Şirketinizi tek bir güçlü araçla kurmak ve ölçeklendirmek için sınırsız AI ile Notion'ı 6 aya kadar ÜCRETSİZ deneyin . Teklifinizi hemen alın !



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