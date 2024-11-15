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Специальные предложения для стартапов: эксклюзивные скидки для номинантов на премию «Стартапы года»к@startups
431 чтения
431 чтения

Специальные предложения для стартапов: эксклюзивные скидки для номинантов на премию «Стартапы года»

к Startups of The Year 3m2024/11/15
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Слишком долго; Читать

В духе освещения восходящих звезд технологий HackerNoon дает вам возможность продемонстрировать свой стартап миллионам цифровых читателей. Если вы ищете новых пользователей, клиентов, инвесторов или единомышленников в отрасли — мы предоставляем платформу, на которой {company} будет увидена, услышана и оценена 💚 От бесплатных интервью до маркетинговых пакетов со значительными скидками для всех номинантов — есть много отличных вариантов, чтобы познакомить больше людей с вашим бизнесом и услугами.

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Startups of The Year HackerNoon profile picture

В духе освещения восходящих звезд технологий HackerNoon дает вам шанс продемонстрировать свой стартап миллионам цифровых читателей. Если вы ищете новых пользователей, клиентов, инвесторов или единомышленников в отрасли — мы предоставляем платформу, на которой ваша компания будет увидена, услышана и оценена 💚

От бесплатные интервью слишком сильно скидочные маркетинговые пакеты для всех номинантов , у вас есть много отличных возможностей познакомить больше людей с вашим бизнесом и услугами.


Что в Startups Specials для номинантов? Давайте быстро посмотрим 👀


Специальное предложение для стартапов №1: контент-маркетинг


  • Ваша бизнес-страница с вашим логотипом, введением, призывом к действию и социальными сетями. Смотрите профили Амазон ИВС , Google Облако , Минио , BNBChain и IONOS в качестве примеров
  • Опубликуйте 3 истории на HackerNoon . Получите 3 кредита на публикацию для продвижения вашего бизнеса. Срок действия этих кредитов — пожизненный
  • Редакционная поддержка
  • Несколько постоянных размещений на HackerNoon . Ваша история размещается на нашей главной странице в течение 12–24 часов, а затем остается навсегда на вашей бизнес-странице и 8 релевантных страницах с ключевыми словами!
  • Продвижение в социальных сетях: платное продвижение во всех социальных сетях!




Купите сейчас, сэкономьте 62%!


Специальное предложение для стартапов №2: Генерация лидов


  • Получите 4 дня рекламы в премиум-рассылке HackerNoon. Всего 1 300 000 отправок.
  • Эксклюзивное размещение баннеров в трех разных местах новостной рассылки HackerNoon
  • 325 000+ подписчиков, 85% подписчиков проживают в США
  • Процент открытия: 13% - 15%
  • Коэффициент открытия по клику: 13,61%
  • Ваша страница новостей Evergreen Tech Company. Попадите в наш онлайн-репозиторий технологических компаний, насчитывающий более 20 000 компаний. В качестве примера см. страницу Microsoft.
  • Подробнее здесь . Пример: здесь


Купите сейчас , сэкономьте 40%!


Хотите пообщаться, чтобы обсудить ваши маркетинговые задачи и цели? Запишитесь на встречу с нами, используя эта ссылка .

Оставайтесь креативными, оставайтесь культовыми!
Команда HackerNoon

О стартапах года по версии HackerNoon

Startups of The Year 2024 — флагманское мероприятие HackerNoon, организованное сообществом, которое чествует стартапы, технологии и дух инноваций. В настоящее время эта престижная интернет-премия вручается в третий раз и отмечает технологические стартапы всех форм и размеров. В этом году более 150 000 организаций из более чем 4200 городов, 6 континентов и более чем 100 отраслей примут участие в борьбе за звание лучшего стартапа года! За последние несколько лет было отдано миллионы голосов, и об этих смелых и перспективных стартапах написано много историй .

Победители получат бесплатное интервью на HackerNoon и страницу новостей Evergreen Tech Company .

Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше.

Загрузите наши дизайнерские материалы здесь .


Ознакомьтесь с товарами Startups of the Year. Купить здесь .

Стартапы года HackerNoon — это уникальная возможность для брендинга. Независимо от того, является ли ваша цель узнаваемостью бренда или генерацией лидов, HackerNoon подготовил пакеты, подходящие для стартапов, чтобы решить ваши маркетинговые задачи.

Познакомьтесь с нашими спонсорами:

Wellfound: Присоединяйтесь к глобальному сообществу №1, ориентированному на стартапы . В Wellfound мы не просто доска объявлений о вакансиях — мы место, где лучшие стартап-таланты и самые перспективные компании мира встречаются, чтобы строить будущее.

Notion: Notion доверяют и любят тысячи стартапов как их подключенное рабочее пространство — от создания дорожных карт продуктов до отслеживания сбора средств. Попробуйте Notion с неограниченным ИИ, БЕСПЛАТНО на срок до 6 месяцев , чтобы построить и масштабировать свою компанию с помощью одного мощного инструмента. Получите предложение прямо сейчас !


Hubspot: Если вы ищете интеллектуальную платформу CRM, которая отвечает потребностям малого бизнеса, не ищите дальше HubSpot. Беспрепятственно соединяйте свои данные, команды и клиентов в одной простой в использовании масштабируемой платформе, которая растет вместе с вашим бизнесом.


Bright Data: Стартапы, использующие общедоступные веб-данные, могут принимать более быстрые решения на основе данных, что дает им конкурентное преимущество. Благодаря масштабируемому сбору веб-данных Bright Data , компании могут вырасти из небольшой операции в предприятие, используя идеи на каждом этапе.

Miro-Leaders
L O A D I N G
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