Специальные предложения для стартапов: эксклюзивные скидки для номинантов на премию «Стартапы года»

В духе освещения восходящих звезд технологий HackerNoon дает вам шанс продемонстрировать свой стартап миллионам цифровых читателей. Если вы ищете новых пользователей, клиентов, инвесторов или единомышленников в отрасли — мы предоставляем платформу, на которой ваша компания будет увидена, услышана и оценена 💚
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Команда HackerNoon
Startups of The Year 2024 — флагманское мероприятие HackerNoon, организованное сообществом, которое чествует стартапы, технологии и дух инноваций. В настоящее время эта престижная интернет-премия вручается в третий раз и отмечает технологические стартапы всех форм и размеров. В этом году более 150 000 организаций из более чем 4200 городов, 6 континентов и более чем 100 отраслей примут участие в борьбе за звание лучшего стартапа года! За последние несколько лет было отдано миллионы голосов, и об этих смелых и перспективных стартапах написано много историй .
Победители получат бесплатное интервью на HackerNoon и страницу новостей Evergreen Tech Company .
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Стартапы года HackerNoon — это уникальная возможность для брендинга. Независимо от того, является ли ваша цель узнаваемостью бренда или генерацией лидов, HackerNoon подготовил пакеты, подходящие для стартапов, чтобы решить ваши маркетинговые задачи.
Wellfound: Присоединяйтесь к глобальному сообществу №1, ориентированному на стартапы . В Wellfound мы не просто доска объявлений о вакансиях — мы место, где лучшие стартап-таланты и самые перспективные компании мира встречаются, чтобы строить будущее.
Notion: Notion доверяют и любят тысячи стартапов как их подключенное рабочее пространство — от создания дорожных карт продуктов до отслеживания сбора средств. Попробуйте Notion с неограниченным ИИ, БЕСПЛАТНО на срок до 6 месяцев , чтобы построить и масштабировать свою компанию с помощью одного мощного инструмента. Получите предложение прямо сейчас !
Hubspot: Если вы ищете интеллектуальную платформу CRM, которая отвечает потребностям малого бизнеса, не ищите дальше HubSpot. Беспрепятственно соединяйте свои данные, команды и клиентов в одной простой в использовании масштабируемой платформе, которая растет вместе с вашим бизнесом.
Bright Data: Стартапы, использующие общедоступные веб-данные, могут принимать более быстрые решения на основе данных, что дает им конкурентное преимущество. Благодаря масштабируемому сбору веб-данных Bright Data , компании могут вырасти из небольшой операции в предприятие, используя идеи на каждом этапе.