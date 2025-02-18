Intruder 利用 AI 生成的 CVE 描述增强免费漏洞情报平台“Intel”

Intel by Intruder 现在使用 AI 将 NVD 描述情境化，帮助安全团队更快地评估风险。Intruder 是 攻击面管理 在其免费漏洞情报平台中推出了人工智能生成的常见漏洞和暴露 (CVE) 描述， 英特尔 。





这一新功能增强了网络安全专业人员快速了解和评估漏洞的能力，解决了一个常见的痛点：漏洞描述通常含糊不清且技术性较强。 国家漏洞数据库 (NVD) 。





每年都会发布数千个漏洞，安全团队依赖 NVD 作为研究 CVE 的重要资源。然而，NVD 描述通常缺乏清晰度或背景信息，因此很难一眼就确定潜在影响。英特尔的 AI 摘要将 NVD 描述转化为清晰、简洁且可操作的见解，帮助团队更快地评估和应对风险。





Intruder 首席执行官兼创始人 Chris Wallis 表示：“漏洞管理本身就已经非常具有挑战性，更别提解密 CVE 隐秘描述的复杂性了。借助英特尔的 AI 概览，我们让安全专业人员能够更轻松地快速判断漏洞是什么，并决定采取什么措施。”





此外，Intruder 的内部安全专家会手动审查最严重漏洞的 AI 描述。这些经过专家审查的 CVE 在英特尔中被清楚地标记为“Intruder 验证”标签。





英特尔完全免费使用，它已经提供了强大的功能，例如 实时提供 CVE 趋势 ，满分为 100 分的独特热度评分，以及 Intruder 安全团队的深入分析 。AI 生成的 CVE 描述的加入进一步增强了英特尔作为网络安全专业人士首选资源的价值。

可用性

AI 生成的 CVE 描述现已在英特尔内部提供 intel.intruder.io 网络安全专业人员今天可以免费访问英特尔。如需了解更多信息，用户请访问 www.intruder.io 或者关注 Intruder LinkedIn 和 叽叽喳喳 。

关于入侵者

入侵者 成立于 2015 年，旨在解决漏洞管理中的信息过载危机。从第一天起，它的使命就是帮助从大海捞针，专注于重要的事情，而忽略其他事情。有效的网络安全在于正确掌握基础知识。Intruder 有助于做到这一点，节省用户在简单事情上的时间，这样用户就可以专注于其他事情。它获得了多项荣誉，被选为 GCHQ 的网络加速器，现在自豪地拥有全球 3,000 多名满意的客户。

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