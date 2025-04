Intruder mellora a plataforma gratuíta de intelixencia de vulnerabilidades "Intel" cunha descrición CVE xerada por IA

Intel by Intruder agora usa a intelixencia artificial para contextualizar as descricións de NVD, axudando aos equipos de seguridade a avaliar o risco máis rápido. Intruder, un líder en xestión da superficie de ataque , lanzou descricións xeradas pola intelixencia artificial para vulnerabilidades e exposicións comúns (CVE) dentro da súa plataforma gratuíta de intelixencia de vulnerabilidades, Intel .





Esta nova función mellora a capacidade dos profesionais da ciberseguridade para comprender e avaliar rapidamente as vulnerabilidades, abordando un punto común: as descricións moitas veces vagas e técnicas proporcionadas polo Base de datos nacional de vulnerabilidades (NVD) .





Con miles de vulnerabilidades publicadas cada ano, os equipos de seguridade confían no NVD como recurso clave para investigar CVE. Non obstante, as descricións de NVD adoitan carecer de claridade ou contexto, polo que é difícil determinar o impacto potencial dunha ollada. Os resumos da intelixencia artificial de Intel transforman as descricións de NVD en información clara, concisa e accionable, axudando aos equipos a avaliar e responder aos riscos máis rápido.





"A xestión da vulnerabilidade é bastante desafiante sen a complexidade adicional de descifrar descricións crípticas de CVE", dixo Chris Wallis, CEO e fundador de Intruder. "Coas descricións xerais da intelixencia artificial de Intel, facilitamos aos profesionais da seguridade avaliar rapidamente o que é unha vulnerabilidade e decidir que acción tomar".





Ademais, os expertos internos en seguridade de Intruder revisan manualmente as descricións da IA das vulnerabilidades máis críticas. Estes CVE revisados por expertos están claramente marcados en Intel cunha etiqueta "Verified by Intruder".





Intel, que é totalmente gratuíto, xa ofrece potentes funcións como a feed en tempo real de CVE de tendencia , unha puntuación única de hype puntuada sobre 100, e análise en profundidade do equipo de seguridade de Intruder . A adición de descricións de CVE xeradas pola intelixencia artificial reforza aínda máis o valor de Intel como recurso de referencia para os profesionais da ciberseguridade.

Dispoñibilidade

As descricións de CVE xeradas pola IA están dispoñibles agora en Intel en intel.intruder.io . Os profesionais da ciberseguridade poden acceder a Intel gratuitamente hoxe. Para máis información, os usuarios visitan www.intruder.io ou segue a Intruder LinkedIn e Twitter .

Sobre Intruder

Intruso foi fundada en 2015 para resolver a crise de sobrecarga de información na xestión de vulnerabilidades. A súa misión desde o primeiro día foi axudar a dividir as agullas do palleiro, centrándose no que importa, ignorando o resto. A seguridade cibernética eficaz consiste en acertar os conceptos básicos. Intruder axuda a facelo, aforrando tempo nas cousas fáciles, para que os usuarios poidan concentrarse no resto. Recibiu varios recoñecementos, foi seleccionado para o Cyber Accelerator de GCHQ e agora está orgulloso de ter máis de 3.000 clientes satisfeitos en todo o mundo.

