使用 EthSign Next 进入 Web3 签名新时代





EthSign Next基于 Arweave 构建，是我们进入 EVM 兼容区块链之外世界的主要支点。我们的新架构不仅允许来自不同区块链系统的用户，而且允许拥有加密密钥对的任何人对文档进行数字签名、加密和永久存储，并独立验证其有效性。用户界面再次焕然一新，并根据 EthSign 4 的反馈添加了许多生活质量功能。现在，比特币的 Alice 可以与以太坊的 Bob、TON 的 Caine 和 Solana 的 Sam 无缝签署文档。





每次我们构建新的产品迭代时，我们都会牢记用户反馈和先前版本中的错误。 EthSign Next 是一年多经验教训的结晶，带来了整个技术堆栈的彻底改革。它是我们迄今为止速度最快、覆盖面最广、最实用的 EthSign 产品 -我们相信您会喜欢它。





打破链条壁垒

从诞生之日起，整个Web3行业面临的最大问题之一就是不同区块链系统的碎片化和孤岛化。即使对于资深用户来说，在区块链之间切换也是一个烦人的过程，更不用说构建在不同虚拟机上的区块链需要不同的钱包来访问。最重要的是，区块链之间不存在通用数据互操作性。









因此，要打破链条壁垒，必须结束对智能合约的依赖。这并不是说事情的去中心化程度降低了——正如之前在《EthSign Next：统一网络的愿景》中所解释的，我们通过翻转数据验证工作流程和执行惰性验证来保持去中心化。由于这种范式转变，我们现在支持来自多个区块链的多个钱包在 EthSign 上相互交互。比特币、EVM、TON 和 Solana 用户之间签署跨链协议正在成为现实。





便利很重要

EthSign Next 配备了一系列便利功能，旨在使用户交互比以往更加直观、轻松。

推送通知

如果您是合同签署人，并且上传者已向 EthSign Next 提供了您的电子邮件地址或 Telegram 句柄，则实时推送通知将通过电子邮件或 Telegram 消息发送出去。





签名样式和联系簿

在“设置”中创建您自己的签名样式，以自定义签名的视觉样式。您可以输入、绘制或上传图像，并在以后快速访问它。





记住每个人的地址都很困难，即使是最亲密的同事和朋友。 EthSign Next 允许您保存合作者的联系信息，以便您可以通过姓名邀请他们参加未来的合同。





合同管理

当您开始拥有数百或数千个文档和签名时，管理所有文档和签名变得越来越不可能。 EthSign Next 允许您创建有组织的文件夹结构，以便于合同检索和签名管理。





安全至关重要

我们绝不会存储任何用户信息或遥测数据，除非应用程序正常运行是绝对必要的。例如，电子邮件地址和电报句柄不会保留在服务器端，一旦通知发出，就会自动丢弃。除非您明确同意绕过我们的行业标准AES-256-GCM和ECIES加密，否则您的文档和签名数据永远不会让您的浏览器处于未加密状态。





我们非常重视隐私和数据安全——我们的商业模式不会也永远不会涉及出售任何原始或派生的用户数据。

极速，零延迟

EthSign 4 的主要抱怨之一是交互的速度（或缺乏速度），以及由错误的 RPC 引起的随机错误会阻止用户完成任务。这不仅让用户感到沮丧，也让我们感到沮丧，因为这些错误是由我们无法控制的因素引起的。通过采用上述验证模型，我们放弃了智能合约，并将其替换为 AWS 上的开源后端，从而完全消除了任何钱包错误和额外的等待时间。完全的技术所有权和对整个工作流程的控制也消除了我们修复某些错误的能力。与前端优化、CDN 和边缘服务器相结合，EthSign Next 是我们迄今为止性能最强的产品。

去中心化和去信任化

毫无疑问，业界最重要的两个问题是“wen token”和“这个产品的中心化程度如何”。通过我们之前关于 AWS 使用的讨论，我们有理由对 EthSign Next 中的工程实践提出一些问题。由于有些人认为普通用户不知道更好或真正关心，我们是否最终服用了红色药丸并陷入了中心化的兔子洞？





很长一段时间以来，我们一直在努力在去中心化和可用性之间取得适当的平衡。产品不能如此去中心化，以至于我们成为我们所使用的完全不受我们控制的各种技术堆栈的人质，但它也不能如此中心化，以至于如果平台意外终止服务，所有历史用户数据都会丢失或混淆。





在EthSign Next中，我们决定采用去中心化结算的做法。任何仍在签名的文档都会集中存储，以改善用户体验，而那些已完成签名过程（也称为已解决）的文档将自动提交到 Arweave，用户无需支付任何费用。当然，无论存储位置如何，我们都充分尊重并执行用户设置的加密规则。如果文档被加密，除了我们之外，目标接收者群体之外的任何人都无法解密该文档，甚至我们也无法解密。





我们还采取措施确保即使我们离开，我们的用户仍然可以访问他们签名的文档和加密同意证明。一旦您的文档永久存储在 Arweave 上，您就不再需要我们访问它们及其各自的元数据。您可以通过我们将于今年晚些时候发布的开源工具轻松索引、解密、解析和验证所有已完成的文档。









不要相信我们——相信代码。





战斗永远不会结束

EthSign Next 现已上线。这是我们自成立以来对核心产品最大、最大胆的升级，代表了我们团队内部持续的范式转变。在接下来的几周和几个月里，我们致力于为 EthSign Next 带来更多功能和优化，这将巩固其作为领先的与 Web3 链无关的数字同意协议的地位。此外，面向企业的 EthSign Pro 也在开发中，并将在不久的将来发布。





我们再次感谢我们的投资者和社区与我们同甘共苦。没有你们的持续支持，我们不可能取得今天的成就。感谢整个 EthSign 团队。





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