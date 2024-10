Mở ra kỷ nguyên mới của việc ký kết Web3 với EthSign Next

Được xây dựng trên Arweave, EthSign Next là bước tiến lớn của chúng tôi vào thế giới bên ngoài các chuỗi khối tương thích với EVM. Kiến trúc mới của chúng tôi không chỉ cho phép người dùng từ các hệ thống blockchain khác nhau mà thực sự là bất kỳ ai sở hữu cặp khóa mật mã có thể ký điện tử, mã hóa và lưu trữ vĩnh viễn các tài liệu cũng như xác minh tính hợp lệ của chúng một cách độc lập. Giao diện người dùng đã nhận được một bản nâng cấp khác và nhiều tính năng nâng cao chất lượng cuộc sống đã được thêm vào dựa trên phản hồi từ EthSign 4. Giờ đây, Alice từ Bitcoin có thể ký các tài liệu một cách liền mạch với Bob từ Ethereum, Caine từ TON và Sam từ Solana.





Mỗi khi chúng tôi xây dựng một phiên bản mới cho sản phẩm của mình, chúng tôi luôn ghi nhớ phản hồi của người dùng và những lỗi từ phiên bản trước. EthSign Next là đỉnh cao của những bài học kinh nghiệm trong hơn một năm và mang đến một cuộc cải tổ toàn bộ nền tảng công nghệ. Đây là sản phẩm EthSign nhanh nhất, tiếp cận xa nhất và hữu dụng nhất của chúng tôi — và chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nó .





Phá vỡ rào cản chuỗi

Ngay từ khi thành lập, một trong những vấn đề lớn nhất mà toàn bộ ngành công nghiệp Web3 phải đối mặt là sự phân mảnh và tách biệt của các hệ thống blockchain khác nhau. Ngay cả đối với những người dùng kỳ cựu, việc chuyển đổi giữa các blockchain là một quá trình khó chịu, chưa kể các blockchain được xây dựng trên các máy ảo khác nhau yêu cầu các ví khác nhau để truy cập. Trên hết, khả năng tương tác dữ liệu phổ quát là không tồn tại giữa các chuỗi khối.









Vì vậy, để phá vỡ rào cản dây chuyền, chúng ta phải chấm dứt sự phụ thuộc vào hợp đồng thông minh. Điều này không có nghĩa là mọi thứ ít phi tập trung hơn — như đã giải thích trước đây trong EthSign Next: Visions of a Unified Web, chúng tôi tiếp tục phi tập trung hóa bằng cách đảo ngược quy trình xác minh dữ liệu và thực hiện xác minh lười biếng. Do sự thay đổi mô hình này, giờ đây chúng tôi hỗ trợ nhiều ví từ nhiều chuỗi khối tương tác với nhau trên EthSign. Việc ký kết thỏa thuận chuỗi chéo giữa người dùng Bitcoin, EVM, TON và Solana đang trở thành hiện thực.





Sự tiện lợi quan trọng

EthSign Next đi kèm với một loạt các tính năng tiện lợi được thiết kế để giúp người dùng tương tác trực quan và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thông báo đẩy

Nếu bạn là người ký hợp đồng và người tải lên đã cung cấp cho EthSign Next địa chỉ email hoặc địa chỉ Telegram của bạn, thông báo đẩy theo thời gian thực sẽ được gửi qua email hoặc tin nhắn Telegram.





Kiểu chữ ký và sổ liên lạc

Tạo kiểu chữ ký của riêng bạn trong Cài đặt để tùy chỉnh kiểu trực quan cho chữ ký của bạn. Bạn có thể nhập, vẽ hoặc tải hình ảnh lên và truy cập nhanh vào hình ảnh đó trong tương lai.





Thật khó để ghi nhớ địa chỉ của mọi người, ngay cả đồng nghiệp và bạn bè thân thiết nhất của bạn. EthSign Next cho phép bạn lưu thông tin liên hệ của cộng tác viên để bạn có thể mời họ theo tên cho các hợp đồng trong tương lai.





Quản lí hợp đồng

Ngày càng không thể quản lý tất cả các tài liệu và chữ ký khi bạn bắt đầu có hàng trăm hoặc hàng nghìn tài liệu. EthSign Next cho phép bạn tạo cấu trúc thư mục có tổ chức để dễ dàng truy xuất hợp đồng và quản lý chữ ký.





Bảo mật có giá trị

Chúng tôi không bao giờ lưu trữ bất kỳ thông tin người dùng hoặc dữ liệu đo từ xa nào trừ khi điều đó thực sự cần thiết để ứng dụng hoạt động bình thường. Ví dụ: địa chỉ email và địa chỉ Telegram không tồn tại ở phía máy chủ và tự động bị loại bỏ sau khi thông báo được gửi đi. Tài liệu và dữ liệu ký của bạn không bao giờ khiến trình duyệt của bạn không được mã hóa trừ khi bạn đồng ý rõ ràng bỏ qua mã hóa AES-256-GCM và ECIES tiêu chuẩn ngành của chúng tôi.





Chúng tôi cực kỳ coi trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu — mô hình kinh doanh của chúng tôi không và sẽ không bao giờ liên quan đến việc bán bất kỳ dữ liệu người dùng thô hoặc dữ liệu phái sinh nào.

Nhanh như chớp, không chậm trễ

Một trong những phàn nàn chính của EthSign 4 là tốc độ (hoặc thiếu) của các tương tác và thực tế là các lỗi ngẫu nhiên do RPC bị lỗi sẽ khiến người dùng không thể hoàn thành nhiệm vụ của họ. Điều này không chỉ gây khó chịu cho người dùng mà còn cho cả chúng tôi, vì những lỗi này là do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi gây ra. Bằng cách áp dụng mô hình xác minh nói trên, chúng tôi đã loại bỏ các hợp đồng thông minh và thay thế nó bằng một chương trình phụ trợ nguồn mở trên AWS, giúp loại bỏ hoàn toàn mọi lỗi ví và tăng thêm thời gian chờ đợi. Việc nắm toàn quyền sở hữu kỹ thuật và kiểm soát toàn bộ quy trình làm việc cũng giúp loại bỏ khả năng chúng tôi không thể sửa một số lỗi nhất định. Kết hợp với tối ưu hóa giao diện người dùng, CDN và máy chủ biên, EthSign Next là sản phẩm hoạt động hiệu quả nhất của chúng tôi cho đến nay.

Phi tập trung và không cần tin cậy

Không thể phủ nhận, hai trong số những câu hỏi quan trọng nhất trong ngành là “wen token” và “sản phẩm này tập trung như thế nào”. Với cuộc trò chuyện trước đây của chúng tôi về việc sử dụng AWS, việc đặt ra một số câu hỏi về thực tiễn kỹ thuật của chúng tôi trong EthSign Next là điều hợp lý. Cuối cùng chúng ta đã uống viên thuốc màu đỏ và đi xuống hố thỏ của sự tập trung hóa vì một số người cho rằng người dùng bình thường không biết rõ hơn hoặc thực sự quan tâm?





Trong thời gian dài nhất, chúng tôi đã phải vật lộn để đạt được sự cân bằng phù hợp giữa phân cấp và khả năng sử dụng. Một sản phẩm không thể được phân cấp đến mức chúng ta trở thành con tin cho nhiều nhóm công nghệ khác nhau mà chúng ta sử dụng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng nó cũng không thể tập trung đến mức nếu nền tảng bất ngờ chấm dứt dịch vụ, tất cả dữ liệu lịch sử của người dùng sẽ bị mất hoặc bị xáo trộn.





Trong EthSign Next, chúng tôi quyết định áp dụng phương thức thanh toán phi tập trung. Mọi tài liệu vẫn đang được ký sẽ được lưu trữ tập trung để cải thiện trải nghiệm người dùng trong khi những tài liệu đã hoàn tất quá trình ký (hay còn gọi là đã giải quyết) sẽ tự động được gửi tới Arweave mà người dùng không mất phí. Tất nhiên, bất kể vị trí lưu trữ là gì, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng và thực thi các quy tắc mã hóa do người dùng đặt ra. Nếu tài liệu được mã hóa, không ai ngoài nhóm người nhận dự định có thể giải mã tài liệu, kể cả chúng tôi.





Chúng tôi cũng đã thực hiện các bước để đảm bảo người dùng của chúng tôi vẫn có thể truy cập vào các tài liệu đã ký và bằng chứng chấp thuận bằng mật mã ngay cả khi chúng tôi không còn nữa. Khi tài liệu của bạn đã được lưu trữ vĩnh viễn trên Arweave, bạn không cần chúng tôi truy cập chúng và siêu dữ liệu tương ứng của chúng nữa. Bạn có thể dễ dàng lập chỉ mục, giải mã, phân tích cú pháp và xác minh tất cả tài liệu đã hoàn thành của mình thông qua một công cụ nguồn mở mà chúng tôi sẽ phát hành vào cuối năm nay.









Đừng tin tưởng chúng tôi - hãy tin tưởng vào mã.





Cuộc chiến không bao giờ kết thúc

EthSign Next hiện đã hoạt động . Đây là bản nâng cấp lớn nhất và táo bạo nhất đối với sản phẩm cốt lõi của chúng tôi kể từ khi thành lập và thể hiện sự thay đổi mô hình đang diễn ra trong nhóm của chúng tôi. Trong những tuần và tháng tới, chúng tôi cam kết mang đến nhiều tính năng và tối ưu hóa hơn cho EthSign Next để củng cố vị trí của nó như là giao thức đồng ý kỹ thuật số bất khả tri chuỗi Web3 hàng đầu. Ngoài ra, EthSign Pro tập trung vào doanh nghiệp cũng đang hoạt động và sẽ được công bố trong thời gian tới.





Chúng tôi một lần nữa muốn thể hiện sự cảm kích của mình đối với các nhà đầu tư và cộng đồng vì đã đồng hành cùng chúng tôi dù khó khăn hay khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ liên tục của bạn, chúng tôi sẽ không thể đi được một nửa chặng đường. Xin gửi lời cảm ơn từ toàn thể Nhóm EthSign.





Cũng được xuất bảnở đây .