Inaugurando uma nova era de assinatura Web3 com EthSign Next

Construído no Arweave, o EthSign Next é nosso principal pivô para o mundo fora dos blockchains compatíveis com EVM. Nossa nova arquitetura permite não apenas usuários de diferentes sistemas blockchain, mas realmente qualquer pessoa que possua um par de chaves criptográficas assinar digitalmente, criptografar e armazenar permanentemente documentos e verificar de forma independente sua validade. A interface do usuário recebeu outra reformulação e vários recursos de qualidade de vida foram adicionados com base no feedback do EthSign 4. Agora, Alice do Bitcoin pode assinar documentos perfeitamente com Bob da Ethereum, Caine da TON e Sam da Solana.





Cada vez que construímos uma nova iteração de nosso produto, levamos a sério o feedback dos usuários e os erros da versão anterior. EthSign Next é o culminar de mais de um ano de lições aprendidas e traz uma revisão de toda a pilha de tecnologia. É o nosso produto EthSign mais rápido, de maior alcance e mais utilizável até agora - e achamos que você vai adorar .





Quebrando a barreira da corrente

Desde o seu início, um dos maiores problemas enfrentados por toda a indústria Web3 é a fragmentação e o isolamento de diferentes sistemas blockchain. Mesmo para usuários veteranos, alternar entre blockchains é um processo irritante, sem mencionar que blockchains construídos em diferentes máquinas virtuais exigem acesso a carteiras diferentes. Além disso, a interoperabilidade universal de dados entre blockchains é inexistente.









Portanto, para quebrar a barreira da cadeia, devemos acabar com a dependência de contratos inteligentes. Isso não quer dizer que as coisas sejam menos descentralizadas – conforme explicado anteriormente em EthSign Next: Visões de uma Web Unificada, mantemos a descentralização invertendo o fluxo de trabalho de verificação de dados e realizando uma verificação preguiçosa. Como resultado desta mudança de paradigma, agora oferecemos suporte a múltiplas carteiras de múltiplas blockchains interagindo entre si no EthSign. A assinatura de um acordo cross-chain entre usuários de Bitcoin, EVM, TON e Solana está se tornando uma realidade.





Conveniência que importa

EthSign Next vem com uma série de recursos convenientes projetados para tornar a interação do usuário mais intuitiva e fácil do que nunca.

Notificações via push

Se você for assinante de um contrato e o remetente tiver fornecido ao EthSign Next seu endereço de e-mail ou identificador de Telegram, notificações push em tempo real serão enviadas por e-mail ou mensagens de Telegram.





Estilos de assinatura e livro de contatos

Crie seu próprio estilo de assinatura em Configurações para personalizar o estilo visual de sua assinatura. Você pode digitar, desenhar ou fazer upload de uma imagem e acessá-la rapidamente no futuro.





É difícil memorizar o endereço de todos, até mesmo dos colegas de trabalho e amigos mais próximos. EthSign Next permite salvar os dados de contato de seus colaboradores para que você possa convidá-los pelo nome para futuros contratos.





Gestão de contratos

Fica cada vez mais impossível gerenciar todos os documentos e assinaturas quando você passa a ter centenas ou milhares deles. EthSign Next permite criar uma estrutura de pastas organizada para fácil recuperação de contratos e gerenciamento de assinaturas.





Segurança que conta

Nunca armazenamos nenhuma informação do usuário ou telemetria, a menos que seja absolutamente necessário para o funcionamento adequado do aplicativo. Endereços de e-mail e identificadores de telegrama, por exemplo, não persistem no servidor e são automaticamente descartados assim que as notificações são enviadas. Seus documentos e dados de assinatura nunca saem de seu navegador sem criptografia, a menos que você concorde explicitamente em ignorar nossa criptografia AES-256-GCM e ECIES padrão do setor.





Levamos a privacidade e a segurança dos dados muito a sério — nosso modelo de negócios não envolve e nunca envolverá a venda de quaisquer dados brutos ou derivados do usuário.

Extremamente rápido, zero atrasos

Uma das principais reclamações do EthSign 4 era a velocidade (ou a falta dela) das interações e o fato de que erros aleatórios causados por RPCs defeituosos impediriam os usuários de concluir suas tarefas. Isto não é apenas frustrante para os usuários, mas também para nós, uma vez que esses erros são causados por fatores fora do nosso controle. Ao adotar o modelo de verificação mencionado acima, nos afastamos dos contratos inteligentes e os substituímos por um back-end de código aberto na AWS, resultando na eliminação total de quaisquer erros de carteira e tempo de espera extra. Assumir total propriedade técnica e controle de todo o fluxo de trabalho também elimina nossa incapacidade de corrigir certos erros. Combinado com otimizações de front-end, CDNs e servidores de borda, o EthSign Next é nosso produto de maior desempenho até o momento.

Descentralizado e sem confiança

Indiscutivelmente, duas das questões mais importantes da indústria são “wen token” e “quão centralizado é este produto”. Com nossa palestra anterior sobre o uso da AWS, é razoável levantar algumas questões sobre nossa prática de engenharia no EthSign Next. Será que finalmente tomamos a pílula vermelha e caímos na toca do coelho da centralização, já que alguns pensam que os usuários comuns não sabem nada ou realmente não se importam?





Durante muito tempo, temos lutado para encontrar o equilíbrio certo entre descentralização e usabilidade. Um produto não pode ser tão descentralizado a ponto de nos tornarmos reféns das várias pilhas de tecnologia que utilizamos e que estão completamente fora de nosso controle, mas também não pode ser tão centralizado que, se a plataforma encerrar inesperadamente o serviço, todos os dados históricos do usuário sejam perdidos ou ofuscados.





No EthSign Next, decidimos adotar a prática de liquidação descentralizada. Todos os documentos que ainda estão sendo assinados são armazenados centralmente para melhorar a experiência do usuário, enquanto aqueles que concluíram o processo de assinatura (também conhecidos como que foram liquidados) são automaticamente enviados à Arweave sem nenhum custo para o usuário. É claro que, independentemente do local de armazenamento, respeitamos e aplicamos integralmente as regras de criptografia definidas pelo usuário. Se o documento estiver criptografado, ninguém fora do grupo de destinatários pretendido poderá descriptografá-lo, nem mesmo nós.





Também tomamos medidas para garantir que nossos usuários ainda possam acessar seus documentos assinados e provas criptográficas de consentimento, mesmo que tenhamos partido. Depois que seus documentos forem armazenados permanentemente na Arweave, você não precisará mais de nós para acessá-los e seus respectivos metadados. Você pode indexar, descriptografar, analisar e verificar facilmente todos os seus documentos concluídos por meio de uma ferramenta de código aberto que lançaremos ainda este ano.









Não confie em nós – confie no código.





A luta nunca acaba

EthSign Next já está no ar . É a nossa maior e mais ousada atualização do nosso produto principal desde a nossa criação e representa uma mudança contínua de paradigma dentro da nossa equipe. Nas próximas semanas e meses, estamos comprometidos em trazer mais recursos e otimizações para o EthSign Next que consolidarão seu lugar como o principal protocolo de consentimento digital independente da cadeia Web3. Além disso, o EthSign Pro, voltado para empresas, também está em obras e será anunciado em um futuro próximo.





Mais uma vez, gostaríamos de mostrar nosso agradecimento aos nossos investidores e à comunidade por permanecerem conosco nos bons e maus momentos. Sem o seu apoio contínuo, não teríamos chegado nem a metade. De toda a equipe EthSign, obrigado.





Também publicadoaqui .