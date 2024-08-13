你的潜意识创造了你的现实（它非常强大）





你可能没有意识到，但除了你之外，还有一些东西在操纵着一切——通常未经你的允许。如果你不理解这一点，它可能会阻碍你的成功。





你的潜意识在幕后运作，塑造你的想法、习惯和反应。它非常强大，而且非常狡猾。





但我即将拉开帷幕，展示你脑子里真正想的是什么。





您即将了解：





为什么你的潜意识才是你行为的真正主宰者。

它是如何在你没有意识到的情况下破坏你的成功。

为什么大多数自助建议和“心理破解”都是胡说八道。

您可以采取什么措施来最终掌控局面并让它为您服务。





准备好掌控一切了吗？让我们开始吧。

潜意识是什么？

您是否曾经驾车去过某个地方，然后才意识到自己不记得这次行程？





这就是你的潜意识在自动运行。它接管一切，让你神志恍惚，同时处理所有细节，不打扰你的意识。





你可以将你的潜意识想象成一座冰山。





水面上的一小部分是你的意识——你所意识到的想法和决定。但水面之下是巨大的、看不见的——那是你的潜意识。





但将你的潜意识视为你的沉默的商业伙伴则更为实际。





有时，它非常有用，可以为你指明正确的方向。有时，它却把事情搞砸，让你自己处理后果。





无论如何，它都在幕后全天候工作。





它控制着你的习惯、恐惧和反应。它储存着你过去的所有经历——甚至那些你没有意识到的经历。





很疯狂吧？





工作原理如下：





你小时候摸过热炉子。你的意识会想， “哎哟，好疼！”但你的潜意识会开始工作，把这种体验记下来。下次你靠近炉子时，它会发出快速警告—— “别碰那个！”





这对于生存来说非常有帮助。





但是，如果你的潜意识中充满了过时的、消极的或完全错误的信念，该怎么办呢？





然后它会导致以下潜意识行为：





当有人快速举手时，你会退缩。

在公众场合讲话时你会感到紧张，尽管没有任何理由。

当你感到压力时，你会不假思索地咬指甲。





这些行为是由你的潜意识驱动的，而不是你的有意识选择。它自动运行，试图根据过去的经验保护你。





现在，您可能并不认为退缩或咬指甲是严重的问题。





但如果你想创办并经营一家成功的企业……

你的潜意识可能会把一切都搞砸

你的潜意识很强大，但并不完美。它需要指导和偶尔的更新才能更好地为你服务。简而言之，它可以为你服务，也可以对你不利。





好的一面是：





它帮助你养成良好的习惯。一旦你有意识地决定锻炼，你的潜意识就会开始提醒你这样做。

它通过对危险做出快速反应来保证您的安全，通常速度比您的意识处理的速度还快。





然后还有阴暗的一面：





它会用限制性信念阻碍你。如果你以前在某件事上失败过，你的潜意识可能会告诉你，你总是会失败。

它可能会让你做出不理智的反应。这些快速的判断和恐惧并不总是准确的，但它们却让人感觉非常真实。





让潜意识习惯掌控你的生活是一场危险的游戏。你可能认为自己掌控一切，但通常情况下，你无法掌控。这可能会在你不知情的情况下破坏你的成功。





以下示例包括：





因为害怕失败而避免冒险。

尽管你过去取得了成功，但仍然怀疑自己的能力。

拖延重要任务并破坏你的进度。





比如说，你因为担心新产品卖不出去而犹豫不决。这就是你的潜意识在作怪。





市场可能已经准备好了，但你过时的观念阻碍了你前进。





那么，如何确保自己不会落入这个陷阱呢？





出色地…

关于如何重塑潜意识的大多数建议都是废话

很多大师都会给出如何破解思维的建议。虽然有些建议对某些人有用，但我发现很多建议都是无用的。





让我们看看最常见的例子。

1.积极肯定和自我暗示

你可能听说过，积极的肯定是成功的关键。 “只要告诉自己你很棒，一切就会水到渠成，”他们说。





听起来很简单，对吧？





但事实是，积极的肯定会让你陷入困境，特别是当你正在与焦虑或抑郁作斗争时。





原因如下：





积极的肯定应该通过让你专注于自己的优势来发挥作用。它们旨在将你的心态从“我不能”转变为“我能”。





但如果你并不真的相信自己所说的话该怎么办？





但万一，内心深处觉得这些话像是谎言呢？





如果你已经情绪低落，那么重复“我值得成功”这样的话实际上会适得其反。它们不但不能让你振作起来，反而会让你感觉更糟。





为什么？





因为你的大脑知道什么时候事情与现实不符。当你说“我很自信”但又感到不安全时，你的大脑就会开始与自己争论。





这种内部冲突会造成压力和紧张。如果你容易焦虑或抑郁，它可能会引发自我挫败的恶性循环。

2. 催眠和潜意识音频

你可能听说过催眠是一种神奇的工具，可以重塑你的大脑。但如果你和我一样天生怀疑论，那么它对你毫无作用。





这是因为，除非你相信催眠，否则催眠就不会起作用—— 它纯粹是安慰剂。





举个例子：





我参加了一个催眠研讨会，讲师正在指导大家完成整个过程。他告诉大家要放松眼睛，直到无论他们怎么努力都无法睁开。





大多数人都跟着他，但有一个人却没有。他的眼睛一下子睁大了。





为什么？因为他不相信。他不相信，所以没用。





事情是这样的：





你的思想很强大。





如果你不同意催眠，你的大脑就会抗拒。这就像一道心理屏障，在说： “你不能强迫我！”





如果你将催眠与一些消极的事物（如虚弱或失去控制）联系起来，情况就尤其如此。





这不仅仅是催眠。潜意识音频也是如此。那些声称可以在你睡觉时改变你生活的录音。除非你已经相信它们会起作用，否则它们不会起作用。

3. 让自己周围充满积极因素

让自己周围充满积极的声音听起来很棒，对吧？但你只是在创造一个回音室。当你只允许积极的声音时，你就会排斥批判性思维。





认真思考一下——批判地思考：





如果周围的人都不停地告诉你你有多棒，那你还有什么成长空间呢？你需要听取严酷的事实，而不是只听那些空洞的肯定。





这并非只是我的沉思。





看看那些仅仅因为出现就获得参与奖杯和表扬的孩子们。





他们是否成为自信的赢家？没有。





这种“积极的环境”只会产生失败者。





乔治·卡林 (George Carlin) 一语道出了真谛： “再也没有失败者。每个人都是赢家。每个人都会获得奖杯。”





但当这些孩子长大后会发生什么？他们步入现实世界，听到了新的说法： “你输了，鲍比。你是个失败者。”





想象一下那一刻。





你一生都被告知自己是个赢家，但突然间，现实打击了你。你的老板不会因为你出现就给你奖杯。如果你表现不好，他们会叫你清理你的办公桌。





这种虚假的积极性并不能帮助你做好应对生活中真正挑战的准备。





这会让你失败。

4.积极想象

积极的想象只是一厢情愿。它只是幻想你的理想生活，而不是真正为之努力。





当然，想象自己实现这个梦想的感觉很好。你想象着完美的事业、自由和成功。





但问题是：





只想象而不采取行动是一个陷阱。它诱使你感觉你已经完成了某件事，但其实你什么都没做。





你可能会告诉自己，想象成功会吸引你。但事实是，再多的想象也无法取代努力工作。





研究表明，分享你的目标会让你快速产生多巴胺，但也会让你变得自满。你会开始相信成功是必然的，因为你曾经想象过它。





这是很危险的想法。





你必须立足于现实。





你的生意不会因为你每天早上花几分钟想象它就会增长而增长。它的增长是因为你做出了明智的决定，并且每天都在努力工作。





考虑一下：





当你坐在那里做白日梦时，其他人正在外面忙碌。他们打电话、达成交易并推动业务发展。

5. 用委婉语重新表述挑战

委婉的语言只是逃避真相的一种方式。它不会改变现实——它只是隐藏了现实。而隐藏真相永远是一场危险的游戏。





让我们再次请出乔治·卡林 (George Carlin) ：





“过去，穷人住在贫民窟里。而现在，‘经济弱势群体’住在‘内城区’的‘低标准住房’里。”





他们破产了！他们没有“负现金流状况”。





他们破产了，因为很多人都被解雇了。管理层希望“减少人力资源领域的裁员”，所以很多人不再是“劳动力中有用的成员”。





要点很明确：





当你用好听的言辞来掩饰事实时，你对任何人都没有帮助。





委婉的说法可以避免让我们感到不适，但代价是清晰度不够。如果你正为失败的产品而苦苦挣扎，不要称之为“市场错位”。





直截了当地说，这是一个失败之作。





放弃那些温和的语言。认清自己和自己的事业。这是你取得真正进步的唯一途径。

但如果这都是废话，你该怎么办呢？

好问题；很高兴你问了这个问题。既然我已经分析了五条最常见的建议，那么我为你提供五种常用方法也是公平的。





它们并不那么光鲜，但也不需要你相信任何虚幻的事物。

1. 克服自我怀疑

我们都有自我怀疑的时刻。这就是人性。在那些时刻，你应该提醒自己过去的胜利。





David Goggins 称之为Cookie Jar 方法：





饼干罐是你最艰难的胜利的精神集合——那些你克服痛苦和磨难并取得胜利的时刻。





当怀疑悄悄出现时，伸手到罐子里，取出一段记忆，提醒自己你能做什么。





但是如果您没有足够的（或没有任何）过去的胜利怎么办？





那你就必须出去把它们得到那里。





正如詹姆斯·克利尔在他的书中所说：





“你采取的每一个行动都是对你希望成为的人类型的投票。没有一个单一的例子可以改变你的信念，但随着投票的积累，你的新身份的证据也会增加。”





换句话说，不断重复的小动作会成为你不可否认的证据。这是建立信心的残酷事实——你必须为此付出努力。





Alex Hormozi 对此进行了精彩的总结：





“没有证据的自信是一种错觉。你不会对着镜子大声喊出肯定的话而变得自信，而是通过一堆不可否认的证据来证明你是你所说的那个人。给自己那么多该死的证据来证明你是那个版本的成为你想成为的那个人，你就会成为他们。克服你的自我怀疑。”





日复一日地努力工作，直到成功的证据无可否认。





这并不是希望或期待，而是要证明。





你必须积累大量无可辩驳的证据来填满你的饼干罐，直到你的自我怀疑毫无机会为止。

2.以过程为导向，而不是以目标为导向

专注于大目标很容易让你感到不足。





目标越大，看起来就越难以实现。你很容易迷失在你想要实现的目标的规模中，最终感觉自己总是力不从心。





但事情是这样的：





魔法并不发生在目标本身——它发生在过程中。





将你的大目标分解成小的、可管理的步骤。完成每一个小步骤都会给你带来与达到一个大里程碑相同的多巴胺提升。





詹姆斯·克利尔（James Clear）再次完美地解释了这一点：





“实现目标只能暂时改变你的生活。这就是改进的反直觉之处。我们认为我们需要改变结果，但结果不是问题。我们真正需要改变的是导致这些结果的系统。 ”





假设你的目标是建立一个价值百万美元的企业。





这太大了，对吧？





但如果你过分关注这个数字，你可能会觉得自己永远没有进步。相反，你应该关注那些能让你实现目标的系统：日常任务、习惯、持续行动。





这些才是真正能产生推动作用的因素。





这样想吧：





如果你热爱这个过程，结果就会随之而来。你不是在追逐终点线；而是在致力于持续改进的循环。

这才是真正的、长期的成功之源。

3.负面想象

生活并不总是阳光明媚和彩虹般美好。有时，事情会出错——非常错误。





但你可以做好准备。





不要假装一切都会完美，尝试用消极的想象来想象最坏的情况。





为什么？因为它可以帮助你对生活中可能遇到的混乱保持漠然。





我并不是叫你做一个悲观主义者——只是叫你做一个现实主义者。





斯多葛学派是历史上最聪明的思想家之一，他们掌握了这种技巧。





他们会生动地想象自己最害怕的事情会变成现实。不是为了吓唬自己，而是为了做好准备。通过想象最坏的情况，他们让事情变得没那么可怕。





当你这样做时，你会意识到你的大多数恐惧都只是恐惧而已。





将其视为心理训练。





当最坏的事情真的发生时，你不会措手不及。你会做好准备，保持冷静，掌控一切。你会发现你最害怕的事情往往没有你想象的那么糟糕。即使它们，你已经在心里面对过它们了。





消极想象是抵御焦虑的盾牌。它是你面对生活中遇到的一切而不失去冷静的工具。

4.正念

你可能经历过思绪万千。你正在想着上周错过的机会，或者为明天的重大推销而感到压力。





但事实是这样的：





生活在过去或未来会让你失去现在——而这才是你真正拥有的一切。





所以，你必须训练你的头脑专注于当下。





这种简单的练习可以减少对过去的遗憾，缓解对未来的担忧。但大多数人没有这样做，因为他们太忙于陷入自己的思绪中。





艾克哈特托勒在《当下的力量》中很好地解释了这一点：





“所有消极情绪都是心理时间的积累和对当下的否定造成的。不安、焦虑、紧张、压力、担忧——所有形式的恐惧——都是因为太多的未来和没有足够的当下。内疚、遗憾、怨恨、不满、悲伤、痛苦以及所有形式的不宽恕都是因为太多的过去和不够的存在造成的。”





当你陷入困境时，你就无法完全活下去。你要么重温已经过去的事情，要么担心即将发生的事情。





当你训练自己的思想专注于当下时，你就会重新掌控一切。你会看清事物，做出更好的决定，并充分体验生活。

5. 日记

也许你已经在写日记了——如果没有，我建议你立即开始。这是收集你的想法和跟踪你的进度的好方法。





但我最近想出了一个激进的日记方法。





从记愤怒日记开始。





这是你释放自我的地方。写下你所有未过滤的负面想法——每一次挫折、每一次愤怒、每一次让你想尖叫的时刻。





不要退缩。这是您无所顾忌地倾诉的空间。





为什么？





压抑这些情绪并不能让它们消失。这只会让它们恶化。通过把它们写在纸上，你可以释放被压抑的能量，并了解真正困扰你的是什么。





现在，添加一本感恩日记。





在这里，你要做的恰恰相反。详细描述生活中你享受到的每一件积极的事情，无论多小。将你的注意力转移到正确的事情上。





研究表明，感恩可以改善心情，提高整体幸福感。写下值得感恩的事情，有助于你珍惜美好的事物，并让你脚踏实地。





最后，对这两本期刊进行比较。





你会经常发现，愤怒日记中的负面想法只是虚构的，被压力或恐惧夸大了。而感恩日记则反映了你生活中美好的现实。





通过这种比较，您可以准确地了解您的世界。

结论

你的潜意识要么是你最好的朋友，要么是你最大的敌人。是时候掌控自己，不再让潜意识主宰一切了。这并不容易，但值得。





你需要记住的是：





如果不加以控制，你的潜意识可能会成为瓷器店里的公牛。

大多数“心理破解”都只是让人感觉良好的花招。不要上当。

真正的改变源自坚持不懈的行动，而非一厢情愿的想法。

脚踏实地。直面恐惧，不要逃避。





您已经拥有了工具。现在就看您如何使用它们了。





掌控你的思想。别让它掌控你。





斯科特

订阅后，每周都会在您的收件箱中收到此新闻通讯。

我的链接



