什么是数据管理系统以及您的企业为何需要它

数据管理系统不再被视为有用的资源，而是决策者的可选资源。它们现在是组织运作和生产力的核心。企业如何收集和处理数据可能意味着利润和损失的差异。强大的数据管理甚至可以被证明是高科技领域的竞争优势。





对可行见解的需求不断增长，促使我们的数据平台发生了相应的演变。全球数据市场预计价值 超过 770 亿美元 到 2025 年。





以下简要概述了您的企业必须部署数据管理系统的原因和方式。

什么是数据管理？

数据管理是收集、存储、处理和访问数据的过程。数据本身是无用的。但根据您采购和使用它的方式，它可以为您的业务流程带来变革。





越来越多的企业拥有 数据管理策略 制定他们打算如何利用他们有权访问的数据。



数据管理包括广泛的任务和流程，所有这些都由数据管理系统执行：





为一系列利益相关者生成、更新和访问数据

将数据存储在本地或云系统上

提供存储数据的可靠可用性和恢复

部署它以跨业务功能和接口使用

确保数据隐私和安全





全球生成和消耗的数据量（2010-2025）

为什么数据管理很重要？

在数字世界中，大多数交易和业务决策都是由数据指导的。唯一的问题是原始数据不可操作——至少在规模上不可操作。并且尽可能多 80-90% 的数据是非结构化的或处于自然状态。





数据管理系统可帮助您收集和处理原始数据，以得出可以使用的见解。如果做得正确，它会产生许多好处，包括：





提高能见度

首先，数据管理极大地提高了您对自己组织的可见性，包括您的资产、流程和利益相关者。它使人们可以轻松快速地找到可信数据来解决他们的查询并支持他们的行动。





公司的知名度越高，员工就越能有效地完成工作，从而提高雇主的产出和利润。





过程可靠性

数据管理可帮助您为所有职能创建标准化流程，并允许您跟踪其实施情况。仓库管理解决方案就是一个很好的例子。它们可以让您准确地知道您的仓库在装满之前可以容纳多少产品，从而使您可以围绕它构建物流。



商业价值

数据本质上是商业资本。假设您是一家汽车制造商，计划拓展新市场。仔细剖析消费者的消费习惯和二次研究表明的偏好，可以告诉您哪些功能和修改可能会受欢迎，并帮助您占领市场份额。



十多年来，物联网和人工智能分析已经为组织节省了大量的运营和能源费用。数据管理的美妙之处在于，它的应用程序仅受您的创新能力和足智多谋的能力的限制。



数字化转型

数据是数字化转型过程的支柱。已经并将继续影响行业和行为的技术都依赖于数据。云、人工智能、机器学习、区块链等需要及时、准确的数据来为用户提供价值。





生成式人工智能 例如，如果没有大量的在线数据资源可供学习，它就不会存在。



监管合规性

除了行业和公司特定的隐私要求之外，强大的数据管理对于确保遵守本地和全球数据安全法至关重要，例如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)。





当您必须证明遵守这些法规时，数据管理系统也是一种方便的资源，使您和您的审计员能够有效地筛选信息。

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数据管理系统的类型

数据管理系统包含各种平台和组件，可让您端到端地控制数据。有几种不同类型的数据管理系统可供选择：





数据库

数据库通常存储在单个计算机系统中。它们是结构化信息的汇编，通常排列在一系列具有行和列的表格中，以便更轻松地浏览数据。



数据库管理系统 (DBMS) 有助于控制数据库。关系数据库管理系统 (RDBMS) 和面向对象数据库管理系统 (OODBMS) 是两种最常见的数据库系统类型。





数据仓库

数据仓库基本上是一个统一的数据存储库，旨在支持报告和分析等商业智能功能。它通常包含来自各种不同来源的大量历史数据，包括企业和交易应用程序，例如 销售点系统 。





数据湖

数据湖是一个旨在存储非结构化、半结构化和结构化数据的系统。它是一种组织来自高度多样化来源的大量不同数据的方法。它们对于想要进行广泛的数据探索和发现的企业特别有用。





数据湖可以以惊人的速度摄取非结构化数据，并在访问数据时近乎实时地对其进行处理。





大数据管理系统

随着我们继续以巨大的速度生成和处理来自多个来源的数据，我们需要能够处理这种输出的新型系统。 大数据管理系统 专门为处理所有这些信息而开发，包括整合不同来源的信息并对其进行分析以提供见解。





数据作为商品的价值只会不断增加。虽然感觉我们已经被数据淹没了，但这只是即将发生的事情的前兆。例如，5G 的出现预计将进一步加速数据收集和分析。





数据管理系统将继续发展，以跟上这些进步的步伐，并帮助企业和领导者做出明智的决策。