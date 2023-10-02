亚马逊被指控违反《恢复在线购物者信心法案》

FTC 诉亚马逊法院立案，检索于 2023 年 9 月 26 日，是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这部分是 20 部分中的 10 部分。

违反《恢复在线购物者信心法案》

252. 2010 年，国会通过了《恢复在线购物者信心法案》，15 USC §§ 8401-05，该法案于 2010 年 12 月 29 日生效。国会通过了 ROSCA，因为“消费者信心对于在线商务的发展至关重要。为了继续发展作为一个市场，互联网必须为消费者提供清晰、准确的信息，并为卖家提供公平竞争消费者业务的机会。” ROSCA 第 2 节，15 USC § 8401。





253. ROSCA 第 4 条，15 USC § 8403，一般禁止通过消极选项功能向消费者收取在互联网上进行的交易中销售的商品或服务的费用，该术语在 FTC 的电话营销销售规则（“TSR”）中定义， 16 CFR § 310(w)，除非卖方： (a) 在获得消费者的账单信息之前清楚、明显地披露交易的所有重要条款； (b) 在收费前获得消费者的明确知情同意； (c) 提供简单的机制来停止重复收费。请参阅 15 USC § 8403。





254. TSR 将消极选择特征定义为：“在出售或提供任何商品或服务的要约或协议中，消费者保持沉默或未能采取肯定行动拒绝商品或服务或取消协议的条款被卖方解释为接受要约。” 16 CFR § 310.2(w)。





255. 如第 2 段至第 224 段所述，被告已创建并管理 TSR、16 CFR § 310.2(w) 所定义的多项负面期权功能，包括 Prime。





256. 根据 ROSCA 第 5 条、15 USC § 8404(a) 和 FTC 法案第 18(d)(3) 条、15 USC § 57a(d)(3)，违反 ROSCA 构成违反根据《联邦贸易委员会法》(15 USC § 57a) 第 18 条的规定，构成商业中或影响商业的不公平或欺骗性行为或做法，违反了《联邦贸易委员会法》(15 USC § 45(a)) 第 5(a) 条。





257. 《联邦贸易委员会法》第 5(m)(1)(A) 条，《美国法典》第 15 条第 45(m)(1)(A) 条，经《1990 年联邦民事处罚通货膨胀调整法》第 4 条修改，《美国法典》第 28 条经修订并由 16 CFR § 1.98(d) 实施的 § 2461 授权本法院对每次违反 ROSCA、16 CFR § 1.98(d) 的行为判处最高 50,120 美元的民事罚款。









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该法庭案件 2:23-cv-00932 于 2023 年 9 月 28 日从ftc.gov检索，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



